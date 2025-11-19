Incendiu în curtea unui liceu din Chișinău; Un transformator electric a fost cuprins de flăcări
TVR Moldova, 19 noiembrie 2025 10:30
În dimineața zilei de 19 noiembrie 2025, pompierii IGSU au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, situat pe strada Ion Creangă nr. 80 din municipiul Chișinău.
• • •
Acum 5 minute
10:50
Ministerul Apărării confirmă survolul unei drone în spațiul aerian al Republicii Moldova # TVR Moldova
Ministerul Apărării al Republicii Moldova a anunțat că, în urma schimbului de informații cu partenerii din Ucraina și România, s-a confirmat survolarea spațiului aerian național de către o dronă, în noaptea de 19 noiembrie 2025.
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
10:10
Precizările Poliției de Frontieră privind drona semnalată în apropierea graniței cu Ucraina # TVR Moldova
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a venit cu precizări oficiale în legătură cu semnalarea unei posibile drone în proximitatea frontierei de stat. În noaptea de 19 noiembrie 2025, o patrulă mobilă a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, aflat la circa 2.000 de metri de linia frontierei, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA).
Acum 2 ore
09:50
Sistemele radar ar fi surprins o dronă în R. Moldova; România a intervenit cu patru avioane militare # TVR Moldova
A fost detectată prezența unei drone în spațiul aerian național în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, a transmis Ministerul Apărării Naționale al României într-un comunicat. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane și două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol. Au fost transmise și două mesaje Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea și nordul județului Galați.
09:10
Mulți legumicultori își închid serele odată cu venirea frigului. Cine a învestit în sisteme de încălzire își permit menținerea producției aproape până la Crăciun. La Onițcani, în raionul Criuleni, tomatele încă se coc și se vând ca pâinea caldă. Prețul bun și posibilitatea de a le culege direct din seră atrag cumpărători din toată Republica Moldova.
Acum 4 ore
08:30
Primii fulgi de zăpadă și-au făcut apariția în Republica Moldova, odată cu schimbarea bruscă a vremii și instituirea Codului galben de fenomene meteo. În acest context, serviciile naționale au acționat pe parcursul nopții pentru a înlătura efectele cauzate de ninsori și pentru a menține circulația rutieră în condiții de siguranță.
08:00
Casa Albă poartă discuții secrete cu Kremlinul pentru a pune capăt războiului din Ucraina # TVR Moldova
Casa Albă și Kremlinul au lucrat în secret la o propunere de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a relatat Axios pe 18 noiembrie, citând oficiali americani și ruși, potrivit kyivindependent.com.
07:50
Procurorul Alexandru Cernei a depus pe 18 noiembrie solicitare pentru prelungirea arestului preventiv al lui Vladimir Plahotniuc cu încă 30 de zile, care urmează să fie examinat astăzi, pe 19 noiembrie. Pe 24 noiembrie, expiră mandatele de arestare aplicate lui Vladimir Plahotniuc, extrădat la Chișinău pe 25 septembrie din Grecia.
Acum 24 ore
20:50
Reacția Kievului după ce au fost identificați sabotori ucraineni în Polonia: În spate se află Rusia # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a reacționat la concluziile publicate de serviciile speciale poloneze privind identificarea a doi cetățeni ucraineni suspectați de comiterea de acte de sabotaj asupra căii ferate sub conducerea serviciilor speciale rusești.
19:10
Un proiect pentru creșterea rezilienței la dezastre, de 1,7 mil. de euro, a fost lansat în Bălți # TVR Moldova
Un proiect pentru creșterea rezilienței la dezastre a fost lansat în municipiul Bălți şi în comuna Miroslava. Valoarea programului transfrontalier se ridică la 1, 7 milioane de euro şi se va desfăşura pe o perioadă de doi ani. Implementarea proiectului va contribui la creșterea capacității de răspuns și la reducerea timpului de intervenție pentru o populație de peste 348 de mii de persoane din zona transfrontalieră.
18:50
Munteanu: Extinderea UE, o investiție strategică în stabilitatea, securitatea, prosperitatea Europei # TVR Moldova
Extinderea Uniunii Europene este o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea Europei. Este unul mesajele transmise de premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, azi, la Bruxelles în cadrului primului Forum al Uniuniii Europene privind extinderea 2025. Evenimentul a reunit lideri politici si reprezentanți ai societății civile din statele membre și din țările partenere de extindere. Forumul este găzduit de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, președintele Consiliului European, António Costa, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
18:40
Republica Moldova rămâne vulnerabilă în fața amenințărilor la adresa securității naționale # TVR Moldova
Republica Moldova rămâne vulnerabilă în fața amenințărilor la adresa securității naționale. Astăzi, la Chișinău, în cadrul Forumului Moldova Security, oficialii și reprezentanții societății civile au tras un semnal de alarmă despre cât de expus este statul la războiul hibrid purtat de Rusia. De la lipsa unor mecanisme, care să identifice atacurile cibernetice, până la un cadru legislativ învechit, Chişinăul mai are mult de recuperat. Experții spun că, ani la rând, securitatea a fost neglijată, iar acest lucru face ca statul să nu poată reacționa rapid și eficient la pericolele care apar.
