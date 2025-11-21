Putin, întâmpinat de un robot la o conferinţă despre AI. Reacţia liderului din Rusia
21 noiembrie 2025
Vladimir Putin a avut parte de un adevărat spectacol de dans la Moscova. Un robot i-a arătat liderului de la Kremlin mişcările din dotare. Momentul, transmis la televiziunea de stat, a avut loc odată cu sosirea preşedintelui la o conferinţă despre inteligenţa artificială organizată de cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank. Putin a păstrat
FLASH | Procurorul general al Spaniei, suspendat doi ani pentru divulgare de informații confidențiale
Procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, a fost suspendat din funcție pentru o perioadă de doi ani, după ce Curtea Supremă l-a găsit vinovat de divulgarea unor informații confidențiale dintr-un dosar fiscal ce îl viza pe omul de afaceri Alberto González Amador, partenerul politicienei de dreapta Isabel Díaz Ayuso. Pe lângă suspendare, acesta a
Fostul șef SIS rupe tăcerea. Adevărul despre eliberarea lui Ilașcu și Voronin care visa la Premiul Nobel
Fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Valeriu Pasat (1999-2002), a dezvăluit, în premieră, că eliberarea lui Ilie Ilașcu, în mai 2001, din închisoarea din Tiraspol, a fost posibilă în urma unui efort enorm al ofițerilor de SIS. Fostul președinte Vladimir Voronin nu ar fi avut, a subliniat Pasat, „absolut niciun rol" în
METEO | Vreme mohorâtă și temperaturi blânde pentru 21 noiembrie: În unele regiuni sunt prognozate ploi slabe
Vineri, 21 noiembrie 2025, vremea va fi în mare parte înnorată pe teritoriul țării, iar unele zone vor avea parte de ploi slabe, arată datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Maximele zilei vor oscila între +8 și +19 grade Celsius, semn al unei perioade relativ calde pentru finalul lunii noiembrie. Vântul va sufla din sud, moderat,
Vladimir Putin a avut parte de un adevărat spectacol de dans la Moscova. Un robot i-a arătat liderului de la Kremlin mişcările din dotare. Momentul, transmis la televiziunea de stat, a avut loc odată cu sosirea preşedintelui la o conferinţă despre inteligenţa artificială organizată de cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank. Putin a păstrat
Polonia va contribui cu 100 de milioane de euro la iniţiativa europeană PURL (Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina), prin care statele europene cumpără din SUA arme şi muniţii destinate armatei ucrainene, a anunţat joi ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski, citat de agenţia EFE, potrivit Digi24.RO. „Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina" este rezultatul
Accident rutier grav produs pe strada Vasile Lupu din capitală, noaptea trecută. Cel puțin patru automobile ar fi fost implicate. În urma impactului, un autoturism s-a inversat. Imagini de la fața locului au fost postate pe un canal de Telegram. Se pare că coliziunea a fost una extrem de violentă. Deocamdată, nu sunt informații despre
Zelenski se va întâlni la Kiev cu înalți oficiali ai Pentagonului, în urma dezvăluirii planului conceput de SUA și Rusia pentru pacea în Ucraina
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi la Kiev cu înalți oficiali ai Pentagonului, a anunțat administrația sa, la o zi după dezvăluirea unui plan american de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, în condiții favorabile Kremlinului, relatează AFP, conform Agerpres. Această întâlnire are loc după o vizită fără rezultate a președintelui ucrainean miercuri
O rețea periculoasă recrutează minori ucraineni pe Telegram pentru sabotaj. Copii chiar și de 11 ani sunt ademeniți cu bani să pună bombe sau să incendieze clădiri. Un caz șocant este cel al lui „Vlad", un tânăr de 17 ani care a străbătut 800 km pentru a planta o bombă într-o dubă a centrului de
Pacienții pot împărtăși experiența lor privind serviciile medicale pe platforma „Vocea pacientului", completând un chestionar care evaluează calitatea serviciilor, interacțiunea cu personalul și alte aspecte relevante. Versiunea demo a platformei a fost lansată la a treia ediție a Forumului Pacienților, la Chișinău, transmite IPN. Livia Golovatîi, coordonatoarea proiectului și șefa Departamentului de instruire al Asociației
DOC | Deputatul PAS care și-a cumpărat un apartament, o vilă și mașină de 1,1 mln de lei în 4 ani de mandat
Deputatul PAS Boris Marcoci a ajuns în Parlament în anul 2021. Averea parlamentarului a crescut fulminant în doar patru ani de mandat, iar alesul poporului și-a procurat în perioada 2020-2025 un apartament, o vilă, noi terenuri, dar și o mașină în valoarea de 1,1 milioane de lei, scrie realitatea.md. Cea mai veche declarație de avere
