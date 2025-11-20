(video) „Где дрон?!”. Primele declarații ale lui Ozerov, convocat la MAE, după survolarea spațiului aerian: Dovezi nu sunt, doar un zumzăit
UNIMEDIA, 20 noiembrie 2025 12:00
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a oferit primele declarații după ce a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, în urma incidentului de ieri, 19 noiembrie, privind survolarea spațiului aerian de către o dronă. Diplomatul a pus sub semnul întrebării autenticitatea informațiilor prezentate de autoritățile moldovene. „Dovezi nu sunt, inclusiv despre proveniența dronei, unde este?”, s-a întrebat Ozerov.
• • •
Acum 5 minute
12:20
Irina Vlah, la recepția organizată de Ambasada Slovaciei: La mulți ani! Sunt convinsă că parteneriatul nostru va continua să se consolideze # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a participat, aseară, la recepția organizată cu ocazia Sărbătorii Naționale a Slovaciei – Ziua Luptei pentru Libertate și Democrație.
Acum 15 minute
12:10
(video) Poliția criminală i-a luat pe sus: Arme, muniții și țigări fără acte, depistate la Drochia după ce oamenii legii au „întors pe dos” 4 case # UNIMEDIA
Captură de arme, muniții și țigări, la Drochia, în urma unor percheziții autorizate, desfășurate de polițiști la domiciliile a patru bărbați, originari din diferite localități ale raionului.
Acum 30 minute
12:00
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a oferit primele declarații după ce a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, în urma incidentului de ieri, 19 noiembrie, privind survolarea spațiului aerian de către o dronă. Diplomatul a pus sub semnul întrebării autenticitatea informațiilor prezentate de autoritățile moldovene. „Dovezi nu sunt, inclusiv despre proveniența dronei, unde este?”, s-a întrebat Ozerov.
12:00
Cancerul colorectal rămâne una dintre cele mai frecvente patologii oncologice ale tractului digestiv, iar particularitatea sa periculoasă este faptul că se dezvoltă, de cele mai multe ori, din leziuni inițial benigne: polipii colonici. Aceștia nu dor, nu jenează și pot trece complet neobservați, motiv pentru care mulți pacienți aleg să amâne investigațiile sau tratamentul. Cazul recent tratat la Spitalul Repromed+ subliniază exact consecințele unei astfel de decizii.
Acum o oră
11:50
(video) Moment șocant la Miss Universe 2025: Miss Jamaica, scoasă pe targă, după ce a căzut de pe scenă în timpul defilării. Concurenta, dusă de urgență la spital # UNIMEDIA
Atmosfera plină de bucurie din timpul concursului preliminar Miss Universe 2025 a fost umbrită de accidentul dramatic suferit de Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica 2025, pe scenă, scrie protv.ro.
11:50
Primul robot cu inteligență artificială al companiei Siber l-a întâmpinat pe Vladimir Putin cu un dans, la Conferința Internațională privind Inteligența Artificială, scrie Libertatea.
11:50
11:40
(live/update) CSP, în ședință: Ce a decis Consiliul pe cazul de „presupusă hărțuire sexuală” admisă de un procuror # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 20 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte.
11:40
(video) „Voiam să nasc al doilea copil și să-mi pun capăt zilelor.” Povestea copleșitoare a unei doctorițe moldovence, care a aflat că fiul ei are autism # UNIMEDIA
Când era însărcinată cu al doilea copil a aflat că băiețelul ei de nici 3 ani are tulburare din spectrul autismului, iar primul gând care i-a venit, în starea de șoc pe care o avea, a fost să nască și să-și pună capăt zilelor. Și pentru că nenorocirea nu vine de una singură, la scurt timp, fiul său a fost diagnosticat cu tumoare la creier. Este istoria tulburătoare a Nicoletei, o tânără doctoriță din Moldova, stabilită cu familia la Iași. Femeia a relatat, într-un monolog la Dorin Galben, cum a reușit să scape de emoțiile negative, pentru a-și ajuta copilul să aibă o viață cât de cât normală și de ce este important să se vorbească public despre autism, pentru a ajuta societatea să accepte și să integreze acești oameni, iar ei, la rândul lor, să sufere mai puțin.
