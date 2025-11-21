Revanșă pentru Miss Mexic: A devenit Miss Universe după ce directorul concursului i-a spus că e „idioată”
SafeNews, 21 noiembrie 2025 09:30
O adevărată revanșă pentru Miss Mexic: Fatima Bosch a fost încoronată Miss Universe 2025, vineri, în Thailanda, după ce a fost ținta unor critici atât de dure ale unui director al concursului încât a reacționat indignat chiar și președintele Mexicului, transmite AFP. Peste 120 de candidate din întreaga lume s-au reunit pentru a încerca să
• • •
Acum 5 minute
09:50
Orban cere Uniunii Europene să înceteze finanțarea pentru Ucraina: „E un război care nu poate fi câștigat, alături de mafia coruptă a războiului ucrainean” # SafeNews
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a îndemnat Uniunea Europeană să înceteze finanțarea ostilităților din Ucraina și a „mafiei sale de război", informează tass.com. „135 de miliarde de euro. Aceștia sunt banii pe care șefa birocrației bruxelleze, președinta [Comisiei Europene] [Ursula] von der Leyen, vrea să-i strângă pentru Ucraina. Acesta este prețul prelungirii războiului. Președinta are o
09:50
Un bărbat a murit, după ce mașina cu care se deplasa a fost implicată într-un accident. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 23:34, în localitatea Avdarma, din municipiul Comrat, susțin sursele PulsMedia.MD din UTA Găgăuzia. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 51 de ani. Acesta se deplasa la volanul unui
Acum 10 minute
09:40
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a discutat la telefon cu vicepreședintele Cabinetului de Miniștri, ministrul afacerilor externe al Turkmenistanului, Rashid Meredov. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul discuției, Mihai Popșoi a reconfirmat sprijinul Republicii Moldova pentru statutul de neutralitate permanentă al Turkmenistanului, recunoscut pe plan internațional. Cei doi oficiali au convenit
09:40
O autospecială a poliției a ars ca o torță după ce a fost incendiat chiar în fața sectorului de poliție. Cazul ar fi avut loc în după-amiaza zilei de ieri, 20 noiembrie, în jurul orei 15:00, la Sectorul de Poliție Horodiște, din cadrul IP Călărași, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, ar fi vorba despre autospeciala
Acum 30 minute
09:30
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă", în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, văzut de AFP, care prevede în special cedarea regiunilor Donețk și Luhansk din est. Aceste două regiuni revendicate de Moscova, precum și Crimeea anexată de Rusia în 2014, ar fi „recunoscute de facto ca rusești,
09:30
09:30
„Este o rușine”, Europa a finanța Rusia cu 124 de miliarde mai mult decât a ajutat Ucraina # SafeNews
Europa a plătit Rusiei mai mult decât a oferit Ucrainei de la începutul invaziei, iar această situație reprezintă „o rușine", a declarat ministra de externe a Suediei, Maria Malmer Stenergard, în cadrul reuniunii Consiliului UE pentru Afaceri Externe, relatează European Pravda. „Este o rușine", Europa a finanța Rusia cu 124 de miliarde mai mult decât
09:20
Ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, afirmă că ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, nu poate fi declarat persona non grata fără riscul unor consecințe diplomatice serioase. Oficialul a subliniat că legislația nu permite retragerea agrementului unui ambasador deja acreditat, iar o decizie atât de drastică trebuie cântărită prin prisma intereselor cetățenilor Republicii
09:20
Blocaj pe Transfăgărășan lângă Cetatea Poenari, după ce fragmente de stâncă s-au desprins de pe versant și au ajuns pe șosea. Timp de aproape patru ore, zeci de mașini care mergeau spre Lacul Vidraru sau Curtea de Argeș nu au putut înainta, scrie realitatea.md. După lăsarea serii, drumarii au reușit să îndepărteze o parte din pietre
Acum o oră
