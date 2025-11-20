Vrei RCA, Carte Verde și CASCO la preț cinstit? Intact Asigurări a deschis oficiu la Bălți
NordNews, 20 noiembrie 2025 11:40
Când vine vorba de asigurări, șoferii din nordul țării caută două lucruri esențiale: siguranță și un preț corect. Intact Asigurări Generale reușește să le ofere pe ambele, fidel devizei sale – PREȚ CINSTIT. Cu unele dintre cele mai avantajoase tarife din Republica Moldova, compania se evidențiază prin transparență, adaptabilitate și respect față de client. Iar [...] Articolul Vrei RCA, Carte Verde și CASCO la preț cinstit? Intact Asigurări a deschis oficiu la Bălți apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 15 minute
11:40
Vrei RCA, Carte Verde și CASCO la preț cinstit? Intact Asigurări a deschis oficiu la Bălți # NordNews
Când vine vorba de asigurări, șoferii din nordul țării caută două lucruri esențiale: siguranță și un preț corect. Intact Asigurări Generale reușește să le ofere pe ambele, fidel devizei sale – PREȚ CINSTIT. Cu unele dintre cele mai avantajoase tarife din Republica Moldova, compania se evidențiază prin transparență, adaptabilitate și respect față de client. Iar [...] Articolul Vrei RCA, Carte Verde și CASCO la preț cinstit? Intact Asigurări a deschis oficiu la Bălți apare prima dată în NordNews.
Acum o oră
11:00
A fugit de la locul tragediei: Șoferul fără permis căutat de poliție după un accident mortal # NordNews
O tânără de 23 de ani a murit după un accident rutier produs noaptea trecută pe traseul Rîșcani–Mihăileni. Șoferul mașinii a părăsit locul tragediei, iar poliția a stabilit că acesta nu deține permis de conducere. Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 01:00, pe traseul Rîșcani–Mihăileni. Poliția [...] Articolul A fugit de la locul tragediei: Șoferul fără permis căutat de poliție după un accident mortal apare prima dată în NordNews.
Acum 2 ore
10:40
De aproape un an, proiectul parcărilor cu plată în Bălți rămâne blocat. Inițiativa este pasată de la Primărie la Consiliul Municipal și înapoi, fără a prinde contur o variantă finală. Aleșii locali vin cu tot felul de scuze, ba că nu e clar cine va gestiona banii, ba că ei nu vin 100% în bugetul [...] Articolul VIDEO Parcările cu plată din Bălți, blocate de aproape un an apare prima dată în NordNews.
10:20
Elevii alolingvi vor putea obține nota „10” din oficiu la proba de Limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat, dacă au promovat în clasele a X–XII-a examenul de certificare a competențelor lingvistice și dețin un certificat de nivel B2 sau superior, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi. Măsura a fost discutată [...] Articolul BAC 2025: Alolingvii cu nivel B2 la limba română vor primi nota maximă din oficiu apare prima dată în NordNews.
10:00
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, efectuează astăzi o vizită oficială de două zile în Republica Moldova, eveniment care are loc în contextul în care țara noastră a preluat președinția semestrială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, transmite IPN. Pe durata vizitei, Alain Berset va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu [...] Articolul Secretarul general al Consiliului Europei își începe vizita oficială la Chișinău apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
18:20
Cei mai activi și creativi studenți din Bălți, care au pășit în acest an pentru prima dată pragul universității, au sărbătorit Balul Bobocilor într-un format nou – Student Fest 2025. Aproape 60 de tineri talentați de la cele patru facultăți ale Universității de Stat „Alecu Russo” s-au întrecut în artistism și originalitate pe scena Teatrului [...] Articolul VIDEO Balul Bobocilor, pe „stil” nou: magia Student Fest prinde viață la Bălți apare prima dată în NordNews.
18:00
Ilie Ilașcu, unul dintre cei mai mari patrioți români din Basarabia, a decedat, pe 17 noiembrie. A stat nouă ani închis în regiunea transnistreană, fiind chiar condamnat la moarte. Totuși, a supraviețuit și, chiar din temniță, a devenit parlamentar atât la Chișinău, cât și la București. Deși, după eliberare, a trăit în România, baștina sa [...] Articolul VIDEO In memoriam Ilie Ilașcu. Rudele și colegii de clasă, despre marele erou apare prima dată în NordNews.
