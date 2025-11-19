Rusia l-a declarat terorist pe fostul oligarh Mihail Hodorkovski, opozantul lui Putin
UNIMEDIA, 19 noiembrie 2025 20:10
Autorităţile ruse l-au inclus miercuri pe lista extremiştilor şi teroriştilor pe omul de afaceri Mihail Hodorkovski, fostul patron al companiei petroliere ruse Iukos, care a stat zece ani la închisoare, iar după eliberare şi exilarea în Occident a devenit unul dintre principalii opozanţi ai Kremlinului, scrie adevarul.ro.
• • •
Acum o oră
20:10
Acum 2 ore
19:30
Premieră pentru elevii din Moldova: Peste 3000 de adolescenți din gimnazii și licee vor susține o testare a competențelor digitale. Când va avea loc # UNIMEDIA
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor susține, miercuri, 26 noiembrie, o testare a competențelor digitale organizată în premieră în Republica Moldova. Evaluarea este organizată de Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, anunță MEC.
19:10
Casa Albă este pe punctul de a anunța un acord cu Rusia, despre care oficialii spun că ar putea pune capăt războiului de trei ani și jumătate din Ucraina, relatează Politico. Un oficial de rang înalt al Casei Albe a declarat că se așteaptă ca un cadru pentru încheierea conflictului să fie agreat de toate părțile până la sfârșitul acestei luni și, eventual, chiar în cursul acestei săptămâni, scrie observatornews.ro.
Acum 4 ore
18:40
Traseu ciudat al dronei ruse: A intrat în România, s-a întors în Ucraina, a traversat Moldova și a revenit la granița românească # UNIMEDIA
Drona folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a avut, în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, un traseu extrem de neobișnuit, traversând succesiv spațiul aerian al României, Ucrainei și Republicii Moldova, înainte de a reapărea din nou în apropierea graniței românești. Militarii români au avut autorizare să o doboare, însă au decis să nu deschidă focul, scrie mediafax.ro.
18:20
Sfântul Părinte l-a numit subsecretar al Secției pentru Raporturile cu statele și organizațiile internaționale a Secretariatului de stat pe monseniorul Mihăiță Blaj, care până acum era consilier de nunțiatură în serviciu pentru aceeași Secție. Născut în România în 1978, este în serviciul diplomatic al Sfântului Scaun din 2012, scrie adevarul.ro.
18:10
Ion Nicolaescu scrie din nou istorie. Fotbalistul a bătut recordul de 18 goluri pentru Naționala Moldovei # UNIMEDIA
Datorită reușitei din meciul cu Israelul, Ion Nicolaescu a ajuns la cota 18 la capitolul golurilor marcate în tricoul reprezentativei noastre. În vârstă de 27 de ani, moldoveanul mai bate un record - el devine primul fotbalist cu 18 goluri la națională, scrie Federația Moldovenească de Fotbal (FMI).
17:50
Aurelien Tchouameni (25 de ani) este unul dintre jucătorii importanți de la Real Madrid, însă acesta ar fi putut deja să evolueze pentru o altă echipă, scrie digisport.ro.
17:40
„Să sperăm că moare, ca să nu ne recunoască”. Un student, atacat și înjunghiat pentru 50 de euro, de cinci tineri în Italia # UNIMEDIA
Un student a fost înjunghiat pentru 50 de euro de către cinci tineri în Italia, trei dintre ei fiind minori. Discuțiile dintre suspecți, după atac, interceptate de anchetatori, sunt șocante: „Să sperăm că moare, ca să nu ne recunoască”, relatează Libertatea, cu referire la Il Giornale.
17:30
Andra, emoționată până la lacrimi după confesiunea fiicei sale, Eva Măruță. „Ce-ai luat de la mama ta?” # UNIMEDIA
Într-un episod special al podcastului său, Cătălin Măruță a avut-o ca invitată pe fiica sa, Eva, care a impresionat prin răspunsuri sincere și pe alocuri amuzante. Eva a vorbit despre școală, prieteni și despre lucrurile învățate de la părinți, scrie protv.ro.
17:10
Un automobil a fost cuprins de flăcări pe traseu, în raionul Orhei. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri.
