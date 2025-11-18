Dolarul prinde forță. Curs valutar oficial, 18 noiembrie
NordNews, 18 noiembrie 2025 07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 18 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6445 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.9320 lei, mai scump cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8639 lei; Hrivna ucraineană: 0.4027 lei; Rubla rusească: 0.2083 [...] Articolul Dolarul prinde forță. Curs valutar oficial, 18 noiembrie apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 10 minute
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,05 lei. Carburantul costă 23,27 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,07 lei până la costul de 20,99 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Scumpiri la pompă. Tarifele pentru 18 noiembrie apare prima dată în NordNews.
Acum o oră
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 18 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6445 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.9320 lei, mai scump cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8639 lei; Hrivna ucraineană: 0.4027 lei; Rubla rusească: 0.2083 [...] Articolul Dolarul prinde forță. Curs valutar oficial, 18 noiembrie apare prima dată în NordNews.
Acum 2 ore
06:40
Nativii sunt mai misterioși ca oricând. Citește horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Acțiunile și gândurile îți formează obiceiurile astăzi. Este a 29-a zi lunară, simbolizată de constelația Hydra. Transformarea care urmează aduce cu sine frici necunoscute, potrivit catine.ro. Există un spațiu pentru reflecție pe care nu ar [...] Articolul Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
18:00
Exporturile de petrol rusesc prin portul Novorossiisk de la Marea Neagră au fost reluate duminică, după ce fuseseră suspendate timp de două zile în urma unui atac ucrainean cu rachete şi drone, transmite Reuters. Prin terminalele petroliere ale acestui port se exportă atât petrol rusesc cât şi petrol kazah transportat prin conducta CPC (Caspian Pipeline [...] Articolul Atacul ucrainean afectează temporar livrările de petrol rusesc din Novorossiisk apare prima dată în NordNews.
17:50
Primii fulgi de zăpadă din acest sezon rece sunt așteptați miercuri, în Republica Moldova. Precipitațiile vor apărea inițial sub formă de lapoviță, în special în nordul țării. Totodată, în noaptea de 19 noiembrie, temperaturile vor scădea până la -2 grade Celsius, scire TV8.md. Datele aplicațiilor meteo internaționale, confirmate și de sinopticienii moldoveni, arată că primele [...] Articolul Primii fulgi ai iernii: Lapoviță și temperaturi negative în nordul Moldovei apare prima dată în NordNews.
17:30
VIDEO Nordul Republicii Moldova va deveni mai pregătit de situații excepționale. Sute de voluntari, instruiți în cadrul unui proiect transfrontalier # NordNews
Nordul Republicii Moldova va fi mai pregătit să facă față situațiilor excepționale datorită unui proiect transfrontalier dintre Direcția Situații Excepționale Bălți și comuna Miroslava, din județul Iași, România. Inițiativa are ca scop modernizarea infrastructurii de intervenție și instruirea voluntarilor de pe ambele maluri ale Prutului. „Principalul obiectiv este de a dezvolta și de a crește [...] Articolul VIDEO Nordul Republicii Moldova va deveni mai pregătit de situații excepționale. Sute de voluntari, instruiți în cadrul unui proiect transfrontalier apare prima dată în NordNews.
16:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează, în perioada 17–18 noiembrie, o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, unde va discuta cu oficialii europeni despre prioritățile Guvernului și despre noi modalități prin care, cu sprijinul UE, Republica Moldova poate avansa rapid în reformele necesare. Premierul va participa la primul forum organizat de comisara Marta Kos privind extinderea Uniunii [...] Articolul VIDEO Premierul Munteanu: „Mergem la Bruxelles cu trei mesaje ferme” apare prima dată în NordNews.
16:10
UE menține sancțiunile împotriva fostei deputate Maria Albot. Cererea de ridicare a restricțiilor, respinsă # NordNews
Uniunea Europeană a respins solicitarea fostei deputate a partidului „Șor”, Maria Albot, de a fi exclusă din lista persoanelor sancționate pentru implicare în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova. Măsurile restrictive, introduse în 2023, rămân în vigoare și includ interdicții de călătorie și înghețarea activelor, transmite IPN. Potrivit hotărârii publicate luni, 17 noiembrie, UE menține [...] Articolul UE menține sancțiunile împotriva fostei deputate Maria Albot. Cererea de ridicare a restricțiilor, respinsă apare prima dată în NordNews.
