Wizz Air, amendată cu jumătate de milion de euro pentru promovarea înșelătoare a unui abonament
Realitatea.md, 19 noiembrie 2025 14:10
Wizz Air a fost amendată cu 500.000 de euro de Autoritatea Antitrust din Italia (AGCM), după ce instituția a constatat că operatorul low cost a promovat în mod înșelător abonamentul anual „Wizz All You Can Fly". Potrivit autorităților italiene, compania a prezentat produsul ca fiind un serviciu „nelimitat", fără a menționa clar numeroasele restricții care
• • •
Acum 5 minute
14:20
Mai mulți locuitori din Italia au surprins un incident neobișnuit în care un grup de hoți a furat un bancomat, potrivit Digi24.ro. Bancomatul a fost tras de o mașină pe șosea, fiind legat de aceasta cu o frânghie, conform imaginilor apărute pe rețelele sociale. Localnicii au filmat întreaga scenă cu telefonul mobil, surprinzând modul în
14:20
Joi, declarată zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu. Maia Sandu a semnat decretul # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a declarat joi, 20 noiembrie, zi de doliu în amintirea eroului Republicii Moldova, Ilie Ilașcu. Decretul a fost semnat de șefa statului. Toți cei care doresc să îi aducă un omagiu se pot prezenta la Palatul Național între orele 10:00 și 13:00. „Joi, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu
Acum 15 minute
14:10
Wizz Air, amendată cu jumătate de milion de euro pentru promovarea înșelătoare a unui abonament # Realitatea.md
Wizz Air a fost amendată cu 500.000 de euro de Autoritatea Antitrust din Italia (AGCM), după ce instituția a constatat că operatorul low cost a promovat în mod înșelător abonamentul anual „Wizz All You Can Fly". Potrivit autorităților italiene, compania a prezentat produsul ca fiind un serviciu „nelimitat", fără a menționa clar numeroasele restricții care
14:10
„November Investment Brunch – Bucharest Real Estate Event”: Proimobil prezintă la Chișinău direcțiile de investiții # Realitatea.md
Compania Proimobil organizează la Chișinău evenimentul „November Investment Brunch – Bucharest Real Estate Event", o întâlnire dedicată investitorilor interesați de oportunitățile oferite de piața imobiliară din zona de nord a Bucureștiului. După succesul evenimentului „Summer Brunch", care a reunit peste 200 de participanți, noua ediție aduce în prim-plan direcțiile de investiții pentru anul 2026 și
Acum 30 minute
14:00
România a cumpărat portul Giurgiuleși. Europarlamentar: „O investiție strategică și deșteaptă” # Realitatea.md
România a cumpărat portul internațional Giurgiulești, singurul port al Republicii Moldova cu acces la Dunăre și Marea Neagră, a anunțat europarlamentarul Nicu Ștefănuță. Informația a fost făcută publică într-o postare online, după ce noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit cu mai mulți eurodeputați români. Potrivit lui Ștefănuță, tranzacția reprezintă „o investiție strategică
Acum o oră
13:50
Tensiuni diplomatice: reacția Kremlinului după decizia Poloniei de a închide consulatul # Realitatea.md
După ce Polonia a decis închiderea ultimului consulat general rus din Gdansk, Rusia a anunțat o reducere a prezenței diplomatice poloneze pe teritoriul său, scrie Digi24.ro. Ministra Afacerilor Externe a Rusiei, Maria Zaharova, a declarat că Moscova va lua măsura de a reduce prezența diplomatică și consulară a Poloniei în Federația Rusă. Decizia Poloniei a
13:40
Un lot de 2.000 de kilograme de amidon de cartofi, destinat vânzării pe teritoriul Republicii Moldova, a fost nimicit prin incinerare, după ce inspectorii ANSA au constatat că produsul era contaminat cu organisme modificate genetic. „În cadrul Programului național de monitorizare a organismelor modificate genetic (OMG) la produsele alimentare provenite din import, inspectorii ANSA au
13:40
Spațiul aerian polonez, în alertă maximă după atacurile cu drone din vestul Ucrainei # Realitatea.md
Polonia a închis temporar aeroporturile din Lublin și Rzeszów după ce regiunea Harikov a fost vizată pentru a treia noapte consecutiv de atacuri cu drone. Mai multe dintre dronele care au atacat Ucraina au intrat în spațiul aerian polonez, determinând autoritățile să ia măsuri urgente pentru securizarea traficului aerian. Comandamentul operațional polonez a anunțat mobilizarea
13:40