Miss Jamaica a trecut prin clipe dramatice în timpul rundelor preliminare ale concursului Miss Universe desfăşurat în Thailanda. Dr. Gabrielle Henry, reprezentanta din Jamaica, a alunecat şi a căzut de pe scenă chiar în timpul defilării în rochia de seară, moment surprins în mai multe clipuri care au devenit virale pe reţelele sociale. În imaginile
Kremlinul începe să-și vândă aurul! Rusia sacrifică rezerva strategică pentru războiul lui Putin
Banca Rusiei a început să utilizeze, pentru prima dată, vânzarea unei părți din rezervele sale de aur pentru a acoperi operațiunile bugetare, inclusiv necesitățile crescânde ale bugetului militar. Instituția „oglindește" tranzacțiile cu activele valutare lichide ale Fondului Național de Bunăstare (FNB) nu doar prin cumpărarea și vânzarea de yuani, ci și prin operațiuni cu aur
Duma de Stat a Rusiei a adoptat legea privind majorarea treptată a taxei pe valoare adăugată (TVA) de la 20% la 22% începând cu anul 2026, măsură prezentată de autorități drept esențială pentru acoperirea cheltuielilor crescute pentru apărare și securitate. În același timp, se menține cota redusă de 10% pentru bunurile considerate social importante, notează RBK.
Scăderea cursului Bitcoin în ultimele săptămâni a dus la reducerea capitalizării pieței mondiale a criptomonedelor de la 10 octombrie cu 1,1 trilioane de dolari, până la 3,2 trilioane de dolari. În medie, piața a pierdut în această perioadă câte 27 de miliarde de dolari pe zi. Pe 19 noiembrie, cursul Bitcoinului a scăzut din nou
Criza pensiilor lovește Europa: UE vrea să transforme economiile cetățenilor în investiții strategice
Uniunea Europeană îndeamnă guvernele țărilor membre să îmbunătățească opțiunile de pensii private pentru cetățeni, pe măsură ce pensiile de stat sunt supuse unei presiuni din partea populației îmbătrânite. În acest sens, Comisia Europeană propune o abordare din două puncte: oferirea unei oportunități pentru ca cetățeni să pună bazele unei surse de venit adecvat pentru pensionare,
Opt judocani vor reprezenta Republica Moldova la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi din Emiratele Arabe Unite, anunță Centrul Sportiv al Loturilor Naționale. Competiția se va desfășura în perioada 28 – 30 noiembrie. Printre sportivii nominalizați se numără: Radu Izvoryan, Denis Vieru, Adil Osmanov, Andrian Veste, Petru Pelivan, Victor Sterpu, Mihail Latișev și Vadim Gimbovski.
Circa şase mii de moldoveni mor anual din cauza consumului de tutun: Fenomenul rămâne îngrijorător și în rândul adolescenților
În Republica Moldova, aproximativ 6.000 de persoane își pierd viața anual ca urmare a consumului sau expunerii la tutun. Potrivit Studiului național al prevalenței factorilor de risc ai bolilor netransmisibile (STEPS, 2021),3 din 10 adulți (18–69 ani),adică 29,9% din populația adultă, sunt consumatori curenți de produse din tutun. Fumatul este de șapte ori mai frecvent
Compania germană KNDS a dezvăluit în premieră cel mai recent tanc principal de luptă Leopard 2 A8, care va fi primul model Leopard 2 complet nou pentru Bundeswehr din 1992 încoace. În total, Germania a comandat 123 de tancuri din această modificare, ceea ce va permite nu doar întărirea capacităților armatei, ci și creșterea efectivului
Poliția thailandeză a arestat pe insula Phuket un hacker rus căutat de FBI pentru atacuri cibernetice asupra unor agenții guvernamentale din Statele Unite și Europa, au anunțat autoritățile, transmite NBC News, conform Associated Press. Bărbatul de 35 de ani, care a intrat în Thailanda pe 30 octombrie prin Aeroportul din Phuket, a fost reținut la începutul
BREAKING NEWS | Două persoane au fost reținute în dosarul contrabandei cu muniții depistate la punctul de trecere Leușeni
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cadrul investigațiilor privind contrabanda cu muniții descoperită la punctul de trecere Leușeni, un caz care a stârnit un interes public major. Potrivit procurorilor, urmărirea penală a fost pornită în baza art. 248 alin. (7)
Cooperarea moldo-elenă, discutată la Guvern: Premierul Munteanu s-a întâlnit cu ambasadorul Greciei
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu ambasad
ULTIMA ORĂ | Evaluarea procurorilor rămâne în vigoare, nicio decizie a Comisiei nu a fost anulată de CSJ # SafeNews
Curtea Supremă de Justiție a respins toate contestațiile depuse împotriva deciziilor Comisiei de evaluare a procurorilor în baza Legii 26/2022. CSJ a menținut decizia Comisiei în cazul fostului procuror Ion Tețcu. Magistrații au stabilit că evaluarea a fost făcută corect și au confirmat existența unui sold negativ de 141.420 lei pentru anul 2021 în declarațiile […] Articolul ULTIMA ORĂ | Evaluarea procurorilor rămâne în vigoare, nicio decizie a Comisiei nu a fost anulată de CSJ apare prima dată în SafeNews.
