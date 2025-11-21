Polonia va cumpăra arme americane de 100 de milioane de euro pentru Ucraina

11:20

Antreprenorul Grigore Manoli, proprietarul unei cafenele din Nisporeni, denunță sistemul fiscal și controalele repetate ale Fiscului, după ce acesta ar fi fost amendat pentru 240 de lei în plus în casa de marcat. Acesta acuză că astfel de practici descurajează oamenii care vor să facă afaceri cinstit în țară. „Nu vreau să exagerez, dar la […] Articolul VIDEO | Fisc aplică sancțiune lui Grigore Manoli pentru diferența de 240 de lei în casa de marcat apare prima dată în SafeNews.