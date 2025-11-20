(video) „Și-au bătut joc de o cafenea, care vinde o căldare de cafea pe zi”. Costiuc, după ce „Tiktok-ul” lui Manoli ar fi fost amendat de FISC: Cazul e de rezonanță
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, a comentat situația antreprenorului Grigore Manoli, care a anunțat recent că localul său din Nisporeni a fost sancționat de Serviciul Fiscal de Stat, după ce autoritățile au constatat o diferență de 240 de lei în casierie. „Omul ăsta lucrează în Statele Unite, de îi iese ochii, și vine acasă să investească. Și ăștia au venit și și-au bătut joc”, a declarat Costiuc în cadrul emisiunii „UNInterviu” de la UNIMEDIA.
Igor Dodon vrea Curtea de Conturi sub controlul opoziției parlamentare, după scandalul de corupție din Ucraina: Avem sarcina de a preveni repetarea unei astfel de crize # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, deputatul Igor Dodon, avertizează asupra riscurilor concentrării puterii într-un singur partid și subliniază necesitatea unui control parlamentar mai strict asupra Guvernului, pe fondul scandalului de corupție care zguduie Ucraina. „Monopolizarea puterii conduce inevitabil la situații în care interesele statului sunt ignorate, iar beneficiul personal al miniștrilor și al apropiaților președintelui este pus deasupra bunăstării cetățenilor”, a scris liderul PSRM.
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă", a comentat situația antreprenorului Grigore Manoli, care a anunțat recent că localul său din Nisporeni a fost sancționat de Serviciul Fiscal de Stat, după ce autoritățile au constatat o diferență de 240 de lei în casierie. „Omul ăsta lucrează în Statele Unite, de îi iese ochii, și vine acasă să investească. Și ăștia au venit și și-au bătut joc", a declarat Costiuc în cadrul emisiunii „UNInterviu" de la UNIMEDIA.
(video) Usatîi, despre armamentul capturat la vamă: Dacă un camion plin cu Stinger a traversat Moldova, câte se află în țară? Ar veni din Ucraina # UNIMEDIA
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, a declarat astăzi că armamentul descoperit într-un camion reținut la vama Leușeni-Albița ar fi pătruns pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina. „Mă întreb, dacă un camion plin cu Stinger a traversat Moldova, câte se află în țară? Cei de la SIS, IGP, MAI, nu vor să ne spună cum aceste sisteme portabile antiaeriene, deosebit de periculoase, se plimbă atât de ușor prin țară?”, s-a întrebat parlamentarul într-o conferință de presă.
Șeful Serviciului Vamal, cu declarații despre camionul cu arme depistat la vama Leușeni-Albița: „Am sesizat procuratura. Vom desfășura și propria investigație internă” # UNIMEDIA
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a venit cu o primă reacție după descoperirea camionului cu arme la punctul de trecere Leușeni–Albița. Potrivit lui, instituția a sesizat Procuratura, iar pe caz a fost inițiată urmărirea penală.
(video) „Un elev de 7 ani să facă zilnic 30 km!” Părinți, revoltați după ce consilierii din Florești au votat pentru închiderea mai multor școli: Ei ne distrug copiii # UNIMEDIA
Părinții elevilor din raionul Florești care frecventează școlile ce urmează să fie închise se arată indignați și nedumeriți de decizia votată de consilierii raionali. „Nu s-au gândit că un copil de 6-7 ani va trebui trezit la ora 6:00, apoi va așteapta în drum, 15-20 de minute pe frig, pe ploaie, pe nevoie, până vine microbuzul. Dar iarna?! Ei nu s-au gândit la copii, la banii lor s-au gândit”, „Va trebui să plec, să-mi caut alt loc de trai, deși am casa mea”, s-au plâns oamenii, în reportajul realizat de Canal 5.
Prețul la ouă lovește dur în bugetul moldovenilor: Scumpiri de 20% pe rafturi, „fără un motiv clar” # UNIMEDIA
În ultimele două săptămâni, pe rafturile magazinelor din Republica Moldova, preţurile ouălor de găină au sărit în sus cu circa 20%. Scumpirea are loc în condiţiile în care în cea mai mare parte a statelor din Europa se atestă o tendinţă similară, scrie Moldstreet.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maximale de referință pentru carburanți, valabile pentru 21 noiembrie 2025.
