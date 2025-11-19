Conferință „20 de ani cu Constantin Stere”, susținută de Victor Durnea, la Muzeul Național al Literaturii Române

22:30

Termometrele din Moscova au indicat marţi, 18 noiembrie curent, 9,9 grade Celsius, un record pentru ultimii 85 de ani, potrivit meteorologilor, transmite digi24.ro. Potrivit lui Evgueni Tishkovets, unul dintre cei mai populari „oameni ai vremii" din Rusia, recordul pentru 18 noiembrie data din 1940 când s-au înregistrat 9,4 grade Celsius, a transmis agenția EFE preluată