15:40
DOC Republica Moldova declară doliu național pentru Ilie Ilașcu. Maia Sandu: „Rămâne un simbol al rezistenței și al luptei pentru integritate” # NordNews
Republica Moldova va marca 20 noiembrie drept zi de doliu național, în semn de omagiu pentru Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol. Decizia a fost oficializată printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu. În aceeași zi, Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București. Ilie Ilașcu a murit luni, [...] Articolul DOC Republica Moldova declară doliu național pentru Ilie Ilașcu. Maia Sandu: „Rămâne un simbol al rezistenței și al luptei pentru integritate” apare prima dată în NordNews.
13:50
VIDEO Dragostea pentru copii sfidează stereotipurile de gen. Un bărbat, învățător de clase primare la Bălți # NordNews
Stereotipul că doar femeile pot preda copiilor din clasele primare are rădăcini adânci în Republica Moldova. Totuși, la Bălți, există exemple care contrazic această percepție. În școlile din municipiu, doi dintre cei 239 de învățători sunt reprezentanți ai sexului puternic. Unul dintre ei este Artiom Maslov de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Bălți, unde [...] Articolul VIDEO Dragostea pentru copii sfidează stereotipurile de gen. Un bărbat, învățător de clase primare la Bălți apare prima dată în NordNews.
13:50
Avocat din nord, reținut 72 de ore: acuzat că a cerut bani pentru a influența Biroul de Probațiune # NordNews
Un avocat din Dondușeni a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă, după ce CNA și Procuratura Anticorupție au descins, miercuri dimineață, 19 noiembrie, cu percheziții la biroul, domiciliul și automobilul acestuia, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni. Potrivit anchetatorilor, avocatul ar fi cerut bani de [...] Articolul Avocat din nord, reținut 72 de ore: acuzat că a cerut bani pentru a influența Biroul de Probațiune apare prima dată în NordNews.
13:00
Doina Gherman: România rămâne aliatul cel mai apropiat al Moldovei în drumul spre aderarea la UE # NordNews
O delegație a Comisiei pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova, condusă de deputata Doina Gherman, a efectuat o vizită la București, unde a avut o întrevedere cu președintele Senatului României, Mircea Abrudean. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală și sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit Doinei Gherman, integrarea europeană reprezintă „calea firească [...] Articolul Doina Gherman: România rămâne aliatul cel mai apropiat al Moldovei în drumul spre aderarea la UE apare prima dată în NordNews.
12:50
Consumatorii pot cere recalcularea facturilor la gaze dacă datele nu corespund cu indicii contorului # NordNews
Energocom anunță că toți consumatorii care observă diferențe între factura la gaze și indicațiile reale ale contorului au dreptul să solicite verificarea și corectarea datelor. Compania dă asigurări că orice neconcordanță va fi soluționată în colaborare cu operatorii de distribuție, transmite IPN. Procesul de facturare este strict reglementat, iar fiecare etapă este realizată de instituții [...] Articolul Consumatorii pot cere recalcularea facturilor la gaze dacă datele nu corespund cu indicii contorului apare prima dată în NordNews.
Ieri
11:10
Tenismenul moldovean Radu Albot a debutat cu dreptul la turneul „Challenger” din Soma Bay, Egipt, reușind să-l învingă pe ucraineanul Vladislav Orlov în două seturi, scor 6-3, 7-5, transmite IPN. Succesul îi asigură sportivului nostru calificarea în optimile de finală, unde îl așteaptă un adversar puternic. În turul următor, Radu Albot, aflat în prezent pe [...] Articolul Radu Albot începe turneul Challenger de la Soma Bay cu o victorie sigură apare prima dată în NordNews.