18:10
Nicolae Rotaru a salvat naționala de la înfrângere în preliminariile Campionatului European U-21 # TVR Moldova
Nicolae Rotaru a fost salvatorul naționalei de tineret a Republicii Moldova. În preliminariile Campionatului European U-21 din 2027, atacantul clubului Petrocub Hîncești a marcat golul egalizator din meciul cu Kazakhstan în minutul 90.
18:10
Munteanu, în discuții cu Costa: „R. Moldova este în plină transformare într-un stat european” # TVR Moldova
Prioritățile de reformă ale Guvernului, concentrarea pe relansarea economiei și pașii următori în procesul de aderare la UE au fost subiectele întrevederii de marți a prim-ministrului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, potrivit gov.md.
17:40
„Acest dosar nu are prioritate”. De ce avocatul lui Ciochină nu se prezintă la ședințele de judecată # TVR Moldova
Dumitru Buliga, unul dintre avocații fostului primar de Boldurești Nicanor Ciochină, susține că nu se poate prezenta la ședințe, deoarece judecătorul nu l-a consultat atunci a stabit programul și el este antrenat în alte procese, „eu nu lucrez doar pe dosarul Ciochină Nicanor, a spus el pentru TVR Moldova.
17:30
Ultimii patru martori în dosarul „Frauda Bancară", în care este judecat Plahotniuc sunt de negăsit # TVR Moldova
Ultimii patru martori în dosarul "Frauda Bancară", în care este judecat şi oligarhul Vladimir Plahotniuc, sunt de negăsit. Procurorii anticorupţie încă nu au reuşit să ia legătura cu aceştia. Între timp, astăzi au fost audiaţi alţi doi martori din partea acuzării. Vladimir Plahotniuc refuză în continuare să participe la şedinţele de judecată.
17:10
Radu Albot, debut cu victorie în minim de seturi la turneul de categoria challenger, în Egipt # TVR Moldova
Radu Albot a debutat cu o victorie în minim de seturi la turneul de categoria challenger, organizat în Egipt. Tenismenul din Republica Moldova s-a calificat în optimile de finală, unde va juca cu al cincilea favorit al competiției.
17:10
Cinci ani de închisoare pentru bărbatul care a lovit o judecătoare cu o cheie metalică în instanță # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare într-un caz de huliganism agravat, după ce un bărbat a atacat o judecătoare în sala de judecată. Inculpatul a fost condamnat la 5 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis.
16:40
Meteorologii au emis o avertizare cod galben valabilă pentru miercuri, 19 noiembrie, între orele 3:00 și 12:00, din cauza condițiilor meteorologice periculoase. În nordul și centrul țării se așteaptă ninsoare și lapoviță, iar în sud, ploi și lapoviță. Izolat, se pot forma depuneri de polei și strat de zăpadă, ceea ce va face drumurile alunecoase și va afecta circulația rutieră.
16:20
O problemă tehnică a serviciului Cloudflare a afectat numeroase site-uri web din întreaga lume # TVR Moldova
O întrerupere majoră a avut loc în serviciul cloud Cloudflare, companie americană care oferă infrastructură de rețea. Aceasta problemă a perturbat numeroase site-uri web din întreaga lume, inclusiv rețeaua socială X și Spotify.
16:20
Constantin Roșca, locuitor al raionului Cahul, a câștigat peste un milion de lei la Loteria Națională. Bărbatul a obținut inițial 100.000 de lei, iar ulterior a câștigat încă 1.180.000 de lei.
16:10
Tinerii luptători de taekwondo din Republica Moldova au impresionat la Cupa Europei, organizată în orașul bulgar Plovdiv. Au fost cucerite 16 medalii, dintre care trei de aur, în categoriile de cadeți, juniori și tineret.
16:00
Cum a fost pedepsită o avocată pentru că a influențat un dosar penal de trafic de copii? # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat o avocată găsită vinovată de trafic de influență după ce a solicitat de la clienții săi 10.000 de euro pentru a influența favorabil desfășurarea urmăririi penale. Instanța a aplicat o amendă de 185.000 de lei și i-a interzis să profeseze ca avocat timp de cinci ani.
15:50
Doi cetățeni ucraineni care colaborează cu serviciile secrete rusești sunt responsabili pentru recentele acte de sabotaj de pe calea ferată, a declarat premierul Donald Tusk în fața Seimului. El a adăugat că bărbații au fugit din Polonia prin punctul de trecere a frontierei dintre Polonia și Belarus, potrivit presei poloneze.