Crimă îngrozitoare la Nisporeni. O mama și fiica sa de 19 ani, ucise din răzbunare. Cine este principalul suspect # UNIMEDIA
O femeie de 42 de ani și fiica sa de 19 ani ar fi fost omorâte, din răzbunare, de o rudă. Potrivit Poliției, cadavrele acestora au fost descoperite ieri, într-o gospodărie din raionul Nisporeni.
Horațiu Potra este adus sub escortă în România. Șeful mercenarilor a fost extrădat din Emiratele Arabe Unite # UNIMEDIA
Horațiu Potra este adus sub escortă în România după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au aprobat extrădarea sa. Potra se află deja într-un avion însoțit de polițiști români și urmează să fie încarcerat imediat la sosire, având emis pe numele lui un mandat de arestare în lipsă în dosarul Parchetului General privind infracțiuni împotriva ordinii constituționale, scrie digi24.ro.
Veste neplăcută pentru Kiev: Unul dintre puținii săi susținători de la Washington, generalul care i s-a opus emisarului Witkoff, pleacă din funcție # UNIMEDIA
Emisarul special al președintelui american Donald Trump în Ucraina, Keith Kellogg, le-a spus colaboratorilor săi că intenționează să părăsească administrația de la Washington în ianuarie anul viitor, au declarat patru surse pentru agenția de presă Reuters, care notează că o astfel de plecare poate însemna pierderea unui susținător-cheie al Kievului în actuala administrație republicană, scrie hotnews.ro.
Iohannis, dat în judecată de ANAF. Cere sechestru pe averea familiei: A refuzat să plătească 1 milion de euro # UNIMEDIA
Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care cere obligarea fostului preşedinte Klaus Iohannis la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de jumătate dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu, scrie observatornews.ro.
UNInterviu cu Vasile Costiuc despre „poliția l-a făcut deputat”, relația cu Simion, Plahotniuc, „bolfoșica”, TUX și noul fotoliu: Au văzut că nu urinăm pe la colțuri, nu stricăm tribuna # UNIMEDIA
Președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc este invitatul la UNInterviu pentru UNIMEDIA. Deși e zi în care se desfășoară ședințele în plen la Parlament, astăzi deputații nu au fost convocați, iar Vasile Costiuc are o explicație - „probabil au zis ce, chiar în fiecare joi vom lucra?”. Liderul Democrației Acasă a răspuns la cele mai incomode întrebări, începând de la „poliția l-a făcut deputat”, relația cu George Simion și Kremlinul, precum și „finanțările” de la Vladimir Plahotniuc, continuând cu salariul de deputat, cele peste 60 de procese de judecată pe care le are și „bariera” lui Cernăuțeanu.
Serviciul Vamal, reacție pe camionul cu armament de la Leușeni - Albița: „Suspiciunile inițiale au fost semnalate de vameșul moldovean” # UNIMEDIA
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a emis o poziție oficială referitoare la camionul cu arme de foc și lansatoare de rachete, oprit în vama Albița-Leușeni.
Cine sunt femeile de care se teme Trump: I-au fost loiale, apoi i-au dat lovitura. Casa Albă ar fi încercat să le mituiască # UNIMEDIA
Trei femei care altădată îi erau profund loiale președintelui american Donald Trump i-au întors acum spatele, chiar în momentul în care cazul Epstein continuă să „zguduie” SUA, relatează cotidianul Blic, parte a grupului Ringier, citat de Libertatea.
(video) Ședința CSP: Ce a decis Consiliul pe cazul pe o „presupusă hărțuire sexuală” admisă de un procuror # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi, 20 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 9 subiecte, printre care și examinarea cazului pe o „presupusă hărțuire sexuală” admisă de un procuror. După dezbaterea cazului cu ușile închise, Consiliul a anunțat că examinarea subiectului a fost amânată pentru următoarea întrunire.