09:10
Un tânăr de 25 de ani a provocat un accident rutier pe strada Vasile Lupu din Chișinău, după ce a pierdut controlul asupra mașinii. Incidentul a avut loc în noaptea aceasta, în jurul orei 01:00. Șoferul, aflat la volanul unui Audi, a derapat pe trotuar, lovind cinci vehicule parcate, apoi s-a izbit într-un copac și
09:10
Cristiano Ronaldo a primit un cadou special de la Trump. Acesta îi va permite portughezului să intre în Casa Albă „chiar și când nu voi mai președinte” # SafeNews
Invitat la Casa Albă cu ocazia vizitei prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, starul portughez Cristiano Ronaldo a primit un cadou neobişnuit din partea lui Donald Trump. Preşedintele american i-a înmânat fotbalistului echipei Al-Nassr o cutie în care se afla „cheia Casei Albe". Un privilegiu rezervat oaspeţilor importanţi. Aceste chei au fost create
09:10
Volodimir Zelenski se așteaptă să discute cu Donald Trump în zilele următoare: „Rusia nu are nicio dorinţă reală de pace” # SafeNews
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat joi seară că a avut o discuţie serioasă cu înalţi oficiali americani, care şi-au prezentat propunerile – „punctele unui plan pentru a pune capăt războiului, viziunea lor". El a subliniat că Ucraina îşi doreşte o pace demnă, cu termeni care respectă independenţa şi suveranitatea ţării. „Statele Unite au puterea
09:00
Armele de foc şi muniţiile depistate la punctul de trecere a frontierei Leuşeni-Albiţa sunt de producție sovietică sau rusească, și nu occidentală, a afirmat președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp. Acesta a precizat că vehiculul nu a intrat în Republica Moldova dinspre Ucraina. „Au fost reținute două persoane, din
Acum 2 ore
08:50
FOTO | Lotul național de judo al Moldovei participă la Grand Slam-ul din Emiratele Arabe Unite. Cine sunt cei opt sportivi # SafeNews
Moldova va fi reprezentată de opt sportivi la Grand Slam-ul de judo de la Abu Dhabi, programat în perioada 28–30 noiembrie, în Emiratele Arabe Unite. Competiția reunește peste 400 de judoka din 54 de țări. Cei opt judocani care vor concura pentru țara noastră sunt: Radu Izvoryan (-66 kg), Denis Vieru (-66 kg), Adil Osmanov
08:50
Biserica Ortodoxă îi cinstește pe 21 noiembrie pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, considerați cei mai cunoscuți dintre puterile cerești fără de trup. Învățătura creștină spune că îngerii au fost creați înaintea lumii materiale, iar prezența lor este confirmată în paginile Sfintei Scripturi. În Cartea lui Iov se arată că, la crearea luminătorilor, îngerii Îl
08:40
Democraţii ‘răspund’ cu imaginile lui Messi la videoclipul lui Trump cu Cristiano Ronaldo # SafeNews
Partidul Democrat din Statele Unite a lansat un videoclip cu Lionel Messi pe conturile sale oficiale, ca replică la materialul video postat de Donald Trump cu Cristiano Ronaldo. Clipul publicat de democrați combină imagini spectaculoase cu cele mai bune goluri marcate de Messi, urmând ca în prima parte să fie prezentate cadre de la întâlnirea
08:30
Ceață densă pe mai multe drumuri din țară. Poliția avertizează: vizibilitate redusă și risc major de accidente # SafeNews
Poliția de patrulare avertizează participanții la trafic că în mai multe zone ale țării se menține ceață densă, fenomen care reduce semnificativ vizibilitatea și crește riscul producerii accidentelor rutiere. Oamenii legii le cer pietonilor să fie extrem de atenți atunci când traversează strada, să folosească doar locurile permise și să se asigure bine înainte de
08:30
Peste 51 de mii de treceri la frontieră în ultimele 24 de ore. Opt persoane depistate cu acte false # SafeNews
Peste 51 de mii de persoane au trecut frontiera moldo-română în ultimele 24 de ore, potrivit datelor oferite de Poliția de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 15 325 de traversări, urmat de Leușeni – 6 453, Sculeni – 5 573, Palanca – 4 419 și Otaci – 3 873.
