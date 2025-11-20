BREAKING NEWS | Două persoane au fost reținute în dosarul contrabandei cu muniții depistate la punctul de trecere Leușeni
SafeNews, 20 noiembrie 2025 19:50
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cadrul investigațiilor privind contrabanda cu muniții descoperită la punctul de trecere Leușeni, un caz care a stârnit un interes public major. Potrivit procurorilor, urmărirea penală a fost pornită în baza art. 248 alin. (7) […]
• • •
Acum 30 minute
19:50
BREAKING NEWS | Două persoane au fost reținute în dosarul contrabandei cu muniții depistate la punctul de trecere Leușeni
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cadrul investigațiilor privind contrabanda cu muniții descoperită la punctul de trecere Leușeni, un caz care a stârnit un interes public major. Potrivit procurorilor, urmărirea penală a fost pornită în baza art. 248 alin. (7) […]
Acum o oră
19:40
Cooperarea moldo-elenă, discutată la Guvern: Premierul Munteanu s-a întâlnit cu ambasadorul Greciei
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova, Nikolaos Krikos, unde au discutat despre proiectele moldo-elene, agenda europeană a Moldovei și accesarea fondurilor de preaderare pentru implementarea proiectelor cu beneficii pentru cetățeni. Șeful Executivului a mulțumit pentru susținerea necondiționată pe care țara noastră o primește în procesul de integrare în Uniunea Europeană […]
Acum 2 ore
18:50
ULTIMA ORĂ | Evaluarea procurorilor rămâne în vigoare, nicio decizie a Comisiei nu a fost anulată de CSJ
Curtea Supremă de Justiție a respins toate contestațiile depuse împotriva deciziilor Comisiei de evaluare a procurorilor în baza Legii 26/2022. CSJ a menținut decizia Comisiei în cazul fostului procuror Ion Tețcu. Magistrații au stabilit că evaluarea a fost făcută corect și au confirmat existența unui sold negativ de 141.420 lei pentru anul 2021 în declarațiile […]
18:40
Armata pakistaneză anunţă că a ucis 30 de insurgenţi în mai multe operaţiuni militare la frontiera cu Afganistanul
În total 30 de insurgenţi au fost ucişi, săptămâna aceasta, în mai multe operaţiuni militare, de-a lungul frontierei cu Afganistanul, anunţă joi armata pakistaneză, la o săptămână după un atentat sinucigaş la Islamabad, soldat cu 12 morţi, relatează AFP. Miercuri, "la 19 octombrie, au fost ucişi 23 de combatanţi", a anunţat joi, într-un comunicat, armata […]
18:40
MAE al României avertizează: Grevă națională în Belgia între 24–26 noiembrie. Posibile perturbări ale transportului public
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Belgia asupra faptului că, în perioada 24–26 noiembrie 2025, este anunţată o grevă naţională, context în care sunt aşteptate perturbări semnificative ale transporturilor în întreaga ţară. Potrivit MAE, principalele perturbări vizează: – Transport aerian: Niciun avion nu va decola de […]
18:40
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian consideră necesară mutarea capitalei Iranului de la Teheran. "N-avem de ales"
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian cere joi mutarea capitalei Iranului în afara Teheranului, din cauza suprapopulării şi unei crize a apei care se agravează, după ce a evocat această idee în urma scăderii în acest a precipitaţiilor la cel mai mic nivel de 100 de ani, relatează AFP. "Realitatea este că n-avem de ales. (Această mutare […]
Acum 4 ore
16:20
FOTO | Numele firmei care ar fi gestionat transportul de muniții, inclusiv de origine rusească, depistate în Vama Leușeni-Albița
Lansatoare de grenade, un sistem rusesc portabil de rachete IGLA, transportoare rusești de rachete antitanc Kornet, precum și componente pentru drone de atac – acestea sunt munițiile depistate în camionul oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița, potrivit unor imagini analizate de Ziarul de Gardă. Șoferul, un cetățean al R. Moldova, ar fi declarat că marfa urma […]
Acum 6 ore
15:40
Inspectoratul General de Carabinieri (IGC) a găzduit la data de 18 noiembrie o întrevedere de curtoazie a reprezentantului Arma dei Carabinieri din Italia, într-un context ce reconfirmă parteneriatul solid dintre cele două instituții. Pe parcursul discuțiilor, părțile au evaluat stadiul actual al colaborării și au stabilit noi direcții de dezvoltare, vizând extinderea programelor de instruire, […]
15:40
Alain Berset, la întrevederea cu Alexandru Munteanu: Președinția Moldovei la Consiliul Europei poate consolida democrația UE