11:30
Antonia a răbufnit, după ceea ce s-a întâmplat cu copiii ei: „Să fie clar, nu voi fi niciodată de acord cu asta” # UNIMEDIA
Antonia trage un nou semnal de alarmă privind utilizarea neautorizată a imaginilor copiilor săi, într-un context în care tot mai multe vedete se confruntă cu abuzuri în mediul online. Gestul unor persoane de a surprinde și posta fotografii cu copiii unor vedete continuă să genereze dezbateri aprinse, în special din cauza riscurilor pe care astfel de acțiuni le implică, scrie Can Can.
Acum 2 ore
11:20
Noapte tensionată la Albița: Un camion plin cu arme de foc și lansatoare de rachete, condus de un moldovean, oprit de vameși # UNIMEDIA
Noapte tensionată la granița de est a României. Arme de foc și lansatoare de rachete au fost descoperite la miezul nopții trecute în Vama Albița-Leușeni, scrie presa română.
11:20
(video) Ambasadorul rus, convocat la MAE, după ce o dronă a survolat ieri spațiul aerian al R. Moldova # UNIMEDIA
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe, după ce o dronă a survolat în dimineața zilei de ieri, 19 noiembrie, spațiul aerian al Republicii Moldova.
11:10
Statul în care minorii de sub 16 ani nu vor mai avea acces la Facebook și Instagram: Conturile, șterse până pe 10 decembrie # UNIMEDIA
Meta va exclude australienii cu vârsta sub 16 ani de pe Facebook şi Instagram începând cu 4 decembrie, cu şase zile înainte de intrarea în vigoare a unei legi radicale care interzice adolescenţilor accesul la reţelele de socializare, anunţă AFP, citat de protv.ro.
11:00
(foto) O tânără de 23 de ani a murit, iar alta, rănită grav, după ce s-au răsturnat cu un Audi, la Rîșcani: Șoferul, fără permis, a fugit și este căutat de poliție # UNIMEDIA
O tânără de 23 de ani a murit, iar o altă a ajuns la spital, după ce un Audi s-a răsturnat noaptea trecută pe traseul Rîșcani–Mihăileni. Șoferul, un tânăr de 25 de ani care nu deține permis de conducere, a fugit de la locul accidentului și este căutat de poliție.
10:50
Două trenuri, dintre care unul este de mare viteză, s-au ciocnit în Cehia. Echipele de intervenție vorbesc despre zeci de victime. Traficul feroviar este blocat în regiunea în care s-a produs accidentul, scrie adevarul.ro.
10:40
(live) CSP, în ședință: Consiliul examinează în ședință închisă cazul de „presupusă hărțuire sexuală” admisă de un procuror # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 20 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte.
10:30
(live) CSP, în ședință: Consiliul examinează în ședință închisă contestația înaintată de avocatul unui procuror, care a fost mustrat pentru că „a hărțuit sexual o studentă” # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 20 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte.
10:30
Concurs eșuat pentru alegerea membrilor Colegiului de disciplină și etică al procurorilor: Singurul candidat înscris în cursă a picat interviul # UNIMEDIA
Veaceslav Guțan, singurul candidat înscris la concursul pentru funcția de membru titular și membru supleant în Colegiul de disciplină și etică, din rândul reprezentanților societății civile, a picat proba interviu. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor.
10:30
Zi de doliu național: Republica Moldova își ia rămas bun astăzi de la Ilie Ilașcu. Unde îi pot aduce un omagiu cetățenii # UNIMEDIA
Republica Moldova își ia astăzi rămas bun de la fostul deputat Ilie Ilașcu. Reprezentanții Parlamentului anunță că la ora 12:00 în întreaga țară va fi ținut un moment de reculegere în memoria sa.
