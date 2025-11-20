Două persoane, reținute în dosarul de contrabandă cu muniții depistat la vama Leușeni-Albița: PCCOCS a pornit o urmărire penală
UNIMEDIA, 20 noiembrie 2025 19:40
Procurorii PCCOCS au anunțat primele concluzii după depistarea camionului încărcat cu muniții la punctul de trecere Leușeni - Albița. Potrivit informațiilor, în urma unui șir extins de acțiuni de urmărire penală și măsuri de investigație, două persoane au fost reținute pentru 72 de ore.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 15 minute
20:00
(video) Aeroportul Chișinău anunță că va alimenta aeronave cu Jet A1, din „surse europene”. Lukoil, încă două zile la robinet # UNIMEDIA
ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău” informează că, începând cu 20 noiembrie 2025, este pregătită să înceapă alimentarea aeronavelor cu combustibil de tip Jet A1, dispunând de capacitatea tehnică necesară (infrastructură, angajați, volum) și de tarifele stabilite pentru acest serviciu. Combustibilul furnizat provine din surse europene, se arată într-un comunicat.
Acum 30 minute
19:50
Două persoane, reținute în dosarul de contrabandă cu muniții depistat la vama Leușeni-Albița: Mai multe probe, ridicate de autorități # UNIMEDIA
Procurorii PCCOCS au anunțat primele concluzii după depistarea camionului încărcat cu muniții la punctul de trecere Leușeni - Albița. Potrivit informațiilor, în urma unui șir extins de acțiuni de urmărire penală și măsuri de investigație, două persoane au fost reținute pentru 72 de ore.
Acum o oră
19:40
Două persoane, reținute în dosarul de contrabandă cu muniții depistat la vama Leușeni-Albița: PCCOCS a pornit o urmărire penală # UNIMEDIA
Procurorii PCCOCS au anunțat primele concluzii după depistarea camionului încărcat cu muniții la punctul de trecere Leușeni - Albița. Potrivit informațiilor, în urma unui șir extins de acțiuni de urmărire penală și măsuri de investigație, două persoane au fost reținute pentru 72 de ore.
19:30
Renato Usatîi: Consider traficul de droguri, armament și ființe umane crime la fel de grave. Pedepsele pentru acestea trebuie să înceapă de la 15 ani până la închisoare pe viață # UNIMEDIA
„Traficul de droguri, de arme și de ființe umane sunt aceleași crime. Criminalii trebuie să aibă frică să le comită pe teritoriul Republicii Moldova sau folosind țara noastră ca tranzit”. Declarația a fost făcută de Renato Usatîi, vicepreședinte al Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru a insistat ca în legislația penală să fie introduse pedepse drastice pentru a stopa și a preveni aceste fenomene „periculoase pentru securitatea națională”.
19:20
Atenţionare de călătorie în Belgia: Se anunță grevă națională care va perturba transportul public # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe din România informează cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia că, în perioada 24–26 noiembrie 2025, este anunțată o grevă națională care va afecta semnificativ transporturile din întreaga țară, scrie adevărul.ro.
Acum 2 ore
19:00
„Scandal diplomatic care depăşeşte o altă linie”: Ambasadorul Poloniei în Rusia a fost atacat pe stradă # UNIMEDIA
Guvernul polonez a condamnat joi o tentativă de agresiune împotriva ambasadorului Poloniei în Rusia, care, potrivit acestuia, a avut loc duminică la Sankt Petersburg, unde se deplasase de la Moscova pentru a se întâlni cu comunitatea poloneză din oraş cu ocazia Zilei Independenţei Poloniei, scrie digi24.ro.
18:40
(video) „Sănătate” de contrabandă: Medicamente și suplimente de peste 450 mii lei, aduse ilegal în RM și vândute online, ridicate de polițiști # UNIMEDIA
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a INI au anihilat un grup implicat în procurarea, depozitarea și vânzarea ilegală de preparate medicamentoase și suplimente alimentare, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotare. Produsele erau introduse în țară fără acte și comercializate fără autorizare de stat.