16:50
Venea din Franța cu planuri de „business”, dar visul i-a fost spuberat la Vamă: Un moldovean, prins cu marijuana la intrarea în țară. Cum a camuflat-o # UNIMEDIA
Un moldovean care venea din Franța a fost prins cu marijuana ascunsă în geanta cu lucrurile personale, la Vama Leușeni. Bărbatul a le-a declarat polițiștilor de frontieră că a procurat substanța interzisă pentru a o vinde în țară.
Acum 6 ore
16:40
O nouă măsură anunțată de Polonia împotriva Rusiei atrage reacția dură a Kremlinului: „Relațiile noastre s-au deteriorat complet” # UNIMEDIA
Ministrul de externe al Poloniei a declarat miercuri că va ordona închiderea ultimului consulat rus care încă funcționează în țară, după ce autoritățile au acuzat Moscova că este responsabilă de aruncarea în aer a unei linii ferate în Polonia, potrivit hotnews.ro, care citează Reuters.
16:30
Conferința regională de nivel înalt „Comerț sigur, creștere puternică: Avansarea agro-comerțului în CEFTA” a avut loc la 18 noiembrie 2025, la Swissotel Sarajevo, reunind instituții din țările părți la CEFTA, reprezentanți ai Uniunii Europene și experți de renume din întregul Balcan de Vest.
16:20
(video) „- Ты кто? - Убери руки! - Козёл!” Altercații între un activist Stop Ham și un șofer care a parcat pe trotuar: Mi-ai zgâriat mașina # UNIMEDIA
Altercații pe o stradă de la Telecentru, între un activist Stop Ham și un șofer care și-a parcat mașina pe trotuar. Cei doi și-au aruncat mai multe replici, dar și s-au îmbrâncit, iar conducătorul auto l-a învinuit pe activist că i-ar fi zgâriat vehiculul.
16:10
Maria Acbaș, după ce și-a depus mandatul de deputat: „PAS trebuie să discute în rusă în Găgăuzia. Există snobism la acest capitol, în partid” # UNIMEDIA
Ex-deputata PAS Maria Acbaș consideră că, reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) trebuie să comunice în limba rusă cu locuitorii din Găgăuzia, pentru a „combate propaganda pro-rusă” din această regiune. Totuși, în rândul formațiunii de guvernământ ar exista „puțin snobism” la acest capitol, susține antreprenoarea. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Есть вопросы” de pe NewsMaker.
16:00
Muzeul Luvru ia noi măsuri de securitate după jaful de luna trecută. Va fi împânzit de camere de supraveghere # UNIMEDIA
Muzeul Luvru din Franța va instala 100 de camere externe până la finalul anului 2026, ca parte a măsurilor de consolidare a securității după jaful spectaculos de luna trecută, a declarat miercuri directoarea instituției, scrie adevărul.ro.
15:50
Scandal cu trei zile înainte de Miss Universe: Un jurat a demisionat și acuză alți membri că ar avea relații cu unele concurente # UNIMEDIA
Omar Harfouch și-a anunțat demisia din juriul concursului Miss Universe cu trei zile înainte de începerea concursului. Referitor la motivele retragerii sale, compozitorul a insistat că juriul este „improvizat” și că un membru ar avea o aventură cu o concurentă, de aceea nu își poate asocia numele cu această competiție, scrie viva.ro.
15:50
(video) Două tone de amidon de cartofi, modificat genetic, nu au mai ajuns pe rafturile magazinelor: ANSA le-a retras și le-a dat foc # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre nimicirea, prin incinerare, a unui lot de 2 000 kg de amidon de cartofi, care urma să fie comercializat pe teritoriul Republicii Moldova.
15:40
Ioniță: RM a ratat 2 tranșe de la FMI, nu una. Guvernul a ascuns asta, e cel mai sever instrument folosit de fond în istoria țării # UNIMEDIA
Expertul economic Veaceslav Ioniță, susține că este pentru prima oară în istoria Republicii Moldova când FMI a stopat finanțarea într-un program în derulare, referindu-se la tranșa de 170 de milioane de dolari, ratată de țara noastră. „Două tranșe nu au fost date, Guvernul nostru a știut, a ascuns acest lucru și doar acum, printr-o scurgere de informație, societatea a aflat că R. Moldova are o relație proastă cu FMI demult”, a precizat analistul, într-o emisiune la Canal 5.
