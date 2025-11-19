Dronă neidentificată a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. IGPF anunță verificări și cooperare cu autoritățile ucrainene
NordNews, 19 noiembrie 2025 11:00
Un aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, a traversat noaptea trecută spațiul aerian al Republicii Moldova, fiind observat pe direcția Alexandrovca (Ucraina) – Săiți (Moldova) și ulterior către localitățile Tocuz și Opaci, din raionul Căușeni. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) anunță că aparatul se afla la o altitudine de cel mult 100 [...]
Tenismenul moldovean Radu Albot a debutat cu dreptul la turneul „Challenger" din Soma Bay, Egipt, reușind să-l învingă pe ucraineanul Vladislav Orlov în două seturi, scor 6-3, 7-5, transmite IPN. Succesul îi asigură sportivului nostru calificarea în optimile de finală, unde îl așteaptă un adversar puternic. În turul următor, Radu Albot, aflat în prezent pe [...]
Dronă neidentificată a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. IGPF anunță verificări și cooperare cu autoritățile ucrainene
Naționala Moldovei U-19 obține o victorie importantă în preliminariile Euro 2026: 1-0 cu Bosnia și Herțegovina
Selecționata Moldovei U-19 a înregistrat o victorie valoroasă în preliminariile Campionatului European din 2026, după ce s-a impus cu 1-0 în fața Bosniei și Herțegovinei, transmite IPN. Succesul vine în urma unui joc solid, în care tinerii fotbaliști moldoveni au demonstrat determinare și disciplină tactică. Unicul gol al partidei a fost înscris în minutul 16 [...]
Congresul SUA aprobă publicarea dosarului Epstein. Donald Trump își schimbă poziția în ultimul moment
Congresul Statelor Unite a adoptat marți un proiect de lege care obligă Departamentul de Justiție să facă publice toate documentele pe care le deține despre Jeffrey Epstein, finanțatorul american condamnat pentru infracțiuni sexuale, găsit mort în celula sa în 2019. Decizia marchează un pas important într-unul dintre cele mai controversate dosare ale ultimului deceniu, relatează [...]
„Portretul Elisabethei Lederer", de Gustav Klimt, devine a doua cea mai scumpă lucrare licitată din lume
Un tablou al celebrului pictor austriac Gustav Klimt a fost vândut la New York, în cadrul unei licitații organizate de Sotheby's, pentru impresionanta sumă de 236,4 milioane de dolari (aproximativ 204 milioane de euro). Lucrarea devine astfel a doua cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată la licitație, transmite AFP, citat de agerpres.ro. Singura [...]
SUA aprobă o achiziție de 105 milioane de dolari pentru întreținerea sistemelor Patriot din Ucraina
Statele Unite au aprobat o posibilă achiziție solicitată de Ucraina, în valoare de 105 milioane de dolari, destinată întreținerii și modernizării sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, esențiale pentru protejarea spațiului aerian ucrainean în fața atacurilor rusești. Anunțul a fost făcut marți de Pentagon, fiind preluat de AFP, citat de agerpres.ro. Potrivit notificării oficiale, aprobarea include: [...]
O explozie puternică s-a produs în dimineața zilei de 18 noiembrie 2025 într-o gospodărie din orașul Mărculești, raionul Florești, după ce gazul acumulat de la un aragaz conectat la o butelie de tip propan–butan a luat foc. Deflagrația a avut loc la ora 06:25, iar alertarea Serviciului 112 a mobilizat imediat echipajele de salvatori și [...]
Primul transport de gaz natural lichefiat (GNL) provenit din Statele Unite și destinat Ucrainei a ajuns luni în portul Klaipėda din Lituania, marcând un moment descris drept „istoric" de oficiali europeni și americani. Transportul, realizat la bordul navei GasLog Houston, inaugurează o nouă rută energetică transatlantică, cu un rol crucial pentru securitatea energetică a Kievului [...]
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,05 lei. Carburantul costă 23,32 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,06 lei până la costul de 21,05 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...]
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 19 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6614 lei, mai scump cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.9722 lei, mai scump cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8658 lei; Hrivna ucraineană: 0.4032 lei; Rubla rusească: 0.2095 [...]
