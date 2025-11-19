Grupul Ilașcu – orfani ai istoriei, condamnați la uitare de propria țară (Revista Presei)
Radio Chisinau, 19 noiembrie 2025 09:25
Presa de la Chișinău continuă să evoce sacrificiul eroului Ilie Ilașcu, deținut politic de regimul neconstituțional de la Tiraspol, și totodată jurnaliștii atrag atenția că problemele pe care le denunța el când încă era la închisoare sunt actuale și astăzi. Presa relatează și de la ședințele de judecată în dosarul Plahotniuc.
• • •
Un incendiu a izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Dante Alighieri” din Chișinău # Radio Chisinau
Un incendiu a izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Dante Alighieri” de pe strada Ion Creangă din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:41. Potrivit primelor informații un transformator electric a fost cuprins de flăcări.
Dronele rusești au atacat în noaptea de marți spre miercuri mai multe zone rezidențiale din Harkov, al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei.
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 19 noiembrie 2025.
O dronă, detectată de armata română în spațiul aerian al României. Patru aeronave de luptă ridicate de la sol # Radio Chisinau
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de Poliție aeriană întărită, au decolat azi-noapte, la ora 00:25, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești în proximitatea frontierei fluviale cu România, a anunțat, miercuri dimineața, MApN.
FOTO | Lapoviță și ninsoare pe întreg teritoriul R. Moldova. Cod galben până la amiază # Radio Chisinau
Noaptea trecută și în această dimineață, în țară se înregistrează precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar pe unele sectoare s-a format polei. Până la amiază rămâne în vigoare codul galben emis de meteorologi, care au anunțat încă de marți seara condiții complicate ale vremii.
Criza Lukoil poate fi gestionată fără șocuri majore pentru R. Moldova, a declarat directorul ANRE, Alexei Taran, în cadrul unei întâlniri cu presa. El a explicat că mecanismul zilnic de stabilire a prețurilor atenuează eventualele fluctuații, existând și o marjă reglementată. „Importatorii pot ajusta rapid lanțurile logistice. Suntem mai rezilienți decât alte țări la schimbarea fluxurilor”, a adăugat oficialul citat de IPN.
Ministerul Apărării Naționale: SUA vor continua să sprijine ferm România pentru consolidarea descurajării și apărării # Radio Chisinau
SUA vor continua să sprijine „ferm” România pentru consolidarea descurajării și apărării la nivel național și aliat, a transmis, marți, Ministerul Apărării Naționale, după ce, timp de două zile, s-a desfășurat la București o nouă rundă a reuniunii Grupului de nivel înalt în domeniul apărării România – SUA (HLDG), ediție coordonată cu noua administrație de la Washington.
Membrii Consiliului de Administrație al SRR l-au propus pe Robert Cristian Schwartz ca Președinte Director General al Societății Române de Radiodifuziune.
Ce este Cloudflare? Serviciul invizibil din spatele întreruperilor masive care au afectat mai multe site-uri, inclusiv din Republica Moldova # Radio Chisinau
Serviciul din spatele problemelor masive de internet din prezent, Cloudflare, o companie care susține în mod invizibil o mare parte din internet, a ajuns în atenția tuturor azi dimineață.
Armata Ucraineană a atacat cu rachete americane ATACMS ținte de pe teritoriul rus. Atacul, posibil doar cu aprobarea directă a lui Trump # Radio Chisinau
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că forțele sale au utilizat cu succes sistemele de rachete tactice ATACMS pentru a efectua un atac de precizie împotriva unor ținte militare din Rusia.
Numărul cazurilor de infecții respiratorii acute în creștere cu peste 9 la sută, în ultima săptămână # Radio Chisinau
În perioada 10 – 16 noiembrie curent, au fost înregistrate 1693 de cazuri de infecții respiratorii acute, majoritatea la copii, în creștere cu 9,4% față de săptămâna precedentă, transmite MOLDPRES.
