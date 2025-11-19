A fost lansat concursul pentru premiile în domeniul culturii

14:20

Rep. Moldova trebuie să continue reformele esențiale fără amânare, iar procesul de aderare la Uniunea Europeană avansează constant, au declarat astăzi oficialii europeni la Forumul pentru Extindere de la Bruxelles. Premierul Alexandru Munteanu a subliniat în cadrul evenimentului importanța unui plan clar de securitate și a reformelor simultane în justiție, anticorupție și economie, iar comisara pentru extindere, Marta Kos, a anunțat integrarea completă a Rep. Moldova în piața energetică europeană până în 2027 și pregătirea unei evaluări de pre-aderare care va stabili garanțiile necesare pentru noii membri ai UE, transmite Radio Chișinău.