Auditul Curții de Conturi: Pierderi mari la Energocom și nereguli în gestionarea gazelor naturale
Realitatea.md, 19 noiembrie 2025 17:10
Societatea pe Acțiuni „Energocom” a înregistrat în 2023 pierderi de 315,5 milioane de lei din cauza stabilirii prețului de vânzare a gazelor naturale sub costurile reale, arată raportul Curții de Conturi pentru perioada 2021–2023 care a fost examinat de Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice. În 2021 și 2022, societatea a raportat profituri nete […] Articolul Auditul Curții de Conturi: Pierderi mari la Energocom și nereguli în gestionarea gazelor naturale apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
17:30
VIDEO Flăcări uriașe pe un drum național din Moldova. O mașină a fost cuprinsă de foc # Realitatea.md
Un automobil a fost distrus parțial de flăcări astăzi, 19 noiembrie, pe un drum național din Orhei. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incendiul a fost localizat la ora 15:58, iar focul a fost stins în urma intervenției angajaților IGSU. Din fericire, nimeni nu a […] Articolul VIDEO Flăcări uriașe pe un drum național din Moldova. O mașină a fost cuprinsă de foc apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
17:10
Auditul Curții de Conturi: Pierderi mari la Energocom și nereguli în gestionarea gazelor naturale # Realitatea.md
Societatea pe Acțiuni „Energocom” a înregistrat în 2023 pierderi de 315,5 milioane de lei din cauza stabilirii prețului de vânzare a gazelor naturale sub costurile reale, arată raportul Curții de Conturi pentru perioada 2021–2023 care a fost examinat de Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice. În 2021 și 2022, societatea a raportat profituri nete […] Articolul Auditul Curții de Conturi: Pierderi mari la Energocom și nereguli în gestionarea gazelor naturale apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
17:00
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a înaintat Primăriei municipiului Chișinău și Consiliului Municipal Chișinău un demers prin care solicită redenumirea segmentului străzii Toma Ciorbă, cuprins între bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada 31 August 1989, în strada Ilie Ilașcu, erou al rezistenței în fața agresiunii ruse și simbol al luptei pentru identitatea românească. Această […] Articolul PNM propune ca strada unde se află Ambasada Rusiei să fie redenumită în Ilie Ilașcu apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Guvernul nu dezvăluie detalii despre posibila tranzacție privind Portul Giurgiulești: „Procesul este în desfășurare” # Realitatea.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a venit cu o reacție oficială în contextul discuțiilor publice legate de dezvoltarea Portului Internațional Liber Giurgiulești. Instituția confirmă că există negocieri în desfășurare, însă subliniază că nu pot fi oferite detalii, deoarece tranzacția nu este finalizată. Potrivit ministerului, operatorul Portului Giurgiulești, Danube Logistics, este o companie privată, deținută integral […] Articolul Guvernul nu dezvăluie detalii despre posibila tranzacție privind Portul Giurgiulești: „Procesul este în desfășurare” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
16:30
VIDEO Ion Ceban solicită audit complex al deciziilor CSE din perioada stării de urgență # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a cerut Guvernului să efectueze un audit complex al deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) și să facă publice rezultatele acestuia. Solicitarea vizează în mod special perioada 2022-2023, când în Republica Moldova a fost instituită stare de urgență timp de aproape doi ani, iar membrii CSE au adoptat numeroase decizii în […] Articolul VIDEO Ion Ceban solicită audit complex al deciziilor CSE din perioada stării de urgență apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Mandatul de arest preventiv al influencerului „Nanu Danu” fusese prelungit cu 30 de zile # Realitatea.md
Mandatul de arest preventiv al influencerului „Nanu Danu”, cu numele real de Daniel Cebotari, fusese prelungit cu 30 de zile, la demersul procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). El este încarcerat în Penitenciarul nr.13. „Nanu Danu” și-ar fi înșelat rudele și prietenii cu peste 140.000 de euro, într-o pretinsă schemă de […] Articolul Mandatul de arest preventiv al influencerului „Nanu Danu” fusese prelungit cu 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Sancțiunile SUA determină închiderea benzinăriilor Lukoil: Care este prima țară UE care le oprește # Realitatea.md
