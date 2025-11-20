Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău a fost convocat la MAE după ce o dronă rusească a survolat spațiul aerian: „Apel către Federația Rusă de a evita orice acțiuni ce pot periclita securitatea R. Moldova”
Ziarul de Garda, 20 noiembrie 2025 12:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat joi, 20 noiembrie, pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, în legătură cu incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al R. Moldova a fost survolat ilegal de o dronă. „Ambasadorului i-a fost transmis protestul ferm al părții moldovenești față de această încălcare gravă a suveranității...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 15 minute
12:10
Un teren de joaca pentru copii trebuie să fie creat cu mare atenție la siguranță, calitate și funcționalitate, iar Copfer este compania care reușește să transforme aceste principii în proiecte durabile și profesioniste. Cu o experiență vastă în producerea și instalarea echipamentelor destinate copiilor, Copfer s-a consolidat ca unul dintre cei mai de încredere parteneri...
Acum 30 minute
12:00
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău a fost convocat la MAE după ce o dronă rusească a survolat spațiul aerian: „Apel către Federația Rusă de a evita orice acțiuni ce pot periclita securitatea R. Moldova” # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat joi, 20 noiembrie, pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, în legătură cu incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al R. Moldova a fost survolat ilegal de o dronă. „Ambasadorului i-a fost transmis protestul ferm al părții moldovenești față de această încălcare gravă a suveranității...
Acum o oră
11:40
15 tone de mărar și pătrunjel proaspăt au fost depistate cu pesticide de ANSA la frontieră, iar ulterior nimicite # Ziarul de Garda
Un lot de 15 tone de mărar și pătrunjel proaspăt, importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale R. Moldova a fost nimicit, anunță joi, 20 noiembrie, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru Propiconazol (pesticid), ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană....
11:40
„Securitatea Europei este, desigur, în joc. Ne așteptăm să fim consultați”. Politicienii europeni, despre planul secret de pace al SUA # Ziarul de Garda
Orice plan de încheiere a războiului din Ucraina va necesita sprijinul ucrainienilor și al europenilor, a declarat joi șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, relatează BBC. „Noi, europenii, am susținut întotdeauna o pace durabilă și justă și salutăm orice eforturi în acest sens. Desigur, pentru ca orice plan să funcționeze, este nevoie de ucraineni...
Acum 2 ore
11:20
Un accident grav s-a produs noaptea trecută pe traseul Rîșcani–Mihăileni. Șoferul, care nu deținea permis de conducere, a părăsit locul faptei. O pasageră a murit # Ziarul de Garda
Noaptea trecută, în jurul orei 01:00, oamenii legii din Rîșcani a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier pe traseul Rîșcani – Mihăileni, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). IGP informează că, șoferul a părăsit locul accidentului, iar o pasageră a decedat din cauza traumatismelor în dimineața zilei joi, la spitalul din Bălți. Potrivit...
11:20
Anchetă RISE Moldova/ Medic cercetat penal pentru violul a două fetițe continuă să activeze la Spitalul de Psihiatrie și la maternitatea Extramed: „Un semnal de alarmă privind modul în care societatea și justiția răspund la abuzurile sexuale împotriva copiilor” # Ziarul de Garda
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani. S-a întâmplat în 2010 și 2011. Procurorii au cerut o pedeapsă de 25 de ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis. După...
11:10
„Mi-e trist doar de una, eu din celulă mă zbat, restul de la libertate stau în amorțire ori se plâng pe la colțuri de stradă.” Tiraspol, celula nr. 13, 26 septembrie 2000 Ilie Ilașcu a fost arestat la 2 iunie 1992. Avea 39 de ani și era acasă, cu familia, pe strada Păcii nr. 1...
11:00
În 2025, echipa Ambasadei Drepturilor Omului a organizat mai multe întâlniri cu grupuri profesionale care activează în domeniul protecției și promovării drepturilor omului. Întâlnirile cu reprezentanții Oficiului Avocatului Poporului (Ombudsmanului) al Republicii Moldova, juriștii Consiliului pentru Egalitate al Republicii Moldova, precum și membrii Grupului de Inițiativă al Mediatorilor Comunitari Ucraineni din Moldova, au fost dedicate...