MAE i-a transmis „o notă de protest ferm” ambasadorului rus în Moldova, după incidentul cu drona: Mesajul diplomației de la Chișinău # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, i-a transmis „protestul ferm al părții moldovenești față de încălcarea gravă a suveranității naționale și față de riscurile create pentru securitatea cetățenilor”. Se întâmplă, după ce în noaptea de 19 noiembrie, spațiul aerian al Republicii Moldova ar fi fost survolat de o dronă.
(video) „Ați votat împotriva copiilor, scoateți-mă în cătușe de aici!” Scandal la Florești, unde consiliul raional examinează închiderea a 5 școli # UNIMEDIA
Un scandal a izbucnit la ședința de astăzi a consiliului raional Florești, unde se examinează decizia privind închiderea a cinci școli, potrivit Canal 5. Părinții se declară extrem de nemulțumiți de situație și acuză autoritățile că „iau decizii împotriva copiilor”. În sală sunt prezenți și polițiști, care încearcă să calmeze spiritele.
Patriarhul Kiril al Rusiei este omagiat astăzi. Igor Dodon: „Domnul să vă întărească. Mulți și binecuvântați ani” # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat pe Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, cu ocazia zilei de naștere, apreciind contribuția acestuia la „întărirea unității Bisericii și păstrarea tradițiilor spirituale”. „Mulți și binecuvântați ani”, i-a urat liderul PSRM.
(video) International Tobacco SRL: 20 de ani de dezvoltare continuă și planuri mari de viitor # UNIMEDIA
Irina Vlah, la recepția organizată de Ambasada Slovaciei: La mulți ani! Sunt convinsă că parteneriatul nostru va continua să se consolideze # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a participat, aseară, la recepția organizată cu ocazia Sărbătorii Naționale a Slovaciei – Ziua Luptei pentru Libertate și Democrație.
(video) Poliția criminală i-a luat pe sus: Arme, muniții și țigări fără acte, depistate la Drochia după ce oamenii legii au „întors pe dos” 4 case # UNIMEDIA
Captură de arme, muniții și țigări, la Drochia, în urma unor percheziții autorizate, desfășurate de polițiști la domiciliile a patru bărbați, originari din diferite localități ale raionului.
(video) „Где дрон?!”. Primele declarații ale lui Ozerov, convocat la MAE, după survolarea spațiului aerian: Dovezi nu sunt, doar un zumzăit # UNIMEDIA
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a oferit primele declarații după ce a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, în urma incidentului de ieri, 19 noiembrie, privind survolarea spațiului aerian de către o dronă. Diplomatul a pus sub semnul întrebării autenticitatea informațiilor prezentate de autoritățile moldovene. „Dovezi nu sunt, inclusiv despre proveniența dronei, unde este?”, s-a întrebat Ozerov.
(video) Moment șocant la Miss Universe 2025: Miss Jamaica, scoasă pe targă, după ce a căzut de pe scenă în timpul defilării. Concurenta, dusă de urgență la spital # UNIMEDIA
Atmosfera plină de bucurie din timpul concursului preliminar Miss Universe 2025 a fost umbrită de accidentul dramatic suferit de Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica 2025, pe scenă, scrie protv.ro.
Primul robot cu inteligență artificială al companiei Siber l-a întâmpinat pe Vladimir Putin cu un dans, la Conferința Internațională privind Inteligența Artificială, scrie Libertatea.
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a oferit primele declarații după ce a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, în urma incidentului de ieri, 19 noiembrie, privind survolarea spațiului aerian de către o dronă. Diplomatul a pus sub semnul întrebării autenticitatea informațiilor prezentate de autoritățile moldovene. „Dovezi nu sunt, inclusiv despre proveniența dronei, unde este?", s-a întrebat Ozerov.
(live/update) CSP, în ședință: Ce a decis Consiliul pe cazul de „presupusă hărțuire sexuală” admisă de un procuror # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 20 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte.