15:30
Influencerul Daniel Cebotari, cunoscut în mediul online drept „Nanu Danu”, va mai sta o lună după gratii. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur.
15:20
Prima țară europeană în care se închid toate benzinăriile Lukoil din cauza noilor sancțiuni americane # UNIMEDIA
Operatorul finlandez de benzinării Teboil, deținut de gigantul petrolier rus Lukoil, a declarat miercuri că se pregătește să închidă toate stațiile sale de alimentare din țară, pe măsură ce combustibilul se epuizează în contextul sancțiunilor americane impuse companiei-mamă, transmite agenția Reuters, citat de hotnews.ro.
15:20
(video) Sângele apă nu se face: Nepoata Mariei Bieșu, Maria Procopenco, își face debutul cu piesa tulburătoare „Aștept să iert” # UNIMEDIA
Moștenirea artistică a celebrei Maria Bieșu prinde viață într-o nouă generație. Nepoata marii Primadone, tânăra soprană Maria Procopenco, își face debutul muzical cu prima sa piesă originală, intitulată „Aștept să iert”, un cântec profund, sensibil și încărcat de emoție, scrie SHOK.md.
15:20
15:10
România a cumpărat Portul Giurgiulești. Tranzacția, încheiată „recent”, spune un europarlamentar # UNIMEDIA
România a cumpărat Portul Internațional Liber Giurgiulești, iar tranzacția a avut loc „recent”. Despre aceasta a anunțat europarlamentarul român Nicu Ștefănuță, după întrevederea pe care a avut-o ieri, 18 noiembrie cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, la Bruxelles.
15:00
(foto/video) Bine ai venit, Romina! Ina Terescenco a devenit mamă pentru a doua oară. Cu cine seamănă micuța # UNIMEDIA
Bloggerița Ina Terescenco a anunțat cu bucurie că a devenit mamă pentru a doua oară, aducând pe lume o fetiță adorabilă pe care a numit-o Romina. Aceasta a publicat o poză direct din sala de naștere, dar a și mărturisit urmăritorilor săi cu cine seamănă micuța, scrie SHOK.md.
15:00
Europa continuă să conducă detașat topul mondial al înălțimii medii, potrivit celor mai recente analize demografice. Diferențele de înălțime dintre țări reflectă combinații de factori precum genetica, nutriția, nivelul de trai și accesul la servicii medicale, potrivit celor mai noi date ale World Population Review, scrie libertatea.ro.
Acum 8 ore
14:40
(video) „Mai avem probe”. Părinții Andreei Cuciuc vor expertiză în afara țării: „Vom da rochia pe care a purtat-o în seara tragediei. Sunt urme vizibile cu ochiul liber” # UNIMEDIA
Mama Andreei Cuciuc spune că nu are încredere în concluziile experților din Republica Moldova și nu renunță la ideea e exhumare, pentru a realiza investigații peste hotarele țării. Mai mult, Diana Cuciuc afirmă că va duce la expertiză rochia purtată de fiica sa în ziua tragediei, pentru a stabili ce urme sunt pe aceasta. „Sunt vizibile chiar cu ochiul liber”, a spus femeia la LIFE MD DOCUMENTARY.
14:40
Drapelele coboară mâine în bernă, în toată țara: Ilie Ilașcu va fi condus pe ultimul drum, la București. În Moldova, declarată zi de doliu național # UNIMEDIA
Mâine, 20 noiembrie, în Republica Moldova va fi declarată zi de doliu național, în legătură cu funeraliile fostului deputat Ilie Ilașcu. Președinta Maia Sandu a semnat decretul și a anunțat că înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu din București.
14:40
(foto) Cristiano Ronaldo a mers la Casa Albă și a făcut „selfie-ul anului”: „Fotografia a rupt internetul” # UNIMEDIA
Cristiano Ronaldo a participat în seara de marți, 18 noiembrie, la un dineu la Casa Albă, alături de liderul de facto al Arabiei Saudite, relatează BBC, citat de digisport.ro.
