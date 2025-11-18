Donald Tusk: Autorii actelor de sabotaj sunt cetățeni ucraineni pro-ruși

15:10

Președintele american Donald Trump a anunțat că republicanii din Senat pregătesc un proiect de lege cu sancţiuni dure pentru orice țară care face afaceri cu Rusia. Anunţul liderului de la Casa Albă vine la mai puţin de o lună după ce a impus sancţiuni marilor companii petroliere din Rusia din cauza a refuzului Moscovei de a opri războiul împotriva Ucrainei şi a începe negocieri de pace.