Un număr tot mai mare de copii și adolescenți din Europa se confruntă cu tulburări mintale, potrivit unui raport recent al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Documentul, elaborat de biroul OMS pentru Europa, cuprinde informaţii despre starea sănătății mintale la tinerii din regiune și atrage atenția asupra unei tendințe îngrijorătoare: problemele emoționale și psihologice sunt
Acum 2 ore
13:10
Produsele de import la vedere, cele moldovenești la podea. Supermarketurile umilesc producătorii locali # Realitatea.md
Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor", Alexandr Slusari, critică dur modul în care marile lanțuri de retail tratează producătorii autohtoni și acuză autoritățile că nu intervin pentru a corecta o practică care dezavantajează clar agricultura locală. Într-o postare însoțită de imagini dintr-un supermarket, el arată că produsele de import sunt plasate pe rafturile cele
13:00
Vlah: Ne-am adresat Curții de Apel cu solicitarea de a ridica restricția asupra activității Partidului „Inima Moldovei” # Realitatea.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei", afirmă că dosarul formațiunii pe care o conduce a ajuns în impas. Potrivit acesteia, Ministerul Justiției nu a prezentat nicio probă privind „finanțarea ilegală" a partidului, iar termenul de examinare a cererii a expirat. Astfel, astăzi, Vlah s-a adresat Curții de Apel cu apelul de a ridica restricția
12:50
Guvernarea PAS nu va mai permite repetarea neregulilor electorale din Găgăuzia, iar procesele electorale din autonomie vor fi monitorizate direct de Comisia Electorală Centrală de la Chișinău. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp, în cadrul emisiunii „Spațiul Public" de la Radio Moldova, scrie newsmaker.md. Potrivit deputatului, autoritățile locale
12:50
Ion Chicu, după ce o dronă a survolat spațiul aerian al țării: „Solicităm convocarea unei ședințe a CNS” # Realitatea.md
Deputatul Blocului „Alternativa", Ion Chicu, solicită conducerii de vârf a țării să convoace o ședință a Consiliului Național de Securitate pentru a decide acțiuni concrete de apărare a securității statului, după ce o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. „Cerem de la conducerea de vârf a țării să întreprindă toate acțiunile pentru
12:50
De trei ani, Young Artist Auction, program realizat de Artcor, susține și promovează arta tânără din Republica Moldova, oferind vizibilitate și oportunități noii generații de artiști. Ediția din 2025 confirmă vitalitatea scenei artistice locale, dezvăluind un val nou de talente pe care publicul este invitat să le descopere la Licitația din 22 noiembrie. 130 de
12:40
Un accident petrecut în timpul unei recepții la Ministerul Întreprinderilor din Italia a dus la distrugerea unei opere de artă de valoare inestimabilă, conform presei italiene. Consilierul regional pentru Industrie din Sardinia, Emanuele Cani, a căzut pe scările Palazzo Piacentini și și-a lovit capul de un vitraliu. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere
12:30
Conferință „20 de ani cu Constantin Stere”, susținută de Victor Durnea, la Muzeul Național al Literaturii Române # Realitatea.md
Fundația Heritage 21, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, editura Știința, Teatrul Național „Eugene Ionesco" și compania „Megagen Moldova", organizează un nou eveniment în cadrul programului Lecturi Interbelice, parte a festivalului cultural Interbelic Fest @ Chișinău.RO. Pe 21 noiembrie 2025, ora 15:00, la Muzeul Național al Literaturii Române
Acum 4 ore
12:20
Reținut în flagrant: Un străin a încercat să mituiască un vameș de la Aeroportul Chișinău # Realitatea.md
Un străin a fost reținut în flagrant în timp ce transmitea bani unui inspector vamal din cadrul PTF „Aeroportul Internațional Chișinău". Bănuitul a fost denunțat la CNA după ce, anterior, ar mai fi încercat să corupă același funcționar vamal. „Potrivit materialelor cauzei, banii ar fi fost oferiți pentru facilitarea trecerii frontierei de stat și pentru
12:20
Rusia, lovită din nou: ultimul consulat din Polonia se închide după sabotajul feroviar # Realitatea.md
Polonia intenționează să închidă ultimul său consulat rus în următoarele zile, ca reacție la exploziile produse pe calea ferată. Decizia a fost anunțată de ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, potrivit rbc.ua. Ministrul a precizat că Varșovia va răspunde în scurt timp sabotajului care a afectat infrastructura feroviară. El a subliniat că măsurile luate nu