Cloudflare a publicat primele detalii despre pana masivă care a afectat marți numeroase site-uri și platforme la nivel global – inclusiv în Republica Moldova și România. Deși impactul a fost resimțit pe scară largă, compania precizează că motivul exact al incidentului nu a fost încă stabilit. Potrivit Cloudflare, problemele au apărut în jurul orei 11:20, [...]
Tarifele la gaze ar putea scădea în 2026: ANRE așteaptă datele finale și cererea oficială în ianuarie
Tarifele la gazele naturale ar putea scădea în 2026, însă se avertizează că orice reducere va fi confirmată abia după închiderea anului financiar. Semnalul vine atât de la Ministerul Energiei, cât și de la ANRE, care urmează să primească cererea oficială de ajustare în ianuarie.Prețurile de achiziție a gazelor sunt în prezent mai mici decât [...]
Organizatorii Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026 au prezentat traseul complet al torței olimpice, care va străbate Italia într-o călătorie simbolică de peste 12.000 de kilometri, trecând prin 60 de orașe și mai mult de 300 de municipalități. Anunțul, făcut luni, evidențiază modul în care această ștafetă unește tradiția jocurilor antice cu energia ediției moderne, [...]
VIDEO Acpadon SRL investește în energie verde cu sprijinul produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK"
Compania Acpadon SRL din Ceadîr-Lunga, specializată în producerea și comercializarea semințelor de floarea-soarelui, porumbului și alte cereale și leguminoase, a realizat o investiție importantă în energie regenerabilă, sprijinită de produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK". Prin intermediul produsului, Acpadon SRL a instalat un sistem fotovoltaic de 170 kW, finanțat printr-un credit avantajos de 1.600.000 de lei [...]
Scandal politic major în Parlamentul Ucrainei. Opoziția a blocat tribuna și cere demisia Guvernului pe fondul unui uriaș dosar de corupție
Parlamentul de la Kiev a fost scena unor tensiuni fără precedent, după ce deputații formațiunii „Solidaritatea Europeană", conduse de fostul președinte Petro Poroșenko, au blocat tribuna Radei și au cerut demisia întregului Guvern al Ucrainei. Situația a escaladat în timpul ședinței în care urma să fie examinată demisia a doi miniștri implicați în investigațiile anticorupție [...]
Parlamentul Republicii Moldova urmează să fie completat cu noi deputați, după ce opt aleși ai poporului și-au prezentat demisiile în ultimele zile. În ședința de astăzi, Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că va propune Curții Constituționale validarea mandatelor pentru cinci candidați supleanți de pe lista PAS, doi de la Partidul Nostru și unul din [...]
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Cum vrea Republica Moldova să contracareze amenințările externe
Declarațiile președintei Maia Sandu, ale secretarului general adjunct al NATO, Radmila Shekerinska, și ale premierului Alexandru Munteanu, făcute astăzi în cadrul unor forumuri internaționale, conturează o direcție comună: consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața atacurilor hibride și accelerarea integrării europene ca garanție de securitate. Într-un context regional marcat de războiul din Ucraina și de presiuni [...]
Maia Sandu, mesaj de condoleanțe după moartea lui Ilie Ilașcu: „Un adevărat erou al Mișcării de Eliberare Națională"
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea lui Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, deputat la Chișinău și senator român. Ilașcu a decedat la vârsta de 73 de ani. Într-o declarație, publicată pe rețelele sociale, șefa statului l-a numit pe Ilașcu „un adevărat erou al Mișcării [...]
Maia Sandu și președintele României, Nicușor Dan, aduc un omagiu lui Ilie Ilașcu, simbol al luptei pentru identitate și libertate
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele României, Nicușor Dan, au transmis mesaje emoționante după decesul fostului deputat și senator Ilie Ilașcu, una dintre figurile emblematice ale Mișcării de Eliberare Națională. Liderii de pe ambele maluri ale Prutului subliniază contribuția crucială a lui Ilașcu la afirmarea identității românești și la rezistența împotriva regimului separatist de [...]