11:00
Un accident grav s-a produs noaptea trecută pe traseul Rîșcani–Mihăileni. Șoferul care nu deține permis a părăsit locul faptei, iar o pasageră a murit # Ziarul de Garda
Noaptea trecută, în jurul orei 01:00, oamenii legii din Rîșcani a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier pe traseul Rîșcani – Mihăileni, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). IGP informează că, șoferul a părăsit locul accidentului, iar o pasageră a decedat din cauza traumatismelor în dimineața zilei joi, la spitalul din Bălți. Potrivit...
10:50
Doi bărbați moldoveni au fost arestați, pentru organizarea migrației ilegale spre UE a persoanelor din India și Siria # Ziarul de Garda
Doi bărbați învinuiți de facilitarea migrației ilegale a persoanelor din India și Siria spre Uniunea Europeană, au fost reținuți de Poliția de Frontieră. Cei doi membri ai grupului infracțional au fost reținuți în flagrant, în noaptea de 11 noiembrie, în zona de frontieră, în timp ce încercau să asigure traversarea clandestină peste râul Prut a...
Acum 4 ore
10:20
Apartament transformat în punct de consum de droguri: un bărbat, reținut pentru 72 de ore # Ziarul de Garda
Activitatea ilegală a unui bărbat de 52 de ani, bănuit de organizarea unei spelunci destinate consumului de droguri a fost destructurată de oamenii legii, anunță joi, 20 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit probelor acumulate, acesta își transformase apartamentul într-un adevărat punct de consum și distribuție a substanțelor narcotice, permițând accesul mai multor persoane...
10:20
Zi de doliu național: Ilie Ilașcu, petrecut pe ultimul drum. „A mers până la moarte pentru independența R. Moldova” # Ziarul de Garda
E zi de doliu național în țară. Cetățenii R. Moldova își iau rămas bun de la Ilie Ilașcu, figură emblematică în lupta pentru eliberare națională. În această zi, drapelele de stat sunt coborâte în bernă, iar la ora 12:00, se va ține un moment de reculegere în memoria acestuia. Fostul deținut politic al regimului de...
10:10
Sentința fostului executor judecătoresc, condamnat în august 2024 la 9 ani și 6 luni de închisoare, a devenit executorie # Ziarul de Garda
Sentința unui fost executor judecătoresc, condamnat la 9 ani și 6 luni de închisoare, fiind acuzat de escrocherie în proporții deosebit de mari, soldată cu cauzarea unui prejudiciu material de aproape 1,7 milioane lei, a devenit executorie, anunță joi, 20 noiembrie, Procuratura Anticorupție (PA). Potrivit portalului de instanțe, un ex-executor judecătoresc este Oleg Casian și a fost...
10:00
Sentința fostului executor judecătoresc, condamnat în august 2024 la 9,5 ani de închisoare, a devenit executorie # Ziarul de Garda
Sentința unui fost executor judecătoresc, condamnat la 9,5 ani de închisoare, fiind acuzat de escrocherie în proporții deosebit de mari, soldată cu cauzarea unui prejudiciu material de aproape 1,7 milioane lei, a devenit executorie, anunță joi, 20 noiembrie, Procuratura Anticorupție (PA). Potrivit portalului de instanțe, un ex-executor judecătoresc este Oleg Casian și a fost condamnat la închisoare...
09:40
ANTA informează transportatorii moldoveni că Lituania redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus # Ziarul de Garda
Operatorii de transport rutier internațional sunt informați de Agenția Națională Transport Auto (ANTA) că traficului rutier în punctele de trecere a frontierei dintre Lituania și Belarus a fost reluat. Potrivit deciziei adoptate de Guvernul lituanian, punctele de trecere a frontierei Šalčininkai și Medininkai au fost redeschise începând cu 20 noiembrie 2025, ora 00:00. „Decizia de...
09:00
LIVE TEXT/ Ternopil: numărul persoanelor decedate a crescut la 26. Salvatorii continuă să caute printre dărâmături alți 26 de locatari, inclusiv trei copii. Război în Ucraina, ziua 1365 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:10 Numărul persoanelor decedate în urma atacului rusesc asupra orașului Ternopil, în vestul Ucrainei, a crescut la 26. Echipele de salvare și poliția vor continua să lucreze la fața locului în Ternopil pe parcursul nopții, a anunțat ministrul de Interne, Ihor Klimenko, care a menționat că au fost raportate 26 de persoane dispărute în...
