Cetățenii din cinci localități și-au ales primarii. Rezultatele preliminare CEC
NordNews, 17 noiembrie 2025 10:00
Cetățenii din satele Bașcalia (Basarabeasca), Ustia (Glodeni), Natalievca (Fălești), Cremenciug (Soroca) și comuna Călinești (Fălești) și-au ales primarii din primul tur al alegerilor noi desfășurate duminică, 16 noiembrie, transmite MOLDPRES. Ion Bordan, candidat independent, a fost unicul candidat la alegerile noi desfășurate la Bașcalia, raionul Basarabeasca. Acesta a fost votat de toți cetățenii ieșiți la [...]
Alte ştiri de NordNews
Acum 15 minute
10:10
Trump susține sancțiuni dure pentru țările care fac afaceri cu Rusia. Iranul ar putea fi inclus în pachet # NordNews
SUA pregătesc un nou val de sancțiuni economice pentru statele care cumpără petrol, gaze, uraniu sau alte produse energetice din Rusia. Președintele american Donald Trump a anunțat că este de acord cu legislația propusă în Congres, care ar impune tarife de până la 500% pentru importurile în SUA provenite din țările ce colaborează economic cu [...]
Acum 30 minute
10:00
Acum o oră
09:40
Accident cu șapte persoane rănite la Sângerei: Doi copii mici și cinci adulți, transportați la spital # NordNews
Șase persoane, dintre care doi copii mici, au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs duminică seara, 16 noiembrie, în jurul orei 17:45, pe traseul R-13, în apropierea satului Cubolta, raionul Sângerei. Poliția a fost alertată imediat și a stabilit preliminar că, în momentul impactului, un șofer de 38 de ani, aflat la [...]
Acum 4 ore
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 17 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6334 lei; Dolarul american: 16.8977 lei, mai ieftin cu 0,03 lei; Leul românesc: 3.8607 lei; Hrivna ucraineană: 0.4022 lei; Rubla rusească: 0.2088 lei, mai ieftin cu 0,01 [...]
06:50
În nordul Republicii Moldova, pe 17 noiembrie, se așteaptă o vreme mohorâtă, cu cer predominant noros și posibile ploi slabe în a doua parte a zilei. Vântul va sufla din sectorul nordic, slab până la moderat, atingând pe alocuri rafale până la 20 km/h . Umiditatea aerului se va menține ridicată, în jur de 70–80% [...]
06:40
Nativii sunt invitați să îmbrățișeze diferențele și să recunoască frumusețea care stă în diversitate. Citește horoscopul zilei de 17 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Scorpionii își schimbă cursul vieții, iar asta îi face să fie mult mai vigilenți. Interacțiunile la care sunt supuși acum îi ajută să înțeleagă mai bine tabloul general, [...]
Acum 24 ore
17:00
Ziua mondială a comemorării victimelor traficului rutier: crește numărul accidentelor în R. Moldova # NordNews
În R. Moldova, 209 persoane au decedat în accidente rutiere anul trecut, iar în primele trei trimestre ale acestui an, alți 134 de oameni și-au pierdut viața. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică cu ocazia Zilei mondiale a comemorării victimelor traficului rutier, marcată anual în a treia duminică a lunii noiembrie, transmite [...]
16:50
Alegeri locale noi în șase localități din Moldova: peste 29% prezență la vot până la ora 15:00 # NordNews
În șase localități din Republica Moldova, astăzi se desfășoară alegeri locale noi pentru primari și consilieri locali. Comisia Electorală Centrală a anunțat prezența la vot în aceste circumscripții. Astfel, până la ora 15:00, la vot s-au prezentat, în total, 6674 de alegători, ceea ce reprezintă 29,54% din numărul celor incluși pe listele electorale. Localitățile cu [...]
Ieri
06:40
Nativii sunt sfătuiți să ia o pauză atunci când simt nevoia. Citește horoscopul zilei de 16 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Capricornii caută armonie în relații, mai ales atunci când se simt nesiguri pe alegerile lor, potrivit catine.ro. Emoțiile nativilor se află sub influența Lunii, ceea ce înseamnă că fiecare trebuie [...]