Zelenski pleacă în Turcia pentru a încerca reluarea negocierilor cu Rusia și schimburile de prizonieri
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că va efectua miercuri o vizită oficială în Turcia, unde intenționează să propună partenerilor internaționali un plan pentru reluarea negocierilor de pace cu Rusia și repornirea mecanismelor de schimb de prizonieri de război. Declarația a fost făcută pe rețelele sociale, într-un moment în care Ucraina încearcă să-și consolideze [...]
Conectivitate și cooperare România–Moldova: Camera Bilaterală promovează dezvoltarea metropolitană transfrontalieră
Cooperarea interregională, încrederea și infrastructura comună sunt pilonii pe care România și Republica Moldova pot construi zone metropolitane funcționale și durabile. Aceste idei au fost în centrul discuț
Graficul rutelor de transport public municipal, care leagă municipiul Bălți de localitatea Sadovoe, urmează să fie modificat în perioada următoare. De asemenea, schimbările presupun înlocuirea troleibuzului de pe traseul Bălți–Sadovoe cu un autobuz municipal. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Vitalie Balan în cadrul ședinței șefilor întreprinderilor municipale pe 18 noiembrie. El a menționat [...] Articolul Graficul transportului public municipal către Sadovoe va fi modificat apare prima dată în NordNews.
Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, senator român, unul dintre liderii Mișcării de Eliberare Națională, care a luptat pentru integritatea și independența Republicii Moldova a decedat la vârsta de 73 de ani. Anunțul a fost făcut luni seara de familia sa, printr-un mesaj publicat pe [...] Articolul Ilie Ilașcu a decedat la 73 de ani: erou al Mișcării de Eliberare Națională apare prima dată în NordNews.
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,05 lei. Carburantul costă 23,27 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,07 lei până la costul de 20,99 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Scumpiri la pompă. Tarifele pentru 18 noiembrie apare prima dată în NordNews.
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 18 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6445 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.9320 lei, mai scump cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8639 lei; Hrivna ucraineană: 0.4027 lei; Rubla rusească: 0.2083 [...] Articolul Dolarul prinde forță. Curs valutar oficial, 18 noiembrie apare prima dată în NordNews.
Nativii sunt mai misterioși ca oricând. Citește horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Acțiunile și gândurile îți formează obiceiurile astăzi. Este a 29-a zi lunară, simbolizată de constelația Hydra. Transformarea care urmează aduce cu sine frici necunoscute, potrivit catine.ro. Există un spațiu pentru reflecție pe care nu ar [...] Articolul Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Exporturile de petrol rusesc prin portul Novorossiisk de la Marea Neagră au fost reluate duminică, după ce fuseseră suspendate timp de două zile în urma unui atac ucrainean cu rachete şi drone, transmite Reuters. Prin terminalele petroliere ale acestui port se exportă atât petrol rusesc cât şi petrol kazah transportat prin conducta CPC (Caspian Pipeline [...] Articolul Atacul ucrainean afectează temporar livrările de petrol rusesc din Novorossiisk apare prima dată în NordNews.
Primii fulgi de zăpadă din acest sezon rece sunt așteptați miercuri, în Republica Moldova. Precipitațiile vor apărea inițial sub formă de lapoviță, în special în nordul țării. Totodată, în noaptea de 19 noiembrie, temperaturile vor scădea până la -2 grade Celsius, scire TV8.md. Datele aplicațiilor meteo internaționale, confirmate și de sinopticienii moldoveni, arată că primele [...] Articolul Primii fulgi ai iernii: Lapoviță și temperaturi negative în nordul Moldovei apare prima dată în NordNews.
VIDEO Nordul Republicii Moldova va deveni mai pregătit de situații excepționale. Sute de voluntari, instruiți în cadrul unui proiect transfrontalier # NordNews
Nordul Republicii Moldova va fi mai pregătit să facă față situațiilor excepționale datorită unui proiect transfrontalier dintre Direcția Situații Excepționale Bălți și comuna Miroslava, din județul Iași, România. Inițiativa are ca scop modernizarea infrastructurii de intervenție și instruirea voluntarilor de pe ambele maluri ale Prutului. „Principalul obiectiv este de a dezvolta și de a crește [...] Articolul VIDEO Nordul Republicii Moldova va deveni mai pregătit de situații excepționale. Sute de voluntari, instruiți în cadrul unui proiect transfrontalier apare prima dată în NordNews.