18:20
Europa e alarmată de planul secret Trump - Putin care prevede capitularea Ucrainei în fața Rusiei: Militari americani de top negociază deja planul la Kiev # UNIMEDIA
Liderii din Europa sunt în alertă după ce presa a devoalat planul secret Trump – Putin care prevede capitularea Ucrainei în fața Rusiei, scriu Wall Street Journal, BBC și Politico. Oficiali din UE încearcă să descurajeze Casa Albă, dar în paralel militari americani de top din Departamentul de Război al SUA negociază deja planul la Kiev, scrie g4media.ro.
Acum 4 ore
18:00
(video) Nosatîi, la Formul de Securitate, în timp ce peste RM zboară drone, iar la vamă a fost oprit un camion cu armament: „Moldova e o forță care asigură securitatea” # UNIMEDIA
„Moldova nu este doar consumator de securitate, dar și acea forță care asigură securitatea”. Declarația a fost făcută de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, în cadrul Moldova Security Forum 2025, desfășurat la Chișinău. Între timp, spațiul aerian al țării noastre a fost survolat de o dronă, iar astăzi noapte, un camion cu armament ce ar fi urmat să ajungă în Israel a fost oprit la vama Leușeni-Albița, de polițiștii români.
17:50
Plahotniuc rămâne în arest și pe alte trei dosare: Magistrații au admis demersurile procurorilor # UNIMEDIA
Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului privind prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii preventive - arestul preventiv aplicat în privința lui Vladimir Plahotniuc, pe cauzele aflate la faza de urmărire penală - „Metalferos”, „blanchetele pentru pașapoarte” și „kuliok”.
17:40
Plahotniuc rămâne în arest: Magistrații au admis prelungirea măsurii preventive de 30 de zile pentru alte trei dosare # UNIMEDIA
Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului privind prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii preventive - arestul preventiv aplicat în privința lui Vladimir Plahotniuc, pe cauzele aflate la faza de urmărire penală - „Metalferos”, „blanchetele pentru pașapoarte” și „kuliok”.
17:30
Cine sunt cei opt judocani care vor reprezenta Republica Moldova la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi: Adil Osmanov și Denis Vieru, printre ei # UNIMEDIA
Opt judocani vor reprezenta Republica Moldova la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi din Emiratele Arabe Unite. Competiția va avea loc în perioada 28 - 30 noiembrie, anunță Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.
16:40
(video) „Grosu a spus că joia asta nu lucrăm.” Costiuc, întrebat de ce nu a fost convocat astăzi Parlamentul: Ca în bancurile lui Bechet # UNIMEDIA
Președintele Partidului Democrația Acasă, deputatul Vasile Costiuc, spune că Parlamentul nu s-a convocat în ședință astăzi, pentru că „așa a spus Igor Grosu”. „E de râs și de plâns”, a declarat Costiuc în cadrul emisiunii „UNInterviu” de la UNIMEDIA.
16:30
Vizita lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă, motiv de spectacol pentru Donald Trump: S-a ajutat de AI pentru a juca fotbal cu portughezul # UNIMEDIA
Donald Trump a transformat vizita lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă într-un spectacol pe rețelele sociale. Nefiind un bun practicant al sportului rege, președintele american a apelat la inteligența artificială pentru a putea ține pasul într-o competiție cu fotbalistul portughez chiar în Biroul Oval, scrie digi24.ro.
16:30
(foto) Cardi B a publicat primele imagini cu fiul său nou-născut. Postarea a devenit virală # UNIMEDIA
Cardi B, în vârstă de 33 de ani, a adus pe lume cel de-al patrulea copil, un băiețel, primul ei copil împreună cu starul NFL Stefon Diggs. Aceasta a postat primele imagini cu fiul său nou-născut, transmite cancan.ro.
16:20
(foto) „Un „prieten” a rugat un export”. Ce firmă stă în spatele camionului încărcat cu lansatoare de rachete, oprit la vama română: Are trei angajați, cu un profit de 1 mil. lei în 2024 # UNIMEDIA
În camionul oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița au fost găsite lansatoare de grenade, un sistem portabil rusesc de rachete IGLA, transportoare rusești pentru rachete antitanc Kornet și piese pentru drone de atac. Potrivit Zdg, compania implicată apare în datele publice cu doar trei angajați și un profit net de 1,27 milioane de lei în 2024.