09:00
LIVE TEXT/ La Ternopil continuă operațiunile de căutare a persoanelor în urma atacului rusesc. Război în Ucraina, ziua 1366 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:45 La Ternopil continuă operațiunile de căutare și salvare la atacului rusesc, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. Potrivit datelor de dimineață din 20 noiembrie, informațiile privind persoanele decedate și rănite nu s-au schimbat. Lovitura a luat viața a 26 de persoane, dintre care 3 copii. 93 de persoane au fost rănite, inclusiv 18...
08:40
Ucraina ar trebui să cedeze teritoriu și unele arme în cadrul planului de pace al SUA, spun surse # Ziarul de Garda
Statele Unite i-au semnalat președintelui Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un cadru elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care propune Kievului să renunțe la teritorii și la unele arme, potrivit unor surse, scrie Reuters. Sursele, care au cerut să rămână anonime, au declarat că propunerile includ, printre altele, reducerea...
Acum 24 ore
22:20
LIVE TEXT/ Ternopil: numărul persoanelor decedate a crescut la 26. Salvatorii continuă să caute printre dărâmături alți 26 de locatari, inclusiv trei copii. Război în Ucraina, ziua 1363 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:10 Numărul persoanelor decedate în urma atacului rusesc asupra orașului Ternopil, în vestul Ucrainei, a crescut la 26. Echipele de salvare și poliția vor continua să lucreze la fața locului în Ternopil pe parcursul nopții, a anunțat ministrul de Interne, Ihor Klimenko, care a menționat că au fost raportate 26 de persoane dispărute în...
22:00
Ucraina ar trebui să cedeze teritorii și o parte din armament în cadrul planului de pace al SUA, potrivit unor surse Reuters # Ziarul de Garda
Statele Unite i-ar fi transmis președintelui Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un cadru elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care propune ca Kievul să renunțe la teritoriu și la unele arme, au declarat miercuri două persoane familiarizate cu această chestiune pentru Reuters. Sursele Reuters au spus că propunerile includ,...
21:50
Ucraina ar urma să cedeze teritorii și o parte din armament în cadrul planului de pace al SUA, potrivit unor surse Reuters # Ziarul de Garda
Statele Unite i-ar fi transmis președintelui Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un cadru elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care propune ca Kievul să renunțe la teritoriu și la unele arme, au declarat miercuri două persoane familiarizate cu această chestiune pentru Reuters. Sursele Reuters au spus că propunerile includ,...
21:20
Autoritățile pregătesc o cerere de finanțare a construcției terminalului multimodal de la Ungheni, pentru a o depune la Comisia Europeană # Ziarul de Garda
Autoritățile pregătesc o cerere de finanțare pentru construcția terminalului multimodal de la Ungheni, la stația Berești, care urmează să fie depusă la Comisia Europeană. Conform unui comunicat de presă, miercuri, 19 noiembrie, secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, împreună cu omologul său din România, Irinel Ionel Scriosteanu, au prezidat o ședință de lucru...
20:30
Citiți joi în ZdG: Ilie Ilașcu. Omagiu și „Durleștiul va fi o joacă de copii față de ceea ce se poate întâmpla aici, în Bubuieci”: blocuri de locuit cu nereguli care „creează pericol real pentru viața și sănătatea oamenilor” # Ziarul de Garda
Fostul deținut politic al regimului de la Tiraspol, Ilie Ilașcu, s-a stins din viață luni, 17 noiembrie. Astfel, în această ediție a Ziarului de Gardă, la rubrica Omagiu, veți găsi crâmpeie din scrisorile trimise de acesta jurnalistei Alina Radu din închisorile transnistrene, unde a fost deținut ilegal timp de 9 ani. „Mi-e trist doar de...
19:00
Bulgaria nu va mai elibera vize Schengen cu intrări multiple pentru cetățenii ruși. Măsuri similare ar putea fi luate împotriva cetățenilor din Belarus # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe din Bulgaria a anunțat că Sofia va înceta să mai elibereze vize Schengen cu intrări multiple pentru cetățenii ruși, în conformitate cu noile cerințe ale UE, scrie presa rusă. „Au fost trimise instrucțiuni consulatelor bulgare din Moscova și Sankt Petersburg pentru a respecta cu strictețe decizia Comisiei Europene, care este obligatorie din...
18:40
Duma de Stat a Rusiei urmează să adopte o lege privind confiscarea locuințelor ucrainenilor din regiunile ocupate de armata rusă # Ziarul de Garda
Duma de Stat a Rusiei a aprobat în primă lectură un proiect de lege care permite transferul în proprietatea statului a locuințelor considerate „fără proprietar” de către autoritățile ruse din zonele ocupate ale regiunilor Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia. Documentul prezintă un mecanism de transfer al locuințelor confiscate ucrainenilor care fug de război către alte...