15 noiembrie 2025
18:40
VIDEO „Generația Pădurii” la Sângerei: 700 de voluntari și 90 de mii de puieți pentru viitorul verde al Moldovei # NordNews
Soldați, pompieri, carabinieri, politicieni și angajați din diverse domenii au lăsat birourile și uniformele, s-au îmbrăcat în haine de lucru și au pus mâna pe lopeți. Peste 700 de voluntari s-au alăturat, pe 15 noiembrie 2025, campaniei ,,Generația Pădurii'', pentru a sădi 80 de mii de puieți de salcâm și 10 mii de puieți de [...]
13:30
Premierul Alexandru Munteanu respinge acuzațiile privind legături cu firma ucraineană Venbest # NordNews
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a respins acuzațiile apărute într-un articol publicat pe site-ul ucrainean Euromaidan, potrivit cărora firma ucraineană Venbest – în care deține 16% din acțiuni – ar fi fost implicată în activități ce ar fi afectat interesele Ucrainei. În materialul citat, premierul este acuzat de legături cu companii de securitate implicate în [...]
13:20
Casieră din Chișinău, condamnată pentru delapidare: peste 273 de mii de lei sustrași dintr-un schimb valutar # NordNews
O casieră de 24 de ani din Chișinău a fost condamnată după ce a sustras treptat peste 273.000 de lei dintr-un schimb valutar unde lucra. Femeia, angajată din iunie 2024, a scos zilnic sume mici de bani din casierie, iar neregulile au fost descoperite în urma unei inventarieri ce a indicat lipsuri totale de aproximativ [...]
13:00
Ruta Gastronomică Transfrontalieră România–Republica Moldova: un tur de 1 500 km prin gusturi autentice și tradiții comune # NordNews
Patrimoniul culinar comun al României și Republicii Moldova capătă o formă concretă prin lansarea Rutei Gastronomice Transfrontaliere România–Republica Moldova, prezentată oficial pe 14 noiembrie. Proiectul este realizat în parteneriat de Oficiul Național al Turismului și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est România, transmite IPN. Traseul din Republica Moldova însumează 1 506 kilometri și include 25 de [...]
12:40
Apel pentru tinerii creatori de conținut: înscrieri deschise în programul „Europe Action Influencer” # NordNews
Tinerii activi pe rețelele sociale au acum șansa de a deveni parte a unui program național dedicat combaterii dezinformării și promovării parcursului european al Republicii Moldova. Inițiativa Europeană lansează apelul deschis „Become a Europe Action Influencer", dedicat celor care vor să creeze conținut de impact și să explice publicului ce înseamnă o Moldovă europeană. Programul [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Republica Moldova a introdus, în mod discret, în dotare primele sale obuziere autopropulsate moderne ATMOS 2000 de 155 mm, achiziționate din Israel. Ministerul Apărării a confirmat utilizarea lor publicând imagini cu artileria respectivă. Aceste sisteme marchează trecerea oficială a Moldovei de la artileria sovietică tractată la tehnică modernă compatibilă cu standardele NATO. Noile obuziere ATMOS [...]
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,05 lei. Carburantul costă 23,22 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,03 lei până la costul de 20,92 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...]
06:40
Nativii sunt invitați să exploreze situații inedite în viața personală. Citește horoscopul zilei de 15 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Berbecii sunt plini de energie, iar asta le oferă șansa de a-și pune ideile în aplicare. Astrele le recomandă să meargă pe același drum ales de ceva vreme, potrivit catine.ro. Magia [...]
14 noiembrie 2025
19:20
Unul dintre cele mai importante foruri de dezbatere publică privind evoluțiile economice și sociale ale Republicii Moldova – Conferința MACRO – revine și în acest an. Ediția din 2025, organizată de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup" în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert" Moldova, va avea loc pe 28 noiembrie 2025, la Chișinău, și va avea ca [...]