(video) „Voiam să nasc al doilea copil și să-mi pun capăt zilelor.” Povestea copleșitoare a unei doctorițe moldovence, care a aflat că fiul ei are autism # UNIMEDIA
Când era însărcinată cu al doilea copil a aflat că băiețelul ei de nici 3 ani are tulburare din spectrul autismului, iar primul gând care i-a venit, în starea de șoc pe care o avea, a fost să nască și să-și pună capăt zilelor. Și pentru că nenorocirea nu vine de una singură, la scurt timp, fiul său a fost diagnosticat cu tumoare la creier. Este istoria tulburătoare a Nicoletei, o tânără doctoriță din Moldova, stabilită cu familia la Iași. Femeia a relatat, într-un monolog la Dorin Galben, cum a reușit să scape de emoțiile negative, pentru a-și ajuta copilul să aibă o viață cât de cât normală și de ce este important să se vorbească public despre autism, pentru a ajuta societatea să accepte și să integreze acești oameni, iar ei, la rândul lor, să sufere mai puțin.
Antonia a răbufnit, după ceea ce s-a întâmplat cu copiii ei: „Să fie clar, nu voi fi niciodată de acord cu asta” # UNIMEDIA
Antonia trage un nou semnal de alarmă privind utilizarea neautorizată a imaginilor copiilor săi, într-un context în care tot mai multe vedete se confruntă cu abuzuri în mediul online. Gestul unor persoane de a surprinde și posta fotografii cu copiii unor vedete continuă să genereze dezbateri aprinse, în special din cauza riscurilor pe care astfel de acțiuni le implică, scrie Can Can.
Noapte tensionată la Albița: Un camion plin cu arme de foc și lansatoare de rachete, condus de un moldovean, oprit de vameși # UNIMEDIA
Noapte tensionată la granița de est a României. Arme de foc și lansatoare de rachete au fost descoperite la miezul nopții trecute în Vama Albița-Leușeni, scrie presa română.
(video) Ambasadorul rus, convocat la MAE, după ce o dronă a survolat ieri spațiul aerian al R. Moldova # UNIMEDIA
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe, după ce o dronă a survolat în dimineața zilei de ieri, 19 noiembrie, spațiul aerian al Republicii Moldova.
Statul în care minorii de sub 16 ani nu vor mai avea acces la Facebook și Instagram: Conturile, șterse până pe 10 decembrie # UNIMEDIA
Meta va exclude australienii cu vârsta sub 16 ani de pe Facebook şi Instagram începând cu 4 decembrie, cu şase zile înainte de intrarea în vigoare a unei legi radicale care interzice adolescenţilor accesul la reţelele de socializare, anunţă AFP, citat de protv.ro.
(foto) O tânără de 23 de ani a murit, iar alta, rănită grav, după ce s-au răsturnat cu un Audi, la Rîșcani: Șoferul, fără permis, a fugit și este căutat de poliție # UNIMEDIA
O tânără de 23 de ani a murit, iar o altă a ajuns la spital, după ce un Audi s-a răsturnat noaptea trecută pe traseul Rîșcani–Mihăileni. Șoferul, un tânăr de 25 de ani care nu deține permis de conducere, a fugit de la locul accidentului și este căutat de poliție.
Două trenuri, dintre care unul este de mare viteză, s-au ciocnit în Cehia. Echipele de intervenție vorbesc despre zeci de victime. Traficul feroviar este blocat în regiunea în care s-a produs accidentul, scrie adevarul.ro.
(live) CSP, în ședință: Consiliul examinează în ședință închisă cazul de „presupusă hărțuire sexuală” admisă de un procuror # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 20 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte.
(live) CSP, în ședință: Consiliul examinează în ședință închisă contestația înaintată de avocatul unui procuror, care a fost mustrat pentru că „a hărțuit sexual o studentă” # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 20 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte.
Concurs eșuat pentru alegerea membrilor Colegiului de disciplină și etică al procurorilor: Singurul candidat înscris în cursă a picat interviul # UNIMEDIA
Veaceslav Guțan, singurul candidat înscris la concursul pentru funcția de membru titular și membru supleant în Colegiul de disciplină și etică, din rândul reprezentanților societății civile, a picat proba interviu. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor.
