LIVE TEXT/ Ternopil: numărul persoanelor decedate a crescut la 26. Salvatorii continuă să caute printre dărâmături alți 26 de locatari, inclusiv trei copii. Război în Ucraina, ziua 1363
Ziarul de Garda, 19 noiembrie 2025 22:20
UPDATE 22:10 Numărul persoanelor decedate în urma atacului rusesc asupra orașului Ternopil, în vestul Ucrainei, a crescut la 26. Echipele de salvare și poliția vor continua să lucreze la fața locului în Ternopil pe parcursul nopții, a anunțat ministrul de Interne, Ihor Klimenko, care a menționat că au fost raportate 26 de persoane dispărute în...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 2 ore
22:20
22:00
Ucraina ar trebui să cedeze teritorii și o parte din armament în cadrul planului de pace al SUA, potrivit unor surse Reuters # Ziarul de Garda
Statele Unite i-ar fi transmis președintelui Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un cadru elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care propune ca Kievul să renunțe la teritoriu și la unele arme, au declarat miercuri două persoane familiarizate cu această chestiune pentru Reuters. Sursele Reuters au spus că propunerile includ,...
21:50
Acum 4 ore
21:20
Autoritățile pregătesc o cerere de finanțare a construcției terminalului multimodal de la Ungheni, pentru a o depune la Comisia Europeană # Ziarul de Garda
Autoritățile pregătesc o cerere de finanțare pentru construcția terminalului multimodal de la Ungheni, la stația Berești, care urmează să fie depusă la Comisia Europeană. Conform unui comunicat de presă, miercuri, 19 noiembrie, secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, împreună cu omologul său din România, Irinel Ionel Scriosteanu, au prezidat o ședință de lucru...
20:30
Citiți joi în ZdG: Ilie Ilașcu. Omagiu și „Durleștiul va fi o joacă de copii față de ceea ce se poate întâmpla aici, în Bubuieci”: blocuri de locuit cu nereguli care „creează pericol real pentru viața și sănătatea oamenilor” # Ziarul de Garda
Fostul deținut politic al regimului de la Tiraspol, Ilie Ilașcu, s-a stins din viață luni, 17 noiembrie. Astfel, în această ediție a Ziarului de Gardă, la rubrica Omagiu, veți găsi crâmpeie din scrisorile trimise de acesta jurnalistei Alina Radu din închisorile transnistrene, unde a fost deținut ilegal timp de 9 ani. „Mi-e trist doar de...
Acum 6 ore
19:00
Bulgaria nu va mai elibera vize Schengen cu intrări multiple pentru cetățenii ruși. Măsuri similare ar putea fi luate împotriva cetățenilor din Belarus # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe din Bulgaria a anunțat că Sofia va înceta să mai elibereze vize Schengen cu intrări multiple pentru cetățenii ruși, în conformitate cu noile cerințe ale UE, scrie presa rusă. „Au fost trimise instrucțiuni consulatelor bulgare din Moscova și Sankt Petersburg pentru a respecta cu strictețe decizia Comisiei Europene, care este obligatorie din...
18:40
Duma de Stat a Rusiei urmează să adopte o lege privind confiscarea locuințelor ucrainenilor din regiunile ocupate de armata rusă # Ziarul de Garda
Duma de Stat a Rusiei a aprobat în primă lectură un proiect de lege care permite transferul în proprietatea statului a locuințelor considerate „fără proprietar” de către autoritățile ruse din zonele ocupate ale regiunilor Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia. Documentul prezintă un mecanism de transfer al locuințelor confiscate ucrainenilor care fug de război către alte...
18:30
Mai multe familii, care au beneficiat de ajutorul de 1000 de lei pentru începutul anului școlar, au primit ajutor social mai mic. Ministerul Muncii: „Situația va fi remediată” # Ziarul de Garda
Din cauza unui „aspect tehnic”, unele familii au beneficiat de un ajutor social mai mic pentru luna octombrie, a anunțat Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care a spus că „situația a fost identificată și va fi remediată în cel mai scurt timp”. Într-un comunicat de presă, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a informat că, în...