14:30
Un vameș de la Aeroport a refuzat o mită grasă de la un străin, care a vrut să scape de control: Funcționarul l-a denunțat la CNA # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un cetățean străin în momentul transmiterii unor mijloace bănești unui inspector vamal din cadrul PTF „Aeroportul Internațional Chișinău”. Bănuitul a fost denunțat la CNA după ce anterior a mai comis o tentativă de corupere a funcționarului vamal.
14:30
14:20
14:00
(video) Ultima oră! Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Demersul procurorilor, admis de magistrați # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Demersul procurorilor a fost admis astăzi, 19 noiembrie, de magistrații Judecătoriei Buiucani, scrie protv.md.
13:50
(video) Scene de film pe o stradă din sudul Italiei: Un bancomat tras cu mașina de hoții care l-au furat # UNIMEDIA
Scene demne de filmele de acțiune au fost filmate pe străzile din Casalnuovo di Napoli, din sudul Italiei. O grupare de hoți a furat un bancomat pe care l-au tras cu mașina pe șosea, scrie digi24.ro.
13:50
Chicu cere convocarea CSS, după ce o dronă a zburat peste RM: MA nici măcar nu a depistat-o, cu radare de sute de milioane. Ce așteptăm? # UNIMEDIA
Liderul PDCM, Ion Chicu, deputat al Blocului Alternativa în Parlament, solicită convocarea unei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate cu participarea reprezentanților partidelor parlamentare și extraparlamentare, pentru a conveni asupra unor acțiuni concrete de apărare a securității țării”. Asta după ce o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, în această dimineață.
13:40
(video) De la paznic și mese din resturi după copii, la afaceri și mii de vizualizări. Teodor Cârnaț: Nu vreau să mă întorc în sărăcia din care am ieșit # UNIMEDIA
Juristul Teodor Cârnaț a povestit pe rețelele de socializare despre greutățile financiare din perioada studenției și modul în care a reușit să economisească bani. Acesta a mărturisit că, timp de patru ani, a lucrat ca paznic de noapte la o grădiniță, iar pentru a reduce cheltuielile, mânca din ceea ce rămânea după copii.
13:20
Igor Grosu condamnă atacul cu drone al Rusiei asupra Ucrainei: „Pledăm pentru oprirea imediată a acestui război” # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a condamnat atacul nocturn al Rusiei asupra Ucrainei. „Moldova este alături de Ucraina și pledează pentru oprirea imediată a acestui război care aduce suferință milioanelor de ucraineni”, a scris Grosu.
13:10
A vrut să treacă frontiera cu buletinul în pantof: Cum a fost prins, un bărbat, la vama Sculeni, cu documentul fals # UNIMEDIA
Un moldovean de 33 de ani este cercetat de polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, după ce asupra sa a fost găsită o carte de identitate falsă, ascunsă în pantof.
13:00
Probațiunea de la Drochia, luată pe sus de CNA: Un avocat, încătușat, după ce a cerut bani de la soția unui condamnat pe violență în familie, ca să-l scape de pușcărie # UNIMEDIA
Angajații Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuraturii Anticorupție (PA) au efectuat percheziții la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar vizând trafic de influență și corupere pasivă. În urma descinderilor, un avocat a fost reținut pentru 72 de ore.
13:00
Petr Vlah, despre eventualele alegeri anticipate ale Bașcanului: E necesar un candidat unic, susținut de toate partidele # UNIMEDIA
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat, consideră că, dacă se va ajunge la alegeri anticipate ale başcanului Găgăuziei, atunci acestea trebuie să unească găgăuzii, dar nu să-i dezbine.
13:00
(foto) Imagini dezastruoase în Japonia: Un incendiu, cel mai mare din ultimii 50 de ani, a înghițit 170 de clădiri # UNIMEDIA
Un incendiu fără precedent în ultima jumătate de secol a izbucnit marţi în orașul de coastă Oita, din sudul Japoniei, provocând moartea unui om și distrugerea a 170 de case. Focul este încă activ și imagini de la fața locului arată dimensiunea dezastrului, scrie hotnews.ro.