19:20
Concursul național de fotografie „Porțile Moldovei", desfășurat în perioada 4 septembrie – 11 noiembrie 2025, și-a premiat câștigătorii în cadrul Forumului Alianței Asociațiilor de Băștinași, care s-a desfășurat la Chișinău. Acesta s-a desfășurat în două etape și a adunat peste 100 de participanți din întreaga țară și din diaspora, fiecare având posibilitatea să trimită până [...]
17:50
ECC Moldova, în dialog cu rețeaua ECC-Net: vizită de lucru la Bruxelles și prezentarea rezultatelor primului an de activitate # NordNews
În perioada 11–12 noiembrie 2025, Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova (ECC Moldova) a fost reprezentat la Bruxelles de directoarea executivă, Mihaela Pascal în cadrul unei vizite ce a avut drept obiectiv consolidarea cooperării internaționale în domeniul protecției consumatorilor și apropierea Republicii Moldova de rețeaua europeană ECC-Net. În data de 11 noiembrie, ECC Moldova [...]
16:50
Inovație în agricultura Moldovei: peste 30 de specii de semințe hibride create pentru condițiile locale # NordNews
Peste 30 de specii de semințe hibride, adaptate la condițiile pedoclimatice ale Republicii Moldova, au fost dezvoltate prin colaborarea dintre antreprenori, agricultori și cercetători. Rezultatele au fost prezentate în cadrul Forumul Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat", informează IPN. Semințele hibride oferă mai multe beneficii pentru fermieri: maturitate rapidă, gust intens, reziliență sporită, [...]
16:30
Compania „Executive JETZ Handling” vrea să devină furnizorul principal de combustibil pentru Aeroportul Chișinău # NordNews
Compania „Executive JETZ Handling", prezentă de doi ani pe Aeroportul Internațional Chișinău, își extinde activitatea și pregătește importul de combustibil de aviație JET A-1, cu obiectivul de a deveni furnizor complet pentru aeronave private, școli de aviație și alte tipuri de avioane care operează pe aeroport. Contactat de IPN, directorul executiv al companiei, Dorin Plugaru, [...]
15:50
Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova ajunge la 100 de organizații și devine un model național de dezvoltare locală # NordNews
Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova (AABM) marchează un nou pas important în consolidarea mișcării civice din jurul comunităților locale și a diasporei, ajungând la 100 de organizații membre. Rețeaua transformă migrația într-o resursă strategică pentru dezvoltarea locală și națională, contribuind la inițiative care întăresc coeziunea socială, parteneriatele locale și implicarea moldovenilor din străinătate în [...]
15:50
VIDEO Moldova, nod într-o rețea transfrontalieră de droguri: 16 reținuți în cinci state și patru laboratoare descoperite # NordNews
O rețea transnațională de producere și trafic a drogurilor, care opera atât în republică, cât și în patru state ale Uniunii Europene, a fost destructurată în cadrul operațiunii internaționale „Ice Age". Șaisprezece persoane au fost reținute, iar valoarea drogurilor ridicate depășește 42 de milioane de lei. Anunțul a fost făcut de procurorii PCCOCS și Poliția [...]
15:00
Serviciul 112 modernizează infrastructura pentru integrarea sistemului eCall în Republica Moldova # NordNews
Serviciul național pentru apelurile de urgență 112 anunță că proiectul de implementare a sistemului eCall în Republica Moldova avansează conform planului, marcând un pas important spre modernizarea intervențiilor în caz de accidente rutiere și alinierea la standardele europene. eCall este o tehnologie inteligentă instalată în vehicule, capabilă să apeleze automat numărul 112 în cazul unui [...]
14:40
Șeful Biroului Vamal Nord, Nicolae Mazanca, a fost depistat cu o avere nejustificată de aproape 1,3 milioane de lei, potrivit unui act de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), pe 14 noiembrie curent. Funcționarul riscă demiterea și interdicția de a ocupa funcții publice timp de trei ani. Potrivit ANI, diferențele au fost identificate [...]
