Comisia Europeană: Economia Republicii Moldova va crește mai mult decât se anticipa
Realitatea.md, 19 noiembrie 2025 12:10
Comisia Europeană și-a actualizat prognoza privind evoluția economiei Republicii Moldova, estimând o creștere a PIB-ului de 1,6% în 2025, față de 0,9% prognozat în luna mai. Potrivit raportului din toamnă, ritmul de expansiune va accelera la 2,6% în 2026, ușor sub proiecția anterioară de 2,8%, urmând ca în 2027 economia să înregistreze un avans de […]
12:20
Reținut în flagrant: Un străin a încercat să mituiască un vameș de la Aeroportul Chișinău # Realitatea.md
Un străin a fost reținut în flagrant în timp ce transmitea bani unui inspector vamal din cadrul PTF „Aeroportul Internațional Chișinău". Bănuitul a fost denunțat la CNA după ce, anterior, ar mai fi încercat să corupă același funcționar vamal. „Potrivit materialelor cauzei, banii ar fi fost oferiți pentru facilitarea trecerii frontierei de stat și pentru […]
12:20
Rusia, lovită din nou: ultimul consulat din Polonia se închide după sabotajul feroviar # Realitatea.md
Polonia intenționează să închidă ultimul său consulat rus în următoarele zile, ca reacție la exploziile produse pe calea ferată. Decizia a fost anunțată de ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, potrivit rbc.ua. Ministrul a precizat că Varșovia va răspunde în scurt timp sabotajului care a afectat infrastructura feroviară. El a subliniat că măsurile luate nu […]
12:20
A cerut 18 000 de euro pentru angajări în silvicultură: Un bărbat a fost condamnat la închisoare # Realitatea.md
Un bărbat a fost condamnat la trei ani de închisoare și la o amendă de 150 000 de lei pentru trafic de influență. Sentința a fost pronunțată la 30 decembrie 2024 de Judecătoria Strășeni, sediul Central. Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), instanța a dispus suspendarea parțială a pedepsei privative de libertate. Astfel, condamnatul urmează să execute […]
12:10
12:10
Oleg Ozerov, convocat joi la MAE după ce o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Moldovei # Realitatea.md
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, va fi convocat mâine, 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe pentru a i se transmite protestul ferm al părții moldovenești, după ce spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă. „Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian […]
12:10
Activele companiei Lukoil din Republica Moldova nu sunt vizate de nicio procedură de naționalizare, a declarat marți ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei intervenții televizate. Oficialul a ținut să clarifice public speculațiile apărute în spațiul mediatic privind posibilitatea preluării forțate a operațiunilor locale ale gigantului petrolier rus, transmite BANI.MD. Junghietu a subliniat că statul […]
12:00
VIDEO Vizite surpriză: Zelenski în Turcia, generalii SUA în Ucraina pentru pace cu Rusia # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit miercuri, 19 noiembrie, în Turcia pentru discuții cu președintele Recep Tayyip Erdogan, întâlnire ce urmărește consolidarea demersurilor de pace cu Rusia. În paralel, secretarul armatei americane, Dan Driscoll, împreună cu generali de rang înalt, a ajuns la Kiev într-o misiune transmisă din partea administrației Trump, potrivit kyivpost.com. Misiunea americană […]
12:00
Grosu condamnă un nou atac masiv asupra Ucrainei: „Moldova cere oprirea imediată a războiului” # Realitatea.md
Un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei a avut loc în noaptea trecută, soldat cu cel puțin nouă morți și zeci de răniți. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a reacționat printr-un mesaj public în care a condamnat ferm violențele și a reiterat solidaritatea țării noastre cu poporul ucrainean. „Ucraina continuă să […]
11:40
A fost lansat concursul pentru premiile în domeniul culturii. Candidații pot depune dosarul la una dintre cele 18 categorii # Realitatea.md
Ministerul Culturii din Republica Moldova a dat startul concursului „Premii în domeniul culturii". Distincțiile se acordă anual pentru produsele de creaţie şi inovaţiile artistice cu un impact semnificativ asupra artelor profesioniste, patrimoniului cultural naţional şi internaţional. Categoriile pentru anul 2025 includ 15 distincții: Premiul Valeriu Cupcea – artă teatrală Premiul Constantin Stere – literatură Premiul Gavriil […]
11:40
Percheziții la un avocat și la Biroul de Probațiune Dondușeni: Juristul, reținut pentru corupție # Realitatea.md