Operatorul finlandez de benzinării Teboil a anunțat că se pregătește să își închidă toate stațiile de alimentare din Finlanda. Decizia vine pe fondul dificultăților apărute în urma sancțiunilor americane impuse grupului petrolier rus Lukoil, acționarul majoritar al companiei, scrie Digi24.ro. Potrivit informațiilor publicate de Teboil, închiderea se va face treptat, pe măsură ce stocurile de […] Articolul Sancțiunile SUA determină închiderea benzinăriilor Lukoil: Care este prima țară UE care le oprește apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Moldova organizează prima testare a competențelor digitale pentru liceeni: Câți vor participa # Realitatea.md
Aproximativ 3.200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor participa miercuri, 26 noiembrie, la prima testare a competențelor digitale organizată în premieră în Republica Moldova. Exercițiul se va desfășura în 74 de instituții de învățământ desemnate ca Centre de Testare, la propunerea autorităților locale din domeniul educației. Din totalul participanților, circa 2.200 […] Articolul Moldova organizează prima testare a competențelor digitale pentru liceeni: Câți vor participa apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Tot mai mulți consumatori raportează erori în facturile la gaze, iar Energocom a emis un mesaj oficial pentru a clarifica motivele acestor neconcordanțe și modul în care se calculează consumul. Compania subliniază că diferențele mari apar, în majoritatea cazurilor, din cauza datelor transmise greșit sau incomplet de Operatorii Sistemului de Distribuție (OSD), responsabili de citirea […] Articolul Erori în facturile la gaze: Energocom explică motivele și cine se face responsabil apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Ambasadorul Olandei, la Tiraspol. Krasnoselski i-a explicat de ce a refuzat ajutorul de 60 de milioane de euro de la UE # Realitatea.md
Fred Duijn, ambasadorul Olandei în Moldova, a vizitat Tiraspolul. Liderul separatist i-a explicat de ce în sezonul de încălzire precedent autoritățile din stânga Nistrului au renunțat la ajutorul de 60 de milioane de euro de la Uniunea Europeană. Conform administrației din regiunea separatistă, discuțiile s-au referit la procesul de negocieri între Chișinău și Tiraspol. Potrivit […] Articolul Ambasadorul Olandei, la Tiraspol. Krasnoselski i-a explicat de ce a refuzat ajutorul de 60 de milioane de euro de la UE apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
În urma discuțiilor avute cu premierul Poloniei, Donald Tusk, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că dovezile indică o influență rusească în sabotajul feroviar de duminică. Liderul ucrainean a anunțat înființarea unui grup de lucru comun ucraineano-polonez pentru prevenirea unor incidente similare, scrie MediaFax.ro. Pe rețelele sociale, Zelenski a declarat că prim-ministrul polonez i-a transmis […] Articolul Ucraina cooperează cu Polonia la nivel operativ pentru securizarea căilor ferate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
15:30
VIDEO Familia Cuciuc vrea să exhumeze corpul neînsuflețit al Andreei. Hainele pot fi duse la expertiză peste hotare # Realitatea.md
Familia Cuciuc nu exclude că va recurge la exhumarea trupului neînsuflețit al Andreei, decedată acum un an. Declarația a fost făcută de mama fetei, care afirmă că ar vrea să facă expertize peste hotare. Diana Cuciuc a relatat în cadrul podcastului „Life MD Documentary” că pe rochia purtată de adolescentă în seara morții au rămas […] Articolul VIDEO Familia Cuciuc vrea să exhumeze corpul neînsuflețit al Andreei. Hainele pot fi duse la expertiză peste hotare apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Cristina Gherasimov revine cu precizări privind declarațiile făcute la Bruxelles despre reintegrarea țării # Realitatea.md
„Sunt anumite semnale optimiste în ce privește regiunea transnistreană – 80% din exporturile de bunuri și servicii merg spre statele UE, prin comparație cu 65% din exporturile Republicii Moldova. Adică, integrarea regiunii transnistrene, economic vorbind, deja are loc. Tot mai mulți tineri din regiune aleg să meargă la studii și la lucru în statele UE […] Articolul Cristina Gherasimov revine cu precizări privind declarațiile făcute la Bruxelles despre reintegrarea țării apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Salarii de 40.000 de lei lunar: Top 100 cele mai bine plătite locuri de muncă vacante din Moldova # Realitatea.md
. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe primul loc se află poziția de responsabil tehnic la o companie care prestează servicii de construcții și design. Persoana care va ocupa acest post va ridica un salariu de până la 40.000 de lei lunar. Pe locurile următoare se situează mai multe poziții din domeniul […] Articolul Salarii de 40.000 de lei lunar: Top 100 cele mai bine plătite locuri de muncă vacante din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Scandalul de corupție din Ucraina: Rada Supremă a aprobat demisiile miniștrilor Energiei și Justiției # Realitatea.md
Rada Supremă din Ucraina a aprobat demisiile miniștrilor Energiei și Justiției. Svetlana Grinciuk a deținut portofoliul în domeniul energetic, iar Gherman Galușcenko era responsabil de sectorul Justiției. Vladimir Zelenski a cerut demisia celor doi funcționari, urmare a unui scandal de corupție, transmite Unian. Dosarul vizează delapidări din fonduri, la nivel înalt. Pentru cele mai importante […] Articolul Scandalul de corupție din Ucraina: Rada Supremă a aprobat demisiile miniștrilor Energiei și Justiției apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Fostul deputat democrat Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată astăzi, 19 noiembrie, de magistrații Judecătoriei Buiucani, care au admis demersul procurorilor. „Se prelungește măsura preventivă, arestarea preventivă pe un terme de 30 zile cu calcularea termenului din 24 noiembrie 2025, ora 9:26, până la 24 decembrie, […] Articolul VIDEO Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Mai mulți locuitori din Italia au surprins un incident neobișnuit în care un grup de hoți a furat un bancomat, potrivit Digi24.ro. Bancomatul a fost tras de o mașină pe șosea, fiind legat de aceasta cu o frânghie, conform imaginilor apărute pe rețelele sociale. Localnicii au filmat întreaga scenă cu telefonul mobil, surprinzând modul în […] Articolul VIDEO Furt spectaculos în Italia: bancomat tras cu mașina pe șosea apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Joi, declarată zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu. Maia Sandu a semnat decretul # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a declarat joi, 20 noiembrie, zi de doliu în amintirea eroului Republicii Moldova, Ilie Ilașcu. Decretul a fost semnat de șefa statului. Toți cei care doresc să îi aducă un omagiu se pot prezenta la Palatul Național între orele 10:00 și 13:00. „Joi, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu […] Articolul Joi, declarată zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu. Maia Sandu a semnat decretul apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Wizz Air, amendată cu jumătate de milion de euro pentru promovarea înșelătoare a unui abonament # Realitatea.md
Wizz Air a fost amendată cu 500.000 de euro de Autoritatea Antitrust din Italia (AGCM), după ce instituția a constatat că operatorul low cost a promovat în mod înșelător abonamentul anual „Wizz All You Can Fly”. Potrivit autorităților italiene, compania a prezentat produsul ca fiind un serviciu „nelimitat”, fără a menționa clar numeroasele restricții care […] Articolul Wizz Air, amendată cu jumătate de milion de euro pentru promovarea înșelătoare a unui abonament apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
„November Investment Brunch – Bucharest Real Estate Event”: Proimobil prezintă la Chișinău direcțiile de investiții # Realitatea.md
Compania Proimobil organizează la Chișinău evenimentul „November Investment Brunch – Bucharest Real Estate Event”, o întâlnire dedicată investitorilor interesați de oportunitățile oferite de piața imobiliară din zona de nord a Bucureștiului. După succesul evenimentului „Summer Brunch”, care a reunit peste 200 de participanți, noua ediție aduce în prim-plan direcțiile de investiții pentru anul 2026 și […] Articolul „November Investment Brunch – Bucharest Real Estate Event”: Proimobil prezintă la Chișinău direcțiile de investiții apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
România a cumpărat portul Giurgiuleși. Europarlamentar: „O investiție strategică și deșteaptă” # Realitatea.md