18:10
RFI/ Fratele comisarei Kos reacționează la speculația despre un conflict de interese ce l-ar viza: Campanie împotriva președintei și integrării europene # Ziarul de Garda
Expertul anticorupție Drago Kos, care a făcut parte din comisia internațională de evaluare a procurorului general și din Comitetul Consultativ Independent Anticorupție de pe lângă Președinție, respinge acuzațiile opoziției despre un posibil conflict de interese în activitatea sa de la Chișinău, numindu-le ridicule și subliniind că adevărata miză este atacarea Maiei Sandu și subminarea parcursului...
18:10
Cum arată educația într-o țară în care fiecare copil contează: „Nu există premianți și restanțieri, există doar copii care cresc diferit” # Ziarul de Garda
Să intri la pedagogie în Finlanda este mai greu decât la medicină, să fii profesor este mai mult despre încredere și sprijin decât despre note și performanțe, iar să vezi copiii venind fericiți la lecții este criteriul principal al succesului școlar. Sunt câteva repere ale sistemului de educație din Finlanda, despre care vorbește profesoara Marianna...
18:00
UPDATE 17:52 Blocurile din orașul Ternopil, unde au decedat 25 de persoane, printre care 3 copii, au fost lovite de rachete rusești X-101, lansate de avioane strategice: 6 Tu-95MS și 4 Tu-160MS, conform Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainei. Zonele de lansare au fost regiunile Vologda și Astrahan – Federația Rusă. Conform datelor deținute de autoritățile...
17:30
Forțele aeriene ale Rusiei au pierdut încă un avion de vânătoare modern, dar nu din cauza armatei ucrainene. Din primele informații, aeronava a fost distrusă de propriul sistem rus de apărare antiaeriană, potrivit surselor ruse și ucrainene, anunță revista poloneză Komputer Swiat. Sursele citate susțin că sistemul rus de apărare antiaeriană ar fi confundat avionul...
Acum 8 ore
17:20
A fost semnată o declarație a comisiilor pentru politică externă din Parlamentul R. Moldova și Senatul României, care solicită deschiderea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE până la finele anului 2025 # Ziarul de Garda
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul R. Moldova și din Senatul României au aprobat o declarație comună prin care solicită deschiderea negocierilor de aderare a țării noastre la UE până la finele anului 2025. Documentul a fost semnat de către președinții celor două comisii, Doina Gherman, președinta Comisiei pentru integrare europeană din Parlamentul R. Moldova,...
17:10
Un cetățean ucrainean a traversat râul Prut prin înot, cu intenția de a pătrunde ilegal pe teritoriul R. Moldova. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore # Ziarul de Garda
Un cetățean ucrainean în vârstă de 38 de ani a traversat râul Prut prin înot, cu intenția de a pătrunde ilegal pe teritoriul R. Moldova. În timpul executării misiunilor de supraveghere, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Lipcani” l-au identificat pe bărbat, se arată în comunicatul de presă emis de Poliția de...
17:00
Elevii din școlile alolingve ar putea primi nota „10”, din oficiu, la BAC la Limba română pe baza unui certificat. MEC a organizat consultări cu profesorii # Ziarul de Garda
Elevii alolingvi ar putea primi nota „10” din oficiu la proba la Limba și literatura română de la bacalaureat dacă au promovat examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română în clasele X–XII și dețin un certificat cu nivelul B2 sau superior. Schimbarea ar urma să intre în vigoare după aprobarea acesteia de...
16:40
Politico: Planul de pace pentru Ucraina ar putea fi întocmit „până la sfârșitul săptămânii. SUA sunt în pragul unui progres major” # Ziarul de Garda
Un plan de pace pregătit de SUA pentru Ucraina ar putea fi convenit de toate părțile interesate până la sfârșitul lunii noiembrie sau chiar „în această săptămână”, a declarat un oficial de rang înalt de la Casa Albă pentru Politico, menționând că administrația SUA este în „pragul unui progres major”. Inițial, despre planul de pace...