Armata pakistaneză anunţă că a ucis 30 de insurgenţi în mai multe operaţiuni militare la frontiera cu Afganistanul # SafeNews
În total 30 de insurgenţi au fost ucişi, săptămâna aceasta, în mai multe operaţiuni militare, de-a lungul frontierei cu Afganistanul, anunţă joi armata pakistaneză, la o săptămână după un atentat sinucigaş la Islamabad, soldat cu 12 morţi, relatează AFP. Miercuri, ”la 19 octombrie, au fost ucişi 23 de combatanţi”, a anunţat joi, într-un comunicat, armata […] Articolul Armata pakistaneză anunţă că a ucis 30 de insurgenţi în mai multe operaţiuni militare la frontiera cu Afganistanul apare prima dată în SafeNews.
MAE al României avertizează: Grevă națională în Belgia între 24–26 noiembrie. Posibile perturbări ale transportului public # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Belgia asupra faptului că, în perioada 24–26 noiembrie 2025, este anunţată o grevă naţională, context în care sunt aşteptate perturbări semnificative ale transporturilor în întreaga ţară. Potrivit MAE, principalele perturbări vizează: – Transport aerian: Niciun avion nu va decola de […] Articolul MAE al României avertizează: Grevă națională în Belgia între 24–26 noiembrie. Posibile perturbări ale transportului public apare prima dată în SafeNews.
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian consideră necesară mutarea capitalei Iranului de la Teheran. ”N-avem de ales” # SafeNews
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian cere joi mutarea capitalei Iranului în afara Teheranului, din cauza suprapopulării şi unei crize a apei care se agravează, după ce a evocat această idee în urma scăderii în acest a precipitaţiilor la cel mai mic nivel de 100 de ani, relatează AFP. ”Realitatea este că n-avem de ales. (Această mutare […] Articolul Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian consideră necesară mutarea capitalei Iranului de la Teheran. ”N-avem de ales” apare prima dată în SafeNews.
FOTO | Numele firmei care ar fi gestionat transportul de muniții, inclusiv de origine rusească, depistate în Vama Leușeni-Albița # SafeNews
Lansatoare de grenade, un sistem rusesc portabil de rachete IGLA, transportoare rusești de rachete antitanc Kornet, precum și componente pentru drone de atac – acestea sunt munițiile depistate în camionul oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița, potrivit unor imagini analizate de Ziarul de Gardă. Șoferul, un cetățean al R. Moldova, ar fi declarat că marfa urma […] Articolul FOTO | Numele firmei care ar fi gestionat transportul de muniții, inclusiv de origine rusească, depistate în Vama Leușeni-Albița apare prima dată în SafeNews.
Inspectoratul General de Carabinieri (IGC) a găzduit la data de 18 noiembrie o întrevedere de curtoazie a reprezentantului Arma dei Carabinieri din Italia, într-un context ce reconfirmă parteneriatul solid dintre cele două instituții. Pe parcursul discuțiilor, părțile au evaluat stadiul actual al colaborării și au stabilit noi direcții de dezvoltare, vizând extinderea programelor de instruire, […] Articolul FOTO | Parteneriat reafirmat între IGC și carabinierii italieni apare prima dată în SafeNews.