12:20
A cerut 18 000 de euro pentru angajări în silvicultură: Un bărbat a fost condamnat la închisoare # Realitatea.md
Un bărbat a fost condamnat la trei ani de închisoare și la o amendă de 150 000 de lei pentru trafic de influență. Sentința a fost pronunțată la 30 decembrie 2024 de Judecătoria Strășeni, sediul Central. Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), instanța a dispus suspendarea parțială a pedepsei privative de libertate. Astfel, condamnatul urmează să execute
12:10
Comisia Europeană și-a actualizat prognoza privind evoluția economiei Republicii Moldova, estimând o creștere a PIB-ului de 1,6% în 2025, față de 0,9% prognozat în luna mai. Potrivit raportului din toamnă, ritmul de expansiune va accelera la 2,6% în 2026, ușor sub proiecția anterioară de 2,8%, urmând ca în 2027 economia să înregistreze un avans de
12:10
Oleg Ozerov, convocat joi la MAE după ce o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Moldovei # Realitatea.md
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, va fi convocat mâine, 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe pentru a i se transmite protestul ferm al părții moldovenești, după ce spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă. „Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian
12:10
Activele companiei Lukoil din Republica Moldova nu sunt vizate de nicio procedură de naționalizare, a declarat marți ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei intervenții televizate. Oficialul a ținut să clarifice public speculațiile apărute în spațiul mediatic privind posibilitatea preluării forțate a operațiunilor locale ale gigantului petrolier rus, transmite BANI.MD. Junghietu a subliniat că statul
12:00
VIDEO Vizite surpriză: Zelenski în Turcia, generalii SUA în Ucraina pentru pace cu Rusia # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit miercuri, 19 noiembrie, în Turcia pentru discuții cu președintele Recep Tayyip Erdogan, întâlnire ce urmărește consolidarea demersurilor de pace cu Rusia. În paralel, secretarul armatei americane, Dan Driscoll, împreună cu generali de rang înalt, a ajuns la Kiev într-o misiune transmisă din partea administrației Trump, potrivit kyivpost.com. Misiunea americană
12:00
Grosu condamnă un nou atac masiv asupra Ucrainei: „Moldova cere oprirea imediată a războiului” # Realitatea.md
Un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei a avut loc în noaptea trecută, soldat cu cel puțin nouă morți și zeci de răniți. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a reacționat printr-un mesaj public în care a condamnat ferm violențele și a reiterat solidaritatea țării noastre cu poporul ucrainean. „Ucraina continuă să
11:40
A fost lansat concursul pentru premiile în domeniul culturii. Candidații pot depune dosarul la una dintre cele 18 categorii # Realitatea.md
Ministerul Culturii din Republica Moldova a dat startul concursului „Premii în domeniul culturii". Distincțiile se acordă anual pentru produsele de creaţie şi inovaţiile artistice cu un impact semnificativ asupra artelor profesioniste, patrimoniului cultural naţional şi internaţional. Categoriile pentru anul 2025 includ 15 distincții: Premiul Valeriu Cupcea – artă teatrală Premiul Constantin Stere – literatură Premiul Gavriil
11:40
Percheziții la un avocat și la Biroul de Probațiune Dondușeni: Juristul, reținut pentru corupție # Realitatea.md
CNA a descins cu percheziții astăzi dimineața, 19 noiembrie, la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Avocatul a fost reținut și plasat în izolator pentru 72 de ore, după ce ar fi pretins bani de la soția
11:30
Uniunea Europeană intenționează să creeze o autoritate centrală care să coordoneze achiziția și stocarea mineralelor critice, a declarat comisarul european pentru industrie, Stephane Sejourne. Oficialul spune că măsura este necesară pentru a împiedica Statele Unite să își asigure aprovizionarea înaintea Europei, scrie MediaFax.ro. În candrul unui interviu, Sejourne afirmă că UE a devenit o victimă
11:20
Delapidări de peste 1,5 mln lei: O fostă contabilă-șef adjunct a unei bănci, trimisă în judecată # Realitatea.md
O fostă contabilă-șef adjunct a unei bănci cu filiala în Fălești a fost trimisă în judecată pentru delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și de falsificarea documentelor oficiale. Potrivit Procuraturii Generale (PG), în perioada 2012–2015, inculpata, în calitate de contabilă a băncii, ar fi sust
