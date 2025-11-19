Accesul fermierilor din Dubăsari la terenuri, prelungit de Tiraspol, dar cu taxe impuse

11:40

CNA a descins cu percheziții astăzi dimineața, 19 noiembrie, la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Avocatul a fost reținut și plasat în izolator pentru 72 de ore, după ce ar fi pretins bani de la soția […]