Secretariatul Comunității Energetice a inaugurat oficial biroul proiectului MEIR la Chișinău # Radio Chisinau
Secretariatul Comunității Energetice a inaugurat oficial biroul proiectului Independența și Reziliența Energetică a Republicii Moldova (MEIR) la Chișinău. Potrivit autorităților, acest pas marchează o nouă fază de cooperare pentru accelerarea tranziției către energie curată a țării și consolidarea capacității instituționale de a realiza integrarea cu piața internă energetică a Uniunii Europene, transmite IPN.
Tarifele la gazele naturale pentru consumatori nu vor fi modificate până în luna ianuarie. Acestea vor putea fi revizuite după ce noul furnizor de stat, Energocom, va finaliza și prezenta calculele finale.
Pomul de Crăciun din Chișinău își aprinde luminițele pe 5 decembrie. Programul evenimentelor # Radio Chisinau
Luminițele de pe Pomul de Crăciun din Chișinău vor fi aprinse pe 5 decembrie. Cu ocazia sărbătorilor, în centrul capitalei vor fi amenajate carusele pentru copii și un patinoar. Programul complet al activităților dedicate Crăciunului și Anului Nou a fost prezentat de primarul general Ion Ceban, transmite IPN.
CEC propune validarea mandatelor de deputat a opt supleanți din trei partide parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanțele a cinci mandate de deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, două mandate ale Partidului Politic Partidul Nostru și un mandat al Blocului Alternativa. În acest context, CEC propune Curții Constituționale validarea mandatelor supleanților, transmite IPN.
„Suntem pregătiți să ne transformăm statul în unul european”. Întrevedere a premierului Alexandru Munteanu cu Kaja Kallas # Radio Chisinau
Prioritățile guvernului și rolul important al Republicii Moldova în asigurarea păcii în regiune au fost subiectele de discuție cu Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Vicepreședinta Comisiei Europene.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Radio Chisinau
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la care vor participa circa 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei. Reuniunile se vor desfășura în perioada 20 – 21 noiembrie. Cu această ocazie, la Chișinău vor mai veni Theodoros Rousopoulos, președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Alain Berset, Secretarul General al Consiliului Europei și Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, Secretara Generală a APCE.
Zestrea Neamului | Maria Tincu: „15 cântece. 60 de costume. 6 ani de activitate” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
Istorici: Toate tentativele de apropiere de Rusia s-au soldat cu tragedii, anexări teritoriale și stagnare economică # Radio Chisinau
Relațiile moldo-ruse, invocate recent în Parlamentul de la Chișinău de către fracțiunile de opoziție drept un „parteneriat strategic, prietenos și multisecular”, sunt contrazise de faptele istorice care arată că toate tentativele de apropiere s-au soldat cu tragedii, anexări teritoriale și stagnare economică, au afirmat experții în cadrul unei dezbateri la Agenția de presă IPN. Aceștia au atenționat că invocarea acestui presupus „parteneriat” pentru justificarea cooperării cu Parlamentul Federației Ruse ignoră lecțiile istoriei timp de cinci secole, transmite Radio Chișinău.
„România este cel mai ferm susținător al Republicii Moldova în toate capitalele și instituțiile europene”. Premierul Alexandru Munteanu a avut o discuție cu mai mulți eurodeputați români # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o discuție cu eurodeputații români Siegfried Mureșan, Nicu Ștefănuță, Victor Negrescu și Dan Barna, în contextul primei sale vizite oficiale efectuate la Bruxelles.
Cod Galben de condiții complicate ale vremii. Meteorologii anunță lapoviță, ninsoare și izolat polei # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi un Cod Galben de condiții complicate ale vremii.
Moldova Security Forum. Maia Sandu: Suntem în plin proces de elaborare a unui plan de reziliență după experiența pe care am avut-o la ultimele trei alegeri, care include dezinformarea și securitatea cibernetică # Radio Chisinau
Instituțiile statului trebuie să eficientizeze combaterea dezinformării din mediul online și să se concentreze pe creșterea gradului de conștientizare a populației privind influența malignă a Kremlinului, a declarat astăzi președinta Maia Sandu la Moldova Security Forum. Evenimentul desfășurat la Chișinău și aflat la a doua ediție, are ca subiecte principale atacurile hibride, securitatea regională și reziliența democratică a R.Moldova, transmite Radio Chișinău.