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează, în perioada 17–18 noiembrie, o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, unde va discuta cu oficialii europeni despre prioritățile Guvernului și despre noi modalități prin care, cu sprijinul UE, Republica Moldova poate avansa rapid în reformele necesare. Premierul va participa la primul forum organizat de comisara Marta Kos privind extinderea Uniunii [...] Articolul VIDEO Premierul Munteanu: „Mergem la Bruxelles cu trei mesaje ferme” apare prima dată în NordNews.
UE menține sancțiunile împotriva fostei deputate Maria Albot. Cererea de ridicare a restricțiilor, respinsă # NordNews
Uniunea Europeană a respins solicitarea fostei deputate a partidului „Șor”, Maria Albot, de a fi exclusă din lista persoanelor sancționate pentru implicare în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova. Măsurile restrictive, introduse în 2023, rămân în vigoare și includ interdicții de călătorie și înghețarea activelor, transmite IPN. Potrivit hotărârii publicate luni, 17 noiembrie, UE menține [...] Articolul UE menține sancțiunile împotriva fostei deputate Maria Albot. Cererea de ridicare a restricțiilor, respinsă apare prima dată în NordNews.
VIDEO Mobilizare națională pentru mediu: elevii au colectat sute de kilograme de deșeuri electrice în cadrul EcoStart # NordNews
Pe parcursul lunii octombrie, în 30 de școli din țară s-a desfășurat concursul „EcoStart – Debarasăm cu gândul la viitor”. Elevii au colectat cantități impresionante de deșeuri electrice și electronice, inclusiv anvelope uzate, demonstrând responsabilitate civică și grijă față de mediul înconjurător. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Ungheni s-a clasat pe primul loc, acumulând cel [...] Articolul VIDEO Mobilizare națională pentru mediu: elevii au colectat sute de kilograme de deșeuri electrice în cadrul EcoStart apare prima dată în NordNews.
Directorul general al companiei publice „Teleradio-Moldova” (TRM), Vlad Țurcanu, anunță că este pregătit să participe la audieri publice în Parlament, pe fondul acuzațiilor privind nereguli în activitatea instituției. Declarațiile au fost făcute în contextul raportului Curții de Conturi și al unei recente investigații jurnalistice care scoate în evidență probleme de gestiune și achiziții fără licitație. [...] Articolul Vlad Țurcanu, directorul TRM, spune că este gata să se prezinte la audieri în Parlament apare prima dată în NordNews.
Percheziții în Chișinău: angajată surprinsă cu diplomă falsă în ancheta din chirurgia estetică # NordNews
Ancheta privind schema ilegală de vânzare a diplomelor false în domeniul dermatologiei și chirurgiei estetice se extinde. În capitală, oamenii legii efectuează noi percheziții într-un caz care vizează o angajată a unui salon de frumusețe, bănuită că ar fi utilizat o diplomă falsă pentru a presta servicii medicale, transmite ipn. Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), [...] Articolul Percheziții în Chișinău: angajată surprinsă cu diplomă falsă în ancheta din chirurgia estetică apare prima dată în NordNews.
„Podul Chișinăului este unul dintre cartierele vechi ale municipiului Bălți, cunoscut pentru drumul care leagă orașul de magistrala spre Chișinău. În trecut, zona reprezenta doar o intersecție importantă pentru transportul spre sud. Acum, însă, Podul Chișinăului face parte din zona centrală a municipiului”, a spus Valeria Crîșmaru, reporter NordNews. Cartierul a fost format în jurul [...] Articolul VIDEO Podul Chișinăului: cartierul născut din vechea intersecție spre sud apare prima dată în NordNews.
Ucraina este zguduită de un scandal de corupție monstru. Ministrul Justiției Herman Halușcenko și ministra Energiei Svitlana Hrychuk sunt acuzați de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei de organizarea unui sistem de spălare de bani la scară largă în sectoarele energiei și apărării. Ambii și-au anunțat demisiile la insistența președintelui Volodimir Zelenski. După cum putem observa, [...] Articolul EDITORIAL Anatol Moraru // Despre lupta cu hidra corupției apare prima dată în NordNews.