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, a afirmat că președinția Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri ai Consiliului Europei oferă oportunitatea de a promova apărarea adevărului și consolidarea securității democratice. Declarația a fost făcută în contextul vizitei sale la Chișinău, după întrevederea cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, transmite IPN. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali […]
15:40
„Republica Moldova nu poate crea un sistem de tip „Dom de Fier" care să împiedice orice dronă rusă să pătrundă pe teritoriul său", a declarat fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru. În același timp, el a menționat că se lucrează în acest sens: în armată se formează subunități pentru gestionarea și combaterea dronelor, se analizează […]
15:30
VIDEO | Doi bărbați din raionul Edineț, cercetați pentru cultivarea și deținerea drogurilor
Polițiștii și procurorii din Edineț au descoperit două cazuri de cultivare și depozitare ilegală a drogurilor, în urma unor percheziții efectuate în satele Goleni și Cupcini. În primul caz, la domiciliul unui bărbat de 48 de ani din satul Goleni, anchetatorii au găsit aproximativ 3,6 kg de masă vegetală uscată și mărunțită, asemănătoare marijuanei, sute […]
15:00
VIDEO // Șefa diplomației UE și miniștrii de externe subliniază că europenii și ucrainenii trebuie să fie implicați în orice plan de pace
Orice plan de a pune capăt războiului din Ucraina va avea nevoie de sprijinul ucrainenilor și europenilor pentru a funcționa, a declarat joi șefa diplomației UE, Kaja Kallas, opinie susținută și de miniștrii de externe din statele membre, relatează Reuters și AFP. „Ceea ce noi, ca europeni, am susținut mereu este o pace echitabilă și […]
15:00
Lituania redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus după incidentele cu baloane meteorologice. Anunțul făcut de ANTA
Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier din Republica Moldova referitor la reluarea traficului rutier în punctele de trecere a frontierei dintre Republica Lituania și Republica Belarus. Potrivit deciziei adoptate de Guvernul Republicii Lituania, punctele de trecere a frontierei Šalčininkai și Medininkai vor fi redeschise începând cu 20 noiembrie 2025, ora 00:00. Lituania […]
14:50
Vrabie, despre camionul cu arme, oprit la frontieră: „Vom desfășura propria investigație pentru a identifica orice potențial element de corupție sau breșă de securitate"
Șeful Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, a anunțat că Procuratura a fost sesizată după ce un camion condus de un cetățean moldovean, care transporta armament, a fost oprit la Vama Albița. Potrivit lui Vrabie, instituția pe care o conduce este „cea mai interesată ca investigația acestei infracțiuni să se facă cât mai urgent". […]
14:50
Pace pe bani! Trump propune Moscovei să ia Donbasul „în chirie" – taxă pentru teritoriu ocupat
Schița de acord a fost elaborată de emisarii prezidențiali din SUA și Rusia, dar Kievul a fost doar informat în linii mari despre propunerile discutate, scriu The Daily Telegraph și Reuters. Un plan de pace în 28 de puncte propus de SUA pentru Ucraina include, potrivit unor surse citate joi de The Telegraph, o prevedere prin […]
14:50
Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov au fost incluse în topul celor mai sigure orașe din lume. Aceste orașe au depășit centre mari precum Riad, Varșovia și Copenhaga. Conform clasamentului Safest Cities in the World 2024, cel mai bun rezultat îl are Cluj-Napoca, care s-a situat pe locul 19, transmite adevarul.ro. Orașul a depășit, la capitolul siguranță, metropole […]
14:40
MMPS analizează propunerea Sindicatelor de a majora salariul minim în sectorul real al economiei
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) analizează propunerea sindicatelor de a majora salariul minim în sectorul real al economiei până la 8 050 de lei. Într-un răspuns pentru IPN, instituția a precizat că este evaluat atât impactul economic, cât și cel social, iar procesul se desfășoară în consultare cu partenerii sociali. Potrivit MMPS, actualizarea salariului mediu lunar se face […]
14:20
Procuroarea anticorupție suspendată, cu flori de la PLATON, a pierdut procesul împotriva CSP
Procuroarea anticorupție suspendată Mirandolina Sușițcaia, aflată în prezent pe banca acuzaților într-un dosar de îmbogățire ilicită, a pierdut litigiul intentat împotriva Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Potrivit Anticoruptie.md, magistratul Igor Barbacaru a decis pe 17 noiembrie că cererea acesteia, prin care solicita anularea deciziilor de suspendare din funcție, este inadmisibilă. Hotărârea primei instanțe nu este […]
