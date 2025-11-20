Vrei RCA, Carte Verde și CASCO la preț cinstit? Intact Asigurări a deschis oficiu la Bălți

13:50

Stereotipul că doar femeile pot preda copiilor din clasele primare are rădăcini adânci în Republica Moldova. Totuși, la Bălți, există exemple care contrazic această percepție. În școlile din municipiu, doi dintre cei 239 de învățători sunt reprezentanți ai sexului puternic. Unul dintre ei este Artiom Maslov de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir" din Bălți, unde [...] Articolul VIDEO Dragostea pentru copii sfidează stereotipurile de gen. Un bărbat, învățător de clase primare la Bălți