16:00
VIDEO Mobilizare națională pentru mediu: elevii au colectat sute de kilograme de deșeuri electrice în cadrul EcoStart # NordNews
Pe parcursul lunii octombrie, în 30 de școli din țară s-a desfășurat concursul „EcoStart – Debarasăm cu gândul la viitor”. Elevii au colectat cantități impresionante de deșeuri electrice și electronice, inclusiv anvelope uzate, demonstrând responsabilitate civică și grijă față de mediul înconjurător. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Ungheni s-a clasat pe primul loc, acumulând cel [...] Articolul VIDEO Mobilizare națională pentru mediu: elevii au colectat sute de kilograme de deșeuri electrice în cadrul EcoStart apare prima dată în NordNews.
15:50
Directorul general al companiei publice „Teleradio-Moldova” (TRM), Vlad Țurcanu, anunță că este pregătit să participe la audieri publice în Parlament, pe fondul acuzațiilor privind nereguli în activitatea instituției. Declarațiile au fost făcute în contextul raportului Curții de Conturi și al unei recente investigații jurnalistice care scoate în evidență probleme de gestiune și achiziții fără licitație. [...] Articolul Vlad Țurcanu, directorul TRM, spune că este gata să se prezinte la audieri în Parlament apare prima dată în NordNews.
15:40
Percheziții în Chișinău: angajată surprinsă cu diplomă falsă în ancheta din chirurgia estetică # NordNews
Ancheta privind schema ilegală de vânzare a diplomelor false în domeniul dermatologiei și chirurgiei estetice se extinde. În capitală, oamenii legii efectuează noi percheziții într-un caz care vizează o angajată a unui salon de frumusețe, bănuită că ar fi utilizat o diplomă falsă pentru a presta servicii medicale, transmite ipn. Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), [...] Articolul Percheziții în Chișinău: angajată surprinsă cu diplomă falsă în ancheta din chirurgia estetică apare prima dată în NordNews.
15:30
„Podul Chișinăului este unul dintre cartierele vechi ale municipiului Bălți, cunoscut pentru drumul care leagă orașul de magistrala spre Chișinău. În trecut, zona reprezenta doar o intersecție importantă pentru transportul spre sud. Acum, însă, Podul Chișinăului face parte din zona centrală a municipiului”, a spus Valeria Crîșmaru, reporter NordNews. Cartierul a fost format în jurul [...] Articolul VIDEO Podul Chișinăului: cartierul născut din vechea intersecție spre sud apare prima dată în NordNews.
14:50
Ucraina este zguduită de un scandal de corupție monstru. Ministrul Justiției Herman Halușcenko și ministra Energiei Svitlana Hrychuk sunt acuzați de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei de organizarea unui sistem de spălare de bani la scară largă în sectoarele energiei și apărării. Ambii și-au anunțat demisiile la insistența președintelui Volodimir Zelenski. După cum putem observa, [...] Articolul EDITORIAL Anatol Moraru // Despre lupta cu hidra corupției apare prima dată în NordNews.
14:10
VIDEO O persoană, rănită într-un accident pe centura de ocolire a municipiului Bălți: două vehicule implicate # NordNews
O persoană a ajuns la spital în dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, în urma unui accident rutier produs pe traseul R-6, la kilometrul 134+800, informează Inspectoratul de Poliție Bălți. Potrivit poliției, apelul la Serviciul de Gardă a fost făcut la ora 07:37. Un bărbat născut în 1987, aflat la volanul unui Volkswagen Caddy, ce [...] Articolul VIDEO O persoană, rănită într-un accident pe centura de ocolire a municipiului Bălți: două vehicule implicate apare prima dată în NordNews.
