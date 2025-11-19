DOC Republica Moldova declară doliu național pentru Ilie Ilașcu. Maia Sandu: „Rămâne un simbol al rezistenței și al luptei pentru integritate”

10:10

SUA pregătesc un nou val de sancțiuni economice pentru statele care cumpără petrol, gaze, uraniu sau alte produse energetice din Rusia. Președintele american Donald Trump a anunțat că este de acord cu legislația propusă în Congres, care ar impune tarife de până la 500% pentru importurile în SUA provenite din țările ce colaborează economic cu [...] Articolul Trump susține sancțiuni dure pentru țările care fac afaceri cu Rusia. Iranul ar putea fi inclus în pachet apare prima dată în NordNews.