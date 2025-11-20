(video) Directoarea Colegiului de Ecologie, cercetată pentru corupție, suspendată din funcție pe perioada anchetei. Perciun: Dacă se dovedesc abateri, vor urma eliberări

13:10

Președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc este invitatul la UNInterviu pentru UNIMEDIA. Deși e zi în care se desfășoară ședințele în plen la Parlament, astăzi deputații nu au fost convocați, iar Vasile Costiuc are o explicație - „probabil au zis ce, chiar în fiecare joi vom lucra?”. Liderul Democrației Acasă a răspuns la cele mai incomode întrebări, începând de la „poliția l-a făcut deputat”, relația cu George Simion și Kremlinul, precum și „finanțările” de la Vladimir Plahotniuc, continuând cu salariul de deputat, cele peste 60 de procese de judecată pe care le are și „bariera” lui Cernăuțeanu.