VIDEO O persoană, rănită într-un accident pe centura de ocolire a municipiului Bălți: două vehicule implicate # NordNews
O persoană a ajuns la spital în dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, în urma unui accident rutier produs pe traseul R-6, la kilometrul 134+800, informează Inspectoratul de Poliție Bălți. Potrivit poliției, apelul la Serviciul de Gardă a fost făcut la ora 07:37. Un bărbat născut în 1987, aflat la volanul unui Volkswagen Caddy, ce [...] Articolul VIDEO O persoană, rănită într-un accident pe centura de ocolire a municipiului Bălți: două vehicule implicate apare prima dată în NordNews.
DOC // Falsuri despre Ministerul Apărării, distribuite de canalele pro-ruse de pe Telegram # NordNews
Propagandiștii pro-ruși continuă atacurile denigratoare asupra instituțiilor statului. De această dată, pe anumite canale de pe Telegram a fost distribuită o pretinsă scrisoare atribuită ministrului apărării, Anatolie Nosatîi, în care acesta ar mulțumi militarilor britanici pentru „ajutorul” oferit în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, scrie deschide.md „Documentul este însă o falsificare evidentă. O simplă [...] Articolul DOC // Falsuri despre Ministerul Apărării, distribuite de canalele pro-ruse de pe Telegram apare prima dată în NordNews.
VIDEO Trei sate, un singur vot: Primele alegeri locale în urma amalgamării în raionul Fălești # NordNews
Aprovizionarea cu apă, locuri de muncă și un viitor mai sigur pentru copii. Acestea sunt așteptările oamenilor din satele Călinești, Chetriș și Hâncești din raionul Fălești. Localitățile sunt primele din nordul republicii care, după procesul de amalgamare, au format o comună și și-au ales primarul și consiliul local în cadrul alegerilor locale noi de duminică, [...] Articolul VIDEO Trei sate, un singur vot: Primele alegeri locale în urma amalgamării în raionul Fălești apare prima dată în NordNews.
Franța continuă exportul de uraniu către Rusia. Practică legală, dar „profund imorală”, acuză Greenpeace # NordNews
Franța livrează uraniu reprocesat companiei ruse de stat Rosatom, în pofida războiului din Ucraina și a apelurilor internaționale pentru înăsprirea sancțiunilor. Deși transporturile sunt permise legal, Greenpeace avertizează că această colaborare „nu este etică”, mai ales în contextul în care Rusia controlează de trei ani centrala nucleară ocupată de la Zaporojie, potrivit digi24.ro. Sâmbătă, activiștii [...] Articolul Franța continuă exportul de uraniu către Rusia. Practică legală, dar „profund imorală”, acuză Greenpeace apare prima dată în NordNews.
Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat, în perioada 10–16 noiembrie 2025, peste aproape 800 de milioane de lei. De la începutul anului curent, încasările totale ale instituției se ridică la circa 35,1 miliarde de lei. Potrivit Serviciului Vamal, în aceeași perioadă, persoanele fizice au introdus în țară bunuri a căror valoare în vamă [...] Articolul Încasări de aproape 800 de milioane de lei la vamă, într-o singură săptămână apare prima dată în NordNews.
Liderul organizației „Șor” din Briceni, trimis în judecată pentru finanțare ilegală a partidului # NordNews
Președintele organizației teritoriale Briceni a Partidului „Șor” a fost trimis în judecată, fiind acuzat de implicare în finanțarea formațiunii din surse ilicite, în sumă de peste 1,8 milioane de lei. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada iulie – octombrie 2022, inculpatul, în calitate de lider al filialei din Briceni, ar fi acționat în complicitate cu conducerea [...] Articolul Liderul organizației „Șor” din Briceni, trimis în judecată pentru finanțare ilegală a partidului apare prima dată în NordNews.