10:50
Comerțul ilicit cu țigarete în Republica Moldova, în scădere, arată un nou studiu IPSOS # Realitatea.md
În perioada aprilie – mai 2025, ponderea comerțului ilegal cu țigarete în Republica Moldova a constituit 7,9%, în scădere cu 1,9 puncte procentuale față de septembrie – octombrie 2024, potrivit datelor studiului realizat de compania de cercetare IPSOS. Este al doilea an când piața neagră de produse de tutun înregistrează o descreștere. Anterior, experții au […] Articolul Comerțul ilicit cu țigarete în Republica Moldova, în scădere, arată un nou studiu IPSOS apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Moldova dă lovitura pe piața ucraineană: Chișinăul devine unul dintre principalii exportatori de benzină # Realitatea.md
Importurile de benzină ale Ucrainei au înregistrat în octombrie 2025 unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii doi ani, ajungând la 168,2 mii de tone. Volumul este cu 19% mai mare decât în septembrie și cu 64% peste cel raportat în aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de enkorr.ua. În total, în […] Articolul Moldova dă lovitura pe piața ucraineană: Chișinăul devine unul dintre principalii exportatori de benzină apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Ministerul Apărării explică de ce radarele nu au detectat drona, care a trecut prin Moldova: ”A zburat prea jos” # Realitatea.md
Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat că o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, în noaptea din 19 noiembrie. Instituția precizează însă că drona nu a fost detectată de sistemele de monitorizare a spațiului aerian din cauza altitudinii mici de zbor. ”Ministerul Apărării comunică următoarele: că în urma schimbului de informații cu […] Articolul Ministerul Apărării explică de ce radarele nu au detectat drona, care a trecut prin Moldova: ”A zburat prea jos” apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Pană de curent în sectorul Telecentru al capitalei: Circulația troleibuzelor, afectată # Realitatea.md
O pană de curent produsă în această dimineață în sectorul Telecentru al capitalei, pe șoseaua Hîncești, în zona Gării Auto Sud-Vest, a perturbat circulația transportului public electric. Din cauza întreruperii alimentării cu energie, troleibuzele de pe rutele nr. 9 și 17 nu mai pot ajunge la capătul de linie și circulă doar până la strada […] Articolul Pană de curent în sectorul Telecentru al capitalei: Circulația troleibuzelor, afectată apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
10:20
După ratarea tranșei FMI, Marcel Spatari dă asigurări: „Avem surse alternative de finanțare” # Realitatea.md
Președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, afirmă că Republica Moldova dispune de surse alternative de finanțare, chiar și în contextul ratării tranșei de aproximativ 170 de milioane de dolari din partea Fondului Monetar Internațional. Deputatul subliniază că relația cu FMI rămâne importantă pentru credibilitatea externă a țării, însă situația bugetară actuală permite acoperirea […] Articolul După ratarea tranșei FMI, Marcel Spatari dă asigurări: „Avem surse alternative de finanțare” apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Ucraina solicită statelor membre ale Uniunii Europene o hotărâre politică, în cursul lunii viitoare, pentru eliberarea unui împrumut de 163 de miliarde de dolari, scrie MediaFax.ro. Suma ar urma să fie acoperită din activele înghețate ale statului rus. Cererea vine pe fondul îngrijorărilor privind un posibil deficit major în bugetul Ucrainei pentru anul 2026. Situația […] Articolul Ucraina cere UE o decizie rapidă pentru împrumutul bazat pe activele rusești apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Poliția de Frontieră confirmă ca spațiul Moldovei a fost survolat de drone. În noaptea de 19 noiembrie 2025, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA). Aparatul […] Articolul Poliția de frontieră confirmă ca spațiul Moldovei a fost survolat de drone apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Prima ninsoare din acest an i-a scos pe drumari din toate colțurile țării la treabă. În raioanele Criuleni, Dubăsari, Călărași, Ialoveni, Anenii Noi și Rîșcani au fost împrăștiate peste 60 de tone de sare tehnică pentru combaterea poleiului și prevenirea blocajelor în trafic. La nivel național, în intervenții au fost implicate 11 utilaje și 7 […] Articolul Drumarii din țară, în acțiune! Peste 60 de tone de sare împrăștiate pe trasee apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Explozie puternică într-o gospodărie din Florești: scurgerea de gaz de la aragaz a provocat deflagrația # Realitatea.md