Acum 12 ore
12:40
Scumpiri „fără frâne” la carburanți: Prețul motorinei crește mâine cu încă 11 bani. Cât va costa benzina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță prețuri și mai mari la carburanți pentru mâine, 20 noiembrie. Șoferii vor trebui să achite cu 11 bani mai mult pentru litrul de motorină și cu 5 bani mai mult pentru unul de benzină.
12:30
Polonia închide ultimul consulat al Rusiei existent în țară: Acuzațiile aduse de către șeful MAE de la Varșovia, Radosław Sikorski # UNIMEDIA
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat miercuri că va retrage acordul pentru funcționarea ultimului consulat rus din Polonia, situat în Gdańsk, ca răspuns la recentele sabotaje feroviare, scrie digi24.ro.
12:30
Irina Vlah: Dosarul „Inima Moldovei” a ajuns în impas. Ministerul Justiției nu a prezentat vreo probă privind „finanțarea ilegală”, iar termenul de examinare a cererii a expirat # UNIMEDIA
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „dosarul „Inima Moldovei” a ajuns într-un impas: Ministerul Justiției nu a prezentat nicio probă privind „finanțarea ilegală”, iar termenul de examinare a cererii a expirat deja”. Astfel, astăzi, politiciana s-a adresat Curții de Apel cu apelul de a ridica restricția asupra activității partidului.
12:10
Ultima oră! MAE îl convoacă pe ambasadorul Rusiei, după ce o dronă a survolat spațiul aerian al RM: „O încălcare gravă a suveranității naționale” # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat ferm incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al țării a fost traversat de o dronă și a anunțat convocarea ambasadorului Federației Ruse la Chișinău pentru a transmite protestul oficial.
11:50
(foto/video) Ce a arătat raportul de expertiză în cazul morții Andreei Cuciuc: Oamenii legii au adresat medicilor legiști șapte întrebări # UNIMEDIA
Noi detalii au fost făcute publice în legătură cu expertiza medico-legală efectuată în cazul morții Andreei Cuciuc. Raportul de expertiză, prezentat la LIFE MD DOCUMENTARY, arată că decesul a survenit în urma unei insuficiențe cardiace acute provocate de un infarct miocardic. Oamenii legii au adresat medicilor legiști șapte întrebări referitoare la deces.
11:30
Compania Cloudflare explică de ce mii de site-uri au picat ieri: A fost cea mai gravă întrerupere din 2019 până în prezent # UNIMEDIA
Pe data de 18 noimebrie o pană majoră de Internat a blocat accesul la mii de site-uri. Avaria a afectat milioane de utilizatori din toată lumea. Inclusiv în Moldova au fost site-uri care au picat. Reprezentații companiei Clouflare au explicat motivul pentru care s-a produs avaria, scrie spynews.ro.
11:30
Sindicatele cer Guvernului majorarea urgentă a salariilor pentru bugetari: O familie din 4 membri are nevoie de 37.000 lei lunar pentru cheltuieli de bază # UNIMEDIA
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) cere Guvernului majorarea urgentă a salariilor în sectorul bugetar și stabilirea valorii de referință la minimum 3000 lei în 2026, în contextul în care nivelul actual al lefurilor „nu acoperă necesitățile minime ale unui trai decent pentru majoritatea angajaților din sector”. Demersurile în acest sens au fost expediate săptămâna curentă, Executivului Republicii Moldova și Ministerului Finanțelor.
11:20
Ministerul Apărării confirmă că o dronă a survolat spațiul aerian al RM: De ce nu a fost detectată de radare # UNIMEDIA
Ministerul Apărării al Republicii Moldova confirmă că spațiul aerian național a fost survolat, în noaptea de 19 noiembrie, de o dronă provenită din Ucraina. Anunțul vine după schimbul de informații cu partenerii din Ucraina și România, care au confirmat traiectoria aparatului de zbor.
11:20
Cancelarul Germaniei stârnește furia Braziliei, după ce a sugerat că abia a așteptat să plece din țară: „Ar fi trebuit să meargă într-un bistro” # UNIMEDIA
Președintele brazilian Lula a răspuns ironic marți declarațiilor cancelarului federal german Friedrich Merz considerate jignitoare față de Belem, orașul-gazdă a Conferinței ONU privind schimbările climatice (COP30), afirmând că el ar fi trebuit să se plimbe mai mult prin oraș, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.