Acum 8 ore
14:10
Peste o treime din ambulanțele din sistemul medical sunt uzate, însă Ministerul Sănătății spune că situația este „satisfăcătoare"
Parcul de ambulanțe al sistemului public de sănătate numără în prezent 471 de autosanitare, însă o mare parte dintre acestea sunt depășite tehnic. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sănătății pentru IPN, aproximativ 170 de ambulanțe au o uzură de peste 80%, iar 142 sunt complet uzate. Cele mai vechi autosanitare sunt de model Sobol, fabricate […]
14:10
Articolul LIVE | Ședința Comisiei Electorale Centrale din 20 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
13:50
Trafic rutier suspendat în weekend pe mai multe străzi din Chișinău. Rute de transport deviate
Circulația rutieră va fi restricționată în acest weekend în centrul capitalei, din cauza unor lucrări de reparație la rețeaua de canalizare. Primăria Chișinău a anunțat că sâmbătă, 22 noiembrie, și duminică, 23 noiembrie, strada București va fi închisă traficului pe tronsonul cuprins între străzile Serghei Lazo și Mitropolit Petru Movilă. Pe durata intervențiilor, mai multe […]
13:30
VIDEO | "Zgomote de explozii, blocuri prăbușite și oameni ieșiți în stradă în plină noapte". Imagini cu atacul devastator în Ternopîl: Zeci de morți și răniți după lovitura unei rachete hipersonice
Ternopîl, oraș cunoscut până acum ca relativ ferit de bombardamentele de amploare, s-a trezit în noaptea trecută sub unul dintre cele mai violente atacuri lansate de armata rusă de
13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat prețurile maxime de referință pentru carburanții standard valabile pentru ziua de 21 noiembrie, acestea indicând o nouă creștere atât la benzină, cât și la motorină. Potrivit noilor calcule, benzina A95 nu va putea fi vândută la pompă cu mai mult de 23,38 lei litrul, ceea ce […] Articolul Benzina și motorina se scumpesc din nou: ANRE anunță noile prețuri pentru 21 noiembrie apare prima dată în SafeNews.
13:10
Horațiu Potra, considerat liderul unei grupări de mercenari implicate în mai multe dosare penale din România, a fost adus sub escortă în țară, după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au aprobat extrădarea sa. Potra fusese localizat anterior în Emiratele Arabe Unite și și-a exprimat dorința de a reveni în România pentru a se prezenta […] Articolul NEWS ALERT | Horațiu Potra adus în România după extrădare din Emiratele Arabe Unite apare prima dată în SafeNews.
12:50
FLASH | Fostă judecătoare, implicată într-un accident grav: Un tânăr în scaun cu rotile a murit, altul este în stare critică # SafeNews
Un accident grav a avut loc în parcarea unui centru medical de recuperare din Bihor, România, după ce o femeie de 51 de ani, fostă judecătoare din Satu Mare, a confundat pedalele mașinii pe care o conducea. Autoturismul a accelerat brusc și a lovit mai multe persoane aflate pe culoarul de acces, inclusiv doi tineri […] Articolul FLASH | Fostă judecătoare, implicată într-un accident grav: Un tânăr în scaun cu rotile a murit, altul este în stare critică apare prima dată în SafeNews.
12:40
ULTIMA ORĂ | Poziția Serviciului Vamal al Republicii Moldova, cu privire la camionul care transporta muniție de război # SafeNews
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat că, în urma controalelor coordonate la frontiera moldo-română, a fost identificat un caz care face obiectul unei anchete penale. Suspiciunile au fost inițial semnalate de un funcționar vamal moldovean, care a informat autoritățile vamale române, iar mijlocul de transport a fost scanat pe sensul de ieșire din Republica […] Articolul ULTIMA ORĂ | Poziția Serviciului Vamal al Republicii Moldova, cu privire la camionul care transporta muniție de război apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
11:50
FOTO | Grosu reafirmă angajamentul Moldovei față de valorile europene în fața președintelui APCE # SafeNews
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, l-a întâmpinat astăzi pe Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Theodoros Rousopoulos, în contextul reuniunilor APCE găzduite de Legislativul moldovean. În discuția avută, Grosu a subliniat că este o onoare pentru Moldova să dețină președinția Comitetului de Miniștri al CoE și că țara va trata acest mandat cu […] Articolul FOTO | Grosu reafirmă angajamentul Moldovei față de valorile europene în fața președintelui APCE apare prima dată în SafeNews.