Acum 6 ore
16:10
„E ridicol.” Reacția fratelui Martei Kos la acuzația că a admis conflict de interese fiind în Comitetul Anticorupție, creat de Maia Sandu: Eu și sora am avut un scop comun # UNIMEDIA
Expertul anticorupție Drago Kos, care a făcut parte din comisia internațională de evaluare a procurorului general și din Comitetul Consultativ Independent Anticorupție de pe lângă Președinție, respinge acuzațiile opoziției despre un posibil conflict de interese în activitatea sa de la Chișinău, numindu-le ridicole și declarând că adevărata miză este „atacarea Maiei Sandu și subminarea parcursului european al Moldovei”, scrie rfi.fr.
16:00
(foto) Maia Sandu, Igor Grosu și Alexandu Munteanu, cu flori la fotografia lui Ilie Ilașcu, de la Palatul Național: Un simbol al luptei pentru suveranitatea și integritatea RM # UNIMEDIA
Conducerea Republicii Moldova și-a luat astăzi rămas-bun de la Ilie Ilașcu. Președinta Maia Sandu, speakerul Igor Grosu și premierul Alexandru Munteanu au depus flori la fotografia fostului deputat, de la Palatul Național, aducând un ultim omagiu memoriei sale.
15:40
(video) Gheorghe Țopa, pe mâna medicilor. Interpretul a dezvăluit că a suferit două intervenții chirurgicale: L-am auzit pe Dumnezeu când mi-a fost mai greu” # UNIMEDIA
Interpretul Gheorghe Țopa a mărturisit că l-a simțit pe Dumnezeu aproape în momentele dificile. Artistul a povestit, într-o emisiune de la Pro TV, că în anul 2024 a trecut printr-o „încercare”, fiind nevoit să suporte două intervenții chirurgicale.
15:30
Igor Dodon vrea Curtea de Conturi sub controlul opoziției parlamentare, după scandalul de corupție din Ucraina: Avem sarcina de a preveni repetarea unei astfel de crize # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, deputatul Igor Dodon, avertizează asupra riscurilor concentrării puterii într-un singur partid și subliniază necesitatea unui control parlamentar mai strict asupra Guvernului, pe fondul scandalului de corupție care zguduie Ucraina. „Monopolizarea puterii conduce inevitabil la situații în care interesele statului sunt ignorate, iar beneficiul personal al miniștrilor și al apropiaților președintelui este pus deasupra bunăstării cetățenilor”, a scris liderul PSRM.
15:10
(video) „Și-au bătut joc de o cafenea, care vinde o căldare de cafea pe zi”. Costiuc, după ce „Tiktok-ul” lui Manoli ar fi fost amendat de FISC: Cazul e de rezonanță # UNIMEDIA
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, a comentat situația antreprenorului Grigore Manoli, care a anunțat recent că localul său din Nisporeni a fost sancționat de Serviciul Fiscal de Stat, după ce autoritățile au constatat o diferență de 240 de lei în casierie. „Omul ăsta lucrează în Statele Unite, de îi iese ochii, și vine acasă să investească. Și ăștia au venit și și-au bătut joc”, a declarat Costiuc în cadrul emisiunii „UNInterviu” de la UNIMEDIA.
15:00
(video) Usatîi, despre armamentul capturat la vamă: Dacă un camion plin cu Stinger a traversat Moldova, câte se află în țară? Ar veni din Ucraina # UNIMEDIA
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, a declarat astăzi că armamentul descoperit într-un camion reținut la vama Leușeni-Albița ar fi pătruns pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina. „Mă întreb, dacă un camion plin cu Stinger a traversat Moldova, câte se află în țară? Cei de la SIS, IGP, MAI, nu vor să ne spună cum aceste sisteme portabile antiaeriene, deosebit de periculoase, se plimbă atât de ușor prin țară?”, s-a întrebat parlamentarul într-o conferință de presă.
14:40
Șeful Serviciului Vamal, cu declarații despre camionul cu arme depistat la vama Leușeni-Albița: „Am sesizat procuratura. Vom desfășura și propria investigație internă” # UNIMEDIA
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a venit cu o primă reacție după descoperirea camionului cu arme la punctul de trecere Leușeni–Albița. Potrivit lui, instituția a sesizat Procuratura, iar pe caz a fost inițiată urmărirea penală.