12:40
Un grup de elevi de la Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor (CESPA) din Bălți a vizitat Parlamentul Republicii Moldova, unde a asistat la o ședință plenară și a urmărit modul în care sunt dezbătute și votate proiectele de lege. Tinerii au venit însoțiți de profesoarele Olesea Vatavu și Alina Rajcovscaia. Elevii fac [...]
11:40
Comunitatea românească din nordul Bucovinei este în doliu după moartea
11:30
Alexandru Munteanu a prezentat comunității de afaceri franco-române oportunitățile de investiții în Republica Moldova # NordNews
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit miercuri, 13 noiembrie, la București, cu reprezentanții comunității de afaceri franco-române, în cadrul unei reuniuni organizate la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Franceze în România (CCIFER), cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Franceze în Republica Moldova (CCI France Moldavie). Întâlnirea a fost dedicată oportunităților de [...] Articolul Alexandru Munteanu a prezentat comunității de afaceri franco-române oportunitățile de investiții în Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
11:10
EURO 2028: Patru țări găzduitoare, nouă stadioane și un final grandios pe Wembley – UEFA a făcut anunțul oficial # NordNews
UEFA a prezentat oficial lista celor nouă stadioane pe care se vor juca meciurile Campionatului European din 2028, precum și perioada de desfășurare a turneului. EURO 2028 va avea loc între 9 iunie și 9 iulie, iar competiția va fi găzduită de Anglia, Scoția, Irlanda și Țara Galilor. Meciul de deschidere se va disputa la [...] Articolul EURO 2028: Patru țări găzduitoare, nouă stadioane și un final grandios pe Wembley – UEFA a făcut anunțul oficial apare prima dată în NordNews.
10:10
La final de mandat de deputat, Ceban propune ca cetățenii să ia cuvântul din tribuna Parlamentului # NordNews
În ultimul său discurs în Legislativ, fostul deputat al fracțiunii „Alternativa”, Ion Ceban, a anunțat că formațiunea sa va înainta un proiect de lege care să permită accesul cetățenilor la tribuna Parlamentului, pentru a se adresa direct deputaților. Inițiativa ar urma să fie aplicată o dată pe lună. Ceban a argumentat că oamenii trebuie să [...] Articolul La final de mandat de deputat, Ceban propune ca cetățenii să ia cuvântul din tribuna Parlamentului apare prima dată în NordNews.
09:30
Calitatea aerului în Chișinău și Bălți a înregistrat, pe 13 noiembrie, depășiri ușoare ale nivelului admis de poluanți, arată măsurătorile Agenției de Mediu. Valorile ridicate au fost constatate în principal în zonele cu trafic intens, fără acumulări majore. Potrivit specialiștilor, schimbările atmosferice din ultimele 24 de ore – influența unui front rece, advecția maselor de [...] Articolul Poluare peste normă în Chișinău și Bălți: Traficul intens ridică nivelul poluanților apare prima dată în NordNews.
09:20
Ultima zi de agitație electorală înainte de alegerile locale noi. CEC cere înlăturarea publicității electorale # NordNews
Este ultima zi în care concurenții electorali mai pot face agitație înainte de alegerile locale noi din 16 noiembrie, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). În total, scrutinul va avea loc în șase localități din Republica Moldova. Potrivit Codului electoral, agitația este strict interzisă atât în ziua alegerilor, cât și în ajunul acestora. În aceste două [...] Articolul Ultima zi de agitație electorală înainte de alegerile locale noi. CEC cere înlăturarea publicității electorale apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,04 lei. Carburantul costă 23,17 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,04 lei până la costul de 20,89 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Carburanții urcă în preț. Tarifele pentru 14 noiembrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 14 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6379 lei; Dolarul american: 16.9205 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8628 lei; Hrivna ucraineană: 0.4023 lei; Rubla rusească: 0.2101 lei, mai scump cu 0,01 [...] Articolul Dolarul pierde din greutate. Curs valutar oficial, 14 noiembrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Nativii sunt îndemnați să-și ia un moment pentru a-și investiga viața personală. Citește horoscopul zilei de 14 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Cu Luna care se odihnește în Fecioară, dorința de a pune totul în ordine este mult mai intensă. Cei mai mulți își doresc răbdare pentru a duce la final [...] Articolul Peștii îmbrățișează schimbările. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
13 noiembrie 2025
20:10
Pe un teren de antrenament de lângă Bălți, strigătele de comandă s-au amestecat cu sirenele ambulanțelor și nori de fum dens. În ciuda ploilor reci de noiembrie, zeci de militari și carabinieri aleargă printre baricade, simulând apărarea unei baze, dispersarea unei mulțimi furioase și acordarea primului ajutor unui „rănit” întins pe câmp. Este atmosfera exercițiului [...] Articolul VIDEO „Scutul Păcii 2025”, la Bălţi: Armata Națională trece examenul pentru misiuni ONU apare prima dată în NordNews.