Acum 4 ore
10:10
(video) Prin păduri și pe dealuri, spre UE: Patru străini, filmați cu drone cum încercau să iasă ilegal din țară. Doi moldoveni, care i-ar fi ajutat, reținuți # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au reținut doi membri ai unui grup infracțional specializat în facilitarea trecerilor ilegale ale migranților din India și Siria spre Uniunea Europeană. Aceștia au fost prinși în flagrant, în zona de frontieră, în timp ce încercau să asigure traversarea clandestină peste râul Prut a patru migranți din Asia de Sud.
10:00
(live) CSP, în ședință: Singurul candidat înscris în concursul pentru funcția de membru în Colegiul de disciplină și etică al procurorilor a picat interviul # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 20 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte.
10:00
(foto) Noapte de coșmar la Rîșcani: Casa unei familii din satul Aluniș a luat foc. O cameră, distrusă complet # UNIMEDIA
O locuință din satul Aluniș, raionul Rîșcani, a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de luni spre marți, o cameră fiind mistuită complet, iar acoperișul – deteriorat parțial, după ce soba s-ar fi supraîncălzit, informează IGSU.
09:50
(live) CSP, în ședință: Unicul candidat înscris în concursul pentru funcția de membru în Colegiul de disciplină și etică a picat interviul # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 20 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte.
09:50
Calitatea construcției este fundamentul încrederii, iar în Nixon acest principiu se regăsește la fiecare nivel — de la concept până la detaliile inginerești.
09:40
(video) „TikTok-ul” lui Grigore Manoli de la Nisporeni, ar fi fost luat pe sus de FISC: „M-au amendat pentru 240 de lei răpănoși, care erau în plus în casă. Nu vă e rușine?” # UNIMEDIA
Antreprenorul Grigore Manoli, proprietarul cafenelei TikTok din Nisporeni, denunță sistemul fiscal și controalele repetate ale FISC-ului, după ce acesta ar fi fost amendat pentru 240 de lei în plus în casă. Acesta acuză că astfel de practici descurajează oamenii care vor să facă afaceri cinstit în țară. „Voi cei de la stat, ați făcut vreodată ceva pentru această țară, ați plătit vreo taxă? Eu am 13 ani de când lucrez peste hotare ca să investesc acasă, ca voi să aveți de unde mânca”, a declarat Manoli.
09:30
09:10
Pe 20 noiembrie, istoria a fost marcată de recunoașterea unirii Principatelor Române în 1861 și de debutul proceselor de la Nürnberg în 1945.
09:10
(live) CSP, în ședință: Proba de interviu a candidaților la funcția de supleant în Colegiul de disciplină și etică, pe agendă # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 20 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 13 subiecte.
09:00
Primăria Chișinău informează că, începând de astăzi, 20 noiembrie, ruta municipală de autobuz nr. 24 „str. Ismail - or. Durlești”, va circula conform unui nou orar.
08:40
Ce conține planul de 28 de puncte negociat în secret de Trump cu Rusia. FT: S-ar cere capitularea Ucrainei # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, joi, că i-a cerut lui Vladimir Putin să-l lase să rezolve singur „nenorocitul ăla de război” din Ucraina. Trump s-a declarat „puțin supărat” pe liderul de la Kremlin pentru că nu s-a ajuns încă la un acord de pace în acest conflict, scrie presa română.
08:30
Gemenii primesc oferte tentante, iar Balanțele scăpă de sentimentul de nefericire: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de introspecție și acțiune decisivă pentru toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va simți influența astrelor într-un mod unic, încurajându-i să își urmeze arhetipurile astrologice. Ce secrete vă vor dezvălui astrele astăzi? Horoscopul zilnic vă poate oferi indicii valoroase, fără a vă spune exact ce trebuie să faceți.