11:00
Dronă neidentificată a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. IGPF anunță verificări și cooperare cu autoritățile ucrainene # NordNews
Un aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, a traversat noaptea trecută spațiul aerian al Republicii Moldova, fiind observat pe direcția Alexandrovca (Ucraina) – Săiți (Moldova) și ulterior către localitățile Tocuz și Opaci, din raionul Căușeni. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) anunță că aparatul se afla la o altitudine de cel mult 100 [...] Articolul Dronă neidentificată a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. IGPF anunță verificări și cooperare cu autoritățile ucrainene apare prima dată în NordNews.
10:50
Naționala Moldovei U-19 obține o victorie importantă în preliminariile Euro 2026: 1-0 cu Bosnia și Herțegovina # NordNews
Selecționata Moldovei U-19 a înregistrat o victorie valoroasă în preliminariile Campionatului European din 2026, după ce s-a impus cu 1-0 în fața Bosniei și Herțegovinei, transmite IPN. Succesul vine în urma unui joc solid, în care tinerii fotbaliști moldoveni au demonstrat determinare și disciplină tactică. Unicul gol al partidei a fost înscris în minutul 16 [...] Articolul Naționala Moldovei U-19 obține o victorie importantă în preliminariile Euro 2026: 1-0 cu Bosnia și Herțegovina apare prima dată în NordNews.
10:00
Congresul SUA aprobă publicarea dosarului Epstein. Donald Trump își schimbă poziția în ultimul moment # NordNews
Congresul Statelor Unite a adoptat marți un proiect de lege care obligă Departamentul de Justiție să facă publice toate documentele pe care le deține despre Jeffrey Epstein, finanțatorul american condamnat pentru infracțiuni sexuale, găsit mort în celula sa în 2019. Decizia marchează un pas important într-unul dintre cele mai controversate dosare ale ultimului deceniu, relatează [...] Articolul Congresul SUA aprobă publicarea dosarului Epstein. Donald Trump își schimbă poziția în ultimul moment apare prima dată în NordNews.
09:50
„Portretul Elisabethei Lederer”, de Gustav Klimt, devine a doua cea mai scumpă lucrare licitată din lume # NordNews
Un tablou al celebrului pictor austriac Gustav Klimt a fost vândut la New York, în cadrul unei licitații organizate de Sotheby’s, pentru impresionanta sumă de 236,4 milioane de dolari (aproximativ 204 milioane de euro). Lucrarea devine astfel a doua cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată la licitație, transmite AFP, citat de agerpres.ro. Singura [...] Articolul „Portretul Elisabethei Lederer”, de Gustav Klimt, devine a doua cea mai scumpă lucrare licitată din lume apare prima dată în NordNews.
09:40
SUA aprobă o achiziție de 105 milioane de dolari pentru întreținerea sistemelor Patriot din Ucraina # NordNews
Statele Unite au aprobat o posibilă achiziție solicitată de Ucraina, în valoare de 105 milioane de dolari, destinată întreținerii și modernizării sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, esențiale pentru protejarea spațiului aerian ucrainean în fața atacurilor rusești. Anunțul a fost făcut marți de Pentagon, fiind preluat de AFP, citat de agerpres.ro. Potrivit notificării oficiale, aprobarea include: [...] Articolul SUA aprobă o achiziție de 105 milioane de dolari pentru întreținerea sistemelor Patriot din Ucraina apare prima dată în NordNews.
09:30
O explozie puternică s-a produs în dimineața zilei de 18 noiembrie 2025 într-o gospodărie din orașul Mărculești, raionul Florești, după ce gazul acumulat de la un aragaz conectat la o butelie de tip propan–butan a luat foc. Deflagrația a avut loc la ora 06:25, iar alertarea Serviciului 112 a mobilizat imediat echipajele de salvatori și [...] Articolul Explozie într-o gospodărie din Florești apare prima dată în NordNews.