15:40
Un nou post de televiziune, legat de canalul propagandistic Russia Today și de o organizație controlată de oligarhul fugar Ilan Șor a fost lansat în Kârgâzstan.
15:10
Primul Forum al Uniuniii Europene privind extinderea 2025 are loc astăzi la Bruxelles. Evenimentul reuneşte lideri politici, reprezentanți ai societății civile din statele membre și din țările partenere de extindere. Forumul este găzduit de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, președintele Consiliului European, António Costa, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Republica Moldova este reprezentantă de prim-ministrul Alexandru Munteanu.
15:00
Munteanu, după discuția cu eurodeputații români: Prietenii noștri ne reprezintă vocea și interesele # TVR Moldova
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut, marți, o discuție cu eurodeputații români Siegfried Mureșan, Nicu Ștefănuță, Victor Negrescu și Dan Barna, în contextul primei sale vizite oficiale efectuate la Bruxelles, potrivit Guvernului Republicii Moldova.
14:40
Trei blocuri de locuințe din Bubuieci, cu curent de șantier de opt ani. Ce spune dezvoltatorul? # TVR Moldova
Locatarii de la 3 blocuri de pe străzile Zidarilor și Pietrarilor din Bubuieci stau deseori pe întuneric din cauza deconectărilor de la energia electrică. Clădirile sunt alimentate în regim de șantier, cu instalații care nu suportă consumul locatarilor. Aceștia și-au cumpărat apartamentele în urmă cu opt ani, dar probleme tot sunt. Dezvoltatorul dă asigurări că a fost găsită o soluţie.
14:20
14:10
Promo-LEX solicită Guvernului să îi asigure lui V. Pogorlețchi reabilitare medicală și psihologică # TVR Moldova
Activistul civic Vadim Pogorlețchi a fost eliberat din închisoare de regimul separatist după trei ani de detenţie. Avocatul Asociației Promo-LEX susține că Pogorleţchi a fost supus unui regim de izolare aproape totală, în condiții inumane. Promo-LEX cere Guvernului Republicii Moldova să ia masuri concrete pentru reabilitarea completă a lui Vadim Pogorlețchi.
13:40
Premierul Munteanu la Bruxelles: Extinderea UE este cel mai bun răspuns la provocările externe # TVR Moldova
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a efectuat astăzi prima sa vizită oficială la Bruxelles, participând la primul forum dedicat extinderii Uniunii Europene. În cadrul evenimentului, drapelul Republicii Moldova a fost arborat alături de cele ale statelor membre, un simbol al parcursului european al țării.
13:40
Ilie Ilașcu, elogiat de Maia Sandu: „Curajul său l-a transformat într-un simbol al rezistenței” # TVR Moldova
A murit fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol şi deputat Ilie Ilașcu. A încetat din viață luni seara, la vârsta de 73 de ani, iar anunțul a fost făcut de familie. Figură emblematică a rezistenței din stânga Nistrului, Ilie Ilaşcu lasă în urmă un capitol important din istoria recentă a românilor. Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o pot face la capela Bisericii "Sfânta Sofia" din București, până pe 20 noiembrie.
13:40
Deciziile controversate ale judecătorului de la Soroca, Ghenadie Tocaiuc: Cazul Adrian Nichifor # TVR Moldova
Ghenadie Tocaiuc, judecător la Judecătoria Soroca din ianuarie 2018, este în centrul atenției după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat solicitarea procurorului general privind pornirea urmăririi penale pe numele său. Acum câteva săptămâni, acest judecător, împreună cu alți doi magistrați, în stare de ebrietate, ar fi agresat un angajat al unei benzinării din același municipiu. Tocaiuc s-ar fi urcat după asta la volanul unei maşini și ar fi provocat un accident rutier.
12:20
Un nou tip de fraudă: Cum îți pot accesa infractorii telefonul și conturile bancare de la distanță? # TVR Moldova
Tot mai multe persoane sunt vizate de o nouă metodă de escrocherie, prin care infractorii reușesc să preia controlul total asupra telefonului mobil, inclusiv accesul la aplicațiile bancare, parole și date personale. Ținta preferată sunt utilizatorii contactați prin WhatsApp, Viber sau alte aplicații de mesagerie, de persoane care se prezintă drept angajați ai unor operatori de telefonie mobilă.
12:10
11:40
A vândut influență și a cauzat 15 mii de euro prejudiciu; Un bărbat, condamnat și anunțat în căutare # TVR Moldova
Un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și samavolnicie. Sentința a fost pronunțată pe 17 noiembrie, iar pedeapsa urmează să fie executată într-un penitenciar de tip semiînchis. Până la rămânerea definitivă a hotărârii, inculpatului i-a fost aplicată măsura preventivă de arest și a fost dat în căutare.