CNA a descins cu percheziții astăzi dimineața, 19 noiembrie, la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Avocatul a fost reținut și plasat în izolator pentru 72 de ore, după ce ar fi pretins bani de la soția […]
11:30
Uniunea Europeană intenționează să creeze o autoritate centrală care să coordoneze achiziția și stocarea mineralelor critice, a declarat comisarul european pentru industrie, Stephane Sejourne. Oficialul spune că măsura este necesară pentru a împiedica Statele Unite să își asigure aprovizionarea înaintea Europei, scrie MediaFax.ro. În candrul unui interviu, Sejourne afirmă că UE a devenit o victimă […]
11:20
Delapidări de peste 1,5 mln lei: O fostă contabilă-șef adjunct a unei bănci, trimisă în judecată # Realitatea.md
O fostă contabilă-șef adjunct a unei bănci cu filiala în Fălești a fost trimisă în judecată pentru delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și de falsificarea documentelor oficiale. Potrivit Procuraturii Generale (PG), în perioada 2012–2015, inculpata, în calitate de contabilă a băncii, ar fi sustras mijloace bănești din conturile clienților – inclusiv ale […]
10:50
Comerțul ilicit cu țigarete în Republica Moldova, în scădere, arată un nou studiu IPSOS # Realitatea.md
În perioada aprilie – mai 2025, ponderea comerțului ilegal cu țigarete în Republica Moldova a constituit 7,9%, în scădere cu 1,9 puncte procentuale față de septembrie – octombrie 2024, potrivit datelor studiului realizat de compania de cercetare IPSOS. Este al doilea an când piața neagră de produse de tutun înregistrează o descreștere. Anterior, experții au […]
10:50
Moldova dă lovitura pe piața ucraineană: Chișinăul devine unul dintre principalii exportatori de benzină # Realitatea.md
Importurile de benzină ale Ucrainei au înregistrat în octombrie 2025 unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii doi ani, ajungând la 168,2 mii de tone. Volumul este cu 19% mai mare decât în septembrie și cu 64% peste cel raportat în aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de enkorr.ua. În total, în […]
10:50
Ministerul Apărării explică de ce radarele nu au detectat drona, care a trecut prin Moldova: ”A zburat prea jos” # Realitatea.md
Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat că o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, în noaptea din 19 noiembrie. Instituția precizează însă că drona nu a fost detectată de sistemele de monitorizare a spațiului aerian din cauza altitudinii mici de zbor. "Ministerul Apărării comunică următoarele: că în urma schimbului de informații cu […]
10:40
Pană de curent în sectorul Telecentru al capitalei: Circulația troleibuzelor, afectată # Realitatea.md
O pană de curent produsă în această dimineață în sectorul Telecentru al capitalei, pe șoseaua Hîncești, în zona Gării Auto Sud-Vest, a perturbat circulația transportului public electric. Din cauza întreruperii alimentării cu energie, troleibuzele de pe rutele nr. 9 și 17 nu mai pot ajunge la capătul de linie și circulă doar până la strada […]
10:20
După ratarea tranșei FMI, Marcel Spatari dă asigurări: „Avem surse alternative de finanțare” # Realitatea.md
Președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, afirmă că Republica Moldova dispune de surse alternative de finanțare, chiar și în contextul ratării tranșei de aproximativ 170 de milioane de dolari din partea Fondului Monetar Internațional. Deputatul subliniază că relația cu FMI rămâne importantă pentru credibilitatea externă a țării, însă situația bugetară actuală permite acoperirea […]
10:20
Ucraina solicită statelor membre ale Uniunii Europene o hotărâre politică, în cursul lunii viitoare, pentru eliberarea unui împrumut de 163 de miliarde de dolari, scrie MediaFax.ro. Suma ar urma să fie acoperită din activele înghețate ale statului rus. Cererea vine pe fondul îngrijorărilor privind un posibil deficit major în bugetul Ucrainei pentru anul 2026. Situația […]
10:10
Poliția de Frontieră confirmă ca spațiul Moldovei a fost survolat de drone. În noaptea de 19 noiembrie 2025, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA). Aparatul […]
09:50
Prima ninsoare din acest an i-a scos pe drumari din toate colțurile țării la treabă. În raioanele Criuleni, Dubăsari, Călărași, Ialoveni, Anenii Noi și Rîșcani au fost împrăștiate peste 60 de tone de sare tehnică pentru combaterea poleiului și prevenirea blocajelor în trafic. La nivel național, în intervenții au fost implicate 11 utilaje și 7 […]