13:20
DOC // Falsuri despre Ministerul Apărării, distribuite de canalele pro-ruse de pe Telegram # NordNews
Propagandiștii pro-ruși continuă atacurile denigratoare asupra instituțiilor statului. De această dată, pe anumite canale de pe Telegram a fost distribuită o pretinsă scrisoare atribuită ministrului apărării, Anatolie Nosatîi, în care acesta ar mulțumi militarilor britanici pentru „ajutorul” oferit în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, scrie deschide.md „Documentul este însă o falsificare evidentă. O simplă [...] Articolul DOC // Falsuri despre Ministerul Apărării, distribuite de canalele pro-ruse de pe Telegram apare prima dată în NordNews.
11:40
VIDEO Trei sate, un singur vot: Primele alegeri locale în urma amalgamării în raionul Fălești # NordNews
Aprovizionarea cu apă, locuri de muncă și un viitor mai sigur pentru copii. Acestea sunt așteptările oamenilor din satele Călinești, Chetriș și Hâncești din raionul Fălești. Localitățile sunt primele din nordul republicii care, după procesul de amalgamare, au format o comună și și-au ales primarul și consiliul local în cadrul alegerilor locale noi de duminică, [...] Articolul VIDEO Trei sate, un singur vot: Primele alegeri locale în urma amalgamării în raionul Fălești apare prima dată în NordNews.
11:00
Franța continuă exportul de uraniu către Rusia. Practică legală, dar „profund imorală”, acuză Greenpeace # NordNews
Franța livrează uraniu reprocesat companiei ruse de stat Rosatom, în pofida războiului din Ucraina și a apelurilor internaționale pentru înăsprirea sancțiunilor. Deși transporturile sunt permise legal, Greenpeace avertizează că această colaborare „nu este etică”, mai ales în contextul în care Rusia controlează de trei ani centrala nucleară ocupată de la Zaporojie, potrivit digi24.ro. Sâmbătă, activiștii [...] Articolul Franța continuă exportul de uraniu către Rusia. Practică legală, dar „profund imorală”, acuză Greenpeace apare prima dată în NordNews.
10:40
Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat, în perioada 10–16 noiembrie 2025, peste aproape 800 de milioane de lei. De la începutul anului curent, încasările totale ale instituției se ridică la circa 35,1 miliarde de lei. Potrivit Serviciului Vamal, în aceeași perioadă, persoanele fizice au introdus în țară bunuri a căror valoare în vamă [...] Articolul Încasări de aproape 800 de milioane de lei la vamă, într-o singură săptămână apare prima dată în NordNews.
10:30
Liderul organizației „Șor” din Briceni, trimis în judecată pentru finanțare ilegală a partidului # NordNews
Președintele organizației teritoriale Briceni a Partidului „Șor” a fost trimis în judecată, fiind acuzat de implicare în finanțarea formațiunii din surse ilicite, în sumă de peste 1,8 milioane de lei. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada iulie – octombrie 2022, inculpatul, în calitate de lider al filialei din Briceni, ar fi acționat în complicitate cu conducerea [...] Articolul Liderul organizației „Șor” din Briceni, trimis în judecată pentru finanțare ilegală a partidului apare prima dată în NordNews.
10:10
Trump susține sancțiuni dure pentru țările care fac afaceri cu Rusia. Iranul ar putea fi inclus în pachet # NordNews
SUA pregătesc un nou val de sancțiuni economice pentru statele care cumpără petrol, gaze, uraniu sau alte produse energetice din Rusia. Președintele american Donald Trump a anunțat că este de acord cu legislația propusă în Congres, care ar impune tarife de până la 500% pentru importurile în SUA provenite din țările ce colaborează economic cu [...] Articolul Trump susține sancțiuni dure pentru țările care fac afaceri cu Rusia. Iranul ar putea fi inclus în pachet apare prima dată în NordNews.
10:00
Cetățenii din satele Bașcalia (Basarabeasca), Ustia (Glodeni), Natalievca (Fălești), Cremenciug (Soroca) și comuna Călinești (Fălești) și-au ales primarii din primul tur al alegerilor noi desfășurate duminică, 16 noiembrie, transmite MOLDPRES. Ion Bordan, candidat independent, a fost unicul candidat la alegerile noi desfășurate la Bașcalia, raionul Basarabeasca. Acesta a fost votat de toți cetățenii ieșiți la [...] Articolul Cetățenii din cinci localități și-au ales primarii. Rezultatele preliminare CEC apare prima dată în NordNews.
