Auditul Curții de Conturi: Pierderi mari la Energocom și nereguli în gestionarea gazelor naturale

10:50

Importurile de benzină ale Ucrainei au înregistrat în octombrie 2025 unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii doi ani, ajungând la 168,2 mii de tone. Volumul este cu 19% mai mare decât în septembrie și cu 64% peste cel raportat în aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de enkorr.ua. În total, în […] Articolul Moldova dă lovitura pe piața ucraineană: Chișinăul devine unul dintre principalii exportatori de benzină apare prima dată în Realitatea.md.