16:30
În ultimele zile, în spațiul public a circulat un document prin care se insinua că Ziarul de Gardă ar fi beneficiat de subvenții de la stat în sumă de patru milioane de lei. Deși subiectul nu este unul nou, redacția ZdG a decis, din respect pentru comunitatea de cititori și abonați, să explice cum stau,...
16:30
VIDEO/ Drone rusești au survolat „zone sensibile” din sudul țării. Autoritățile au confirmat unul, în timp ce unii experți vorbesc despre două aparate de zbor # Ziarul de Garda
În noaptea de 18 spre 19 noiembrie, mai multe instituții din România, Ucraina și R. Moldova au raportat prezența unor drone în apropierea granițelor, în contextul unui atac rusesc masiv asupra Ucrainei. Ministerul Apărării a confirmat oficial doar un singur aparat de zbor care a traversat spațiul aerian al R. Moldova între 03:22 și 03:35....
16:30
16:20
MEC anunță că 3200 de elevi de gimnaziu și liceu urmează să își testeze competențele digitale # Ziarul de Garda
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor susține pe 26 noiembrie, o testare a competențelor digitale organizată în premieră în R. Moldova, anunță miercuri, 19 noiembrie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Exercițiul se va desfășura în 74 de instituții de învățământ desemnate ca Centre de Testare, la propunerea organelor locale...
16:10
O navă de spionaj rusă şi-a îndreptat laserele spre piloţii britanici de pe avioanele de supraveghere. Ministrul Apărării: „Acţiunea Rusiei este extrem de periculoasă” # Ziarul de Garda
Nava spion rusească Iantar, care opera la limita apelor teritoriale britanice, şi-a îndreptat laserele spre echipajele avioanelor de supraveghere britanice, trimise să-i monitorizeze activitatea, a dezvăluit miercuri ministrul britanic al apărării John Healey, relatează BBC. Marea Britanie „este gata” să răspundă, având elaborate „opţiuni militare” pentru cazul în care nava se va îndrepta în direcţia...
16:00
POLITICO/ Cum intenționează UE să trimită trupe și arme pe continent pentru a descuraja Rusia # Ziarul de Garda
Comisia Europeană intenționează să reducă birocrația și să aloce fonduri pentru a facilita deplasarea trupelor și armelor pe continent, conform documentului de Comunicare privind mobilitatea militară obținut de Politico. Documentul face parte din viitorul pachet de mobilitate militară, care urmează să fie anunțat miercuri, 19 noiembrie, alături de o propunere legislativă. „Mobilitatea militară este factorul...
15:50
„Transferurile suspecte” efectuate de persoane afiliate lui Șor către firme și autoritățile publice locale, inclusiv firma fostei deputate PAS – în vizorul Procuraturii Anticorupție și CNA # Ziarul de Garda
Centrului Național Anticorupție (CNA) a deschis o cauză penală pentru spălarea banilor pe faptul transferurilor suspecte efectuate de către Shved Igal (Igor), în anul 2023, din Eurasian Bank (Kazahstan) către autoritățile publice locale și agenți economici din raionul Orhei, UTAG și raionul Taraclia, descrise într-un raport întrocmit de SIS în 2023. În acest document a...
15:40
Cabinetul de miniștri din Lituania, care s-a întrunit miercuri, 19 noiembrie, a decis să deschidă două puncte de trecere a frontierei (PTF) cu Belarus, care fuseseră închise la sfârșitul lunii octombrie mai devreme decât era planificat, scrie presa lituaniană. „Având în vedere deciziile adoptate de Comisia Națională de Securitate (NSK) la 18 noiembrie anul curent,...