18:30
Mai multe familii, care au beneficiat de ajutorul de 1000 de lei pentru începutul anului școlar, au primit ajutor social mai mic. Ministerul Muncii: „Situația va fi remediată” # Ziarul de Garda
Din cauza unui „aspect tehnic”, unele familii au beneficiat de un ajutor social mai mic pentru luna octombrie, a anunțat Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care a spus că „situația a fost identificată și va fi remediată în cel mai scurt timp”. Într-un comunicat de presă, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a informat că, în...
18:10
RFI/ Fratele comisarei Kos reacționează la speculația despre un conflict de interese ce l-ar viza: Campanie împotriva președintei și integrării europene # Ziarul de Garda
Expertul anticorupție Drago Kos, care a făcut parte din comisia internațională de evaluare a procurorului general și din Comitetul Consultativ Independent Anticorupție de pe lângă Președinție, respinge acuzațiile opoziției despre un posibil conflict de interese în activitatea sa de la Chișinău, numindu-le ridicule și subliniind că adevărata miză este atacarea Maiei Sandu și subminarea parcursului...
18:10
Cum arată educația într-o țară în care fiecare copil contează: „Nu există premianți și restanțieri, există doar copii care cresc diferit” # Ziarul de Garda
Să intri la pedagogie în Finlanda este mai greu decât la medicină, să fii profesor este mai mult despre încredere și sprijin decât despre note și performanțe, iar să vezi copiii venind fericiți la lecții este criteriul principal al succesului școlar. Sunt câteva repere ale sistemului de educație din Finlanda, despre care vorbește profesoara Marianna...
18:00
LIVE TEXT/ În atacul asupra orașului Ternopil, care a omorât 25 de persoane, ar fi fost folosite rachete fabricate recent, cu piese din SUA, China, Taiwan și state europene. Război în Ucraina, ziua 1363 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:52 Blocurile din orașul Ternopil, unde au decedat 25 de persoane, printre care 3 copii, au fost lovite de rachete rusești X-101, lansate de avioane strategice: 6 Tu-95MS și 4 Tu-160MS, conform Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainei. Zonele de lansare au fost regiunile Vologda și Astrahan – Federația Rusă. Conform datelor deținute de autoritățile...
17:30
Forțele aeriene ale Rusiei au pierdut încă un avion de vânătoare modern, dar nu din cauza armatei ucrainene. Din primele informații, aeronava a fost distrusă de propriul sistem rus de apărare antiaeriană, potrivit surselor ruse și ucrainene, anunță revista poloneză Komputer Swiat. Sursele citate susțin că sistemul rus de apărare antiaeriană ar fi confundat avionul...
17:20
A fost semnată o declarație a comisiilor pentru politică externă din Parlamentul R. Moldova și Senatul României, care solicită deschiderea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE până la finele anului 2025 # Ziarul de Garda
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul R. Moldova și din Senatul României au aprobat o declarație comună prin care solicită deschiderea negocierilor de aderare a țării noastre la UE până la finele anului 2025. Documentul a fost semnat de către președinții celor două comisii, Doina Gherman, președinta Comisiei pentru integrare europeană din Parlamentul R. Moldova,...
17:10
Un cetățean ucrainean a traversat râul Prut prin înot, cu intenția de a pătrunde ilegal pe teritoriul R. Moldova. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore # Ziarul de Garda
Un cetățean ucrainean în vârstă de 38 de ani a traversat râul Prut prin înot, cu intenția de a pătrunde ilegal pe teritoriul R. Moldova. În timpul executării misiunilor de supraveghere, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Lipcani” l-au identificat pe bărbat, se arată în comunicatul de presă emis de Poliția de...
17:00
Elevii din școlile alolingve ar putea primi nota „10”, din oficiu, la BAC la Limba română pe baza unui certificat. MEC a organizat consultări cu profesorii # Ziarul de Garda
Elevii alolingvi ar putea primi nota „10” din oficiu la proba la Limba și literatura română de la bacalaureat dacă au promovat examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română în clasele X–XII și dețin un certificat cu nivelul B2 sau superior. Schimbarea ar urma să intre în vigoare după aprobarea acesteia de...