09:40
Accident cu șapte persoane rănite la Sângerei: Doi copii mici și cinci adulți, transportați la spital # NordNews
Șase persoane, dintre care doi copii mici, au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs duminică seara, 16 noiembrie, în jurul orei 17:45, pe traseul R-13, în apropierea satului Cubolta, raionul Sângerei. Poliția a fost alertată imediat și a stabilit preliminar că, în momentul impactului, un șofer de 38 de ani, aflat la [...] Articolul Accident cu șapte persoane rănite la Sângerei: Doi copii mici și cinci adulți, transportați la spital apare prima dată în NordNews.
Ieri
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 17 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6334 lei; Dolarul american: 16.8977 lei, mai ieftin cu 0,03 lei; Leul românesc: 3.8607 lei; Hrivna ucraineană: 0.4022 lei; Rubla rusească: 0.2088 lei, mai ieftin cu 0,01 [...] Articolul Dolarul o i-a în jos. Curs valutar oficial, 17 noiembrie apare prima dată în NordNews.
06:50
În nordul Republicii Moldova, pe 17 noiembrie, se așteaptă o vreme mohorâtă, cu cer predominant noros și posibile ploi slabe în a doua parte a zilei. Vântul va sufla din sectorul nordic, slab până la moderat, atingând pe alocuri rafale până la 20 km/h . Umiditatea aerului se va menține ridicată, în jur de 70–80% [...] Articolul 17 noiembrie aduce răcire în nord: vânt din nord și umiditate ridicată apare prima dată în NordNews.
06:40
Nativii sunt invitați să îmbrățișeze diferențele și să recunoască frumusețea care stă în diversitate. Citește horoscopul zilei de 17 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Scorpionii își schimbă cursul vieții, iar asta îi face să fie mult mai vigilenți. Interacțiunile la care sunt supuși acum îi ajută să înțeleagă mai bine tabloul general, [...] Articolul Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
16 noiembrie 2025
17:00
Ziua mondială a comemorării victimelor traficului rutier: crește numărul accidentelor în R. Moldova # NordNews
În R. Moldova, 209 persoane au decedat în accidente rutiere anul trecut, iar în primele trei trimestre ale acestui an, alți 134 de oameni și-au pierdut viața. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică cu ocazia Zilei mondiale a comemorării victimelor traficului rutier, marcată anual în a treia duminică a lunii noiembrie, transmite [...] Articolul Ziua mondială a comemorării victimelor traficului rutier: crește numărul accidentelor în R. Moldova apare prima dată în NordNews.
16:50
Alegeri locale noi în șase localități din Moldova: peste 29% prezență la vot până la ora 15:00 # NordNews
În șase localități din Republica Moldova, astăzi se desfășoară alegeri locale noi pentru primari și consilieri locali. Comisia Electorală Centrală a anunțat prezența la vot în aceste circumscripții. Astfel, până la ora 15:00, la vot s-au prezentat, în total, 6674 de alegători, ceea ce reprezintă 29,54% din numărul celor incluși pe listele electorale. Localitățile cu [...] Articolul Alegeri locale noi în șase localități din Moldova: peste 29% prezență la vot până la ora 15:00 apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:40
Nativii sunt sfătuiți să ia o pauză atunci când simt nevoia. Citește horoscopul zilei de 16 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Capricornii caută armonie în relații, mai ales atunci când se simt nesiguri pe alegerile lor, potrivit catine.ro. Emoțiile nativilor se află sub influența Lunii, ceea ce înseamnă că fiecare trebuie [...] Articolul Capricornii caută armonie în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
15 noiembrie 2025
18:40
VIDEO „Generația Pădurii” la Sângerei: 700 de voluntari și 90 de mii de puieți pentru viitorul verde al Moldovei # NordNews
Soldați, pompieri, carabinieri, politicieni și angajați din diverse domenii au lăsat birourile și uniformele, s-au îmbrăcat în haine de lucru și au pus mâna pe lopeți. Peste 700 de voluntari s-au alăturat, pe 15 noiembrie 2025, campaniei ,,Generația Pădurii’’, pentru a sădi 80 de mii de puieți de salcâm și 10 mii de puieți de [...] Articolul VIDEO „Generația Pădurii” la Sângerei: 700 de voluntari și 90 de mii de puieți pentru viitorul verde al Moldovei apare prima dată în NordNews.