O explozie puternică a avut loc în dimineața zilei de marți, 18 noiembrie, într-o gospodărie din orașul Mărculești, raionul Florești. Deflagrația a fost generată de utilizarea necorespunzătoare a unei butelii de gaz, însă, din fericire, nu au fost raportate victime. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Serviciul 112 a fost alertat la ora […] Articolul Explozie puternică într-o gospodărie din Florești: scurgerea de gaz de la aragaz a provocat deflagrația apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
SUA acordă Arabiei Saudite statutul de „aliat major non-NATO” în urma unui nou acord de securitate # Realitatea.md
Statele Unite vor desemna Arabia Saudită drept „aliat major non-NATO”, potrivit unui anunț făcut de președintele american Donald Trump, citat de Politico. Statutul conferă o cooperare militară aprofundată, fără a include o garanție de apărare reciprocă. Anunțul a fost făcut marți, în contextul în care SUA și Arabia Saudită au ajuns la un nou acord […] Articolul SUA acordă Arabiei Saudite statutul de „aliat major non-NATO” în urma unui nou acord de securitate apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Panică la liceul „Dante Alighieri” din capitală! S-a produs un scurt circuit în cantină # Realitatea.md
Un incendiu a izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Dante Alighieri” de pe strada Ion Creangă din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:41. Potrivit primelor informații un transformator electric a fost cuprins de flăcări. La fața locului au intervenit trei echipaje de salvatori și pompieri. Ajunși, angajații IGSU au stabilit […] Articolul Panică la liceul „Dante Alighieri” din capitală! S-a produs un scurt circuit în cantină apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Ucraina și România: Drone militare au intrat noaptea în spațiul aerian al Republicii Moldova # Realitatea.md
Trei drone militare ar fi intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova, potrivit canalelor de Telegram din Ucraina care publică harta atacurilor rusești din această noapte și dimineață. Cert este că o dronă a intrat în spațiul aerian al României, în județele Tulcea și Galați, pătrunzând aproximativ 8 kilometri în interior în zona localităților Periprava […] Articolul Ucraina și România: Drone militare au intrat noaptea în spațiul aerian al Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Medicii de familie au în evidență mai puține gravide, dar mai multe sarcini cu probleme de sănătate # Realitatea.md
Din cauza crizei demografice prin care trece Republica Moldova, medicii de familie au la evidență mai puține gravide, dar mai multe sarcini cu probleme de sănătate. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Consens Național” de la RLIVE TV. Potrivit invitaților, starea de sănătate a gravidelor pune presiune pe medicii de familie din regiuni, care […] Articolul Medicii de familie au în evidență mai puține gravide, dar mai multe sarcini cu probleme de sănătate apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
De ce avocatul lui Nicanor Ciochină nu se prezintă la ședință – „Acest dosar nu are prioritate” # Realitatea.md
Dumitru Buliga, unul dintre avocații fostului primar de Boldurești Nicanor Ciochină, susține că nu se poate prezenta la ședințe, deoarece judecătorul nu l-a consultat atunci a stabit programul și el este antrenat în alte procese, „eu nu lucrez doar pe dosarul Ciochină Nicanor, a spus el pentru TVR Moldova. Nicanor Ciochină, învinuit că a lovit […] Articolul De ce avocatul lui Nicanor Ciochină nu se prezintă la ședință – „Acest dosar nu are prioritate” apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Compania germană ARX Robotics a obținut un nou contract major în Ucraina pentru furnizarea sistemelor terestre fără echipaj GEREON. Potrivit informațiilor companiei, în Ucraina urmează să fie dezvoltat „cel mai mare parc de robotizare militară terestră din lume”, format din câteva sute de platforme interconectate într-o singură rețea. Conform presei țării vecine, rețeaua de vehicule […] Articolul Ucraina va găzdui cel mai mare parc de roboți militari tereștri din lume apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