08:20
Italia a confiscat peste 42 de tone de pastă de roșii contrafăcută, etichetată fals „Fabricat în Italia” # SafeNews
Autoritățile italiene au oprit două transporturi de pastă de roșii provenite din Bulgaria și etichetate ilegal ca fiind produse în Italia. Confiscările au avut loc în portul Brindisi, în urma controalelor efectuate de poliția de frontieră și de Garda financiară italiană. În ambele cazuri, camioanele transportau passata di pomodoro, un semifabricat din roșii, pe ale
08:10
FLASH | Procurorul general al Spaniei, suspendat doi ani pentru divulgare de informații confidențiale # SafeNews
Procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, a fost suspendat din funcție pentru o perioadă de doi ani, după ce Curtea Supremă l-a găsit vinovat de divulgarea unor informații confidențiale dintr-un dosar fiscal ce îl viza pe omul de afaceri Alberto González Amador, partenerul politicienei de dreapta Isabel Díaz Ayuso. Pe lângă suspendare, acesta a
08:00
Fostul șef SIS rupe tăcerea. Adevărul despre eliberarea lui Ilașcu și Voronin care visa la Premiul Nobel # SafeNews
Fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Valeriu Pasat (1999-2002), a dezvăluit, în premieră, că eliberarea lui Ilie Ilașcu, în mai 2001, din închisoarea din Tiraspol, a fost posibilă în urma unui efort enorm al ofițerilor de SIS. Fostul președinte Vladimir Voronin nu ar fi avut, a subliniat Pasat, „absolut niciun rol" în
08:00
METEO | Vreme mohorâtă și temperaturi blânde pentru 21 noiembrie: În unele regiuni sunt prognozate ploi slabe # SafeNews
Vineri, 21 noiembrie 2025, vremea va fi în mare parte înnorată pe teritoriul țării, iar unele zone vor avea parte de ploi slabe, arată datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Maximele zilei vor oscila între +8 și +19 grade Celsius, semn al unei perioade relativ calde pentru finalul lunii noiembrie. Vântul va sufla din sud, moderat,
Acum 4 ore
07:50
Vladimir Putin a avut parte de un adevărat spectacol de dans la Moscova. Un robot i-a arătat liderului de la Kremlin mişcările din dotare. Momentul, transmis la televiziunea de stat, a avut loc odată cu sosirea preşedintelui la o conferinţă despre inteligenţa artificială organizată de cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank. Putin a păstrat
07:40
Polonia va contribui cu 100 de milioane de euro la iniţiativa europeană PURL (Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina), prin care statele europene cumpără din SUA arme şi muniţii destinate armatei ucrainene, a anunţat joi ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski, citat de agenţia EFE, potrivit Digi24.RO. „Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina" este rezultatul
07:30
Accident rutier grav produs pe strada Vasile Lupu din capitală, noaptea trecută. Cel puțin patru automobile ar fi fost implicate. În urma impactului, un autoturism s-a inversat. Imagini de la fața locului au fost postate pe un canal de Telegram. Se pare că coliziunea a fost una extrem de violentă. Deocamdată, nu sunt informații despre
07:30
Zelenski se va întâlni la Kiev cu înalți oficiali ai Pentagonului, în urma dezvăluirii planului conceput de SUA și Rusia pentru pacea în Ucraina # SafeNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi la Kiev cu înalți oficiali ai Pentagonului, a anunțat administrația sa, la o zi după dezvăluirea unui plan american de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, în condiții favorabile Kremlinului, relatează AFP, conform Agerpres. Această întâlnire are loc după o vizită fără rezultate a președintelui ucrainean miercuri
07:20
O rețea periculoasă recrutează minori ucraineni pe Telegram pentru sabotaj. Copii chiar și de 11 ani sunt ademeniți cu bani să pună bombe sau să incendieze clădiri. Un caz șocant este cel al lui „Vlad", un tânăr de 17 ani care a străbătut 800 km pentru a planta o bombă într-o dubă a centrului de
07:20
Pacienții pot împărtăși experiența lor privind serviciile medicale pe platforma „Vocea pacientului", completând un chestionar care evaluează calitatea serviciilor, interacțiunea cu personalul și alte aspecte relevante. Versiunea demo a platformei a fost lansată la a treia ediție a Forumului Pacienților, la Chișinău, transmite IPN. Livia Golovatîi, coordonatoarea proiectului și șefa Departamentului de instruire al Asociației
07:10
DOC | Deputatul PAS care și-a cumpărat un apartament, o vilă și mașină de 1,1 mln de lei în 4 ani de mandat # SafeNews
Deputatul PAS Boris Marcoci a ajuns în Parlament în anul 2021. Averea parlamentarului a crescut fulminant în doar patru ani de mandat, iar
07:10
Miss Jamaica a trecut prin clipe dramatice în timpul rundelor preliminare ale concursului Miss Universe desfăşurat în Thailanda. Dr. Gabrielle Henry, reprezentanta din Jamaica, a alunecat şi a căzut de pe scenă chiar în timpul defilării în rochia de seară, moment surprins în mai multe clipuri care au devenit virale pe reţelele sociale. În imaginile […] Articolul Clipe dramatice: Reprezentanta din Jamaica a căzut de pe scenă la Miss Universe apare prima dată în SafeNews.