15:30
Ultimul pilon al Liniei electrice Vulcănești-Chișinău a fost instalat, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu # Ziarul de Garda
Ultimul pilon al Liniei electrice Vulcănești-Chișinău, numită și Linia independenței energetice, a fost instalat în seara zilei de 18 noiembrie, marcând avansul spre încheierea lucrărilor de construcție. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la Moldova Security Forum, care se desfășoară în aceste zile la Chișinău. În prezent, mai este în lucru instalarea...
Acum 12 ore
15:20
Un lot de două tone de amidon de cartofi provenit din import a fost nimicit de ANSA # Ziarul de Garda
Unui lot de tone de amidon de cartofi, care urma să fie comercializat pe teritoriul R. Moldova, a fost nimicit prin incinerare de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Astfel, în cadrul Programului național de monitorizare a organismelor modificate genetic (OMG) la produsele alimentare provenite din import, inspectorii ANSA au depistat un lot de amidon...
15:10
15:00
Deputații ucraineni i-au demis pe miniștrii Justiției și Energiei, care sunt implicați în scandalul corupției de la Energoatom # Ziarul de Garda
Deputații ucraineni au votat pentru demiterea ministrului Justiției, Herman Galușcenko, și a ministrei Energiei, Svitlana Grinciuk. Decizia în cazul lui Galușcensko au susținut-o 323 de deputați, iar 315 pentru Grinciuk. Cei doi miniștri nu au participat la ședința Radei Supreme, scrie Hromadske. Vicepreședintele pentru Integrare Euro-atlantică, Taras Kachka, a fost autorizat să reprezinte guvernul la...
15:00
Dosarul Plahotniuc. A început cercetarea probelor scrise. ZdG, printre sursele consultate inițial de procurori # Ziarul de Garda
Primele dintre cele aproape 100 de volume din dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, care au fost citite în ședința de astăzi, 19 noiembrie 2019, fac trimitere la articole de presă, inclusiv publicate de Ziarul de Gardă. Procurorul de caz a menționat că procesul de acumulare a probelor care îl incrimineazp pe Plahontiuc a început prin...
14:50
VIDEO/ Interviu cu președintele Comisiei de evaluare a procurorilor, Christopher Lehmann: Sper ca impactul Comisiei să fie dublu # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor a publicat un interviu cu președintele Comisiei, Christopher Lehmann, despre ritmul evaluărilor, rolul noilor membri, nivelul de transparență al procedurii și impactul evaluării externe. Cum ați evalua progresul Comisiei? Christopher Lehmann: Cred că ne aflăm într-un moment în care avansăm rapid cu evaluările. Ținem audieri acum în mod regulat. Avem în...
14:40
Benzinăriile Lukoil din Finlanda urmează să se închidă din cauza sancţiunilor americane # Ziarul de Garda
Operatorul finlandez de benzinării Teboil, companie la care acţionarul majoritar este grupul petrolier rus Lukoil, a anunţat miercuri, 19 noiembrie, că se pregăteşte să îşi închidă toate benzinăriile din Finlanda, în condiţiile în care combustibilul se epuizează din cauza sancţiunilor americane împotriva firmei mamă, transmite Reuters. Potrivit informaţiilor, Teboil are 430 de benzinării în Finlanda,...
14:30
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a anunțat că Polonia a decis să închidă Consulatul General al Rusiei la Gdansk ca răspuns la „atacurile de sabotaj” ale Moscovei. „Deși acesta nu va fi răspunsul nostru complet, am decis deja să-mi retrag consimțământul față de activitatea consulatului rus de la Gdansk”, a declarat Sikorski, promițând că...
14:30
Președinta Maia Sandu anunță zi de doliu național pentru joi, 20 noiembrie, când va fi înmormântat Ilie Ilașcu. Decretul a fost semnat de președintă pe 19 noiembrie. Fostul deținut politic al regimului de la Tiraspol, ex-deputat în Parlamentul R. Moldova, fost membru al Parlamentului României, Ilie Ilașcu, va fi înmormântat joi, 20 noiembrie, la Cimitirul...