În caz de război cu Rusia, România ar trebui să reziste 45 de zile până vin trupele NATO # Realitatea.md
România ar trebui să fie capabilă să reziste timp de circa 45 de zile în cazul unui conflict armat major cu Rusia, până când trupele NATO ar putea ajunge pe teritoriul său, potrivit estimărilor oficialilor Uniunii Europene dintr-un raport privind mobilitatea militară. În prezent, deplasarea unei armate din porturile strategice din vest către țările din […] Articolul În caz de război cu Rusia, România ar trebui să reziste 45 de zile până vin trupele NATO apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
08:20
Lapoviță și ninsoare în Capitală: „Serviciile municipale sunt în teren și intervin acolo unde este necesar” # Realitatea.md
Primăria Chișinău anunță că serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții pentru a înlătura efectele schimbării bruște a vremii, după emiterea Codului galben de lapoviță și ninsoare. Autoritățile precizează că „la această oră, serviciile municipale sunt în teren și intervin acolo unde este necesar”. „Pentru a preveni eventualele incidente, Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să utilizeze […] Articolul Lapoviță și ninsoare în Capitală: „Serviciile municipale sunt în teren și intervin acolo unde este necesar” apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Dronele rusești au atacat în noaptea de marți spre miercuri mai multe zone rezidențiale din Harkov, al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei. Autoritățile locale au raportat 32 de persoane rănite, printre care doi copii. Mai multe focare au apărut după impact, iar mulți locuitori au ieșit în grabă din locuințe. Potrivit datelor inițiale, […] Articolul Harkov, lovit de un nou atac cu drone: Zeci de persoane rănite apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Roblox lansează o nouă funcție pentru a-i proteja pe copii de conversațiile cu necunoscuți # Realitatea.md
Copiii nu vor mai putea discuta cu străini adulți pe Roblox, ca parte a unei extinderi a măsurilor de siguranță. Platforma de jocuri introduce verificarea facială obligatorie pentru accesul la funcțiile de chat. Roblox a fost criticat pentru că a permis tinerilor să acceseze conținut neadecvat și să comunice cu adulții. În martie, directorul executiv […] Articolul Roblox lansează o nouă funcție pentru a-i proteja pe copii de conversațiile cu necunoscuți apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Spania anunţă un ajutor militar pentru Ucraina de 615 milioane de dolari. Ce include acest nou program de sprijin # Realitatea.md
Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a anunțat marți un nou pachet de asistență militară pentru Ucraina, în valoare de 615 milioane de euro începând de „luna viitoare”, transmite Agerpres. Măsura urmărește consolidarea capacităților de apărare ale Kievului în contextul invaziei ruse declanșate în februarie 2022. „L-am informat pe președintele (Volodimir) Zelenski că luna viitoare Spania va […] Articolul Spania anunţă un ajutor militar pentru Ucraina de 615 milioane de dolari. Ce include acest nou program de sprijin apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Horoscopul zilei de 19 noiembrie 2025 arată că Universul îți trimite semnale subtile, momente de limpezire și impulsuri emoționale menite să te conducă spre alegeri mai înțelepte. Este o zi a transformărilor lente, dar vizibile, în care te poți reconecta profund cu tine însăți. Este o zi dedicată transformării interioare, în care fiecare zodie primește […] Articolul Horoscop zilnic 19 noiembrie 2025. Berbecii pot întâmpina probleme legate de bani apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 19 noiembrie 2025. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 66 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 97 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 86 de bani. Rubla rusească costă 20 de bani, iar […] Articolul Cursul valutar oficial pentru 19 noiembrie 2025, stabilit de BNM apare prima dată în Realitatea.md.