09:30
Explozie puternică într-o gospodărie din Florești: scurgerea de gaz de la aragaz a provocat deflagrația # Realitatea.md
O explozie puternică a avut loc în dimineața zilei de marți, 18 noiembrie, într-o gospodărie din orașul Mărculești, raionul Florești. Deflagrația a fost generată de utilizarea necorespunzătoare a unei butelii de gaz, însă, din fericire, nu au fost raportate victime. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Serviciul 112 a fost alertat la ora […]
09:30
SUA acordă Arabiei Saudite statutul de „aliat major non-NATO” în urma unui nou acord de securitate # Realitatea.md
Statele Unite vor desemna Arabia Saudită drept „aliat major non-NATO", potrivit unui anunț făcut de președintele american Donald Trump, citat de Politico. Statutul conferă o cooperare militară aprofundată, fără a include o garanție de apărare reciprocă. Anunțul a fost făcut marți, în contextul în care SUA și Arabia Saudită au ajuns la un nou acord […]
09:30
Panică la liceul „Dante Alighieri” din capitală! S-a produs un scurt circuit în cantină # Realitatea.md
Un incendiu a izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Dante Alighieri" de pe strada Ion Creangă din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:41. Potrivit primelor informații un transformator electric a fost cuprins de flăcări. La fața locului au intervenit trei echipaje de salvatori și pompieri. Ajunși, angajații IGSU au stabilit […]
09:20
Ucraina și România: Drone militare au intrat noaptea în spațiul aerian al Republicii Moldova # Realitatea.md
Trei drone militare ar fi intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova, potrivit canalelor de Telegram din Ucraina care publică harta atacurilor rusești din această noapte și dimineață. Cert este că o dronă a intrat în spațiul aerian al României, în județele Tulcea și Galați, pătrunzând aproximativ 8 kilometri în interior în zona localităților Periprava […]
08:50
Medicii de familie au în evidență mai puține gravide, dar mai multe sarcini cu probleme de sănătate # Realitatea.md
Din cauza crizei demografice prin care trece Republica Moldova, medicii de familie au la evidență mai puține gravide, dar mai multe sarcini cu probleme de sănătate. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Consens Național" de la RLIVE TV. Potrivit invitaților, starea de sănătate a gravidelor pune presiune pe medicii de familie din regiuni, care […]
08:50
De ce avocatul lui Nicanor Ciochină nu se prezintă la ședință – „Acest dosar nu are prioritate” # Realitatea.md
Dumitru Buliga, unul dintre avocații fostului primar de Boldurești Nicanor Ciochină, susține că nu se poate prezenta la ședințe, deoarece judecătorul nu l-a consultat atunci a stabit programul și el este antrenat în alte procese, „eu nu lucrez doar pe dosarul Ciochină Nicanor, a spus el pentru TVR Moldova. Nicanor Ciochină, învinuit că a lovit […]
08:40
Compania germană ARX Robotics a obținut un nou contract major în Ucraina pentru furnizarea sistemelor terestre fără echipaj GEREON. Potrivit informațiilor companiei, în Ucraina urmează să fie dezvoltat „cel mai mare parc de robotizare militară terestră din lume", format din câteva sute de platforme interconectate într-o singură rețea. Conform presei țării vecine, rețeaua de vehicule […]
08:30
În caz de război cu Rusia, România ar trebui să reziste 45 de zile până vin trupele NATO # Realitatea.md
România ar trebui să fie capabilă să reziste timp de circa 45 de zile în cazul unui conflict armat major cu Rusia, până când trupele NATO ar putea ajunge pe teritoriul său, potrivit estimărilor oficialilor Uniunii Europene dintr-un
08:20
Lapoviță și ninsoare în Capitală: „Serviciile municipale sunt în teren și intervin acolo unde este necesar” # Realitatea.md
Primăria Chișinău anunță că serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții pentru a înlătura efectele schimbării bruște a vremii, după emiterea Codului galben de lapoviță și ninsoare. Autoritățile precizează că „la această oră, serviciile municipale sunt în teren și intervin acolo unde este necesar”. „Pentru a preveni eventualele incidente, Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să utilizeze […] Articolul Lapoviță și ninsoare în Capitală: „Serviciile municipale sunt în teren și intervin acolo unde este necesar” apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Dronele rusești au atacat în noaptea de marți spre miercuri mai multe zone rezidențiale din Harkov, al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei. Autoritățile locale au raportat 32 de persoane rănite, printre care doi copii. Mai multe focare au apărut după impact, iar mulți locuitori au ieșit în grabă din locuințe. Potrivit datelor inițiale, […] Articolul Harkov, lovit de un nou atac cu drone: Zeci de persoane rănite apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Roblox lansează o nouă funcție pentru a-i proteja pe copii de conversațiile cu necunoscuți # Realitatea.md