14:20
Cristina Gherasimov, precizări despre declarațiile sale cu privire la reintegrarea țării: „Sunt anumite semnale optimiste în ceea ce privește regiunea transnistreană” # Ziarul de Garda
Viceprim-ministra pentru reintegrare europeană a R. Moldova, Cristina Gherasimov, a venit miercuri, 19 noiembrie, cu mai multe precizări în legătură cu declarațiile sale despre reintegrarea țării făcute în cadrul unui eveniment la Bruxelles. Gherasimov menționează că sunt „anumite semnale optimiste în ceea ce privește regiunea transnistreană”. „Observ că s-au pornit mai multe interpretări ale mesajelor...
13:50
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată astăzi, 19 noiembrie 2025, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, care au dat curs solicitării procurorilor de a prelungi măsura preventivă aplicată în privința lui Plahotniuc. Pe 24 noiembrie 2025, expiră mandatele de arestare aplicate lui Vladimir Plahotniuc, extrădat la...
13:50
Primărița de Orhei figurează în vreo cauză penală? Precizările Procuraturii Anticorupție # Ziarul de Garda
Tatiana Cociu, primărița municipiului Orhei, nu figurează în vreo cauză penală deschisă pe fapte de corupție, precizează reprezentanții Procuraturii Anticorupție, într-un răspuns către ZdG. Informația intervine în contextul în care localnicii din Orhei susțin că nu și-au văzut primărița de mai bine de 50 de zile, iar unele voci afirmă că aceasta „ar fi la...
13:40
LIVE TEXT/ 19 morți, 115 răniți și întreruperi ale energiei electrice în toată Ucraina după ce Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone. Război în Ucraina, ziua 1363 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:39 Armata rusă a efectuat un atac masiv în cursul nopții asupra mai multor regiuni ucrainene, lăsând cel puțin 16 civili morți și 115 răniți, provocând pagube infrastructurii și declanșând întreruperi de urgență ale energiei electrice, notează The Kyiv Independent. Armata rusă a lansat 476 de drone și 48 de rachete asupra Ucrainei, inclusiv...
13:30
Marianna Tolvanen, profesoară în Finlanda: „Nu există premianți și restanțieri, există doar copii care cresc diferit” Să intri la pedagogie în Finlanda este mai greu decât la medicină, să fii profesor este mai mult despre încredere și sprijin decât despre note și performanțe, iar să vezi copiii venind fericiți la lecții este criteriul principal al...
13:10
12:50
FT: Oamenii de știință și experții nucleari iranieni au efectuat două vizite secretă în Rusia pentru obținerea de tehnologii care ar putea fi utilizate pentru arme nucleare # Ziarul de Garda
Anul trecut, oamenii de știință și experții nucleari iranieni au efectuat a doua vizită secretă în Rusia. SUA susțin că aceasta a avut ca scop obținerea de tehnologii clasificate care ar putea fi utilizate în arme nucleare. Călătoria a făcut parte dintr-un schimb între institutele și întreprinderile de cercetare militară rusești și Organizația pentru Inovație...
12:30
Grosu, despre atacurile asupra regiunilor ucrainene: „Moldova este alături de Ucraina și pledează pentru oprirea imediată a acestui război” # Ziarul de Garda
„Ucraina continuă să trăiască în coșmar. Nu trebuie să uităm acest lucru. În țara vecină, zilnic, se întâmplă atrocități, în cadrul unui război barbar purtat de Rusia”, este mesajul președintelui Parlamentului R. Moldova, cu referire la atacurilor din noaptea de 18 spre 19 noiembrie, asupra regiunilor ucrainene. În această noapte, armata rusă a lansat 470...
12:30
Trump a trimis oficiali ai Pentagonului în Ucraina în încercarea de a relua negocierile de pace # Ziarul de Garda
Președintele Trump a trimis o delegație de rang înalt a Pentagonului la Kiev pentru discuții, miercuri, 19 noiembrie, în cea mai recentă încercare a administrației de a relua negocierile privind încetarea războiului Rusiei cu Ucraina, potrivit unor oficiali americani de rang înalt, scrie G4Media. Secretarul Armatei, Dan Driscoll, împreună cu doi generali de patru stele...