07:00
Kremlinul începe să-și vândă aurul! Rusia sacrifică rezerva strategică pentru războiul lui Putin # SafeNews
Banca Rusiei a început să utilizeze, pentru prima dată, vânzarea unei părți din rezervele sale de aur pentru a acoperi operațiunile bugetare, inclusiv necesitățile crescânde ale bugetului militar. Instituția „oglindește” tranzacțiile cu activele valutare lichide ale Fondului Național de Bunăstare (FNB) nu doar prin cumpărarea și vânzarea de yuani, ci și prin operațiuni cu aur […] Articolul Kremlinul începe să-și vândă aurul! Rusia sacrifică rezerva strategică pentru războiul lui Putin apare prima dată în SafeNews.
06:50
Duma de Stat a Rusiei a adoptat legea privind majorarea treptată a taxei pe valoare adăugată (TVA) de la 20% la 22% începând cu anul 2026, măsură prezentată de autorități drept esențială pentru acoperirea cheltuielilor crescute pentru apărare și securitate. În același timp, se menține cota redusă de 10% pentru bunurile considerate social importante, notează RBK. […] Articolul Putin apasă pe buzunarul rușilor. TVA crește la 22% pentru a hrăni mașinăria militară apare prima dată în SafeNews.
06:40
Scăderea cursului Bitcoin în ultimele săptămâni a dus la reducerea capitalizării pieței mondiale a criptomonedelor de la 10 octombrie cu 1,1 trilioane de dolari, până la 3,2 trilioane de dolari. În medie, piața a pierdut în această perioadă câte 27 de miliarde de dolari pe zi. Pe 19 noiembrie, cursul Bitcoinului a scăzut din nou […] Articolul Piața mondială a criptomonedelor a pierdut peste un trilion de dolari într-o lună apare prima dată în SafeNews.
06:30
Criza pensiilor lovește Europa: UE vrea să transforme economiile cetățenilor în investiții strategice # SafeNews
Uniunea Europeană îndeamnă guvernele țărilor membre să îmbunătățească opțiunile de pensii private pentru cetățeni, pe măsură ce pensiile de stat sunt supuse unei presiuni din partea populației îmbătrânite. În acest sens, Comisia Europeană propune o abordare din două puncte: oferirea unei oportunități pentru ca cetățeni să pună bazele unei surse de venit adecvat pentru pensionare, […] Articolul Criza pensiilor lovește Europa: UE vrea să transforme economiile cetățenilor în investiții strategice apare prima dată în SafeNews.
06:20
Opt judocani vor reprezenta Republica Moldova la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi din Emiratele Arabe Unite, anunță Centrul Sportiv al Loturilor Naționale. Competiția se va desfășura în perioada 28 – 30 noiembrie. Printre sportivii nominalizați se numără: Radu Izvoryan, Denis Vieru, Adil Osmanov, Andrian Veste, Petru Pelivan, Victor Sterpu, Mihail Latișev și Vadim Gimbovski. […] Articolul Lotul Moldovei pentru Grand Slam Abu Dhabi: cine sunt cei opt judocani apare prima dată în SafeNews.
06:10
Circa şase mii de moldoveni mor anual din cauza consumului de tutun: Fenomenul rămâne îngrijorător și în rândul adolescenților # SafeNews
În Republica Moldova, aproximativ 6.000 de persoane își pierd viața anual ca urmare a consumului sau expunerii la tutun. Potrivit Studiului național al prevalenței factorilor de risc ai bolilor netransmisibile (STEPS, 2021),3 din 10 adulți (18–69 ani),adică 29,9% din populația adultă, sunt consumatori curenți de produse din tutun. Fumatul este de șapte ori mai frecvent […] Articolul Circa şase mii de moldoveni mor anual din cauza consumului de tutun: Fenomenul rămâne îngrijorător și în rândul adolescenților apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
21:00
Compania germană KNDS a dezvăluit în premieră cel mai recent tanc principal de luptă Leopard 2 A8, care va fi primul model Leopard 2 complet nou pentru Bundeswehr din 1992 încoace. În total, Germania a comandat 123 de tancuri din această modificare, ceea ce va permite nu doar întărirea capacităților armatei, ci și creșterea efectivului […] Articolul FOTO | Germania a dezvoltat un nou tanc cu protecție împotriva dronelor și rachetelor apare prima dată în SafeNews.
