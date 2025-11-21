Italia a confiscat peste 42 de tone de pastă de roșii contrafăcută, etichetată fals „Fabricat în Italia”

13:30

Ternopîl, oraș cunoscut până acum ca relativ ferit de bombardamentele de amploare, s-a trezit în noaptea trecută sub unul dintre cele mai violente atacuri lansate de armata rusă de la începutul războiului. O rachetă hipersonică a lovit în plin un bloc de locuințe, pe care l-a distrus complet, transformând clădirea într-o masă de ruine. Bilanțul […]