13:30
Premierul Alexandru Munteanu respinge acuzațiile privind legături cu firma ucraineană Venbest # NordNews
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a respins acuzațiile apărute într-un articol publicat pe site-ul ucrainean Euromaidan, potrivit cărora firma ucraineană Venbest – în care deține 16% din acțiuni – ar fi fost implicată în activități ce ar fi afectat interesele Ucrainei. În materialul citat, premierul este acuzat de legături cu companii de securitate implicate în [...] Articolul Premierul Alexandru Munteanu respinge acuzațiile privind legături cu firma ucraineană Venbest apare prima dată în NordNews.
13:20
Casieră din Chișinău, condamnată pentru delapidare: peste 273 de mii de lei sustrași dintr-un schimb valutar # NordNews
O casieră de 24 de ani din Chișinău a fost condamnată după ce a sustras treptat peste 273.000 de lei dintr-un schimb valutar unde lucra. Femeia, angajată din iunie 2024, a scos zilnic sume mici de bani din casierie, iar neregulile au fost descoperite în urma unei inventarieri ce a indicat lipsuri totale de aproximativ [...] Articolul Casieră din Chișinău, condamnată pentru delapidare: peste 273 de mii de lei sustrași dintr-un schimb valutar apare prima dată în NordNews.
13:00
Ruta Gastronomică Transfrontalieră România–Republica Moldova: un tur de 1 500 km prin gusturi autentice și tradiții comune # NordNews
Patrimoniul culinar comun al României și Republicii Moldova capătă o formă concretă prin lansarea Rutei Gastronomice Transfrontaliere România–Republica Moldova, prezentată oficial pe 14 noiembrie. Proiectul este realizat în parteneriat de Oficiul Național al Turismului și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est România, transmite IPN. Traseul din Republica Moldova însumează 1 506 kilometri și include 25 de [...] Articolul Ruta Gastronomică Transfrontalieră România–Republica Moldova: un tur de 1 500 km prin gusturi autentice și tradiții comune apare prima dată în NordNews.
12:40
Apel pentru tinerii creatori de conținut: înscrieri deschise în programul „Europe Action Influencer” # NordNews
Tinerii activi pe rețelele sociale au acum șansa de a deveni parte a unui program național dedicat combaterii dezinformării și promovării parcursului european al Republicii Moldova. Inițiativa Europeană lansează apelul deschis „Become a Europe Action Influencer”, dedicat celor care vor să creeze conținut de impact și să explice publicului ce înseamnă o Moldovă europeană. Programul [...] Articolul Apel pentru tinerii creatori de conținut: înscrieri deschise în programul „Europe Action Influencer” apare prima dată în NordNews.
08:50
Republica Moldova a introdus, în mod discret, în dotare primele sale obuziere autopropulsate moderne ATMOS 2000 de 155 mm, achiziționate din Israel. Ministerul Apărării a confirmat utilizarea lor publicând imagini cu artileria respectivă. Aceste sisteme marchează trecerea oficială a Moldovei de la artileria sovietică tractată la tehnică modernă compatibilă cu standardele NATO. Noile obuziere ATMOS [...] Articolul VIDEO De la tehnică sovietică la artilerie NATO: Chișinăul cumpără obuziere israeliene apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,05 lei. Carburantul costă 23,22 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,03 lei până la costul de 20,92 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Carburanții se scumpesc în weekend. Tarifele pentru 15 – 17 noiembrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Nativii sunt invitați să exploreze situații inedite în viața personală. Citește horoscopul zilei de 15 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Berbecii sunt plini de energie, iar asta le oferă șansa de a-și pune ideile în aplicare. Astrele le recomandă să meargă pe același drum ales de ceva vreme, potrivit catine.ro. Magia [...] Articolul Berbecii sunt plini de energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
14 noiembrie 2025
19:20
Unul dintre cele mai importante foruri de dezbatere publică privind evoluțiile economice și sociale ale Republicii Moldova – Conferința MACRO – revine și în acest an. Ediția din 2025, organizată de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert” Moldova, va avea loc pe 28 noiembrie 2025, la Chișinău, și va avea ca [...] Articolul Conferința MACRO 2025: Reducerea disparităților și viitorul economic al Moldovei apare prima dată în NordNews.
