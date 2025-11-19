Primul transport de GNL american pentru Ucraina a ajuns în Lituania: „Se scrie istorie”

16:50

În șase localități din Republica Moldova, astăzi se desfășoară alegeri locale noi pentru primari și consilieri locali. Comisia Electorală Centrală a anunțat prezența la vot în aceste circumscripții. Astfel, până la ora 15:00, la vot s-au prezentat, în total, 6674 de alegători, ceea ce reprezintă 29,54% din numărul celor incluși pe listele electorale. Localitățile cu [...] Articolul Alegeri locale noi în șase localități din Moldova: peste 29% prezență la vot până la ora 15:00 apare prima dată în NordNews.