11:20
Un polițist din Nisporeni a fost reținut în flagrant de CNA după ce a primit 4 000 de lei mită # TVR Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un angajat al Inspectoratului de Poliție Nisporeni în momentul primirii unei mite de 4 000 de lei.
11:00
Procurorul general a cerut acordul CSM pentru urmărirea penală a unui judecător chefliu de la Soroca # TVR Moldova
Procurorul general, Alexandru Machidon, a solicitat acordul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru urmărirea penală a judecătorului din Soroca, Ghenadie Tocaiuc, precizează Ziarul de Gardă , care acum câteva săptămâni, împreună cu alți doi magistrați, în stare de ebrietate, ar fi agresat un angajat al unei benzinării din același municipiu. Tocaiuc s-ar fi urcat ulterior la volanul unei maşini și ar fi provocat un accident rutier.
Ieri
10:50
La Sloveanca, Sângerei, un bărbat a ajuns la spital cu arsuri de grave în urma unui incendiu # TVR Moldova
Un bărbat de 67 de ani a suferit arsuri grave în urma unui incendiu izbucnit în locuința sa din raionul Sângerei. Potrivit unui comunicat emis de Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), incidentul s-a produs în dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, la ora 08:06, într-o casă din satul Sloveanca.
10:50
Procurorul general cere acordul pentru urmărirea penală a judecătorului Tocaiuc, implicat în scandal # TVR Moldova
Procurorul general, Alexandru Machidon cere acordul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru urmărirea penală a unui judecător. Conform surselor ZdG acesta este Ghenadie Tocaiuc, care acum câteva săptămâni ar fi fost printre cei trei judecători, care în stare de ebrietate ar fi agresat un angajat al unei benzinării din Soroca. Tocaiuc s-ar fi urcat, ulterior, la volanul unei maşini și ar fi provocat un accident rutier.
10:40
Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului României se vor reuni în ședință comună. Reuniunea celor două comisii va avea loc la București, pe data de 19 noiembrie, informează Parlamentul R. Moldova.
10:40
Andrei Crigan: „Integrarea nu se realizează doar prin tratate, ci prin fiecare proiect comun” # TVR Moldova
În cadrul Conferinței Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Metropolitane, organizată la Iași în perioada 12–14 noiembrie 2025 de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași, președintele Camerei Bilaterale, Andrei Crigan, a participat ca speaker în Panelul „Cooperare interregională și transfrontalieră – Extinderea zonelor metropolitane funcționale”.
10:00
Un bărbat de 67 de ani a suferit arsuri grave în urma unui incendiu izbucnit în locuința sa din raionul Sângerei.
09:10
Pericol persistent în Plauru și Ceatalchioi după lovirea unei nave cu GPL de către drone rusești # TVR Moldova
300 de persoane au fost evacuate, luni, din localitățile tulcene Plauru și Ceatalchioi, după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de o dronă rusească și a luat foc în apropiere de Portul Ismail, pe malul ucrainean al Dunării, scrie TVR Info.
08:20
Explozia din Polonia este investigată ca act terorist în interesul unor servicii străine # TVR Moldova
După o serie de incidente feroviare în Polonia, procurorii au lansat o anchetă privind actele de sabotaj de natură teroristă comise în interesul serviciilor de informații străine. Acest lucru a fost anunțat de purtătorul de cuvânt al Procuraturii poloneze, Przemysław Nowak.
08:10
07:40
Meteorologii anunță lapoviță și temperaturi scăzute în R. Moldova în această săptămână # TVR Moldova
Se răceşte considerabil în Republica Moldova. În această săptămână se așteaptă precipitații sub formă de lapoviță şi minime negative, în special, în localităţile din nord.
17 noiembrie 2025
23:30
Fostul luptător pentru independența Republicii Moldova și militant pentru unirea Basarabiei cu România, Ilie Ilașcu, a încetat din viață, luni seară, la vârsta de 73 de ani, potrivit unui anunț al familiei sale.
23:20
Fostul luptător pentru independența Republicii Moldova, Ilie Ilașcu, încarcerat în închisorile din Transnistria în perioada 1992-2001, fost deputat în Republica Moldova și senator în Parlamentul României, a încetat din viață luni seară la 73 de ani, potrivit unui anunț al familiei sale.
20:10
Studenţii din Republica Moldova primesc o bursă lunară de trei ori mai mică decât coșul minim de consum. Astăzi, de Ziua Internaţională a Studenţilor, Consiliul Național al Tineretului a lansat o petiţie în care cere Ministerului Educaţiei să mărească bursele. Membrii organizaţiei susţin că, pentru a se întreţine, mulţi tineri aleg să muncească în paralel cu studiile, ceea ce scade performanţa academică. Alţii însă sunt dependenţi de ajutorul financiar al părinţilor.
