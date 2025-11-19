Traseu ciudat al dronei ruse: A intrat în România, s-a întors în Ucraina, a traversat Moldova și a revenit la granița românească

14:40

Mama Andreei Cuciuc spune că nu are încredere în concluziile experților din Republica Moldova și nu renunță la ideea e exhumare, pentru a realiza investigații peste hotarele țării. Mai mult, Diana Cuciuc afirmă că va duce la expertiză rochia purtată de fiica sa în ziua tragediei, pentru a stabili ce urme sunt pe aceasta. „Sunt vizibile chiar cu ochiul liber”, a spus femeia la LIFE MD DOCUMENTARY.