18:30
Fermierii afectați de înghețurile din primăvară încep să primească ajutorul financiar al statului # NordNews
Fermierii ale căror culturi au fost compromise de înghețurile târzii din primăvara acestui an încep, începând de astăzi, să primească sprijinul financiar promis de stat. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat că fondurile vor ajunge la agricultorii afectați la culturile de sfeclă de zahăr și la plantațiile perene. Pe lângă compensațiile [...] Articolul Fermierii afectați de înghețurile din primăvară încep să primească ajutorul financiar al statului apare prima dată în NordNews.
18:30
Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova (ECC Moldova) a participat, în perioada 11–12 noiembrie, la Bruxelles, la reuniunea directorilor ECC-Net și la evenimentul aniversar dedicat celor 20 de ani ai rețelei europene. Delegația a fost condusă de directoarea executivă, Mihaela Pascal. În cadrul reuniunii, ECC Moldova a prezentat principalele rezultate din primul an de [...] Articolul ECC Moldova, la Bruxelles: primul an de activitate prezentat rețelei ECC-Net apare prima dată în NordNews.
18:10
Tinerii artiști din Republica Moldova au pentru prima dată acces la bursele programului „Tinere Talente 2026”, lansat de Fundația Regală Margareta a României. Programul, dedicat elevilor și studenților din domeniul artelor vizuale și al muzicii clasice, oferă sprijin financiar și profesional pentru dezvoltarea creativității, transmite IPN. În total, sunt disponibile 36 de burse, destinate tinerilor [...] Articolul Fundația Regală Margareta extinde programul „Tinere Talente” în Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
18:00
Act fals care cere o taxă de 350 de euro, distribuit online. Serviciul Vamal avertizează populația # NordNews
Serviciul Vamal avertizează că un nou document fals circulă intens pe internet, fiind prezentat drept o „Declarație vamală pentru inspecția vamală efectuată”. Conform falsului act, cetățenilor li s-ar solicita achitarea unei taxe de 350 de euro pentru o pretinsă asigurare medicală, transmite IPN. Instituția respinge ferm autenticitatea documentului și precizează că nu emite astfel de [...] Articolul Act fals care cere o taxă de 350 de euro, distribuit online. Serviciul Vamal avertizează populația apare prima dată în NordNews.
16:40
Articolul LIVE Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 13 noiembrie 2025 apare prima dată în NordNews.
15:50
Guvernul Serbiei vrea să interzică Radio Europa Liberă și două posturi TV acuzate de „influență străină” # NordNews
Guvernul Serbiei intenționează să interzică emisia Radio Europa Liberă (RFE/RL) și a două posturi de televiziune cu acoperire regională, acuzându-le că acționează ca „agenți ai serviciilor de informații străine”. Anunțul a fost făcut de ministrul Informațiilor, Boris Bratina, în contextul protestelor tot mai intense ale opoziției împotriva președintelui Aleksandar Vučić, relatează EFE, citat de digi24.ro. [...] Articolul Guvernul Serbiei vrea să interzică Radio Europa Liberă și două posturi TV acuzate de „influență străină” apare prima dată în NordNews.