19:20
Concursul național de fotografie „Porțile Moldovei”, desfășurat în perioada 4 septembrie – 11 noiembrie 2025, și-a premiat câștigătorii în cadrul Forumului Alianței Asociațiilor de Băștinași, care s-a desfășurat la Chișinău. Acesta s-a desfășurat în două etape și a adunat peste 100 de participanți din întreaga țară și din diaspora, fiecare având posibilitatea să trimită până [...] Articolul FOTO Cine sunt câștigătorii concursului național de fotografie „Porțile Moldovei” apare prima dată în NordNews.
17:50
ECC Moldova, în dialog cu rețeaua ECC-Net: vizită de lucru la Bruxelles și prezentarea rezultatelor primului an de activitate # NordNews
În perioada 11–12 noiembrie 2025, Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova (ECC Moldova) a fost reprezentat la Bruxelles de directoarea executivă, Mihaela Pascal în cadrul unei vizite ce a avut drept obiectiv consolidarea cooperării internaționale în domeniul protecției consumatorilor și apropierea Republicii Moldova de rețeaua europeană ECC-Net. În data de 11 noiembrie, ECC Moldova [...] Articolul ECC Moldova, în dialog cu rețeaua ECC-Net: vizită de lucru la Bruxelles și prezentarea rezultatelor primului an de activitate apare prima dată în NordNews.
16:50
Inovație în agricultura Moldovei: peste 30 de specii de semințe hibride create pentru condițiile locale # NordNews
Peste 30 de specii de semințe hibride, adaptate la condițiile pedoclimatice ale Republicii Moldova, au fost dezvoltate prin colaborarea dintre antreprenori, agricultori și cercetători. Rezultatele au fost prezentate în cadrul Forumul Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat”, informează IPN. Semințele hibride oferă mai multe beneficii pentru fermieri: maturitate rapidă, gust intens, reziliență sporită, [...] Articolul Inovație în agricultura Moldovei: peste 30 de specii de semințe hibride create pentru condițiile locale apare prima dată în NordNews.
16:30
Compania „Executive JETZ Handling” vrea să devină furnizorul principal de combustibil pentru Aeroportul Chișinău # NordNews
Compania „Executive JETZ Handling”, prezentă de doi ani pe Aeroportul Internațional Chișinău, își extinde activitatea și pregătește importul de combustibil de aviație JET A-1, cu obiectivul de a deveni furnizor complet pentru aeronave private, școli de aviație și alte tipuri de avioane care operează pe aeroport. Contactat de IPN, directorul executiv al companiei, Dorin Plugaru, [...] Articolul Compania „Executive JETZ Handling” vrea să devină furnizorul principal de combustibil pentru Aeroportul Chișinău apare prima dată în NordNews.
15:50
Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova ajunge la 100 de organizații și devine un model național de dezvoltare locală # NordNews
Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova (AABM) marchează un nou pas important în consolidarea mișcării civice din jurul comunităților locale și a diasporei, ajungând la 100 de organizații membre. Rețeaua transformă migrația într-o resursă strategică pentru dezvoltarea locală și națională, contribuind la inițiative care întăresc coeziunea socială, parteneriatele locale și implicarea moldovenilor din străinătate în [...] Articolul Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova ajunge la 100 de organizații și devine un model național de dezvoltare locală apare prima dată în NordNews.
15:50
VIDEO Moldova, nod într-o rețea transfrontalieră de droguri: 16 reținuți în cinci state și patru laboratoare descoperite # NordNews
O rețea transnațională de producere și trafic a drogurilor, care opera atât în republică, cât și în patru state ale Uniunii Europene, a fost destructurată în cadrul operațiunii internaționale „Ice Age”. Șaisprezece persoane au fost reținute, iar valoarea drogurilor ridicate depășește 42 de milioane de lei. Anunțul a fost făcut de procurorii PCCOCS și Poliția [...] Articolul VIDEO Moldova, nod într-o rețea transfrontalieră de droguri: 16 reținuți în cinci state și patru laboratoare descoperite apare prima dată în NordNews.
