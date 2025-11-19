Ziua funeraliilor lui Ilie Ilașcu va fi decretată zi de doliu național
Radio Chisinau, 19 noiembrie 2025 14:20
Președinta Maia Sandu că ziua funeraliilor lui Ilie Ilașcu va fi decretată zi de doliu național. Funeraliile vor avea loc la Cimitirul Bellu din București, iar cei care doresc să își ia rămas-bun sunt invitați să o facă la Palatul Național, între orele 10:00 și 13:00.
Acum 10 minute
14:20
Acum 30 minute
14:10
14:00
14:00
La București a fost semnată o Declarație privind susținerea parcursului european al R. Moldova # Radio Chisinau
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București au semnat, miercuri, 19 noiembrie, o declarație comună privind susținerea începerii procesului de negocieri privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Documentul a fost semnat după reuniunea celor două comisii, desfășurată la București.
Acum o oră
13:50
13:45
Ministerul Culturii a lansat concursul Premii în domeniul culturii, care se acordă anual, pentru produse de creație și inovații artistice cu un impact semnificativ asupra artelor profesioniste, patrimoniului cultural național și internațional.
13:30
Republica Moldova a devenit membru al Convenției privind regimul de tranzit comun la 1 noiembrie 2025, iar odată cu aceasta a fost integrat sistemul național de tranzit (NCTS) în rețelele vamale europene și internaționale.
Acum 2 ore
13:25
R. Moldova pe coridorul vamal european: Transportul de mărfuri simplificat la frontieră # Radio Chisinau
Republica Moldova a devenit membru al Convenției privind regimul de tranzit comun la 1 noiembrie 2025, iar odată cu aceasta a fost integrat sistemul național de tranzit (NCTS) în rețelele vamale europene și internaționale.
13:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a nimicit, prin incinerare, un lot de 2.000 kg de amidon de cartofi care urma să fie comercializat pe piața Republicii Moldova. Produsul a fost depistat ca fiind modificat genetic, în cadrul Programului național de monitorizare a OMG-urilor în produsele alimentare provenite din import.
13:05
Igor Grosu condamnă un nou atac masiv asupra Ucrainei: R. Moldova cere oprirea imediată a războiului # Radio Chisinau
Un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei a avut loc în noaptea trecută, soldat cu cel puțin nouă morți și zeci de răniți. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a reacționat printr-un mesaj public în care a condamnat ferm violențele și a reiterat solidaritatea țării noastre cu poporul ucrainean.
12:40
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 20 noiembrie.
Acum 4 ore
12:25
Polonia închide ultimul consulat al Rusiei existent în țară. Acuzațiile aduse de către șeful MAE de la Varșovia, Radosław Sikorski # Radio Chisinau
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat miercuri că va retrage acordul pentru funcționarea ultimului consulat rus din Polonia, situat în Gdańsk, ca răspuns la recentele sabotaje feroviare.
12:10
Ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău a fost convocat la MAE, după survolarea de către drone rusești a spațiului aerian al R. Moldova # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă, din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți (Republica Moldova).
12:05
VIDEO | Lucrările de construcție și instalare a Liniei Vulcănești-Chișinău, realizate în proporție de circa 99 la sută. Urmează inspecții și teste riguroase # Radio Chisinau
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, muncitorii lucrând în prezent la ultimul pilon și la întinderea ultimului kilometru de conductor. După finalizarea lucrărilor de construcție, pentru a fi conectată la rețea, atât linia, cât și noua infrastructură, echipamentele sunt supuse unor inspecții și teste riguroase.
11:45
Consumatorii care constată neconcordanțe între factura la gaze și indicațiile reale ale contorului pot solicita verificarea și corectarea datelor, anunță Energocom. Compania asigură că orice diferență va fi soluționată în colaborare cu operatorii de distribuție, transmite IPN.
11:25
Tenismenul moldovean, Radu Albot, a început turneul din seria „Challenger” de la Soma Bay, Egipt cu o victorie contra ucraineanului Vladislav Orlov cu scorul de 6-3, 7-5.
11:15
FOTO | Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu cetățenii R. Moldova stabiliți în Belgia și Luxemburg: Indiferent de distanță, comunitatea noastră rămâne unită de același obiectiv # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu a avut discuție cu cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Belgia și Luxemburg.
11:00
La 18 noiembrie 2025, la Chișinău, a avut loc prima reuniune a Coordonatorilor Naționali ai formatului „Triunghiul Odesa”, desemnați de ministerele afacerilor externe ale Republicii Moldova, României și Ucrainei. Republica Moldova a fost reprezentată de secretarul de stat Sergiu Mihov, România de secretara de stat pentru afaceri strategice Ana Tinca, iar Ucraina de viceministrul afacerilor externe Olexandr Mischenko.
10:45
La Bălți vor avea loc exerciții militare: Locuitorii sunt îndemnați să nu se alarmeze # Radio Chisinau
Autoritățile municipiului Bălți informează locuitorii că, în perioada 19 – 21 noiembrie, între orele 07:30 – 17:00, militarii Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” vor desfășura trageri de instruire în cadrul centrului de instrucție al unității.
