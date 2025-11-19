Irina Vlah: Dosarul „Inima Moldovei” a ajuns în impas. Ministerul Justiției nu a prezentat vreo probă privind „finanțarea ilegală”, iar termenul de examinare a cererii a expirat

18:50

Autoritățile ruse au interceptat un complot de asasinat asupra unuia dintre oamenii de încredere ai lui Putin. Serviciul Federal de Securitate (FSB) a anunțat aseară (17 noiembrie) că exista un plan al unui „grup de sabotaj” de a-l ucide pe secretarul Consiliului de Securitate, Serghei Shoigu, scrie digi24.ro.