Trump susține sancțiuni dure pentru țările care fac afaceri cu Rusia. Iranul ar putea fi inclus în pachet # NordNews
SUA pregătesc un nou val de sancțiuni economice pentru statele care cumpără petrol, gaze, uraniu sau alte produse energetice din Rusia. Președintele american Donald Trump a anunțat că este de acord cu legislația propusă în Congres, care ar impune tarife de până la 500% pentru importurile în SUA provenite din țările ce colaborează economic cu [...] Articolul Trump susține sancțiuni dure pentru țările care fac afaceri cu Rusia. Iranul ar putea fi inclus în pachet apare prima dată în NordNews.
Cetățenii din satele Bașcalia (Basarabeasca), Ustia (Glodeni), Natalievca (Fălești), Cremenciug (Soroca) și comuna Călinești (Fălești) și-au ales primarii din primul tur al alegerilor noi desfășurate duminică, 16 noiembrie, transmite MOLDPRES. Ion Bordan, candidat independent, a fost unicul candidat la alegerile noi desfășurate la Bașcalia, raionul Basarabeasca. Acesta a fost votat de toți cetățenii ieșiți la [...] Articolul Cetățenii din cinci localități și-au ales primarii. Rezultatele preliminare CEC apare prima dată în NordNews.
Accident cu șapte persoane rănite la Sângerei: Doi copii mici și cinci adulți, transportați la spital # NordNews
Șase persoane, dintre care doi copii mici, au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs duminică seara, 16 noiembrie, în jurul orei 17:45, pe traseul R-13, în apropierea satului Cubolta, raionul Sângerei. Poliția a fost alertată imediat și a stabilit preliminar că, în momentul impactului, un șofer de 38 de ani, aflat la [...] Articolul Accident cu șapte persoane rănite la Sângerei: Doi copii mici și cinci adulți, transportați la spital apare prima dată în NordNews.
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 17 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6334 lei; Dolarul american: 16.8977 lei, mai ieftin cu 0,03 lei; Leul românesc: 3.8607 lei; Hrivna ucraineană: 0.4022 lei; Rubla rusească: 0.2088 lei, mai ieftin cu 0,01 [...] Articolul Dolarul o i-a în jos. Curs valutar oficial, 17 noiembrie apare prima dată în NordNews.
În nordul Republicii Moldova, pe 17 noiembrie, se așteaptă o vreme mohorâtă, cu cer predominant noros și posibile ploi slabe în a doua parte a zilei. Vântul va sufla din sectorul nordic, slab până la moderat, atingând pe alocuri rafale până la 20 km/h . Umiditatea aerului se va menține ridicată, în jur de 70–80% [...] Articolul 17 noiembrie aduce răcire în nord: vânt din nord și umiditate ridicată apare prima dată în NordNews.
Nativii sunt invitați să îmbrățișeze diferențele și să recunoască frumusețea care stă în diversitate. Citește horoscopul zilei de 17 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Scorpionii își schimbă cursul vieții, iar asta îi face să fie mult mai vigilenți. Interacțiunile la care sunt supuși acum îi ajută să înțeleagă mai bine tabloul general, [...] Articolul Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Ziua mondială a comemorării victimelor traficului rutier: crește numărul accidentelor în R. Moldova # NordNews
În R. Moldova, 209 persoane au decedat în accidente rutiere anul trecut, iar în primele trei trimestre ale acestui an, alți 134 de oameni și-au pierdut viața. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică cu ocazia Zilei mondiale a comemorării victimelor traficului rutier, marcată anual în a treia duminică a lunii noiembrie, transmite [...] Articolul Ziua mondială a comemorării victimelor traficului rutier: crește numărul accidentelor în R. Moldova apare prima dată în NordNews.
Alegeri locale noi în șase localități din Moldova: peste 29% prezență la vot până la ora 15:00 # NordNews
În șase localități din Republica Moldova, astăzi se desfășoară alegeri locale noi pentru primari și consilieri locali. Comisia Electorală Centrală a anunțat prezența la vot în aceste circumscripții. Astfel, până la ora 15:00, la vot s-au prezentat, în total, 6674 de alegători, ceea ce reprezintă 29,54% din numărul celor incluși pe listele electorale. Localitățile cu [...] Articolul Alegeri locale noi în șase localități din Moldova: peste 29% prezență la vot până la ora 15:00 apare prima dată în NordNews.