România a cumpărat portul internațional Giurgiulești, singurul port al Republicii Moldova cu acces la Dunăre și Marea Neagră, a anunțat europarlamentarul Nicu Ștefănuță. Informația a fost făcută publică într-o postare online, după ce noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit cu mai mulți eurodeputați români. Potrivit lui Ștefănuță, tranzacția reprezintă „o investiție strategică […] Articolul România a cumpărat portul Giurgiuleși. Europarlamentar: „O investiție strategică și deșteaptă” apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Tensiuni diplomatice: reacția Kremlinului după decizia Poloniei de a închide consulatul # Realitatea.md
După ce Polonia a decis închiderea ultimului consulat general rus din Gdansk, Rusia a anunțat o reducere a prezenței diplomatice poloneze pe teritoriul său, scrie Digi24.ro. Ministra Afacerilor Externe a Rusiei, Maria Zaharova, a declarat că Moscova va lua măsura de a reduce prezența diplomatică și consulară a Poloniei în Federația Rusă. Decizia Poloniei a […] Articolul Tensiuni diplomatice: reacția Kremlinului după decizia Poloniei de a închide consulatul apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Un lot de 2.000 de kilograme de amidon de cartofi, destinat vânzării pe teritoriul Republicii Moldova, a fost nimicit prin incinerare, după ce inspectorii ANSA au constatat că produsul era contaminat cu organisme modificate genetic. „În cadrul Programului național de monitorizare a organismelor modificate genetic (OMG) la produsele alimentare provenite din import, inspectorii ANSA au […] Articolul VIDEO Un lot de 2.000 kg de amidon de cartofi, distrus de ANSA. Care este motivul? apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Spațiul aerian polonez, în alertă maximă după atacurile cu drone din vestul Ucrainei # Realitatea.md
Polonia a închis temporar aeroporturile din Lublin și Rzeszów după ce regiunea Harikov a fost vizată pentru a treia noapte consecutiv de atacuri cu drone. Mai multe dintre dronele care au atacat Ucraina au intrat în spațiul aerian polonez, determinând autoritățile să ia măsuri urgente pentru securizarea traficului aerian. Comandamentul operațional polonez a anunțat mobilizarea […] Articolul Spațiul aerian polonez, în alertă maximă după atacurile cu drone din vestul Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Un număr tot mai mare de copii și adolescenți din Europa se confruntă cu tulburări mintale, potrivit unui raport recent al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Documentul, elaborat de biroul OMS pentru Europa, cuprinde informaţii despre starea sănătății mintale la tinerii din regiune și atrage atenția asupra unei tendințe îngrijorătoare: problemele emoționale și psihologice sunt […] Articolul Unul din şapte copii în Europa suferă de tulburări mintale apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
13:10
Produsele de import la vedere, cele moldovenești la podea. Supermarketurile umilesc producătorii locali # Realitatea.md
Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, critică dur modul în care marile lanțuri de retail tratează producătorii autohtoni și acuză autoritățile că nu intervin pentru a corecta o practică care dezavantajează clar agricultura locală. Într-o postare însoțită de imagini dintr-un supermarket, el arată că produsele de import sunt plasate pe rafturile cele […] Articolul Produsele de import la vedere, cele moldovenești la podea. Supermarketurile umilesc producătorii locali apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Vlah: Ne-am adresat Curții de Apel cu solicitarea de a ridica restricția asupra activității Partidului „Inima Moldovei” # Realitatea.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că dosarul formațiunii pe care o conduce a ajuns în impas. Potrivit acesteia, Ministerul Justiției nu a prezentat nicio probă privind „finanțarea ilegală” a partidului, iar termenul de examinare a cererii a expirat. Astfel, astăzi, Vlah s-a adresat Curții de Apel cu apelul de a ridica restricția […] Articolul Vlah: Ne-am adresat Curții de Apel cu solicitarea de a ridica restricția asupra activității Partidului „Inima Moldovei” apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Guvernarea PAS nu va mai permite repetarea neregulilor electorale din Găgăuzia, iar procesele electorale din autonomie vor fi monitorizate direct de Comisia Electorală Centrală de la Chișinău. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp, în cadrul emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova, scrie newsmaker.md. Potrivit deputatului, autoritățile locale […] Articolul Carp: Guvernarea PAS nu va mai permite fraudarea proceselor electorale din Găgăuzia apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Ion Chicu, după ce o dronă a survolat spațiul aerian al țării: „Solicităm convocarea unei ședințe a CNS” # Realitatea.md
