Promo-LEX solicită Guvernului să îi asigure lui V. Pogorlețchi reabilitare medicală și psihologică

13:30

Administratorul unei întreprinderi, în vârstă de 54 de ani, din raionul Ștefan-Vodă, a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru delapidarea a peste 1 milion de lei, iar contabilul-șef, de 53 de ani, la zece ani după gratii, după ce au anulat fictiv o datorie de 1 milion de lei, sumă pe care au ridicat-o în mod repetat.