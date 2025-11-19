17:30

Relațiile moldo-ruse, invocate recent în Parlamentul de la Chișinău de către fracțiunile de opoziție drept un „parteneriat strategic, prietenos și multisecular”, sunt contrazise de faptele istorice care arată că toate tentativele de apropiere s-au soldat cu tragedii, anexări teritoriale și stagnare economică, au afirmat experții în cadrul unei dezbateri la Agenția de presă IPN. Aceștia au atenționat că invocarea acestui presupus „parteneriat” pentru justificarea cooperării cu Parlamentul Federației Ruse ignoră lecțiile istoriei timp de cinci secole, transmite Radio Chișinău.