14:20
(video) „Un elev de 7 ani să facă zilnic 30 km!” Părinți, revoltați după ce consilierii din Florești au votat pentru închiderea mai multor școli: Ei ne distrug copiii # UNIMEDIA
Părinții elevilor din raionul Florești care frecventează școlile ce urmează să fie închise se arată indignați și nedumeriți de decizia votată de consilierii raionali. „Nu s-au gândit că un copil de 6-7 ani va trebui trezit la ora 6:00, apoi va așteapta în drum, 15-20 de minute pe frig, pe ploaie, pe nevoie, până vine microbuzul. Dar iarna?! Ei nu s-au gândit la copii, la banii lor s-au gândit”, „Va trebui să plec, să-mi caut alt loc de trai, deși am casa mea”, s-au plâns oamenii, în reportajul realizat de Canal 5.
Acum 8 ore
14:10
Prețul la ouă lovește dur în bugetul moldovenilor: Scumpiri de 20% pe rafturi, „fără un motiv clar” # UNIMEDIA
În ultimele două săptămâni, pe rafturile magazinelor din Republica Moldova, preţurile ouălor de găină au sărit în sus cu circa 20%. Scumpirea are loc în condiţiile în care în cea mai mare parte a statelor din Europa se atestă o tendinţă similară, scrie Moldstreet.
13:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maximale de referință pentru carburanți, valabile pentru 21 noiembrie 2025.
13:40
Crimă îngrozitoare la Nisporeni. O mama și fiica sa de 19 ani, ucise din răzbunare. Cine este principalul suspect # UNIMEDIA
O femeie de 42 de ani și fiica sa de 19 ani ar fi fost omorâte, din răzbunare, de o rudă. Potrivit Poliției, cadavrele acestora au fost descoperite ieri, într-o gospodărie din raionul Nisporeni.
13:30
Horațiu Potra este adus sub escortă în România. Șeful mercenarilor a fost extrădat din Emiratele Arabe Unite # UNIMEDIA
Horațiu Potra este adus sub escortă în România după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au aprobat extrădarea sa. Potra se află deja într-un avion însoțit de polițiști români și urmează să fie încarcerat imediat la sosire, având emis pe numele lui un mandat de arestare în lipsă în dosarul Parchetului General privind infracțiuni împotriva ordinii constituționale, scrie digi24.ro.
13:30
Veste neplăcută pentru Kiev: Unul dintre puținii săi susținători de la Washington, generalul care i s-a opus emisarului Witkoff, pleacă din funcție # UNIMEDIA
Emisarul special al președintelui american Donald Trump în Ucraina, Keith Kellogg, le-a spus colaboratorilor săi că intenționează să părăsească administrația de la Washington în ianuarie anul viitor, au declarat patru surse pentru agenția de presă Reuters, care notează că o astfel de plecare poate însemna pierderea unui susținător-cheie al Kievului în actuala administrație republicană, scrie hotnews.ro.
13:20
Iohannis, dat în judecată de ANAF. Cere sechestru pe averea familiei: A refuzat să plătească 1 milion de euro # UNIMEDIA
Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care cere obligarea fostului preşedinte Klaus Iohannis la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de jumătate dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu, scrie observatornews.ro.
13:20
Complexul locativ Eden reprezintă un loc ideal pentru a locui, îmbinând arhitectura contemporană, tehnologiile de ultimă generație și o locație excelentă. Iată elementele care transformă această ofertă într-una cu adevărat specială:
13:10
UNInterviu cu Vasile Costiuc despre „poliția l-a făcut deputat”, relația cu Simion, Plahotniuc, „bolfoșica”, TUX și noul fotoliu: Au văzut că nu urinăm pe la colțuri, nu stricăm tribuna # UNIMEDIA
Președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc este invitatul la UNInterviu pentru UNIMEDIA. Deși e zi în care se desfășoară ședințele în plen la Parlament, astăzi deputații nu au fost convocați, iar Vasile Costiuc are o explicație - „probabil au zis ce, chiar în fiecare joi vom lucra?”. Liderul Democrației Acasă a răspuns la cele mai incomode întrebări, începând de la „poliția l-a făcut deputat”, relația cu George Simion și Kremlinul, precum și „finanțările” de la Vladimir Plahotniuc, continuând cu salariul de deputat, cele peste 60 de procese de judecată pe care le are și „bariera” lui Cernăuțeanu.