Forumul Extinderii Uniunii Europene de la Bruxelles. Marta Kos: „Aștept ca R. Moldova este să valorifice pe deplin Planul de Creștere de 1,9 miliarde de euro. Vom oferi sprijin” # Radio Chisinau
Rep. Moldova trebuie să continue reformele esențiale fără amânare, iar procesul de aderare la Uniunea Europeană avansează constant, au declarat astăzi oficialii europeni la Forumul pentru Extindere de la Bruxelles. Premierul Alexandru Munteanu a subliniat în cadrul evenimentului importanța unui plan clar de securitate și a reformelor simultane în justiție, anticorupție și economie, iar comisara pentru extindere, Marta Kos, a anunțat integrarea completă a Rep. Moldova în piața energetică europeană până în 2027 și pregătirea unei evaluări de pre-aderare care va stabili garanțiile necesare pentru noii membri ai UE, transmite Radio Chișinău.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un angajat al Inspectoratului de Poliție Nisporeni în momentul primirii unei mite de 4 000 de lei.
Investiții și un nou cadru legislativ: R. Moldova modernizează sectorul de acvacultură # Radio Chisinau
Republica Moldova face pași importanți în dezvoltarea sectorului de acvacultură, prin elaborarea unui nou cadru legislativ armonizat cu standardele Uniunii Europene. Noul set de reguli reglementează organizarea pieței produselor pescărești și oferă o bază solidă pentru modernizarea și creșterea competitivității industriei, potrivit ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Ludmila Catlabuga.
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „Vom continua să sprijinim Guvernul Republicii Moldova în drumul său de reforme, precum și în procesul de absorbție a fondurilor europene” # Radio Chisinau
Etapele cheie ale procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, consolidarea cooperării politice și financiare cu instituțiile europene au fost discutate la Parlamentul European, în cadrul întrevederii delegației Republicii Moldova conduse de premierul Alexandru Munteanu.
„Ilie Ilașcu a fost un erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenței românești în regiunea separatistă”. Președintele României, Nicușor Dan aduce un omagiu după trecerea în neființă a lui Ilie Ilașcu # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan vine cu un mesaj de condoleanțe familiei lui Ilie Ilașcu, care a încetat din viață ieri, 17 noiembrie .
Un judecător va fi cercetat penal pentru conducerea mașinii sub influența alcoolului sau în stare de ebrietate provocată de alte substanțe. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat solicitarea procurorului general interimar, Alexandru Machidon, de a permite pornirea urmării penale în privința magistratului.
Republica Moldova participă la Săptămâna de conștientizare a rezistenței antimicrobiene # Radio Chisinau
Republica Moldova marchează, în perioada 18-24 noiembrie, Săptămâna mondială de conștientizare a rezistenței la antimicrobiene (RAM) – campanie globală menită să promoveze cele mai bune practici pentru a preveni și combate rezistența antimicrobiană.
Consiliul de securitate al Organizației Națiunilor Unite a aprobat cu votul a 13 din cele 15 state membre proiectul de rezoluție al SUA privind stabilirea unei păci durabile în Fâșia Gaza. Federația Rusă și China s-au abținut de la vot. Rezoluția se bazează pe planul președintelui american, Donald Trump, care, în special, prevede crearea unui Consiliu pentru Pace drept autoritate de tranziție și desfășurarea Forțelor Internaționale de Stabilizare (ISF) în Gaza, transmite IPN.
„A plecat dintre noi Ilie Ilașcu, un adevărat erou al Mișcării de Eliberare Națională”. Maia Sandu aduce un omagiu după trecerea în neființă a lui Ilie Ilașcu # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu vine cu un mesaj de condoleanțe familiei lui Ilie Ilașcu, care a încetat din viață ieri, 17 noiembrie .
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 19 noiembrie.
Liderii Ministerului Finanțelor din Ucraina, ai Băncii Naționale a Ucrainei și experți ai Fondului Monetar Internațional au început discuțiile privind un nou program de cooperare financiară, a anunțat Ministerul Finanțelor, pe site-ul web, potrivit Ukrinform.