Deputatul Blocului „Alternativa”, Ion Chicu, solicită conducerii de vârf a țării să convoace o ședință a Consiliului Național de Securitate pentru a decide acțiuni concrete de apărare a securității statului, după ce o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. „Cerem de la conducerea de vârf a țării să întreprindă toate acțiunile pentru […] Articolul Ion Chicu, după ce o dronă a survolat spațiul aerian al țării: „Solicităm convocarea unei ședințe a CNS” apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
De trei ani, Young Artist Auction, program realizat de Artcor, susține și promovează arta tânără din Republica Moldova, oferind vizibilitate și oportunități noii generații de artiști. Ediția din 2025 confirmă vitalitatea scenei artistice locale, dezvăluind un val nou de talente pe care publicul este invitat să le descopere la Licitația din 22 noiembrie. 130 de […] Articolul Young Artist Auction 2025: Cunoaște o nouă generație de artiști vizuali apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Un accident petrecut în timpul unei recepții la Ministerul Întreprinderilor din Italia a dus la distrugerea unei opere de artă de valoare inestimabilă, conform presei italiene. Consilierul regional pentru Industrie din Sardinia, Emanuele Cani, a căzut pe scările Palazzo Piacentini și și-a lovit capul de un vitraliu. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere […] Articolul VIDEO Moment surprins de camere: un oficial italian a lovit un vitraliu valoros apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Conferință „20 de ani cu Constantin Stere”, susținută de Victor Durnea, la Muzeul Național al Literaturii Române # Realitatea.md
Fundația Heritage 21, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, editura Știința, Teatrul Național „Eugene Ionesco” și compania „Megagen Moldova”, organizează un nou eveniment în cadrul programului Lecturi Interbelice, parte a festivalului cultural Interbelic Fest @ Chișinău.RO. Pe 21 noiembrie 2025, ora 15:00, la Muzeul Național al Literaturii Române […] Articolul Conferință „20 de ani cu Constantin Stere”, susținută de Victor Durnea, la Muzeul Național al Literaturii Române apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Reținut în flagrant: Un străin a încercat să mituiască un vameș de la Aeroportul Chișinău # Realitatea.md
Un străin a fost reținut în flagrant în timp ce transmitea bani unui inspector vamal din cadrul PTF „Aeroportul Internațional Chișinău”. Bănuitul a fost denunțat la CNA după ce, anterior, ar mai fi încercat să corupă același funcționar vamal. „Potrivit materialelor cauzei, banii ar fi fost oferiți pentru facilitarea trecerii frontierei de stat și pentru […] Articolul Reținut în flagrant: Un străin a încercat să mituiască un vameș de la Aeroportul Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Rusia, lovită din nou: ultimul consulat din Polonia se închide după sabotajul feroviar # Realitatea.md
Polonia intenționează să închidă ultimul său consulat rus în următoarele zile, ca reacție la exploziile produse pe calea ferată. Decizia a fost anunțată de ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, potrivit rbc.ua. Ministrul a precizat că Varșovia va răspunde în scurt timp sabotajului care a afectat infrastructura feroviară. El a subliniat că măsurile luate nu […] Articolul Rusia, lovită din nou: ultimul consulat din Polonia se închide după sabotajul feroviar apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
A cerut 18 000 de euro pentru angajări în silvicultură: Un bărbat a fost condamnat la închisoare # Realitatea.md
Un bărbat a fost condamnat la trei ani de închisoare și la o amendă de 150 000 de lei pentru trafic de influență. Sentința a fost pronunțată la 30 decembrie 2024 de Judecătoria Strășeni, sediul Central. Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), instanța a dispus suspendarea parțială a pedepsei privative de libertate. Astfel, condamnatul urmează să execute […] Articolul A cerut 18 000 de euro pentru angajări în silvicultură: Un bărbat a fost condamnat la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Comisia Europeană și-a actualizat prognoza privind evoluția economiei Republicii Moldova, estimând o creștere a PIB-ului de 1,6% în 2025, față de 0,9% prognozat în luna mai. Potrivit raportului din toamnă, ritmul de expansiune va accelera la 2,6% în 2026, ușor sub proiecția anterioară de 2,8%, urmând ca în 2027 economia să înregistreze un avans de […] Articolul Comisia Europeană: Economia Republicii Moldova va crește mai mult decât se anticipa apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Oleg Ozerov, convocat joi la MAE după ce o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Moldovei # Realitatea.md