09:20
Primul transport de gaz natural lichefiat (GNL) provenit din Statele Unite și destinat Ucrainei a ajuns luni în portul Klaipėda din Lituania, marcând un moment descris drept „istoric” de oficiali europeni și americani. Transportul, realizat la bordul navei GasLog Houston, inaugurează o nouă rută energetică transatlantică, cu un rol crucial pentru securitatea energetică a Kievului [...] Articolul Primul transport de GNL american pentru Ucraina a ajuns în Lituania: „Se scrie istorie” apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,05 lei. Carburantul costă 23,32 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,06 lei până la costul de 21,05 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Nou val de scumpiri al carburanților. Tarifele pentru 19 noiembrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 19 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6614 lei, mai scump cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.9722 lei, mai scump cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8658 lei; Hrivna ucraineană: 0.4032 lei; Rubla rusească: 0.2095 [...] Articolul Dolarul se întărește. Curs valutar oficial, 19 noiembrie apare prima dată în NordNews.
18 noiembrie 2025
20:30
Cloudflare a publicat primele detalii despre pana masivă care a afectat marți numeroase site-uri și platforme la nivel global – inclusiv în Republica Moldova și România. Deși impactul a fost resimțit pe scară largă, compania precizează că motivul exact al incidentului nu a fost încă stabilit. Potrivit Cloudflare, problemele au apărut în jurul orei 11:20, [...] Articolul Pana globală Cloudflare: primele explicații după blocarea site-urilor din toată lumea apare prima dată în NordNews.
19:40
Tarifele la gaze ar putea scădea în 2026: ANRE așteaptă datele finale și cererea oficială în ianuarie # NordNews
Tarifele la gazele naturale ar putea scădea în 2026, însă se avertizează că orice reducere va fi confirmată abia după închiderea anului financiar. Semnalul vine atât de la Ministerul Energiei, cât și de la ANRE, care urmează să primească cererea oficială de ajustare în ianuarie.Prețurile de achiziție a gazelor sunt în prezent mai mici decât [...] Articolul Tarifele la gaze ar putea scădea în 2026: ANRE așteaptă datele finale și cererea oficială în ianuarie apare prima dată în NordNews.
18:20
Organizatorii Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026 au prezentat traseul complet al torței olimpice, care va străbate Italia într-o călătorie simbolică de peste 12.000 de kilometri, trecând prin 60 de orașe și mai mult de 300 de municipalități. Anunțul, făcut luni, evidențiază modul în care această ștafetă unește tradiția jocurilor antice cu energia ediției moderne, [...] Articolul Traseul oficial al torței pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 a fost confirmat apare prima dată în NordNews.
18:00
VIDEO Acpadon SRL investește în energie verde cu sprijinul produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK” # NordNews
Compania Acpadon SRL din Ceadîr-Lunga, specializată în producerea și comercializarea semințelor de floarea-soarelui, porumbului și alte cereale și leguminoase, a realizat o investiție importantă în energie regenerabilă, sprijinită de produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK”. Prin intermediul produsului, Acpadon SRL a instalat un sistem fotovoltaic de 170 kW, finanțat printr-un credit avantajos de 1.600.000 de lei [...] Articolul VIDEO Acpadon SRL investește în energie verde cu sprijinul produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK” apare prima dată în NordNews.
17:50
Scandal politic major în Parlamentul Ucrainei. Opoziția a blocat tribuna și cere demisia Guvernului pe fondul unui uriaș dosar de corupție # NordNews
Parlamentul de la Kiev a fost scena unor tensiuni fără precedent, după ce deputații formațiunii „Solidaritatea Europeană”, conduse de fostul președinte Petro Poroșenko, au blocat tribuna Radei și au cerut demisia întregului Guvern al Ucrainei. Situația a escaladat în timpul ședinței în care urma să fie examinată demisia a doi miniștri implicați în investigațiile anticorupție [...] Articolul Scandal politic major în Parlamentul Ucrainei. Opoziția a blocat tribuna și cere demisia Guvernului pe fondul unui uriaș dosar de corupție apare prima dată în NordNews.
17:40
Parlamentul Republicii Moldova urmează să fie completat cu noi deputați, după ce opt aleși ai poporului și-au prezentat demisiile în ultimele zile. În ședința de astăzi, Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că va propune Curții Constituționale validarea mandatelor pentru cinci candidați supleanți de pe lista PAS, doi de la Partidul Nostru și unul din [...] Articolul ВИДЕО CEC propune validarea noilor mandate în Parlament după demisia a opt deputați apare prima dată în NordNews.