10:30
Primul transport de gaz natural lichefiat american care va încălzi Ucraina a ajuns în Lituania pe ruta baltică # Radio Chisinau
Prima livrare de GNL american prin ruta baltică oferă un contrapondere vitală împotriva războiului energetic al Moscovei din timpul iernii. Experții numesc livrarea o „istorică” consolidare a legăturilor de securitate. O nouă rută energetică vitală a fost creată peste Atlantic și Marea Baltică, prima livrare de gaz natural lichefiat (GNL) din SUA comandată de o companie ucraineană ajungând luni la terminalul Klaipėda din Lituania.
Acum 6 ore
10:20
IGPF confirmă: Un aparat de zbor asemănător unei drone a survolat spațiul aerian al R. Moldova # Radio Chisinau
În noaptea de 19 noiembrie 2025, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA). Aparatul de zbor s-ar fi deplasat la o altitudine de până la 100 de metri, pe traseul Alexandrovca (UA) – Săiți (RM), ulterior îndreptându-se spre Tocuz și Opaci.
10:15
10:10
În dimineața zilei de 18 noiembrie 2025, la ora 06:25, Serviciul 112 a fost alertat despre producerea unei deflagrații într-o casă de locuit din orașul Mărculești, raionul Florești, amplasată pe strada Ștefan cel Mare, nr. 40.
09:55
Secretarul de stat al MAE Valeriu Mija a avut o întrevedere cu delegația Ministerului Afacerilor Externe al Finlandei # Radio Chisinau
Secretarul de stat al MAE Valeriu Mija a avut o întrevedere cu delegația Ministerului Afacerilor Externe al Finlandei, condusă de Toni Sandell, șef adjunct al grupului de lucru responsabil pentru pregătirea și activitatea Președinției finlandeze a OSCE.
09:40
Un incendiu a izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Dante Alighieri” din Chișinău # Radio Chisinau
Un incendiu a izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Dante Alighieri” de pe strada Ion Creangă din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:41. Potrivit primelor informații un transformator electric a fost cuprins de flăcări.
09:25
Grupul Ilașcu – orfani ai istoriei, condamnați la uitare de propria țară (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău continuă să evoce sacrificiul eroului Ilie Ilașcu, deținut politic de regimul neconstituțional de la Tiraspol, și totodată jurnaliștii atrag atenția că problemele pe care le denunța el când încă era la închisoare sunt actuale și astăzi. Presa relatează și de la ședințele de judecată în dosarul Plahotniuc.
09:10
Dronele rusești au atacat în noaptea de marți spre miercuri mai multe zone rezidențiale din Harkov, al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei.
09:00
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 19 noiembrie 2025.
08:45
O dronă, detectată de armata română în spațiul aerian al României. Patru aeronave de luptă ridicate de la sol # Radio Chisinau
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de Poliție aeriană întărită, au decolat azi-noapte, la ora 00:25, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești în proximitatea frontierei fluviale cu România, a anunțat, miercuri dimineața, MApN.
08:30
FOTO | Lapoviță și ninsoare pe întreg teritoriul R. Moldova. Cod galben până la amiază # Radio Chisinau
Noaptea trecută și în această dimineață, în țară se înregistrează precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar pe unele sectoare s-a format polei. Până la amiază rămâne în vigoare codul galben emis de meteorologi, care au anunțat încă de marți seara condiții complicate ale vremii.
Acum 8 ore
08:20
Ministerul Apărării Naționale al României: SUA vor continua să sprijine ferm România pentru consolidarea descurajării și apărării # Radio Chisinau
SUA vor continua să sprijine „ferm” România pentru consolidarea descurajării și apărării la nivel național și aliat, a transmis, marți, Ministerul Apărării Naționale, după ce, timp de două zile, s-a desfășurat la București o nouă rundă a reuniunii Grupului de nivel înalt în domeniul apărării România – SUA (HLDG), ediție coordonată cu noua administrație de la Washington.
08:20
Criza Lukoil poate fi gestionată fără șocuri majore pentru R. Moldova, a declarat directorul ANRE, Alexei Taran, în cadrul unei întâlniri cu presa. El a explicat că mecanismul zilnic de stabilire a prețurilor atenuează eventualele fluctuații, existând și o marjă reglementată. „Importatorii pot ajusta rapid lanțurile logistice. Suntem mai rezilienți decât alte țări la schimbarea fluxurilor”, a adăugat oficialul citat de IPN.
08:05
Acum 24 ore
21:15
Membrii Consiliului de Administrație al SRR l-au propus pe Robert Cristian Schwartz ca Președinte Director General al Societății Române de Radiodifuziune.
21:10
Ce este Cloudflare? Serviciul invizibil din spatele întreruperilor masive care au afectat mai multe site-uri, inclusiv din Republica Moldova # Radio Chisinau
Serviciul din spatele problemelor masive de internet din prezent, Cloudflare, o companie care susține în mod invizibil o mare parte din internet, a ajuns în atenția tuturor azi dimineață.