14:40
VIDEO Dragostea pentru micuți i-a făcut să uite de stereotipuri. Din 450 de educatori în grădinițele din Bălți, trei sunt bărbați # NordNews
Stereotipul că doar femeile pot fi educatori la grădiniță încă persistă în societate, dar poate fi contrazis prin exemple vii. La Bălți, din peste 450 de cadre didactice din instituțiile pre-școlare, doar trei sunt bărbați și toți coordonatori muzicali. Unul dintre ei este Tudor Lungu, de la grădinița nr. 4 „Grigore Vieru”. De peste jumătate [...] Articolul VIDEO Dragostea pentru micuți i-a făcut să uite de stereotipuri. Din 450 de educatori în grădinițele din Bălți, trei sunt bărbați apare prima dată în NordNews.
12:50
VIDEO Grup criminal organizat, documentat pentru contrabandă cu țigarete pe ruta Chișinău–București. # NordNews
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu angajații Serviciului Vamal și procurorii PCCOCS, au documentat activitatea unui grup criminal organizat specializat în contrabandă cu țigarete. Gruparea era implicată în scoaterea ilicită de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizelor, folosind ruta feroviară Chișinău–București. Potrivit informațiilor acumulate, un grup de persoane, unele aflate în proces [...] Articolul VIDEO Grup criminal organizat, documentat pentru contrabandă cu țigarete pe ruta Chișinău–București. apare prima dată în NordNews.
12:40
Republica Moldova preia președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei pentru următoarele șase luni # NordNews
Începând cu 14 noiembrie, Republica Moldova va deține președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei – unul dintre cele mai importante organisme politice ale organizației europene. Mandatul țării noastre se va desfășura în perioada 14 noiembrie 2025 – 15 mai 2026. Cu această ocazie, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, va efectua vineri o vizită de lucru [...] Articolul Republica Moldova preia președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei pentru următoarele șase luni apare prima dată în NordNews.
12:30
Razii ecologice în raionul Florești: încălcări ale legislației de mediu sancționate de inspectorii de mediu # NordNews
Inspectorii de mediu din raionul Florești au efectuat controale în localitățile Gvozdova, Chirileuca, Cenușa și Varvareuca, pentru a verifica respectarea legislației de protecție a mediului. În urma raziilor, au fost depistate mai multe nereguli și contravenții care afectează mediul înconjurător. În extravilanul orașului Florești, inspectorii au identificat o gunoiște neautorizată. Persoana care a depozitat ilegal [...] Articolul Razii ecologice în raionul Florești: încălcări ale legislației de mediu sancționate de inspectorii de mediu apare prima dată în NordNews.
11:20
Ana Revenco // Moldova își construiește prima „arhitectură națională de apărare informațională”, pe fondul amenințărilor hibride # NordNews
Republica Moldova face un pas decisiv în consolidarea rezilienței sale informaționale. În cadrul conferinței „Cartografierea factorilor și stimulentelor FIMI legate de alegeri în Republica Moldova”, Ana Revenco, directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, a prezentat un plan detaliat pentru crearea unei arhitecturi naționale proactive de securitate informațională, prima de acest gen în regiune. [...] Articolul Ana Revenco // Moldova își construiește prima „arhitectură națională de apărare informațională”, pe fondul amenințărilor hibride apare prima dată în NordNews.
10:40
Articolul LIVE Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 13 noiembrie 2025 apare prima dată în NordNews.
10:30
Salariile președintei Maia Sandu și ale fostului premier Dorin Recean au rămas la aproape jumătate față de remunerația miniștrilor și deputaților, deoarece ambii au refuzat majorările salariale oferite în 2023. Dezvăluirea a fost făcută de deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, într-un interviu pentru Unimedia. Potrivit parlamentarului, decizia celor doi lideri [...] Articolul Sandu și Recean au refuzat dublarea salariilor: „Noi primim multe critici” apare prima dată în NordNews.