21:00
Poliția thailandeză a arestat pe insula Phuket un hacker rus căutat de FBI pentru atacuri cibernetice asupra unor agenții guvernamentale din Statele Unite și Europa, au anunțat autoritățile, transmite NBC News, conform Associated Press. Bărbatul de 35 de ani, care a intrat în Thailanda pe 30 octombrie prin Aeroportul din Phuket, a fost reținut la începutul […] Articolul Un hacker rus căutat de FBI a fost reținut într-o stațiune din Thailanda apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
19:50
BREAKING NEWS | Două persoane au fost reținute în dosarul contrabandei cu muniții depistate la punctul de trecere Leușeni # SafeNews
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cadrul investigațiilor privind contrabanda cu muniții descoperită la punctul de trecere Leușeni, un caz care a stârnit un interes public major. Potrivit procurorilor, urmărirea penală a fost pornită în baza art. 248 alin. (7) […] Articolul BREAKING NEWS | Două persoane au fost reținute în dosarul contrabandei cu muniții depistate la punctul de trecere Leușeni apare prima dată în SafeNews.
19:40
Cooperarea moldo-elenă, discutată la Guvern: Premierul Munteanu s-a întâlnit cu ambasadorul Greciei # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova, Nikolaos Krikos, unde au discutat despre proiectele moldo-elene, agenda europeană a Moldovei și accesarea fondurilor de preaderare pentru implementarea proiectelor cu beneficii pentru cetățeni. Șeful Executivului a mulțumit pentru susținerea necondiționată pe care țara noastră o primește în procesul de integrare în Uniunea Europeană […] Articolul Cooperarea moldo-elenă, discutată la Guvern: Premierul Munteanu s-a întâlnit cu ambasadorul Greciei apare prima dată în SafeNews.
18:50
ULTIMA ORĂ | Evaluarea procurorilor rămâne în vigoare, nicio decizie a Comisiei nu a fost anulată de CSJ # SafeNews
Curtea Supremă de Justiție a respins toate contestațiile depuse împotriva deciziilor Comisiei de evaluare a procurorilor în baza Legii 26/2022. CSJ a menținut decizia Comisiei în cazul fostului procuror Ion Tețcu. Magistrații au stabilit că evaluarea a fost făcută corect și au confirmat existența unui sold negativ de 141.420 lei pentru anul 2021 în declarațiile […] Articolul ULTIMA ORĂ | Evaluarea procurorilor rămâne în vigoare, nicio decizie a Comisiei nu a fost anulată de CSJ apare prima dată în SafeNews.
18:40
Armata pakistaneză anunţă că a ucis 30 de insurgenţi în mai multe operaţiuni militare la frontiera cu Afganistanul # SafeNews
În total 30 de insurgenţi au fost ucişi, săptămâna aceasta, în mai multe operaţiuni militare, de-a lungul frontierei cu Afganistanul, anunţă joi armata pakistaneză, la o săptămână după un atentat sinucigaş la Islamabad, soldat cu 12 morţi, relatează AFP. Miercuri, ”la 19 octombrie, au fost ucişi 23 de combatanţi”, a anunţat joi, într-un comunicat, armata […] Articolul Armata pakistaneză anunţă că a ucis 30 de insurgenţi în mai multe operaţiuni militare la frontiera cu Afganistanul apare prima dată în SafeNews.
18:40
MAE al României avertizează: Grevă națională în Belgia între 24–26 noiembrie. Posibile perturbări ale transportului public # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Belgia asupra faptului că, în perioada 24–26 noiembrie 2025, este anunţată o grevă naţională, context în care sunt aşteptate perturbări semnificative ale transporturilor în întreaga ţară. Potrivit MAE, principalele perturbări vizează: – Transport aerian: Niciun avion nu va decola de […] Articolul MAE al României avertizează: Grevă națională în Belgia între 24–26 noiembrie. Posibile perturbări ale transportului public apare prima dată în SafeNews.