15:00
Serviciul 112 modernizează infrastructura pentru integrarea sistemului eCall în Republica Moldova # NordNews
Serviciul național pentru apelurile de urgență 112 anunță că proiectul de implementare a sistemului eCall în Republica Moldova avansează conform planului, marcând un pas important spre modernizarea intervențiilor în caz de accidente rutiere și alinierea la standardele europene. eCall este o tehnologie inteligentă instalată în vehicule, capabilă să apeleze automat numărul 112 în cazul unui [...] Articolul Serviciul 112 modernizează infrastructura pentru integrarea sistemului eCall în Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
14:40
Șeful Biroului Vamal Nord, Nicolae Mazanca, a fost depistat cu o avere nejustificată de aproape 1,3 milioane de lei, potrivit unui act de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), pe 14 noiembrie curent. Funcționarul riscă demiterea și interdicția de a ocupa funcții publice timp de trei ani. Potrivit ANI, diferențele au fost identificate [...] Articolul Șeful Biroului Vamal Nord, prins cu avere nejustificată de peste 1 milion de lei apare prima dată în NordNews.
12:40
Un grup de elevi de la Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor (CESPA) din Bălți a vizitat Parlamentul Republicii Moldova, unde a asistat la o ședință plenară și a urmărit modul în care sunt dezbătute și votate proiectele de lege. Tinerii au venit însoțiți de profesoarele Olesea Vatavu și Alina Rajcovscaia. Elevii fac [...] Articolul Elevii de la Centrul de Excelență în Alimentație din Bălți, în vizită la Parlament apare prima dată în NordNews.
11:40
Comunitatea românească din nordul Bucovinei este în doliu după moartea militarului Bogdan Pantea, un tânăr etnic român din satul Davideni, raionul Storojineț din regiunea Cernăuți. În vârstă de doar 20 de ani, Pantea a fost ucis pe 1 noiembrie 2025, în apropiere de Pokrovsk, în timp ce participa la o misiune de luptă în cadrul [...] Articolul Un tânăr militar român din regiunea Cernăuți a murit pe frontul din Ucraina apare prima dată în NordNews.
11:30
Alexandru Munteanu a prezentat comunității de afaceri franco-române oportunitățile de investiții în Republica Moldova # NordNews
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit miercuri, 13 noiembrie, la București, cu reprezentanții comunității de afaceri franco-române, în cadrul unei reuniuni organizate la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Franceze în România (CCIFER), cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Franceze în Republica Moldova (CCI France Moldavie). Întâlnirea a fost dedicată oportunităților de [...] Articolul Alexandru Munteanu a prezentat comunității de afaceri franco-române oportunitățile de investiții în Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
11:10
EURO 2028: Patru țări găzduitoare, nouă stadioane și un final grandios pe Wembley – UEFA a făcut anunțul oficial # NordNews
UEFA a prezentat oficial lista celor nouă stadioane pe care se vor juca meciurile Campionatului European din 2028, precum și perioada de desfășurare a turneului. EURO 2028 va avea loc între 9 iunie și 9 iulie, iar competiția va fi găzduită de Anglia, Scoția, Irlanda și Țara Galilor. Meciul de deschidere se va disputa la [...] Articolul EURO 2028: Patru țări găzduitoare, nouă stadioane și un final grandios pe Wembley – UEFA a făcut anunțul oficial apare prima dată în NordNews.
10:10
La final de mandat de deputat, Ceban propune ca cetățenii să ia cuvântul din tribuna Parlamentului # NordNews
În ultimul său discurs în Legislativ, fostul deputat al fracțiunii „Alternativa”, Ion Ceban, a anunțat că formațiunea sa va înainta un proiect de lege care să permită accesul cetățenilor la tribuna Parlamentului, pentru a se adresa direct deputaților. Inițiativa ar urma să fie aplicată o dată pe lună. Ceban a argumentat că oamenii trebuie să [...] Articolul La final de mandat de deputat, Ceban propune ca cetățenii să ia cuvântul din tribuna Parlamentului apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.