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, va fi convocat mâine, 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe pentru a i se transmite protestul ferm al părții moldovenești, după ce spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă. „Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian […] Articolul Oleg Ozerov, convocat joi la MAE după ce o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Activele companiei Lukoil din Republica Moldova nu sunt vizate de nicio procedură de naționalizare, a declarat marți ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei intervenții televizate. Oficialul a ținut să clarifice public speculațiile apărute în spațiul mediatic privind posibilitatea preluării forțate a operațiunilor locale ale gigantului petrolier rus, transmite BANI.MD. Junghietu a subliniat că statul […] Articolul Junghietu: Nu vrem să naționalizăm Lukoil. Negociem doar activele de la aeroport apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
VIDEO Vizite surpriză: Zelenski în Turcia, generalii SUA în Ucraina pentru pace cu Rusia # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit miercuri, 19 noiembrie, în Turcia pentru discuții cu președintele Recep Tayyip Erdogan, întâlnire ce urmărește consolidarea demersurilor de pace cu Rusia. În paralel, secretarul armatei americane, Dan Driscoll, împreună cu generali de rang înalt, a ajuns la Kiev într-o misiune transmisă din partea administrației Trump, potrivit kyivpost.com. Misiunea americană […] Articolul VIDEO Vizite surpriză: Zelenski în Turcia, generalii SUA în Ucraina pentru pace cu Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Grosu condamnă un nou atac masiv asupra Ucrainei: „Moldova cere oprirea imediată a războiului” # Realitatea.md
Un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei a avut loc în noaptea trecută, soldat cu cel puțin nouă morți și zeci de răniți. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a reacționat printr-un mesaj public în care a condamnat ferm violențele și a reiterat solidaritatea țării noastre cu poporul ucrainean. „Ucraina continuă să […] Articolul Grosu condamnă un nou atac masiv asupra Ucrainei: „Moldova cere oprirea imediată a războiului” apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
A fost lansat concursul pentru premiile în domeniul culturii. Candidații pot depune dosarul la una dintre cele 18 categorii # Realitatea.md
Ministerul Culturii din Republica Moldova a dat startul concursului „Premii în domeniul culturii”. Distincțiile se acordă anual pentru produsele de creaţie şi inovaţiile artistice cu un impact semnificativ asupra artelor profesioniste, patrimoniului cultural naţional şi internaţional. Categoriile pentru anul 2025 includ 15 distincții: Premiul Valeriu Cupcea – artă teatrală Premiul Constantin Stere – literatură Premiul Gavriil […] Articolul A fost lansat concursul pentru premiile în domeniul culturii. Candidații pot depune dosarul la una dintre cele 18 categorii apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Percheziții la un avocat și la Biroul de Probațiune Dondușeni: Juristul, reținut pentru corupție # Realitatea.md
CNA a descins cu percheziții astăzi dimineața, 19 noiembrie, la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Avocatul a fost reținut și plasat în izolator pentru 72 de ore, după ce ar fi pretins bani de la soția […] Articolul Percheziții la un avocat și la Biroul de Probațiune Dondușeni: Juristul, reținut pentru corupție apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
11:30
Uniunea Europeană intenționează să creeze o autoritate centrală care să coordoneze achiziția și stocarea mineralelor critice, a declarat comisarul european pentru industrie, Stephane Sejourne. Oficialul spune că măsura este necesară pentru a împiedica Statele Unite să își asigure aprovizionarea înaintea Europei, scrie MediaFax.ro. În candrul unui interviu, Sejourne afirmă că UE a devenit o victimă […] Articolul UE își securizează mineralele critice în urma escaladării tensiunilor SUA–China apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Delapidări de peste 1,5 mln lei: O fostă contabilă-șef adjunct a unei bănci, trimisă în judecată # Realitatea.md