O companie din România va asigura livrarea de kerosen pentru Aeroportul Internațional Chișinău # Radio Chisinau
În contextul sancțiunilor internaționale aplicate companiei Lukoil, Republica Moldova a fost nevoită să identifice soluții rapide pentru asigurarea cu combustibil a avioanelor ce operează pe Aeroportul Internațional Chișinău. O spune ministrul energiei, Dorin Junghietu. Potrivit lui, aeroportul a semnat deja un contract de import a kerosenului cu o companie petrolieră din România, pentru a evita orice risc de blocaj în aprovizionare.
Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, va efectua o vizită în Republica Moldova # Radio Chisinau
Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, va efectua o vizită în Republica Moldova pe 20 și 21 noiembrie, în contextul în care țara începe cele șase luni de Președinție a Comitetului de Miniștri al organizației.
Premierul Alexandru Munteanu va avea discuții cu cetățenii R. Moldova stabiliți în Belgia și Luxemburg # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu va avea astăzi, la Bruxelles, o discuție cu cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Belgia și Luxemburg.
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București se vor reuni în ședință comună # Radio Chisinau
Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului României se vor reuni în ședință comună. Reuniunea celor două comisii va avea loc la București, pe data de 19 noiembrie.
Trei pasageri, prinși la Aeroportul Chișinău cu pachete de țigări și rezerve de tutun nedeclarate # Radio Chisinau
Funcționarii vamali, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au contracarat trei tentative de transportare ilicită a țigărilor prin Aeroportul Internațional Chișinău.
Intreruperi temporare ale agentului termic în Chișinău: mai mulți consumatori vizați # Radio Chisinau
Mai mulți consumatori vor rămâne astăzi fără căldură, în intervalul orelor 09:00-18:00. Măsura este luată în legătură cu lucrările de reabilitare a unei rețele termice de pe strada Ginta Latină, 19/3, Chișinău.
O conductă de gaze a explodat în orașului Omsk din Rusia, provocând un incendiu de proporții, au anunțat guvernatorul regional, Vitaly Khotsenko și canale rusești de Telegram, citate de Reuters și RBK Ukraine.
Peste 14 mii de persoane au solicitat ambulanța: accidente, hipotermii și intoxicații # Radio Chisinau
Serviciul de ambulanță a fost solicitat pentru 14.272 de persoane în perioada 10-16 noiembrie, dintre care 1.712 copii. Din total, 430 de apeluri s-au dovedit a fi nejustificate, neîncadrându-se în criteriile de urgență.
LIVE | La Chișinău are loc cea de-a doua ediție a Forumului de Securitate al Republicii Moldova # Radio Chisinau
La Chișinău are loc cea de-a doua ediție a Forumului de Securitate al Moldovei. Se vor reuni lideri, diplomați și experți care vor discuta despre contracararea amenințărilor hibride și consolidarea instituțiilor democratice.
Presa evocă figura eroului Ilie Ilașcu, deținut politic, condamnat la moarte de regimul de la Tiraspol, care s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. De asemenea, jurnaliștii relatează despre eliberarea unui activist de la Tiraspol, Vadim Pogorlețchi, condamnat anterior de regimul separatist la 16 de închisoare. Presa mai atenționează că fugarul Ilan Șor finanțează lansarea unui post de televiziune propagandistic în Kârgâzstan.
„Un luptător dârz și neclintit”. Igor Grosu aduce un omagiu după trecerea în neființă a lui Ilie Ilașcu # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu vine cu un mesaj de condoleanțe familiei lui Ilie Ilașcu, care a încetat ieri, 17 noiembbrie din viață.
Serviciul Fiscal de Stat a încasat 907,4 milioane de lei la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Radio Chisinau
În perioada săptămânii precedente, 10 - 14 noiembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 907,4 milioane de lei.
Guvernul lansează o nouă ediție a stagiilor plătite pentru 60 de tineri care vor activa, timp de câteva luni, în cadrul a 30 de autorități publice centrale, precum Ministerul Afacerilor Externe, Parlamentul, Cancelaria de Stat sau Ministerul Afacerilor Interne.