Zi de doliu național: Republica Moldova își ia rămas bun astăzi de la Ilie Ilașcu. Unde îi pot aduce un omagiu cetățenii # UNIMEDIA
Republica Moldova își ia astăzi rămas bun de la fostul deputat Ilie Ilașcu. Reprezentanții Parlamentului anunță că la ora 12:00 în întreaga țară va fi ținut un moment de reculegere în memoria sa.
(video) Prin păduri și pe dealuri, spre UE: Patru străini, filmați cu drone cum încercau să iasă ilegal din țară. Doi moldoveni, care i-ar fi ajutat, reținuți # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au reținut doi membri ai unui grup infracțional specializat în facilitarea trecerilor ilegale ale migranților din India și Siria spre Uniunea Europeană. Aceștia au fost prinși în flagrant, în zona de frontieră, în timp ce încercau să asigure traversarea clandestină peste râul Prut a patru migranți din Asia de Sud.
(live) CSP, în ședință: Singurul candidat înscris în concursul pentru funcția de membru în Colegiul de disciplină și etică al procurorilor a picat interviul # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 20 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte.
(foto) Noapte de coșmar la Rîșcani: Casa unei familii din satul Aluniș a luat foc. O cameră, distrusă complet # UNIMEDIA
O locuință din satul Aluniș, raionul Rîșcani, a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de luni spre marți, o cameră fiind mistuită complet, iar acoperișul – deteriorat parțial, după ce soba s-ar fi supraîncălzit, informează IGSU.
(live) CSP, în ședință: Unicul candidat înscris în concursul pentru funcția de membru în Colegiul de disciplină și etică a picat interviul # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 20 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte.
(video) „TikTok-ul” lui Grigore Manoli de la Nisporeni, ar fi fost luat pe sus de FISC: „M-au amendat pentru 240 de lei răpănoși, care erau în plus în casă. Nu vă e rușine?” # UNIMEDIA
Antreprenorul Grigore Manoli, proprietarul cafenelei TikTok din Nisporeni, denunță sistemul fiscal și controalele repetate ale FISC-ului, după ce acesta ar fi fost amendat pentru 240 de lei în plus în casă. Acesta acuză că astfel de practici descurajează oamenii care vor să facă afaceri cinstit în țară. „Voi cei de la stat, ați făcut vreodată ceva pentru această țară, ați plătit vreo taxă? Eu am 13 ani de când lucrez peste hotare ca să investesc acasă, ca voi să aveți de unde mânca”, a declarat Manoli.
Antreprenorul Grigore Manoli, proprietarul cafenelei TikTok din Nisporeni, denunță sistemul fiscal și controalele repetate ale FISC-ului, după ce acesta ar fi fost amendat pentru 240 de lei în plus în casă. Acesta acuză că astfel de practici descurajează oamenii care vor să facă afaceri cinstit în țară. „Voi cei de la stat,ați făcut vreodată ceva pentru această țară, ați plătit vreo taxă? Eu am 13 ani de când lucrez peste hotare ca să investesc acasă, ca voi să aveți de unde mânca”, a declarat Manoli.
Pe 20 noiembrie, istoria a fost marcată de recunoașterea unirii Principatelor Române în 1861 și de debutul proceselor de la Nürnberg în 1945.
(live) CSP, în ședință: Proba de interviu a candidaților la funcția de supleant în Colegiul de disciplină și etică, pe agendă # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 20 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 13 subiecte.
Primăria Chișinău informează că, începând de astăzi, 20 noiembrie, ruta municipală de autobuz nr. 24 „str. Ismail - or. Durlești”, va circula conform unui nou orar.
Ce conține planul de 28 de puncte negociat în secret de Trump cu Rusia. FT: S-ar cere capitularea Ucrainei # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, joi, că i-a cerut lui Vladimir Putin să-l lase să rezolve singur „nenorocitul ăla de război” din Ucraina. Trump s-a declarat „puțin supărat” pe liderul de la Kremlin pentru că nu s-a ajuns încă la un acord de pace în acest conflict, scrie presa română.