Acum 6 ore
08:10
Leul moldovenesc a înregistrat o depreciere în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
Faceți rezerve de apă: Se anunță sistări pe mai multe străzi din capitală. Iată graficul și adresele # UNIMEDIA
Locuitorii de pe mai multe străzi din capitală rămân, astăzi, fără apă la robinete. Apă-Canal Chişinău anunță sistări, în legătură cu executarea unor lucrări planificate.
07:30
Iarna începe în forță, cu ger și zăpezi în Europa: Vortexul Polar dă peste cap prognozele pentru decembrie. Ce ne așteaptă # UNIMEDIA
Iarna 2025/2026 se apropie, iar cele mai recente date meteo indică un început mai rece decât se anticipa în Europa. Primele episoade cu temperaturi scăzute și ninsori sunt posibile încă de la începutul lunii decembrie, din cauza unei combinații rare: o La Niña slabă și un eveniment de Încălzire Stratosferică Bruscă (SSW), care ar putea duce la o slăbire semnificativă sau chiar la o „prăbușire” a Vortexului Polar, potrivit severe-weather.eu, citat de presa română.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova este caracterizată de condiții meteorologice tipice pentru această perioadă a anului, cu cerul predominant acoperit și fluctuații ale temperaturii.
07:10
Preşedintele turc, Recep Erdogan, a făcut apel, miercuri, la relansarea negocierilor de la Istanbul între Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt unui război cu consecinţe „devastatoare”. Volodimir Zelenski cu care s-a întâlnit la Ankara, şi-a exprimat speranţa în reluarea schimburilor de prizonieri de război cu Rusia până la sfârşitul anului, relatează France Presse şi EFE, potrivit Agerpres. Zelenski a declarat separat că „este timpul ca războiul, scrie antena3.ro.
Acum 12 ore
23:50
(foto/video) Bine ai venit, Romina! Ina Terescenco a devenit mamă de fetiță. Cu cine seamănă micuța # UNIMEDIA
Bloggerița Ina Terescenco a anunțat cu bucurie că a devenit mamă pentru a doua oară, aducând pe lume o fetiță adorabilă pe care a numit-o Romina. Aceasta a publicat o poză direct din sala de naștere, dar a și mărturisit urmăritorilor săi cu cine seamănă micuța, scrie SHOK.md.
Acum 24 ore
22:10
(video) „Nu-s „încălțat” cu roți de iarnă”. Amenzi pe bandă rulantă la Edineț: Șoferi, prinși cu pneuri de vară, cu geamuri tonate și cu defecțiuni tehnice # UNIMEDIA
Zeci de șoferi au fost opriți în această dimineață la Edineț, în cadrul unui filtru amplu desfășurat de polițiștii Direcției Patrulare Nord. Controlul a vizat în special echiparea autoturismelor pentru sezonul rece, dar și alte abateri ce țin de siguranța în trafic.
21:50
Chișinăul, în magia sărbătorilor: Pomul și Târgul de Crăciun vor fi inaugurate pe 5 decembrie. Cetățenii, așteptați la patinoar, concerte și zeci de activități în PMAN # UNIMEDIA
Sărbătorile de iarnă aduc și în acest an în capitală o serie amplă de evenimente dedicate locuitorilor și oaspeților municipiului Chișinău. Începând cu 5 decembrie, centrul orașului se va transforma într-un decor festiv, cu spectacole, târguri, zone foto, carusele și un patinoar amenajat în Piața Marii Adunări Naționale, anunță primarul capitalei, Ion Ceban.
21:30
„O viață închinată culturii”. Etnografa Varvara Buzilă își sărbătorește astăzi ziua de naștere: „La mulți ani, respect și recunoștință!” # UNIMEDIA
Varvara Buzilă, doctor în filologie și una dintre cele „mai puternice voci ale etnografiei naționale”, își marchează astăzi ziua de naștere. Cu acest prilej etnografa a fost omagiată de către Direcția Cultură pentru cei peste 45 de ani dedicați culturii tradiționale.