16:40
Politico: Planul de pace pentru Ucraina ar putea fi întocmit „până la sfârșitul săptămânii. SUA sunt în pragul unui progres major” # Ziarul de Garda
Un plan de pace pregătit de SUA pentru Ucraina ar putea fi convenit de toate părțile interesate până la sfârșitul lunii noiembrie sau chiar „în această săptămână”, a declarat un oficial de rang înalt de la Casa Albă pentru Politico, menționând că administrația SUA este în „pragul unui progres major”. Inițial, despre planul de pace...
16:30
În ultimele zile, în spațiul public a circulat un document prin care se insinua că Ziarul de Gardă ar fi beneficiat de subvenții de la stat în sumă de patru milioane de lei. Deși subiectul nu este unul nou, redacția ZdG a decis, din respect pentru comunitatea de cititori și abonați, să explice cum stau,...
16:30
VIDEO/ Drone rusești au survolat „zone sensibile” din sudul țării. Autoritățile au confirmat unul, în timp ce unii experți vorbesc despre două aparate de zbor # Ziarul de Garda
În noaptea de 18 spre 19 noiembrie, mai multe instituții din România, Ucraina și R. Moldova au raportat prezența unor drone în apropierea granițelor, în contextul unui atac rusesc masiv asupra Ucrainei. Ministerul Apărării a confirmat oficial doar un singur aparat de zbor care a traversat spațiul aerian al R. Moldova între 03:22 și 03:35....
16:30
LIVE TEXT/ A crescut numărul victimelor atacului rusesc asupra orașului Ternopil: 25 de morți, inclusiv trei copii, și 73 de răniți. Război în Ucraina, ziua 1363 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:27 Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei anunță că a crescut numărul victimelor atacului rusesc asupra orașului Ternopil. Astfel, în urma bombardamentelor rusești, 25 de persoane au fost ucise, inclusiv trei copii. „Alte 73 de persoane, dintre care 15 copii, au fost rănite. Lângă clădirea avariată lucrează 14 specialiști ai Serviciului de Stat...
16:20
MEC anunță că 3200 de elevi de gimnaziu și liceu urmează să își testeze competențele digitale # Ziarul de Garda
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor susține pe 26 noiembrie, o testare a competențelor digitale organizată în premieră în R. Moldova, anunță miercuri, 19 noiembrie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Exercițiul se va desfășura în 74 de instituții de învățământ desemnate ca Centre de Testare, la propunerea organelor locale...
16:10
O navă de spionaj rusă şi-a îndreptat laserele spre piloţii britanici de pe avioanele de supraveghere. Ministrul Apărării: „Acţiunea Rusiei este extrem de periculoasă” # Ziarul de Garda
Nava spion rusească Iantar, care opera la limita apelor teritoriale britanice, şi-a îndreptat laserele spre echipajele avioanelor de supraveghere britanice, trimise să-i monitorizeze activitatea, a dezvăluit miercuri ministrul britanic al apărării John Healey, relatează BBC. Marea Britanie „este gata” să răspundă, având elaborate „opţiuni militare” pentru cazul în care nava se va îndrepta în direcţia...
16:00
POLITICO/ Cum intenționează UE să trimită trupe și arme pe continent pentru a descuraja Rusia # Ziarul de Garda
Comisia Europeană intenționează să reducă birocrația și să aloce fonduri pentru a facilita deplasarea trupelor și armelor pe continent, conform documentului de Comunicare privind mobilitatea militară obținut de Politico. Documentul face parte din viitorul pachet de mobilitate militară, care urmează să fie anunțat miercuri, 19 noiembrie, alături de o propunere legislativă. „Mobilitatea militară este factorul...
15:50
„Transferurile suspecte” efectuate de persoane afiliate lui Șor către firme și autoritățile publice locale, inclusiv firma fostei deputate PAS – în vizorul Procuraturii Anticorupție și CNA # Ziarul de Garda
Centrului Național Anticorupție (CNA) a deschis o cauză penală pentru spălarea banilor pe faptul transferurilor suspecte efectuate de către Shved Igal (Igor), în anul 2023, din Eurasian Bank (Kazahstan) către autoritățile publice locale și agenți economici din raionul Orhei, UTAG și raionul Taraclia, descrise într-un raport întrocmit de SIS în 2023. În acest document a...
15:40
Cabinetul de miniștri din Lituania, care s-a întrunit miercuri, 19 noiembrie, a decis să deschidă două puncte de trecere a frontierei (PTF) cu Belarus, care fuseseră închise la sfârșitul lunii octombrie mai devreme decât era planificat, scrie presa lituaniană. „Având în vedere deciziile adoptate de Comisia Națională de Securitate (NSK) la 18 noiembrie anul curent,...
