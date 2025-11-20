Începe evaluarea a încă patru candidați la funcția de judecător la Curtea Supremă, anunță Comisia Vetting

16:30

În ultimele zile, în spațiul public a circulat un document prin care se insinua că Ziarul de Gardă ar fi beneficiat de subvenții de la stat în sumă de patru milioane de lei. Deși subiectul nu este unul nou, redacția ZdG a decis, din respect pentru comunitatea de cititori și abonați, să explice cum stau,...