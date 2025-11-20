(video) Mihai Popșoi: Centrul Cultural Rus din Chișinău va fi închis în vara anului viitor

12:30

Acum 20 de ani, Fabrica de tutun din Orhei International Tobacco SRL marca un nou început, după o perioadă destul de grea în care a trebuit să reziste în condiţiile vitrege ce se creaseră după destrămarea URSS, inclusiv crizelor economice ce au marcat anii '90 ai secolului trecut. Cu o strategie de dezvoltare clară, cu un management bine pus la punct şi cu ambiţia de a menţine în viaţă o ramură care cândva era de bază pentru economia moldovenească, International Tobacco SRL nu doar că a rezistat, ci a ajuns unul dintre cei mai importanţi contribuabili din Republica Moldova, achitând anual, sub formă de impozite şi taxe la buget, circa 325 milioane lei.