17:40
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Cum vrea Republica Moldova să contracareze amenințările externe # NordNews
Declarațiile președintei Maia Sandu, ale secretarului general adjunct al NATO, Radmila Shekerinska, și ale premierului Alexandru Munteanu, făcute astăzi în cadrul unor forumuri internaționale, conturează o direcție comună: consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața atacurilor hibride și accelerarea integrării europene ca garanție de securitate. Într-un context regional marcat de războiul din Ucraina și de presiuni [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Cum vrea Republica Moldova să contracareze amenințările externe apare prima dată în NordNews.
13:20
Maia Sandu, mesaj de condoleanțe după moartea lui Ilie Ilașcu: „Un adevărat erou al Mișcării de Eliberare Națională” # NordNews
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea lui Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, deputat la Chișinău și senator român. Ilașcu a decedat la vârsta de 73 de ani. Într-o declarație, publicată pe rețelele sociale, șefa statului l-a numit pe Ilașcu „un adevărat erou al Mișcării [...] Articolul Maia Sandu, mesaj de condoleanțe după moartea lui Ilie Ilașcu: „Un adevărat erou al Mișcării de Eliberare Națională” apare prima dată în NordNews.
13:10
Maia Sandu și președintele României, Nicușor Dan, aduc un omagiu lui Ilie Ilașcu, simbol al luptei pentru identitate și libertate # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele României, Nicușor Dan, au transmis mesaje emoționante după decesul fostului deputat și senator Ilie Ilașcu, una dintre figurile emblematice ale Mișcării de Eliberare Națională. Liderii de pe ambele maluri ale Prutului subliniază contribuția crucială a lui Ilașcu la afirmarea identității românești și la rezistența împotriva regimului separatist de [...] Articolul Maia Sandu și președintele României, Nicușor Dan, aduc un omagiu lui Ilie Ilașcu, simbol al luptei pentru identitate și libertate apare prima dată în NordNews.
13:00
Zelenski pleacă în Turcia pentru a încerca reluarea negocierilor cu Rusia și schimburile de prizonieri # NordNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că va efectua miercuri o vizită oficială în Turcia, unde intenționează să propună partenerilor internaționali un plan pentru reluarea negocierilor de pace cu Rusia și repornirea mecanismelor de schimb de prizonieri de război. Declarația a fost făcută pe rețelele sociale, într-un moment în care Ucraina încearcă să-și consolideze [...] Articolul Zelenski pleacă în Turcia pentru a încerca reluarea negocierilor cu Rusia și schimburile de prizonieri apare prima dată în NordNews.
12:00
Conectivitate și cooperare România–Moldova: Camera Bilaterală promovează dezvoltarea metropolitană transfrontalieră # NordNews
Cooperarea interregională, încrederea și infrastructura comună sunt pilonii pe care România și Republica Moldova pot construi zone metropolitane funcționale și durabile. Aceste idei au fost în centrul discuțiilor din cadrul Conferinței Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Metropolitane, desfășurată la Iași între 12 și 14 noiembrie 2025. În cadrul evenimentului organizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona [...] Articolul Conectivitate și cooperare România–Moldova: Camera Bilaterală promovează dezvoltarea metropolitană transfrontalieră apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Graficul rutelor de transport public municipal, care leagă municipiul Bălți de localitatea Sadovoe, urmează să fie modificat în perioada următoare. De asemenea, schimbările presupun înlocuirea troleibuzului de pe traseul Bălți–Sadovoe cu un autobuz municipal. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Vitalie Balan în cadrul ședinței șefilor întreprinderilor municipale pe 18 noiembrie. El a menționat [...] Articolul Graficul transportului public municipal către Sadovoe va fi modificat apare prima dată în NordNews.