11:50
RISE Moldova: Un medic cercetat penal pentru violul a două fetițe continuă să activeze la Spitalul de Psihiatrie și o maternitate din Chişinău # SafeNews
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani. S-a întâmplat în 2010 și 2011. Procurorii au cerut o pedeapsă de 25 de ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis. După […] Articolul RISE Moldova: Un medic cercetat penal pentru violul a două fetițe continuă să activeze la Spitalul de Psihiatrie și o maternitate din Chişinău apare prima dată în SafeNews.
11:30
Un şofer moldovean a fost prins la vama Albița cu un camion în care transporta muniție de război, inclusiv lansatoare de rachete # SafeNews
Un șofer, cetățean al Republicii Moldova, a încercat să intre în România la vama Albița, transportând un camion cu muniție de război. Incidentul a avut loc în jurul orei 1:30, iar tansportul ar fi fost destinat Israelului, au precizat surse pentru Antena 3 CNN. Vameșii au oprit camionul și l-au scanat, constatând că în remorcă se […] Articolul Un şofer moldovean a fost prins la vama Albița cu un camion în care transporta muniție de război, inclusiv lansatoare de rachete apare prima dată în SafeNews.
11:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile masive lansate de Rusia asupra orașelor din vestul Ucrainei, inclusiv Ternopil, unde cel puțin 25 de civili, între care trei copii, și-au pierdut viața. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șefa statului a denunțat brutalitatea acestor lovituri și a cerut mobilizarea comunității internaționale, scrie realitatea.md. „Atacul îngrozitor […] Articolul Președinta Maia Sandu denunță agresiunea Rusiei în vestul Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
11:20
VIDEO | Fisc aplică sancțiune lui Grigore Manoli pentru diferența de 240 de lei în casa de marcat # SafeNews
Antreprenorul Grigore Manoli, proprietarul unei cafenele din Nisporeni, denunță sistemul fiscal și controalele repetate ale Fiscului, după ce acesta ar fi fost amendat pentru 240 de lei în plus în casa de marcat. Acesta acuză că astfel de practici descurajează oamenii care vor să facă afaceri cinstit în țară. „Nu vreau să exagerez, dar la […] Articolul VIDEO | Fisc aplică sancțiune lui Grigore Manoli pentru diferența de 240 de lei în casa de marcat apare prima dată în SafeNews.
11:10
VIDEO // Un lot de 15 tone de verdeață cu pesticide, importat în R. Moldova, depistat și nimicit de ANSA # SafeNews
Un lot de 15 tone de mărar și pătrunjel proaspăt, importat în Republica Moldova, a fost depistat și distrus de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce analizele de laborator au arătat că verdeața conținea reziduuri de pesticide peste limita maximă admisă. Substanța identificată, Propiconazol(pesticide), poate prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor. Potrivit ANSA, produsele […] Articolul VIDEO // Un lot de 15 tone de verdeață cu pesticide, importat în R. Moldova, depistat și nimicit de ANSA apare prima dată în SafeNews.
11:00
VIDEO | Acțiune a poliției la Drochia: Arme și contrabandă de țigarete scoase din circulație # SafeNews
Polițiștii din Drochia au efectuat percheziții autorizate la domiciliile a patru bărbați, cu vârste între 23 și 77 de ani, din diferite localități ale raionului, depistând mai multe bunuri suspecte. În cadrul acțiunilor procesual-penale, oamenii legii au ridicat trei arme – una cu țeavă ghintuită, una cu țeavă lisă și o armă pneumatică de modele […] Articolul VIDEO | Acțiune a poliției la Drochia: Arme și contrabandă de țigarete scoase din circulație apare prima dată în SafeNews.
11:00
În localitatea Sireți, raionul Strășeni, polițiștii Secției Patrulare Centru au oprit un automobil Ford care circula neuniform pe drum. La verificări, conducătorul, în vârstă de 33 de ani, a fost escortat la examinarea medicală pentru consum de substanțe interzise. Testele au confirmat prezența marijuanei în organism, iar vehiculul a fost dus la parcarea specială. Materialele […] Articolul Un bărbat prins la volan sub influența drogurilor în Sireți, Strășeni apare prima dată în SafeNews.
