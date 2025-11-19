Venea din Franța cu planuri de „business”, dar visul i-a fost spuberat la Vamă: Un moldovean, prins cu marijuana la intrarea în țară. Cum a camuflat-o

10:30

În perioada aprilie - mai 2025, ponderea comerțului ilegal cu țigarete în Republica Moldova a constituit 7,9%, în scădere cu 1,9 puncte procentuale față de septembrie - octombrie 2024, potrivit datelor studiului realizat de compania de cercetare IPSOS. Este al doilea an când piața neagră de produse de tutun înregistrează o descreștere. Anterior, experții au argumentat că această scădere se datorează unei politici fiscale echilibrate și predictibile, care prevede o majorare treptată a accizelor, în funcție de creșterea veniturilor și a puterii de cumpărare a populației.