Copiii nu vor mai putea discuta cu străini adulți pe Roblox, ca parte a unei extinderi a măsurilor de siguranță. Platforma de jocuri introduce verificarea facială obligatorie pentru accesul la funcțiile de chat. Roblox a fost criticat pentru că a permis tinerilor să acceseze conținut neadecvat și să comunice cu adulții. În martie, directorul executiv […] Articolul Roblox lansează o nouă funcție pentru a-i proteja pe copii de conversațiile cu necunoscuți apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Spania anunţă un ajutor militar pentru Ucraina de 615 milioane de dolari. Ce include acest nou program de sprijin # Realitatea.md
Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a anunțat marți un nou pachet de asistență militară pentru Ucraina, în valoare de 615 milioane de euro începând de „luna viitoare”, transmite Agerpres. Măsura urmărește consolidarea capacităților de apărare ale Kievului în contextul invaziei ruse declanșate în februarie 2022. „L-am informat pe președintele (Volodimir) Zelenski că luna viitoare Spania va […] Articolul Spania anunţă un ajutor militar pentru Ucraina de 615 milioane de dolari. Ce include acest nou program de sprijin apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Horoscopul zilei de 19 noiembrie 2025 arată că Universul îți trimite semnale subtile, momente de limpezire și impulsuri emoționale menite să te conducă spre alegeri mai înțelepte. Este o zi a transformărilor lente, dar vizibile, în care te poți reconecta profund cu tine însăți. Este o zi dedicată transformării interioare, în care fiecare zodie primește […] Articolul Horoscop zilnic 19 noiembrie 2025. Berbecii pot întâmpina probleme legate de bani apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 19 noiembrie 2025. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 66 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 97 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 86 de bani. Rubla rusească costă 20 de bani, iar […] Articolul Cursul valutar oficial pentru 19 noiembrie 2025, stabilit de BNM apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
În mai multe regiuni ale Republicii Moldova au căzut deja primii fulgi din sezonul rece. Un strat subțire de zăpadă a putut fi admirat de locuitorii țării. Datele aplicațiilor meteo internaționale, confirmate și de sinopticienii moldoveni, arată că primele localități în care vor cădea fulgi de nea sunt Briceni, Dondușeni, Ocnița, Soroca, Drochia, Edineț și […] Articolul A căzut prima zăpadă. În mai multe localități din țară ninge apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Reacție rapidă în Polonia: Avioane militare decolate după atacurile rusești din vestul Ucrainei # Realitatea.md
Avioane poloneze şi ale aliaţilor au fost ridicate de la sol miercuri dimineaţă pentru a proteja spaţiul aerian al Poloniei. Se întâmplă după ce Rusia a efectuat noi atacuri aeriene în vestul Ucrainei, aproape de frontiera poloneză, au transmis forţele armate ale statului membru NATO. ”Au fost mobilizate perechi de avioane de vânătoare cu reacţie […] Articolul Reacție rapidă în Polonia: Avioane militare decolate după atacurile rusești din vestul Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
23:50
Procesul privind operațiile estetice clandestine la spitalul MS, clasat. Nemerenco și-a amintit despre cazul Monalisa # Realitatea.md
Procesul privind intervențiile estetice ilegale, desfășurate într-o secție clandestină de la spitalul Ministerului Sănătății (MS), a fost clasat. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către serviciul de presă al Procuraturii Generale. Conform responsabililor, pe 12 februarie 2025 a fost pornită urmărirea penală de către Centrul Național Anticorupție, fiind anchetat presupusul abuz de serviciu. Oamenii […] Articolul Procesul privind operațiile estetice clandestine la spitalul MS, clasat. Nemerenco și-a amintit despre cazul Monalisa apare prima dată în Realitatea.md.