O fostă contabilă-șef adjunct a unei bănci cu filiala în Fălești a fost trimisă în judecată pentru delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și de falsificarea documentelor oficiale. Potrivit Procuraturii Generale (PG), în perioada 2012–2015, inculpata, în calitate de contabilă a băncii, ar fi sustras mijloace bănești din conturile clienților – inclusiv ale […] Articolul Delapidări de peste 1,5 mln lei: O fostă contabilă-șef adjunct a unei bănci, trimisă în judecată apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Comerțul ilicit cu țigarete în Republica Moldova, în scădere, arată un nou studiu IPSOS # Realitatea.md
În perioada aprilie – mai 2025, ponderea comerțului ilegal cu țigarete în Republica Moldova a constituit 7,9%, în scădere cu 1,9 puncte procentuale față de septembrie – octombrie 2024, potrivit datelor studiului realizat de compania de cercetare IPSOS. Este al doilea an când piața neagră de produse de tutun înregistrează o descreștere. Anterior, experții au […] Articolul Comerțul ilicit cu țigarete în Republica Moldova, în scădere, arată un nou studiu IPSOS apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Moldova dă lovitura pe piața ucraineană: Chișinăul devine unul dintre principalii exportatori de benzină # Realitatea.md
Importurile de benzină ale Ucrainei au înregistrat în octombrie 2025 unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii doi ani, ajungând la 168,2 mii de tone. Volumul este cu 19% mai mare decât în septembrie și cu 64% peste cel raportat în aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de enkorr.ua. În total, în […] Articolul Moldova dă lovitura pe piața ucraineană: Chișinăul devine unul dintre principalii exportatori de benzină apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Ministerul Apărării explică de ce radarele nu au detectat drona, care a trecut prin Moldova: ”A zburat prea jos” # Realitatea.md
Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat că o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, în noaptea din 19 noiembrie. Instituția precizează însă că drona nu a fost detectată de sistemele de monitorizare a spațiului aerian din cauza altitudinii mici de zbor. ”Ministerul Apărării comunică următoarele: că în urma schimbului de informații cu […] Articolul Ministerul Apărării explică de ce radarele nu au detectat drona, care a trecut prin Moldova: ”A zburat prea jos” apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Pană de curent în sectorul Telecentru al capitalei: Circulația troleibuzelor, afectată # Realitatea.md
O pană de curent produsă în această dimineață în sectorul Telecentru al capitalei, pe șoseaua Hîncești, în zona Gării Auto Sud-Vest, a perturbat circulația transportului public electric. Din cauza întreruperii alimentării cu energie, troleibuzele de pe rutele nr. 9 și 17 nu mai pot ajunge la capătul de linie și circulă doar până la strada […] Articolul Pană de curent în sectorul Telecentru al capitalei: Circulația troleibuzelor, afectată apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
După ratarea tranșei FMI, Marcel Spatari dă asigurări: „Avem surse alternative de finanțare” # Realitatea.md
Președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, afirmă că Republica Moldova dispune de surse alternative de finanțare, chiar și în contextul ratării tranșei de aproximativ 170 de milioane de dolari din partea Fondului Monetar Internațional. Deputatul subliniază că relația cu FMI rămâne importantă pentru credibilitatea externă a țării, însă situația bugetară actuală permite acoperirea […] Articolul După ratarea tranșei FMI, Marcel Spatari dă asigurări: „Avem surse alternative de finanțare” apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Ucraina solicită statelor membre ale Uniunii Europene o hotărâre politică, în cursul lunii viitoare, pentru eliberarea unui împrumut de 163 de miliarde de dolari, scrie MediaFax.ro. Suma ar urma să fie acoperită din activele înghețate ale statului rus. Cererea vine pe fondul îngrijorărilor privind un posibil deficit major în bugetul Ucrainei pentru anul 2026. Situația […] Articolul Ucraina cere UE o decizie rapidă pentru împrumutul bazat pe activele rusești apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.