10:50
Noaptea trecută, în jurul orei 01:00, poliția din Rîșcani a fost alertată despre un accident grav produs pe traseul Rîșcani–Mihăileni. La fața locului, oamenii legii au constatat că un Audi, înmatriculat în alt stat și condus de un tânăr de 25 de ani, a derapat de pe carosabil, a lovit parapetul metalic și s-a răsturnat. […] Articolul FOTO | Șofer fără permis implicat într-un accident mortal la Rîșcani–Mihăileni apare prima dată în SafeNews.
10:50
Accident grav în Cehia: Două trenuri de pasageri s-au ciocnit frontal și sunt zeci de răniți # SafeNews
Două trenuri, dintre care unul este de mare viteză, s-au ciocnit în Cehia. Echipele de intervenție vorbesc despre 42 de persoane rănite. Traficul feroviar este blocat în regiunea în care s-a produs accidentul, informează Agerpres. ”Există 40 de persoane cu răni uşoare şi două cu răni grave”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a serviciului de […] Articolul Accident grav în Cehia: Două trenuri de pasageri s-au ciocnit frontal și sunt zeci de răniți apare prima dată în SafeNews.
10:40
Polițiștii de la Buiucani, împreună cu angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă, au destructurat activitatea unui tânăr de 23 de ani, suspectat că distribuia droguri sintetice pe teritoriul capitalei. Bănuitul a fost prins în flagrant în momentul în care plasa pachete cu substanțe narcotice în ascunzișurile unui parc. În timpul reținerii, polițiștii au găsit […] Articolul VIDEO | Tânăr reținut la Buiucani pentru distribuirea drogurilor sintetice în capitală apare prima dată în SafeNews.
10:40
Rușii comit crime de război la Pokrovsk, folosind o nouă tactică, acuză Kievul: „Identificăm inamicul abia după ce începe focul” # SafeNews
Oficiali militari de la Kiev au anunțat că trupele ruse implicate în luptele pentru orașul strategic Pokrovsk recurg la deghizări în civili pentru a induce în eroare armata ucraineană. Potrivit relatărilor The Independent, această practică îngreunează considerabil eforturile Ucrainei de a menține controlul asupra localității. Conform legislației internaționale, militarii care se prezintă deliberat drept civili […] Articolul Rușii comit crime de război la Pokrovsk, folosind o nouă tactică, acuză Kievul: „Identificăm inamicul abia după ce începe focul” apare prima dată în SafeNews.
10:40
La o zi după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe pentru explicații, pe 20 noiembrie. Jurnaliștii de la Europa Liberă au aflat că procurorii au în gestiune, în total, opt dosare penale referitoare la survolări ilegale […] Articolul Survolări ilegale ale spațiului aerian: Opt dosare penale deschise, de PCCOCS apare prima dată în SafeNews.
10:30
ULTIMA ORĂ | Singurul candidat la Colegiul de disciplină și etică, respins la proba de interviu # SafeNews
Veaceslav Guțan, singurul candidat la funcția de membru supleant în Colegiul de disciplină și etică, nu a promovat proba de interviu. După proba de inviu, acesta a obținut 37,11 puncte, insuficient pentru a fi declarat admis, anunță Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Proba de interviu face parte din concursul inițiat prin Hotărârea nr. 1-296/2025 din […] Articolul ULTIMA ORĂ | Singurul candidat la Colegiul de disciplină și etică, respins la proba de interviu apare prima dată în SafeNews.
10:30
Mobilizare fără precedent. La granița de est a României au fost descoperite arme de foc și lansatoare de rachete # SafeNews
Noapte tensionată la granița de est a României. În jurul orei 03:00, în Vama Albița, o echipă de control ar fi descoperit un transport suspect cu arme de foc și lansatoare de rachete, ascunse într-un container care încerca să intre în țară. Surse din vamă, citate de România TV, vorbesc despre o mobilizare fără precedent […] Articolul Mobilizare fără precedent. La granița de est a României au fost descoperite arme de foc și lansatoare de rachete apare prima dată în SafeNews.
10:20
VIDEO | Afacere ilegală de peste 450.000 de lei: Suplimente și medicamente neautorizate confiscate # SafeNews
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații (INI) au destructurat un grup specializat în comercializarea ilegală de medicamente și suplimente alimentare neautorizate, atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Potrivit anchetatorilor, grupul acționa sub pretextul oferirii de tratamente pentru afecțiuni precum obezitatea, hipertensiunea arterială sau bolile cardiace, promovând produsele prin intermediul platformelor […] Articolul VIDEO | Afacere ilegală de peste 450.000 de lei: Suplimente și medicamente neautorizate confiscate apare prima dată în SafeNews.