15:30
Ultimul pilon al Liniei electrice Vulcănești-Chișinău a fost instalat, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu # Ziarul de Garda
Ultimul pilon al Liniei electrice Vulcănești-Chișinău, numită și Linia independenței energetice, a fost instalat în seara zilei de 18 noiembrie, marcând avansul spre încheierea lucrărilor de construcție. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la Moldova Security Forum, care se desfășoară în aceste zile la Chișinău. În prezent, mai este în lucru instalarea...
15:20
Un lot de două tone de amidon de cartofi provenit din import a fost nimicit de ANSA # Ziarul de Garda
Unui lot de tone de amidon de cartofi, care urma să fie comercializat pe teritoriul R. Moldova, a fost nimicit prin incinerare de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Astfel, în cadrul Programului național de monitorizare a organismelor modificate genetic (OMG) la produsele alimentare provenite din import, inspectorii ANSA au depistat un lot de amidon...
15:10
Un lot 2000 de kilograme de amidon de cartofi provenit din import a fost nimicit de ANSA # Ziarul de Garda
Unui lot de 2000 de kilograme de amidon de cartofi, care urma să fie comercializat pe teritoriul R. Moldova, a fost nimicit prin incinerare de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Astfel, în cadrul Programului național de monitorizare a organismelor modificate genetic (OMG) la produsele alimentare provenite din import, inspectorii ANSA au depistat un lot...
15:00
Deputații ucraineni i-au demis pe miniștrii Justiției și Energiei, care sunt implicați în scandalul corupției de la Energoatom # Ziarul de Garda
Deputații ucraineni au votat pentru demiterea ministrului Justiției, Herman Galușcenko, și a ministrei Energiei, Svitlana Grinciuk. Decizia în cazul lui Galușcensko au susținut-o 323 de deputați, iar 315 pentru Grinciuk. Cei doi miniștri nu au participat la ședința Radei Supreme, scrie Hromadske. Vicepreședintele pentru Integrare Euro-atlantică, Taras Kachka, a fost autorizat să reprezinte guvernul la...
15:00
Dosarul Plahotniuc. A început cercetarea probelor scrise. ZdG, printre sursele consultate inițial de procurori # Ziarul de Garda
Primele dintre cele aproape 100 de volume din dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, care au fost citite în ședința de astăzi, 19 noiembrie 2019, fac trimitere la articole de presă, inclusiv publicate de Ziarul de Gardă. Procurorul de caz a menționat că procesul de acumulare a probelor care îl incrimineazp pe Plahontiuc a început prin...
14:50
VIDEO/ Interviu cu președintele Comisiei de evaluare a procurorilor, Christopher Lehmann: Sper ca impactul Comisiei să fie dublu # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor a publicat un interviu cu președintele Comisiei, Christopher Lehmann, despre ritmul evaluărilor, rolul noilor membri, nivelul de transparență al procedurii și impactul evaluării externe. Cum ați evalua progresul Comisiei? Christopher Lehmann: Cred că ne aflăm într-un moment în care avansăm rapid cu evaluările. Ținem audieri acum în mod regulat. Avem în...
14:40
Benzinăriile Lukoil din Finlanda urmează să se închidă din cauza sancţiunilor americane # Ziarul de Garda
Operatorul finlandez de benzinării Teboil, companie la care acţionarul majoritar este grupul petrolier rus Lukoil, a anunţat miercuri, 19 noiembrie, că se pregăteşte să îşi închidă toate benzinăriile din Finlanda, în condiţiile în care combustibilul se epuizează din cauza sancţiunilor americane împotriva firmei mamă, transmite Reuters. Potrivit informaţiilor, Teboil are 430 de benzinării în Finlanda,...
14:30
Polonia va închide ultimul consulat rus ca răspuns la „sabotajul feroviar” de lângă Varșovia. Reacția Kremlinului: Este regretabil # Ziarul de Garda
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a anunțat că Polonia a decis să închidă Consulatul General al Rusiei la Gdansk ca răspuns la „atacurile de sabotaj” ale Moscovei. „Deși acesta nu va fi răspunsul nostru complet, am decis deja să-mi retrag consimțământul față de activitatea consulatului rus de la Gdansk”, a declarat Sikorski, promițând că...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.