Alain Berset, la întrevederea cu Alexandru Munteanu: Președinția Moldovei la Consiliul Europei poate consolida democrația UE # SafeNews
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, a afirmat că președinția Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri ai Consiliului Europei oferă oportunitatea de a promova apărarea adevărului și consolidarea securității democratice. Declarația a fost făcută în contextul vizitei sale la Chișinău, după întrevederea cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, transmite IPN. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali […] Articolul Alain Berset, la întrevederea cu Alexandru Munteanu: Președinția Moldovei la Consiliul Europei poate consolida democrația UE apare prima dată în SafeNews.
„Republica Moldova nu poate crea un sistem de tip „Dom de Fier” care să împiedice orice dronă rusă să pătrundă pe teritoriul său”, a declarat fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru. În același timp, el a menționat că se lucrează în acest sens: în armată se formează subunități pentru gestionarea și combaterea dronelor, se analizează […] Articolul Moldova și limitele apărării anti-dronă: declarația lui Șalaru apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Doi bărbați din raionul Edineț, cercetați pentru cultivarea și deținerea drogurilor # SafeNews
Polițiștii și procurorii din Edineț au descoperit două cazuri de cultivare și depozitare ilegală a drogurilor, în urma unor percheziții efectuate în satele Goleni și Cupcini. În primul caz, la domiciliul unui bărbat de 48 de ani din satul Goleni, anchetatorii au găsit aproximativ 3,6 kg de masă vegetală uscată și mărunțită, asemănătoare marijuanei, sute […] Articolul VIDEO | Doi bărbați din raionul Edineț, cercetați pentru cultivarea și deținerea drogurilor apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Șefa diplomației UE și miniștrii de externe subliniază că europenii și ucrainenii trebuie să fie implicați în orice plan de pace # SafeNews
Orice plan de a pune capăt războiului din Ucraina va avea nevoie de sprijinul ucrainenilor și europenilor pentru a funcționa, a declarat joi șefa diplomației UE, Kaja Kallas, opinie susținută și de miniștrii de externe din statele membre, relatează Reuters și AFP. „Ceea ce noi, ca europeni, am susținut mereu este o pace echitabilă și […] Articolul VIDEO // Șefa diplomației UE și miniștrii de externe subliniază că europenii și ucrainenii trebuie să fie implicați în orice plan de pace apare prima dată în SafeNews.
Lituania redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus după incidentele cu baloane meteorologice. Anunțul făcut de ANTA # SafeNews
Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier din Republica Moldova referitor la reluarea traficului rutier în punctele de trecere a frontierei dintre Republica Lituania și Republica Belarus. Potrivit deciziei adoptate de Guvernul Republicii Lituania, punctele de trecere a frontierei Šalčininkai și Medininkai vor fi redeschise începând cu 20 noiembrie 2025, ora 00:00. Lituania […] Articolul Lituania redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus după incidentele cu baloane meteorologice. Anunțul făcut de ANTA apare prima dată în SafeNews.
Vrabie, despre camionul cu arme, oprit la frontieră: „Vom desfășura propria investigație pentru a identifica orice potențial element de corupție sau breșă de securitate” # SafeNews
Șeful Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, a anunțat că Procuratura a fost sesizată după ce un camion condus de un cetățean moldovean, care transporta armament, a fost oprit la Vama Albița. Potrivit lui Vrabie, instituția pe care o conduce este „cea mai interesată ca investigația acestei infracțiuni să se facă cât mai urgent”. […] Articolul Vrabie, despre camionul cu arme, oprit la frontieră: „Vom desfășura propria investigație pentru a identifica orice potențial element de corupție sau breșă de securitate” apare prima dată în SafeNews.
Pace pe bani! Trump propune Moscovei să ia Donbasul „în chirie” – taxă pentru teritoriu ocupat # SafeNews
Schița de acord a fost elaborată de emisarii prezidențiali din SUA și Rusia, dar Kievul a fost doar informat în linii mari despre propunerile discutate, scriu The Daily Telegraph și Reuters. Un plan de pace în 28 de puncte propus de SUA pentru Ucraina include, potrivit unor surse citate joi de The Telegraph, o prevedere prin […] Articolul Pace pe bani! Trump propune Moscovei să ia Donbasul „în chirie” – taxă pentru teritoriu ocupat apare prima dată în SafeNews.
Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov au fost incluse în topul celor mai sigure orașe din lume. Aceste orașe au depășit centre mari precum Riad, Varșovia și Copenhaga. Conform clasamentului Safest Cities in the World 2024, cel mai bun rezultat îl are Cluj-Napoca, care s-a situat pe locul 19, transmite adevarul.ro. Orașul a depășit, la capitolul siguranță, metropole […] Articolul Trei orașe din România, în topul celor mai sigure orașe din lume apare prima dată în SafeNews.