13:00
Serviciul Vamal, reacție pe camionul cu armament de la Leușeni - Albița: „Suspiciunile inițiale au fost semnalate de vameșul moldovean” # UNIMEDIA
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a emis o poziție oficială referitoare la camionul cu arme de foc și lansatoare de rachete, oprit în vama Albița-Leușeni.
13:00
Cine sunt femeile de care se teme Trump: I-au fost loiale, apoi i-au dat lovitura. Casa Albă ar fi încercat să le mituiască # UNIMEDIA
Trei femei care altădată îi erau profund loiale președintelui american Donald Trump i-au întors acum spatele, chiar în momentul în care cazul Epstein continuă să „zguduie” SUA, relatează cotidianul Blic, parte a grupului Ringier, citat de Libertatea.
12:50
(video) Ședința CSP: Ce a decis Consiliul pe cazul pe o „presupusă hărțuire sexuală” admisă de un procuror # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi, 20 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 9 subiecte, printre care și examinarea cazului pe o „presupusă hărțuire sexuală” admisă de un procuror. După dezbaterea cazului cu ușile închise, Consiliul a anunțat că examinarea subiectului a fost amânată pentru următoarea întrunire.
12:50
MAE i-a transmis „o notă de protest ferm” ambasadorului rus în Moldova, după incidentul cu drona: Mesajul diplomației de la Chișinău # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, i-a transmis „protestul ferm al părții moldovenești față de încălcarea gravă a suveranității naționale și față de riscurile create pentru securitatea cetățenilor”. Se întâmplă, după ce în noaptea de 19 noiembrie, spațiul aerian al Republicii Moldova ar fi fost survolat de o dronă.
12:40
(video) „Ați votat împotriva copiilor, scoateți-mă în cătușe de aici!” Scandal la Florești, unde consiliul raional examinează închiderea a 5 școli # UNIMEDIA
Un scandal a izbucnit la ședința de astăzi a consiliului raional Florești, unde se examinează decizia privind închiderea a cinci școli, potrivit Canal 5. Părinții se declară extrem de nemulțumiți de situație și acuză autoritățile că „iau decizii împotriva copiilor”. În sală sunt prezenți și polițiști, care încearcă să calmeze spiritele.
12:30
Patriarhul Kiril al Rusiei este omagiat astăzi. Igor Dodon: „Domnul să vă întărească. Mulți și binecuvântați ani” # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat pe Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, cu ocazia zilei de naștere, apreciind contribuția acestuia la „întărirea unității Bisericii și păstrarea tradițiilor spirituale”. „Mulți și binecuvântați ani”, i-a urat liderul PSRM.
12:30
(video) International Tobacco SRL: 20 de ani de dezvoltare continuă și planuri mari de viitor # UNIMEDIA
Acum 20 de ani, Fabrica de tutun din Orhei International Tobacco SRL marca un nou început, după o perioadă destul de grea în care a trebuit să reziste în condiţiile vitrege ce se creaseră după destrămarea URSS, inclusiv crizelor economice ce au marcat anii '90 ai secolului trecut. Cu o strategie de dezvoltare clară, cu un management bine pus la punct şi cu ambiţia de a menţine în viaţă o ramură care cândva era de bază pentru economia moldovenească, International Tobacco SRL nu doar că a rezistat, ci a ajuns unul dintre cei mai importanţi contribuabili din Republica Moldova, achitând anual, sub formă de impozite şi taxe la buget, circa 325 milioane lei.
12:20
Irina Vlah, la recepția organizată de Ambasada Slovaciei: La mulți ani! Sunt convinsă că parteneriatul nostru va continua să se consolideze # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a participat, aseară, la recepția organizată cu ocazia Sărbătorii Naționale a Slovaciei – Ziua Luptei pentru Libertate și Democrație.
Acum 12 ore
12:10
(video) Poliția criminală i-a luat pe sus: Arme, muniții și țigări fără acte, depistate la Drochia după ce oamenii legii au „întors pe dos” 4 case # UNIMEDIA
Captură de arme, muniții și țigări, la Drochia, în urma unor percheziții autorizate, desfășurate de polițiști la domiciliile a patru bărbați, originari din diferite localități ale raionului.