08:20
Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, senator român, unul dintre liderii Mișcării de Eliberare Națională, care a luptat pentru integritatea și independența Republicii Moldova a decedat la vârsta de 73 de ani. Anunțul a fost făcut luni seara de familia sa, printr-un mesaj publicat pe [...] Articolul Ilie Ilașcu a decedat la 73 de ani: erou al Mișcării de Eliberare Națională apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,05 lei. Carburantul costă 23,27 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,07 lei până la costul de 20,99 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Scumpiri la pompă. Tarifele pentru 18 noiembrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 18 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6445 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.9320 lei, mai scump cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8639 lei; Hrivna ucraineană: 0.4027 lei; Rubla rusească: 0.2083 [...] Articolul Dolarul prinde forță. Curs valutar oficial, 18 noiembrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Nativii sunt mai misterioși ca oricând. Citește horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Acțiunile și gândurile îți formează obiceiurile astăzi. Este a 29-a zi lunară, simbolizată de constelația Hydra. Transformarea care urmează aduce cu sine frici necunoscute, potrivit catine.ro. Există un spațiu pentru reflecție pe care nu ar [...] Articolul Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
17 noiembrie 2025
18:00
Exporturile de petrol rusesc prin portul Novorossiisk de la Marea Neagră au fost reluate duminică, după ce fuseseră suspendate timp de două zile în urma unui atac ucrainean cu rachete şi drone, transmite Reuters. Prin terminalele petroliere ale acestui port se exportă atât petrol rusesc cât şi petrol kazah transportat prin conducta CPC (Caspian Pipeline [...] Articolul Atacul ucrainean afectează temporar livrările de petrol rusesc din Novorossiisk apare prima dată în NordNews.
17:50
Primii fulgi de zăpadă din acest sezon rece sunt așteptați miercuri, în Republica Moldova. Precipitațiile vor apărea inițial sub formă de lapoviță, în special în nordul țării. Totodată, în noaptea de 19 noiembrie, temperaturile vor scădea până la -2 grade Celsius, scire TV8.md. Datele aplicațiilor meteo internaționale, confirmate și de sinopticienii moldoveni, arată că primele [...] Articolul Primii fulgi ai iernii: Lapoviță și temperaturi negative în nordul Moldovei apare prima dată în NordNews.
17:30
VIDEO Nordul Republicii Moldova va deveni mai pregătit de situații excepționale. Sute de voluntari, instruiți în cadrul unui proiect transfrontalier # NordNews
Nordul Republicii Moldova va fi mai pregătit să facă față situațiilor excepționale datorită unui proiect transfrontalier dintre Direcția Situații Excepționale Bălți și comuna Miroslava, din județul Iași, România. Inițiativa are ca scop modernizarea infrastructurii de intervenție și instruirea voluntarilor de pe ambele maluri ale Prutului. „Principalul obiectiv este de a dezvolta și de a crește [...] Articolul VIDEO Nordul Republicii Moldova va deveni mai pregătit de situații excepționale. Sute de voluntari, instruiți în cadrul unui proiect transfrontalier apare prima dată în NordNews.
16:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează, în perioada 17–18 noiembrie, o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, unde va discuta cu oficialii europeni despre prioritățile Guvernului și despre noi modalități prin care, cu sprijinul UE, Republica Moldova poate avansa rapid în reformele necesare. Premierul va participa la primul forum organizat de comisara Marta Kos privind extinderea Uniunii [...] Articolul VIDEO Premierul Munteanu: „Mergem la Bruxelles cu trei mesaje ferme” apare prima dată în NordNews.
16:10
UE menține sancțiunile împotriva fostei deputate Maria Albot. Cererea de ridicare a restricțiilor, respinsă # NordNews
Uniunea Europeană a respins solicitarea fostei deputate a partidului „Șor”, Maria Albot, de a fi exclusă din lista persoanelor sancționate pentru implicare în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova. Măsurile restrictive, introduse în 2023, rămân în vigoare și includ interdicții de călătorie și înghețarea activelor, transmite IPN. Potrivit hotărârii publicate luni, 17 noiembrie, UE menține [...] Articolul UE menține sancțiunile împotriva fostei deputate Maria Albot. Cererea de ridicare a restricțiilor, respinsă apare prima dată în NordNews.