21:10
„Sunt profund rușinat”. Demisie la vârful OpenAI după dezvăluirile din dosarul Jeffrey Epstein # UNIMEDIA
Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA și președinte al Universității Harvard, a demisionat miercuri din consiliul de administrație al OpenAI, la câteva zile după publicarea unor emailuri care arătau corespondențe între el și infractorul sexual Jeffrey Epstein, informează CNBC, citat de adevarul.ro.
21:00
(foto) Andrei Spînu, mai fericit ca niciodată. Familia ex-ministrului s-a mărit încă cu un membru: Avem ocupație nouă, creștem mari # UNIMEDIA
Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a anunțat că a devenit tată pentru a treia oară. Politicianul a făcut publică vestea pe rețelele de socializare, împărtășind bucuria cu urmăritorii săi.
20:10
Autorităţile ruse l-au inclus miercuri pe lista extremiştilor şi teroriştilor pe omul de afaceri Mihail Hodorkovski, fostul patron al companiei petroliere ruse Iukos, care a stat zece ani la închisoare, iar după eliberare şi exilarea în Occident a devenit unul dintre principalii opozanţi ai Kremlinului, scrie adevarul.ro.
19:30
Premieră pentru elevii din Moldova: Peste 3000 de adolescenți din gimnazii și licee vor susține o testare a competențelor digitale. Când va avea loc # UNIMEDIA
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor susține, miercuri, 26 noiembrie, o testare a competențelor digitale organizată în premieră în Republica Moldova. Evaluarea este organizată de Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, anunță MEC.
19:10
Casa Albă este pe punctul de a anunța un acord cu Rusia, despre care oficialii spun că ar putea pune capăt războiului de trei ani și jumătate din Ucraina, relatează Politico. Un oficial de rang înalt al Casei Albe a declarat că se așteaptă ca un cadru pentru încheierea conflictului să fie agreat de toate părțile până la sfârșitul acestei luni și, eventual, chiar în cursul acestei săptămâni, scrie observatornews.ro.
18:40
Traseu ciudat al dronei ruse: A intrat în România, s-a întors în Ucraina, a traversat Moldova și a revenit la granița românească # UNIMEDIA
Drona folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a avut, în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, un traseu extrem de neobișnuit, traversând succesiv spațiul aerian al României, Ucrainei și Republicii Moldova, înainte de a reapărea din nou în apropierea graniței românești. Militarii români au avut autorizare să o doboare, însă au decis să nu deschidă focul, scrie mediafax.ro.
18:20
Sfântul Părinte l-a numit subsecretar al Secției pentru Raporturile cu statele și organizațiile internaționale a Secretariatului de stat pe monseniorul Mihăiță Blaj, care până acum era consilier de nunțiatură în serviciu pentru aceeași Secție. Născut în România în 1978, este în serviciul diplomatic al Sfântului Scaun din 2012, scrie adevarul.ro.
18:10
Ion Nicolaescu scrie din nou istorie. Fotbalistul a bătut recordul de 18 goluri pentru Naționala Moldovei # UNIMEDIA
Datorită reușitei din meciul cu Israelul, Ion Nicolaescu a ajuns la cota 18 la capitolul golurilor marcate în tricoul reprezentativei noastre. În vârstă de 27 de ani, moldoveanul mai bate un record - el devine primul fotbalist cu 18 goluri la națională, scrie Federația Moldovenească de Fotbal (FMI).
17:50
Aurelien Tchouameni (25 de ani) este unul dintre jucătorii importanți de la Real Madrid, însă acesta ar fi putut deja să evolueze pentru o altă echipă, scrie digisport.ro.
17:40
„Să sperăm că moare, ca să nu ne recunoască”. Un student, atacat și înjunghiat pentru 50 de euro, de cinci tineri în Italia # UNIMEDIA
Un student a fost înjunghiat pentru 50 de euro de către cinci tineri în Italia, trei dintre ei fiind minori. Discuțiile dintre suspecți, după atac, interceptate de anchetatori, sunt șocante: „Să sperăm că moare, ca să nu ne recunoască”, relatează Libertatea, cu referire la Il Giornale.