12:00
(video) „Где дрон?!”. Primele declarații ale lui Ozerov, convocat la MAE, după survolarea spațiului aerian: Dovezi nu sunt, doar un zumzăit # UNIMEDIA
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a oferit primele declarații după ce a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, în urma incidentului de ieri, 19 noiembrie, privind survolarea spațiului aerian de către o dronă. Diplomatul a pus sub semnul întrebării autenticitatea informațiilor prezentate de autoritățile moldovene. „Dovezi nu sunt, inclusiv despre proveniența dronei, unde este?”, s-a întrebat Ozerov.
12:00
Cancerul colorectal rămâne una dintre cele mai frecvente patologii oncologice ale tractului digestiv, iar particularitatea sa periculoasă este faptul că se dezvoltă, de cele mai multe ori, din leziuni inițial benigne: polipii colonici. Aceștia nu dor, nu jenează și pot trece complet neobservați, motiv pentru care mulți pacienți aleg să amâne investigațiile sau tratamentul. Cazul recent tratat la Spitalul Repromed+ subliniază exact consecințele unei astfel de decizii.
11:50
(video) Moment șocant la Miss Universe 2025: Miss Jamaica, scoasă pe targă, după ce a căzut de pe scenă în timpul defilării. Concurenta, dusă de urgență la spital # UNIMEDIA
Atmosfera plină de bucurie din timpul concursului preliminar Miss Universe 2025 a fost umbrită de accidentul dramatic suferit de Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica 2025, pe scenă, scrie protv.ro.
11:50
Primul robot cu inteligență artificială al companiei Siber l-a întâmpinat pe Vladimir Putin cu un dans, la Conferința Internațională privind Inteligența Artificială, scrie Libertatea.
11:50
(video) „Где дрон?!”. Primele declarații ale lui Ozerov, convocat la MAE, după survolarea sptațiului aerian: Dovezi nu sunt, doar un zumzăit # UNIMEDIA
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a oferit primele declarații după ce a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, în urma incidentului de ieri, 19 noiembrie, privind survolarea spațiului aerian de către o dronă. Diplomatul a pus sub semnul întrebării autenticitatea informațiilor prezentate de autoritățile moldovene. „Dovezi nu sunt, inclusiv despre proveniența dronei, unde este?”, s-a întrebat Ozerov.
11:40
(live/update) CSP, în ședință: Ce a decis Consiliul pe cazul de „presupusă hărțuire sexuală” admisă de un procuror # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 20 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte.
11:40
(video) „Voiam să nasc al doilea copil și să-mi pun capăt zilelor.” Povestea copleșitoare a unei doctorițe moldovence, care a aflat că fiul ei are autism # UNIMEDIA
Când era însărcinată cu al doilea copil a aflat că băiețelul ei de nici 3 ani are tulburare din spectrul autismului, iar primul gând care i-a venit, în starea de șoc pe care o avea, a fost să nască și să-și pună capăt zilelor. Și pentru că nenorocirea nu vine de una singură, la scurt timp, fiul său a fost diagnosticat cu tumoare la creier. Este istoria tulburătoare a Nicoletei, o tânără doctoriță din Moldova, stabilită cu familia la Iași. Femeia a relatat, într-un monolog la Dorin Galben, cum a reușit să scape de emoțiile negative, pentru a-și ajuta copilul să aibă o viață cât de cât normală și de ce este important să se vorbească public despre autism, pentru a ajuta societatea să accepte și să integreze acești oameni, iar ei, la rândul lor, să sufere mai puțin.
11:30
Antonia a răbufnit, după ceea ce s-a întâmplat cu copiii ei: „Să fie clar, nu voi fi niciodată de acord cu asta” # UNIMEDIA
Antonia trage un nou semnal de alarmă privind utilizarea neautorizată a imaginilor copiilor săi, într-un context în care tot mai multe vedete se confruntă cu abuzuri în mediul online. Gestul unor persoane de a surprinde și posta fotografii cu copiii unor vedete continuă să genereze dezbateri aprinse, în special din cauza riscurilor pe care astfel de acțiuni le implică, scrie Can Can.
11:20
Noapte tensionată la Albița: Un camion plin cu arme de foc și lansatoare de rachete, condus de un moldovean, oprit de vameși # UNIMEDIA
Noapte tensionată la granița de est a României. Arme de foc și lansatoare de rachete au fost descoperite la miezul nopții trecute în Vama Albița-Leușeni, scrie presa română.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.