„Sunt profund rușinat”. Demisie la vârful OpenAI după dezvăluirile din dosarul Jeffrey Epstein

19:10

Casa Albă este pe punctul de a anunța un acord cu Rusia, despre care oficialii spun că ar putea pune capăt războiului de trei ani și jumătate din Ucraina, relatează Politico. Un oficial de rang înalt al Casei Albe a declarat că se așteaptă ca un cadru pentru încheierea conflictului să fie agreat de toate părțile până la sfârșitul acestei luni și, eventual, chiar în cursul acestei săptămâni, scrie observatornews.ro.