16:00
VIDEO Mobilizare națională pentru mediu: elevii au colectat sute de kilograme de deșeuri electrice în cadrul EcoStart # NordNews
Pe parcursul lunii octombrie, în 30 de școli din țară s-a desfășurat concursul „EcoStart – Debarasăm cu gândul la viitor”. Elevii au colectat cantități impresionante de deșeuri electrice și electronice, inclusiv anvelope uzate, demonstrând responsabilitate civică și grijă față de mediul înconjurător. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Ungheni s-a clasat pe primul loc, acumulând cel [...] Articolul VIDEO Mobilizare națională pentru mediu: elevii au colectat sute de kilograme de deșeuri electrice în cadrul EcoStart apare prima dată în NordNews.
15:50
Directorul general al companiei publice „Teleradio-Moldova” (TRM), Vlad Țurcanu, anunță că este pregătit să participe la audieri publice în Parlament, pe fondul acuzațiilor privind nereguli în activitatea instituției. Declarațiile au fost făcute în contextul raportului Curții de Conturi și al unei recente investigații jurnalistice care scoate în evidență probleme de gestiune și achiziții fără licitație. [...] Articolul Vlad Țurcanu, directorul TRM, spune că este gata să se prezinte la audieri în Parlament apare prima dată în NordNews.
15:40
Percheziții în Chișinău: angajată surprinsă cu diplomă falsă în ancheta din chirurgia estetică # NordNews
Ancheta privind schema ilegală de vânzare a diplomelor false în domeniul dermatologiei și chirurgiei estetice se extinde. În capitală, oamenii legii efectuează noi percheziții într-un caz care vizează o angajată a unui salon de frumusețe, bănuită că ar fi utilizat o diplomă falsă pentru a presta servicii medicale, transmite ipn. Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), [...] Articolul Percheziții în Chișinău: angajată surprinsă cu diplomă falsă în ancheta din chirurgia estetică apare prima dată în NordNews.
15:30
„Podul Chișinăului este unul dintre cartierele vechi ale municipiului Bălți, cunoscut pentru drumul care leagă orașul de magistrala spre Chișinău. În trecut, zona reprezenta doar o intersecție importantă pentru transportul spre sud. Acum, însă, Podul Chișinăului face parte din zona centrală a municipiului”, a spus Valeria Crîșmaru, reporter NordNews. Cartierul a fost format în jurul [...] Articolul VIDEO Podul Chișinăului: cartierul născut din vechea intersecție spre sud apare prima dată în NordNews.
14:50
Ucraina este zguduită de un scandal de corupție monstru. Ministrul Justiției Herman Halușcenko și ministra Energiei Svitlana Hrychuk sunt acuzați de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei de organizarea unui sistem de spălare de bani la scară largă în sectoarele energiei și apărării. Ambii și-au anunțat demisiile la insistența președintelui Volodimir Zelenski. După cum putem observa, [...] Articolul EDITORIAL Anatol Moraru // Despre lupta cu hidra corupției apare prima dată în NordNews.
14:10
VIDEO O persoană, rănită într-un accident pe centura de ocolire a municipiului Bălți: două vehicule implicate # NordNews
O persoană a ajuns la spital în dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, în urma unui accident rutier produs pe traseul R-6, la kilometrul 134+800, informează Inspectoratul de Poliție Bălți. Potrivit poliției, apelul la Serviciul de Gardă a fost făcut la ora 07:37. Un bărbat născut în 1987, aflat la volanul unui Volkswagen Caddy, ce [...] Articolul VIDEO O persoană, rănită într-un accident pe centura de ocolire a municipiului Bălți: două vehicule implicate apare prima dată în NordNews.
13:20
DOC // Falsuri despre Ministerul Apărării, distribuite de canalele pro-ruse de pe Telegram # NordNews
Propagandiștii pro-ruși continuă atacurile denigratoare asupra instituțiilor statului. De această dată, pe anumite canale de pe Telegram a fost distribuită o pretinsă scrisoare atribuită ministrului apărării, Anatolie Nosatîi, în care acesta ar mulțumi militarilor britanici pentru „ajutorul” oferit în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, scrie deschide.md „Documentul este însă o falsificare evidentă. O simplă [...] Articolul DOC // Falsuri despre Ministerul Apărării, distribuite de canalele pro-ruse de pe Telegram apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.