18:40
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian consideră necesară mutarea capitalei Iranului de la Teheran. ”N-avem de ales” # SafeNews
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian cere joi mutarea capitalei Iranului în afara Teheranului, din cauza suprapopulării şi unei crize a apei care se agravează, după ce a evocat această idee în urma scăderii în acest a precipitaţiilor la cel mai mic nivel de 100 de ani, relatează AFP. ”Realitatea este că n-avem de ales. (Această mutare […] Articolul Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian consideră necesară mutarea capitalei Iranului de la Teheran. ”N-avem de ales” apare prima dată în SafeNews.
16:20
FOTO | Numele firmei care ar fi gestionat transportul de muniții, inclusiv de origine rusească, depistate în Vama Leușeni-Albița # SafeNews
Lansatoare de grenade, un sistem rusesc portabil de rachete IGLA, transportoare rusești de rachete antitanc Kornet, precum și componente pentru drone de atac – acestea sunt munițiile depistate în camionul oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița, potrivit unor imagini analizate de Ziarul de Gardă. Șoferul, un cetățean al R. Moldova, ar fi declarat că marfa urma […] Articolul FOTO | Numele firmei care ar fi gestionat transportul de muniții, inclusiv de origine rusească, depistate în Vama Leușeni-Albița apare prima dată în SafeNews.
15:40
Inspectoratul General de Carabinieri (IGC) a găzduit la data de 18 noiembrie o întrevedere de curtoazie a reprezentantului Arma dei Carabinieri din Italia, într-un context ce reconfirmă parteneriatul solid dintre cele două instituții. Pe parcursul discuțiilor, părțile au evaluat stadiul actual al colaborării și au stabilit noi direcții de dezvoltare, vizând extinderea programelor de instruire, […] Articolul FOTO | Parteneriat reafirmat între IGC și carabinierii italieni apare prima dată în SafeNews.
15:40
Alain Berset, la întrevederea cu Alexandru Munteanu: Președinția Moldovei la Consiliul Europei poate consolida democrația UE # SafeNews
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, a afirmat că președinția Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri ai Consiliului Europei oferă oportunitatea de a promova apărarea adevărului și consolidarea securității democratice. Declarația a fost făcută în contextul vizitei sale la Chișinău, după întrevederea cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, transmite IPN. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali […] Articolul Alain Berset, la întrevederea cu Alexandru Munteanu: Președinția Moldovei la Consiliul Europei poate consolida democrația UE apare prima dată în SafeNews.
15:40
„Republica Moldova nu poate crea un sistem de tip „Dom de Fier” care să împiedice orice dronă rusă să pătrundă pe teritoriul său”, a declarat fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru. În același timp, el a menționat că se lucrează în acest sens: în armată se formează subunități pentru gestionarea și combaterea dronelor, se analizează […] Articolul Moldova și limitele apărării anti-dronă: declarația lui Șalaru apare prima dată în SafeNews.
15:30
VIDEO | Doi bărbați din raionul Edineț, cercetați pentru cultivarea și deținerea drogurilor # SafeNews
Polițiștii și procurorii din Edineț au descoperit două cazuri de cultivare și depozitare ilegală a drogurilor, în urma unor percheziții efectuate în satele Goleni și Cupcini. În primul caz, la domiciliul unui bărbat de 48 de ani din satul Goleni, anchetatorii au găsit aproximativ 3,6 kg de masă vegetală uscată și mărunțită, asemănătoare marijuanei, sute […] Articolul VIDEO | Doi bărbați din raionul Edineț, cercetați pentru cultivarea și deținerea drogurilor apare prima dată în SafeNews.
15:00
VIDEO // Șefa diplomației UE și miniștrii de externe subliniază că europenii și ucrainenii trebuie să fie implicați în orice plan de pace # SafeNews
Orice plan de a pune capăt războiului din Ucraina va avea nevoie de sprijinul ucrainenilor și europenilor pentru a funcționa, a declarat joi șefa diplomației UE, Kaja Kallas, opinie susținută și de miniștrii de externe din statele membre, relatează Reuters și AFP. „Ceea ce noi, ca europeni, am susținut mereu este o pace echitabilă și […] Articolul VIDEO // Șefa diplomației UE și miniștrii de externe subliniază că europenii și ucrainenii trebuie să fie implicați în orice plan de pace apare prima dată în SafeNews.