MMPS analizează propunerea Sindicatelor de a majora salariul minim în sectorul real al economiei # SafeNews
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) analizează propunerea sindicatelor de a majora salariul minim în sectorul real al economiei până la 8 050 de lei. Într-un răspuns pentru IPN, instituția a precizat că este evaluat atât impactul economic, cât și cel social, iar procesul se desfășoară în consultare cu partenerii sociali. Potrivit MMPS, actualizarea salariului mediu lunar se face […] Articolul MMPS analizează propunerea Sindicatelor de a majora salariul minim în sectorul real al economiei apare prima dată în SafeNews.
Procuroarea anticorupție suspendată, cu flori de la PLATON, a pierdut procesul împotriva CSP # SafeNews
Procuroarea anticorupție suspendată Mirandolina Sușițcaia, aflată în prezent pe banca acuzaților într-un dosar de îmbogățire ilicită, a pierdut litigiul intentat împotriva Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Potrivit Anticoruptie.md, magistratul Igor Barbacaru a decis pe 17 noiembrie că cererea acesteia, prin care solicita anularea deciziilor de suspendare din funcție, este inadmisibilă. Hotărârea primei instanțe nu este […] Articolul Procuroarea anticorupție suspendată, cu flori de la PLATON, a pierdut procesul împotriva CSP apare prima dată în SafeNews.
Peste o treime din ambulanțele din sistemul medical sunt uzate, însă Ministerul Sănătății spune că situația este „satisfăcătoare” # SafeNews
Parcul de ambulanțe al sistemului public de sănătate numără în prezent 471 de autosanitare, însă o mare parte dintre acestea sunt depășite tehnic. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sănătății pentru IPN, aproximativ 170 de ambulanțe au o uzură de peste 80%, iar 142 sunt complet uzate. Cele mai vechi autosanitare sunt de model Sobol, fabricate […] Articolul Peste o treime din ambulanțele din sistemul medical sunt uzate, însă Ministerul Sănătății spune că situația este „satisfăcătoare” apare prima dată în SafeNews.
Articolul LIVE | Ședința Comisiei Electorale Centrale din 20 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Trafic rutier suspendat în weekend pe mai multe străzi din Chișinău. Rute de transport deviate # SafeNews
Circulația rutieră va fi restricționată în acest weekend în centrul capitalei, din cauza unor lucrări de reparație la rețeaua de canalizare. Primăria Chișinău a anunțat că sâmbătă, 22 noiembrie, și duminică, 23 noiembrie, strada București va fi închisă traficului pe tronsonul cuprins între străzile Serghei Lazo și Mitropolit Petru Movilă. Pe durata intervențiilor, mai multe […] Articolul Trafic rutier suspendat în weekend pe mai multe străzi din Chișinău. Rute de transport deviate apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | ”Zgomote de explozii, blocuri prăbușite și oameni ieșiți în stradă în plină noapte”. Imagini cu atacul devastator în Ternopîl: Zeci de morți și răniți după lovitura unei rachete hipersonice # SafeNews
Ternopîl, oraș cunoscut până acum ca relativ ferit de bombardamentele de amploare, s-a trezit în noaptea trecută sub unul dintre cele mai violente atacuri lansate de armata rusă de la începutul războiului. O rachetă hipersonică a lovit în plin un bloc de locuințe, pe care l-a distrus complet, transformând clădirea într-o masă de ruine. Bilanțul […] Articolul VIDEO | ”Zgomote de explozii, blocuri prăbușite și oameni ieșiți în stradă în plină noapte”. Imagini cu atacul devastator în Ternopîl: Zeci de morți și răniți după lovitura unei rachete hipersonice apare prima dată în SafeNews.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat prețurile maxime de referință pentru carburanții standard valabile pentru ziua de 21 noiembrie, acestea indicând o nouă creștere atât la benzină, cât și la motorină. Potrivit noilor calcule, benzina A95 nu va putea fi vândută la pompă cu mai mult de 23,38 lei litrul, ceea ce […] Articolul Benzina și motorina se scumpesc din nou: ANRE anunță noile prețuri pentru 21 noiembrie apare prima dată în SafeNews.
