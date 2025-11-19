Nou val de scumpiri al carburanților. Tarifele pentru 19 noiembrie

13:20

O casieră de 24 de ani din Chișinău a fost condamnată după ce a sustras treptat peste 273.000 de lei dintr-un schimb valutar unde lucra. Femeia, angajată din iunie 2024, a scos zilnic sume mici de bani din casierie, iar neregulile au fost descoperite în urma unei inventarieri ce a indicat lipsuri totale de aproximativ [...] Articolul Casieră din Chișinău, condamnată pentru delapidare: peste 273 de mii de lei sustrași dintr-un schimb valutar apare prima dată în NordNews.