10:10
Legătura de rudenie cu comisara europeană Marta Kos generează controverse la Chișinău: ”Pot spune că este ridicol” # SafeNews
Expertul anticorupție Drago Kos, implicat anterior în proiecte de evaluare a procurorului general și în Comitetul Consultativ Independent Anticorupție din Republica Moldova, se află în centrul unor dezbateri privind un posibil conflict de interese, ca urmare a legăturii sale de rudenie cu comisara europeană Marta Kos. Expertul anticorupție Drago Kos, fost membru al comisiei internaționale […] Articolul Legătura de rudenie cu comisara europeană Marta Kos generează controverse la Chișinău: ”Pot spune că este ridicol” apare prima dată în SafeNews.
09:40
Partidul Liberal Democrat din Moldova critică modul netransparent în care guvernul gestionează discuțiile privind strategia de reintegrare a regiunii transnistrene și solicită implicarea Parlamentului, societății civile și experților independenți în proces. Potrivit declarației partidului, negocierile „avansate” purtate de premierul Alexandru Munteanu și reprezentanții PAS cu Uniunea Europeană și Statele Unite nu sunt cunoscute de Parlament, […] Articolul PLDM cere transparență totală în strategia de reintegrare a Transnistriei apare prima dată în SafeNews.
09:40
LIVE | CSP discută astăzi interviul candidaților pentru funcția de supleant în Colegiul de disciplină și etică # SafeNews
Articolul LIVE | CSP discută astăzi interviul candidaților pentru funcția de supleant în Colegiul de disciplină și etică apare prima dată în SafeNews.
09:30
Doi zeci și șapte de locatari ai unui bloc de zece etaje din municipiul Zalău au fost evacuați joi dimineață după ce pompierii au fost alertați cu privire la un miros puternic de gaz într-un apartament. O persoană a acuzat stare de rău și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Incidentul a fost […] Articolul ROMÂNIA | Zeci de locatari evacuați dintr-un bloc, după ce s-a simțit miros de gaz apare prima dată în SafeNews.
09:30
ULTIMA ORĂ | Sentința de 9 ani și 6 luni pentru fostul executor judecătoresc devine executorie # SafeNews
Curtea de Apel Centru a respins apelul avocatului fostului executor judecătoresc și a menținut integral sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 31 iulie 2024, astfel condamnarea la 9 ani și 6 luni de închisoare devine executorie. Decizia poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni. Fostul executor a fost condamnat […] Articolul ULTIMA ORĂ | Sentința de 9 ani și 6 luni pentru fostul executor judecătoresc devine executorie apare prima dată în SafeNews.
09:20
Situația la frontieră pe 19 noiembrie: autoritățile au refuzat intrarea pentru 28 de străini # SafeNews
Situația traficului la frontiera Republicii Moldova pe 19 noiembrie 2025 a fost una intensă, cu un total de 48 050 de traversări în punctele de trecere. Cele mai tranzitate rămân Aeroportul Internațional Chișinău, cu 14 360 de persoane, urmat de Leușeni (5 981), Sculeni (4 602), Palanca (4 515) și Otaci (4 094). Autoritățile de […] Articolul Situația la frontieră pe 19 noiembrie: autoritățile au refuzat intrarea pentru 28 de străini apare prima dată în SafeNews.
09:10
FOTO | Incendiu provocat de o sobă supraîncălzită în raionul Rîșcani. O cameră a ars complet # SafeNews
O cameră de aproximativ 16 metri pătrați a fost distrusă în totalitate, iar acoperișul casei, pe o suprafață de circa 40 de metri pătrați, a fost afectat parțial, după ce o sobă supraîncălzită a provocat un incendiu în satul Aluniș, raionul Rîșcani. Pompierii au intervenit rapid și au reușit să împiedice extinderea focului, salvând două […] Articolul FOTO | Incendiu provocat de o sobă supraîncălzită în raionul Rîșcani. O cameră a ars complet apare prima dată în SafeNews.
09:10
Doi bărbați au încercat să faciliteze trecerea ilegală a patru migranți din India și Siria peste râul Prut, spre Uniunea Europeană, însă au fost reținuți în flagrant de polițiștii de frontieră și procurorii PCCOCS în raionul Lopatnic. Cei doi cetățeni moldoveni, cu vârstele de 38 și 39 de ani, anterior judecați pentru diverse infracțiuni, sunt […] Articolul VIDEO | Doi moldoveni reținuți la Lopatnic pentru trafic de migranți din India și Siria apare prima dată în SafeNews.