23:10
Peste 500.000 de bilete de avion pe ruta China-Japonia au fost anulate în doar două zile, după ce oficialii de la Beijing le-au recomandat cetăţenilor lor să evite Japonia, pe fondul tensiunilor diplomatice dintre cele două ţări, transmite adevărul.ro. Informaţia a fost confirmată marţi, 18 noiembrie, de un analist independent din industria aeriană. Potrivit cifrelor furnizate de […] Articolul China și Japonia în criză diplomatică: Jumătate de milion de bilete anulate apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
OMS avertizează: Una din șase infecții bacteriene devine rezistentă la antibioticele standard # Realitatea.md
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a avertizat că rezistența la antimicrobiene provoacă deja o urgență sanitară la nivel global, amenințând să anuleze aproape un secol de progrese medicale, pe măsură ce infecțiile comune devin din ce în ce mai greu de tratat, transmite agerpres.ro. Saia Ma’u Piukala, directorul regional al OMS pentru zona Pacificului de […] Articolul OMS avertizează: Una din șase infecții bacteriene devine rezistentă la antibioticele standard apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85 de ani # Realitatea.md
Termometrele din Moscova au indicat marţi, 18 noiembrie curent, 9,9 grade Celsius, un record pentru ultimii 85 de ani, potrivit meteorologilor, transmite digi24.ro. Potrivit lui Evgueni Tishkovets, unul dintre cei mai populari „oameni ai vremii” din Rusia, recordul pentru 18 noiembrie data din 1940 când s-au înregistrat 9,4 grade Celsius, a transmis agenția EFE preluată […] Articolul „A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Timpul de emitere a unei asigurări „Carte Verde” a ajuns astăzi la doar două minute, ceea ce optimizează fluxurile interne ale societăților de asigurări și oferă un plus de confort pentru consumatori, a declarat viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Constantin Șchendra, la Conferința de Asigurări 2025, transmite IPN. Potrivit lui Șchendra, digitalizarea a devenit normă […] Articolul Digitalizarea transformă piața asigurărilor: „Carte Verde” în doar două minute apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Spatari: „Ședințele Parlamentului au fost prea mult pentru Cheianu și nu a rezistat. Nu cred că vor mai pleca deputați” # Realitatea.md
Președintele Comisiei parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari, a comentat retragerea deputatului Cheianu, afirmând că acesta a renunțat la mandat din motive medicale. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RLIVE TV. „După câteva sesiuni, domnul Cheianu a spus că nu rezistă și renunță. Îi dăm crezare, nu cred că a avut […] Articolul Spatari: „Ședințele Parlamentului au fost prea mult pentru Cheianu și nu a rezistat. Nu cred că vor mai pleca deputați” apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
Nicolae Botgros, deputat sau artist plătit? Stamate: „Dacă rămâne în Parlament, trebuie să cânte gratis. Legea e clară” # Realitatea.md
Ex-deputata PAS, Olesea Stamate, afirmă că activitatea artistică remunerată a maestrului Nicolae Botgros este incompatibilă cu mandatul său de deputat. Potrivit legislației, un ales al poporului nu poate desfășura activități plătite în afara funcției publice, cu excepția celor didactice sau științifice. Declarația afost făcută în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RLIVE TV. „Este incompatibil. Atât […] Articolul Nicolae Botgros, deputat sau artist plătit? Stamate: „Dacă rămâne în Parlament, trebuie să cânte gratis. Legea e clară” apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Condiții mai bune pentru pacienți: Secția de chirurgie din Fălești, complet renovată # Realitatea.md