20:55
Armata Ucraineană a atacat cu rachete americane ATACMS ținte de pe teritoriul rus. Atacul, posibil doar cu aprobarea directă a lui Trump # Radio Chisinau
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că forțele sale au utilizat cu succes sistemele de rachete tactice ATACMS pentru a efectua un atac de precizie împotriva unor ținte militare din Rusia.
20:45
Numărul cazurilor de infecții respiratorii acute în creștere cu peste 9 la sută, în ultima săptămână # Radio Chisinau
În perioada 10 – 16 noiembrie curent, au fost înregistrate 1693 de cazuri de infecții respiratorii acute, majoritatea la copii, în creștere cu 9,4% față de săptămâna precedentă, transmite MOLDPRES.
20:25
Secretariatul Comunității Energetice a inaugurat oficial biroul proiectului MEIR la Chișinău # Radio Chisinau
Secretariatul Comunității Energetice a inaugurat oficial biroul proiectului Independența și Reziliența Energetică a Republicii Moldova (MEIR) la Chișinău. Potrivit autorităților, acest pas marchează o nouă fază de cooperare pentru accelerarea tranziției către energie curată a țării și consolidarea capacității instituționale de a realiza integrarea cu piața internă energetică a Uniunii Europene, transmite IPN.
20:05
Tarifele la gazele naturale pentru consumatori nu vor fi modificate până în luna ianuarie. Acestea vor putea fi revizuite după ce noul furnizor de stat, Energocom, va finaliza și prezenta calculele finale.
19:45
Pomul de Crăciun din Chișinău își aprinde luminițele pe 5 decembrie. Programul evenimentelor # Radio Chisinau
Luminițele de pe Pomul de Crăciun din Chișinău vor fi aprinse pe 5 decembrie. Cu ocazia sărbătorilor, în centrul capitalei vor fi amenajate carusele pentru copii și un patinoar. Programul complet al activităților dedicate Crăciunului și Anului Nou a fost prezentat de primarul general Ion Ceban, transmite IPN.
19:15
CEC propune validarea mandatelor de deputat a opt supleanți din trei partide parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanțele a cinci mandate de deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, două mandate ale Partidului Politic Partidul Nostru și un mandat al Blocului Alternativa. În acest context, CEC propune Curții Constituționale validarea mandatelor supleanților, transmite IPN.
18:55
„Suntem pregătiți să ne transformăm statul în unul european”. Întrevedere a premierului Alexandru Munteanu cu Kaja Kallas # Radio Chisinau
Prioritățile guvernului și rolul important al Republicii Moldova în asigurarea păcii în regiune au fost subiectele de discuție cu Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Vicepreședinta Comisiei Europene.
18:30
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
18:05
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Radio Chisinau
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la care vor participa circa 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei. Reuniunile se vor desfășura în perioada 20 – 21 noiembrie. Cu această ocazie, la Chișinău vor mai veni Theodoros Rousopoulos, președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Alain Berset, Secretarul General al Consiliului Europei și Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, Secretara Generală a APCE.
18:00
Zestrea Neamului | Maria Tincu: „15 cântece. 60 de costume. 6 ani de activitate” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
17:50
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
17:30
Istorici: Toate tentativele de apropiere de Rusia s-au soldat cu tragedii, anexări teritoriale și stagnare economică # Radio Chisinau
Relațiile moldo-ruse, invocate recent în Parlamentul de la Chișinău de către fracțiunile de opoziție drept un „parteneriat strategic, prietenos și multisecular”, sunt contrazise de faptele istorice care arată că toate tentativele de apropiere s-au soldat cu tragedii, anexări teritoriale și stagnare economică, au afirmat experții în cadrul unei dezbateri la Agenția de presă IPN. Aceștia au atenționat că invocarea acestui presupus „parteneriat” pentru justificarea cooperării cu Parlamentul Federației Ruse ignoră lecțiile istoriei timp de cinci secole, transmite Radio Chișinău.
17:10
„România este cel mai ferm susținător al Republicii Moldova în toate capitalele și instituțiile europene”. Premierul Alexandru Munteanu a avut o discuție cu mai mulți eurodeputați români # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o discuție cu eurodeputații români Siegfried Mureșan, Nicu Ștefănuță, Victor Negrescu și Dan Barna, în contextul primei sale vizite oficiale efectuate la Bruxelles.
16:55
Cod Galben de condiții complicate ale vremii. Meteorologii anunță lapoviță, ninsoare și izolat polei # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi un Cod Galben de condiții complicate ale vremii.
16:35
Moldova Security Forum. Maia Sandu: Suntem în plin proces de elaborare a unui plan de reziliență după experiența pe care am avut-o la ultimele trei alegeri, care include dezinformarea și securitatea cibernetică # Radio Chisinau
Instituțiile statului trebuie să eficientizeze combaterea dezinformării din mediul online și să se concentreze pe creșterea gradului de conștientizare a populației privind influența malignă a Kremlinului, a declarat astăzi președinta Maia Sandu la Moldova Security Forum. Evenimentul desfășurat la Chișinău și aflat la a doua ediție, are ca subiecte principale atacurile hibride, securitatea regională și reziliența democratică a R.Moldova, transmite Radio Chișinău.
