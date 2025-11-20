(video) „Și-au bătut joc de o cafenea, care vinde o căldare de cafea pe zi”. Costiuc, după ce „Tiktok-ul” lui Manoli ar fi fost amendat de FISC: Cazul e de rezonanță

11:40

Când era însărcinată cu al doilea copil a aflat că băiețelul ei de nici 3 ani are tulburare din spectrul autismului, iar primul gând care i-a venit, în starea de șoc pe care o avea, a fost să nască și să-și pună capăt zilelor. Și pentru că nenorocirea nu vine de una singură, la scurt timp, fiul său a fost diagnosticat cu tumoare la creier. Este istoria tulburătoare a Nicoletei, o tânără doctoriță din Moldova, stabilită cu familia la Iași. Femeia a relatat, într-un monolog la Dorin Galben, cum a reușit să scape de emoțiile negative, pentru a-și ajuta copilul să aibă o viață cât de cât normală și de ce este important să se vorbească public despre autism, pentru a ajuta societatea să accepte și să integreze acești oameni, iar ei, la rândul lor, să sufere mai puțin.