Pacienții Spitalului raional Fălești sunt tratați în condiții mai bune după ce Secția chirurgie generală a fost renovată complet. Lucrările au constat în reparația saloanelor, înlocuirea instalațiilor uzate și dotarea încăperilor cu echipamente conforme standardelor actuale. „Au fost efectuate lucrări de desfacere a tencuielii, pardoselilor, tâmplăriei, țevilor și radiatoarelor vechi, demontarea placajelor din faianță, grunduirea […] Articolul Condiții mai bune pentru pacienți: Secția de chirurgie din Fălești, complet renovată apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a susținut marți discursul de închidere al celei de-a doua zile a European Business Summit de la Bruxelles, prezentând viziunea economică și europeană a țării și mesajul ferm că „Moldova este pregătită, competitivă și deschisă pentru investiții”. „Este o mare onoare să rostesc cuvântul de închidere al unei reuniuni care […] Articolul Premierul, la Bruxelles: Economia Moldovei accelerează; PIB-ul a crescut cu 1,1% apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Pana majoră de internet, în urma cărora mai multe platforme au fost indisponibile: Cloudflare explică motivul # Realitatea.md
Mai multe site-uri web de mare profil, inclusiv X și ChatGPT, au fost indisponibile marți, după o defecțiune majoră care a afectat compania de infrastructură internet Cloudflare. Mii de utilizatori au raportat probleme pe platforma Downdetector, semnalând că nu pot accesa diverse site-uri și aplicații. Cloudflare a anunțat că „întreruperea semnificativă” fusese cauzată de un fișier […] Articolul Pana majoră de internet, în urma cărora mai multe platforme au fost indisponibile: Cloudflare explică motivul apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
VIDEO Accident șocant în Chișinău: un șofer trece pe roșu și aruncă un Volvo între un pilon și zidul unei case # Realitatea.md
Un accident de circulație cu circumstanțe bizare a avut loc în această seară în intersecția străzilor Ismail și 31 August 1989 din Chișinău. Momentul impactului a fost surprins de o cameră de bord, arătând cum un șofer pătrunde în intersecție pe culoarea roșie a semaforului, în timp ce vehiculul din fața sa se oprise regulamentar, […] Articolul VIDEO Accident șocant în Chișinău: un șofer trece pe roșu și aruncă un Volvo între un pilon și zidul unei case apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Deputații PAS i-au adus omagiu lui Ilie Ilașcu: „Rămâne o figură definitorie a rezistenței anilor 90” # Realitatea.md
Deputați ai Parlamentului Republicii Moldova au adus un omagiu lui Ilie Ilașcu, erou al luptei pentru Eliberare Națională. Legislatorii au depus flori, și-au luat rămas-bun de la Ilie Ilașcu, a declarat vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, transmite MOLDPRES. „Astăzi am depus flori și ne-am luat rămas bun de la Ilie Ilașcu — erou al luptei pentru […] Articolul Deputații PAS i-au adus omagiu lui Ilie Ilașcu: „Rămâne o figură definitorie a rezistenței anilor 90” apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Pericol de gripă aviară: ANSA impune măsuri stricte pentru gospodăriile din nordul Moldovei # Realitatea.md
Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor, responsabilă de raioanele Edineț, Briceni, Ocnița și Dondușeni avertizează populația despre pericolu răspândirii focarelor de gripă aviară înalt patogenă (H5N1) în mai multe țări europene, inclusiv Germania, Franța, Spania, Irlanda și Danemarca. În procesul de eradicare, în aceste state au fost nimicite până la 1,5 milioane de păsări. Totodată, au […] Articolul Pericol de gripă aviară: ANSA impune măsuri stricte pentru gospodăriile din nordul Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
VIDEO Unde își păstrează Moldova rezervele de gaz? Autoritățile dezvăluie cantitățile și riscurile din spate # Realitatea.md
Republica Moldova dispune în prezent de aproximativ 50 de milioane de metri cubi de gaze naturale în rezerve strategice, suficiente pentru a acoperi circa 10 zile de consum în cazul întreruperii aprovizionării. Despre aceasta au anunțat directorul ANRE, Alexei Taran, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unui club de presă ”Dialog despre provocările actuale […] Articolul VIDEO Unde își păstrează Moldova rezervele de gaz? Autoritățile dezvăluie cantitățile și riscurile din spate apare prima dată în Realitatea.md.
