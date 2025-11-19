Asociațiile studențești pot accesa finanțare de până la 600.000 de lei

18:40

Republica Moldova rămâne vulnerabilă în fața amenințărilor la adresa securității naționale. Astăzi, la Chișinău, în cadrul Forumului Moldova Security, oficialii și reprezentanții societății civile au tras un semnal de alarmă despre cât de expus este statul la războiul hibrid purtat de Rusia. De la lipsa unor mecanisme, care să identifice atacurile cibernetice, până la un cadru legislativ învechit, Chişinăul mai are mult de recuperat. Experții spun că, ani la rând, securitatea a fost neglijată, iar acest lucru face ca statul să nu poată reacționa rapid și eficient la pericolele care apar.