Horațiu Potra, considerat liderul unei grupări de mercenari implicate în mai multe dosare penale din România, a fost adus sub escortă în țară, după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au aprobat extrădarea sa. Potra fusese localizat anterior în Emiratele Arabe Unite și și-a exprimat dorința de a reveni în România pentru a se prezenta […] Articolul NEWS ALERT | Horațiu Potra adus în România după extrădare din Emiratele Arabe Unite apare prima dată în SafeNews.
FLASH | Fostă judecătoare, implicată într-un accident grav: Un tânăr în scaun cu rotile a murit, altul este în stare critică # SafeNews
Un accident grav a avut loc în parcarea unui centru medical de recuperare din Bihor, România, după ce o femeie de 51 de ani, fostă judecătoare din Satu Mare, a confundat pedalele mașinii pe care o conducea. Autoturismul a accelerat brusc și a lovit mai multe persoane aflate pe culoarul de acces, inclusiv doi tineri […] Articolul FLASH | Fostă judecătoare, implicată într-un accident grav: Un tânăr în scaun cu rotile a murit, altul este în stare critică apare prima dată în SafeNews.
ULTIMA ORĂ | Poziția Serviciului Vamal al Republicii Moldova, cu privire la camionul care transporta muniție de război # SafeNews
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat că, în urma controalelor coordonate la frontiera moldo-română, a fost identificat un caz care face obiectul unei anchete penale. Suspiciunile au fost inițial semnalate de un funcționar vamal moldovean, care a informat autoritățile vamale române, iar mijlocul de transport a fost scanat pe sensul de ieșire din Republica […] Articolul ULTIMA ORĂ | Poziția Serviciului Vamal al Republicii Moldova, cu privire la camionul care transporta muniție de război apare prima dată în SafeNews.
FOTO | Grosu reafirmă angajamentul Moldovei față de valorile europene în fața președintelui APCE # SafeNews
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, l-a întâmpinat astăzi pe Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Theodoros Rousopoulos, în contextul reuniunilor APCE găzduite de Legislativul moldovean. În discuția avută, Grosu a subliniat că este o onoare pentru Moldova să dețină președinția Comitetului de Miniștri al CoE și că țara va trata acest mandat cu […] Articolul FOTO | Grosu reafirmă angajamentul Moldovei față de valorile europene în fața președintelui APCE apare prima dată în SafeNews.
RISE Moldova: Un medic cercetat penal pentru violul a două fetițe continuă să activeze la Spitalul de Psihiatrie și o maternitate din Chişinău # SafeNews
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani. S-a întâmplat în 2010 și 2011. Procurorii au cerut o pedeapsă de 25 de ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis. După […] Articolul RISE Moldova: Un medic cercetat penal pentru violul a două fetițe continuă să activeze la Spitalul de Psihiatrie și o maternitate din Chişinău apare prima dată în SafeNews.
Un şofer moldovean a fost prins la vama Albița cu un camion în care transporta muniție de război, inclusiv lansatoare de rachete # SafeNews
Un șofer, cetățean al Republicii Moldova, a încercat să intre în România la vama Albița, transportând un camion cu muniție de război. Incidentul a avut loc în jurul orei 1:30, iar tansportul ar fi fost destinat Israelului, au precizat surse pentru Antena 3 CNN. Vameșii au oprit camionul și l-au scanat, constatând că în remorcă se […] Articolul Un şofer moldovean a fost prins la vama Albița cu un camion în care transporta muniție de război, inclusiv lansatoare de rachete apare prima dată în SafeNews.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile masive lansate de Rusia asupra orașelor din vestul Ucrainei, inclusiv Ternopil, unde cel puțin 25 de civili, între care trei copii, și-au pierdut viața. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șefa statului a denunțat brutalitatea acestor lovituri și a cerut mobilizarea comunității internaționale, scrie realitatea.md. „Atacul îngrozitor […] Articolul Președinta Maia Sandu denunță agresiunea Rusiei în vestul Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Fisc aplică sancțiune lui Grigore Manoli pentru diferența de 240 de lei în casa de marcat # SafeNews
Antreprenorul Grigore Manoli, proprietarul unei cafenele din Nisporeni, denunță sistemul fiscal și controalele repetate ale Fiscului, după ce acesta ar fi fost amendat pentru 240 de lei în plus în casa de marcat. Acesta acuză că astfel de practici descurajează oamenii care vor să facă afaceri cinstit în țară. „Nu vreau să exagerez, dar la […] Articolul VIDEO | Fisc aplică sancțiune lui Grigore Manoli pentru diferența de 240 de lei în casa de marcat apare prima dată în SafeNews.