12:20
Un cetățean străin a fost reținut în flagrant la aeroport, în momentul transmiterii unor bani pentru a trece frontiera # Ziarul de Garda
Un cetățean străin a fost reținut în flagrant în momentul transmiterii unor mijloace bănești unui inspector vamal din cadrul Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, anunță miercuri, 19 noiembrie, Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit CNA, bănuitul a fost denunțat după ce anterior a mai comis o tentativă de corupere a funcționarului vamal. Potrivit materialelor cauzei, banii ar fi...
12:10
Ministerul Energiei: Lucrările de construcție a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt finalizate în proporție de 99% # Ziarul de Garda
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, fiind în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor, a anunțat miercuri, 19 noiembrie, Ministerul Energiei. Conform Ministerului, după finalizarea lucrărilor de construcție, pentru a fi conectată la rețea, atât linia, cât și noua infrastructură, echipamentele...
12:00
Raportul de audit privind gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către „Energocom”, în vizorul Parlamentului. „Unele activități, procese și tranzacții nu corespund în totalitate exigențelor legale” # Ziarul de Garda
Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice a examinat raportul de audit privind gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către „Energocom” în anii 2021-2023. În rezultatul auditului, Curtea de Conturi a concluzionat că unele activități, procese și tranzacții, inclusiv cu impact financiar, nu corespund în totalitate exigențelor legale, precum și celor stabilite prin...
12:00
ULTIMA ORĂ/ Ministerul de Externe anunță că-l va convoca pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău după ce o dronă rusească a survolat spațiul aerian al R. Moldova # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă „cu fermitate” incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al R. Moldova a fost survolat ilegal de o dronă, din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți, raionul Ștefan Vodă. Astfel, instituția anunță că-l va convoca joi, 20 noiembrie, pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, pentru...
11:40
Un avocat, reținut pentru 72 într-un dosar de influență și corupere pasivă. Perchezițiile au vizat și Biroul de Probațiune Dondușeni # Ziarul de Garda
Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Percheziții și la Biroul de Probațiune Dondușeni, ai cărui angajați apărătorul ar fi susținut că-i poate influența, contra cost, în luarea deciziilor. În dimineața zilei de 19 noiembrie, Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) au...
11:30
Precizările Energocom privind unele cazuri în care sunt înregistrate diferențe între consumul de gaze naturale indicat pe factură și cel de pe contor # Ziarul de Garda
SA Energocom a venit cu precizări privind facturarea consumului de gaze, în condițiile în care mai mulți cetățeni au reclamat unele cazuri în care sunt înregistrate diferențe între consumul de gaze naturale indicat pe factură și cel de pe contor. Compania a îndemnat consumatorii să semnaleze cazurile. Potrivit companiei, procesul de citire a contoarelor și...
11:20
Fosta contabilă-șef adjunct a unei bănci comerciale din Fălești a fost trimisă pe banca acuzaților pentru delapidări de peste 1,5 milioane lei # Ziarul de Garda
O fostă contabilă-șef adjunct a unei bănci cu filiala în Fălești a fost trimisă în judecată, fiind acuzată de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și de falsificarea documentelor oficiale, anunță miercuri, 19 noiembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit PG, în perioada 2012–2015, femeia, contabilă a băncii, prin falsificarea documentelor bancare, a sustras mijloace bănești din conturile...
11:10
Pedeapsă mai aspră pentru bărbatul care ar fi primit 18 mii de euro de la două persoane care se voiau angajate în calitate de pădurar # Ziarul de Garda
Curtea de Apel Centru a admis apelul procurorului și a dispus casarea parțială a sentinței pronunțate la 30 decembrie 2024 de Judecătoria Strășeni, sediul Central, în privința unui bărbat care ar fi promis la două persoane că ar urma să fie angajate în calitate de pădurari în cadrul Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni, în schimbul unor sume de...
