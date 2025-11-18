Republica Moldova rămâne vulnerabilă în fața amenințărilor la adresa securității naționale
TVR Moldova, 18 noiembrie 2025 18:40
Republica Moldova rămâne vulnerabilă în fața amenințărilor la adresa securității naționale. Astăzi, la Chișinău, în cadrul Forumului Moldova Security, oficialii și reprezentanții societății civile au tras un semnal de alarmă despre cât de expus este statul la războiul hibrid purtat de Rusia. De la lipsa unor mecanisme, care să identifice atacurile cibernetice, până la un cadru legislativ învechit, Chişinăul mai are mult de recuperat. Experții spun că, ani la rând, securitatea a fost neglijată, iar acest lucru face ca statul să nu poată reacționa rapid și eficient la pericolele care apar.
Acum 10 minute
18:50
Munteanu: Extinderea UE, o investiție strategică în stabilitatea, securitatea, prosperitatea Europei # TVR Moldova
Extinderea Uniunii Europene este o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea Europei. Este unul mesajele transmise de premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, azi, la Bruxelles în cadrului primului Forum al Uniuniii Europene privind extinderea 2025. Evenimentul a reunit lideri politici si reprezentanți ai societății civile din statele membre și din țările partenere de extindere. Forumul este găzduit de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, președintele Consiliului European, António Costa, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Acum 30 minute
18:40
Republica Moldova rămâne vulnerabilă în fața amenințărilor la adresa securității naționale # TVR Moldova
Acum o oră
18:10
Nicolae Rotaru a salvat naționala de la înfrângere în preliminariile Campionatului European U-21 # TVR Moldova
Nicolae Rotaru a fost salvatorul naționalei de tineret a Republicii Moldova. În preliminariile Campionatului European U-21 din 2027, atacantul clubului Petrocub Hîncești a marcat golul egalizator din meciul cu Kazakhstan în minutul 90.
18:10
Munteanu, în discuții cu Costa: „R. Moldova este în plină transformare într-un stat european” # TVR Moldova
Prioritățile de reformă ale Guvernului, concentrarea pe relansarea economiei și pașii următori în procesul de aderare la UE au fost subiectele întrevederii de marți a prim-ministrului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, potrivit gov.md.
Acum 2 ore
17:40
„Acest dosar nu are prioritate”. De ce avocatul lui Ciochină nu se prezintă la ședințele de judecată # TVR Moldova
Dumitru Buliga, unul dintre avocații fostului primar de Boldurești Nicanor Ciochină, susține că nu se poate prezenta la ședințe, deoarece judecătorul nu l-a consultat atunci a stabit programul și el este antrenat în alte procese, „eu nu lucrez doar pe dosarul Ciochină Nicanor, a spus el pentru TVR Moldova.
17:30
Ultimii patru martori în dosarul „Frauda Bancară", în care este judecat Plahotniuc sunt de negăsit # TVR Moldova
Ultimii patru martori în dosarul "Frauda Bancară", în care este judecat şi oligarhul Vladimir Plahotniuc, sunt de negăsit. Procurorii anticorupţie încă nu au reuşit să ia legătura cu aceştia. Între timp, astăzi au fost audiaţi alţi doi martori din partea acuzării. Vladimir Plahotniuc refuză în continuare să participe la şedinţele de judecată.
17:10
Radu Albot, debut cu victorie în minim de seturi la turneul de categoria challenger, în Egipt # TVR Moldova
Radu Albot a debutat cu o victorie în minim de seturi la turneul de categoria challenger, organizat în Egipt. Tenismenul din Republica Moldova s-a calificat în optimile de finală, unde va juca cu al cincilea favorit al competiției.
17:10
Cinci ani de închisoare pentru bărbatul care a lovit o judecătoare cu o cheie metalică în instanță # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare într-un caz de huliganism agravat, după ce un bărbat a atacat o judecătoare în sala de judecată. Inculpatul a fost condamnat la 5 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis.
Acum 4 ore
16:40
Meteorologii au emis o avertizare cod galben valabilă pentru miercuri, 19 noiembrie, între orele 3:00 și 12:00, din cauza condițiilor meteorologice periculoase. În nordul și centrul țării se așteaptă ninsoare și lapoviță, iar în sud, ploi și lapoviță. Izolat, se pot forma depuneri de polei și strat de zăpadă, ceea ce va face drumurile alunecoase și va afecta circulația rutieră.
16:20
O problemă tehnică a serviciului Cloudflare a afectat numeroase site-uri web din întreaga lume # TVR Moldova
O întrerupere majoră a avut loc în serviciul cloud Cloudflare, companie americană care oferă infrastructură de rețea. Aceasta problemă a perturbat numeroase site-uri web din întreaga lume, inclusiv rețeaua socială X și Spotify.
16:20
Constantin Roșca, locuitor al raionului Cahul, a câștigat peste un milion de lei la Loteria Națională. Bărbatul a obținut inițial 100.000 de lei, iar ulterior a câștigat încă 1.180.000 de lei.
16:10
Tinerii luptători de taekwondo din Republica Moldova au impresionat la Cupa Europei, organizată în orașul bulgar Plovdiv. Au fost cucerite 16 medalii, dintre care trei de aur, în categoriile de cadeți, juniori și tineret.
16:00
Cum a fost pedepsită o avocată pentru că a influențat un dosar penal de trafic de copii? # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat o avocată găsită vinovată de trafic de influență după ce a solicitat de la clienții săi 10.000 de euro pentru a influența favorabil desfășurarea urmăririi penale. Instanța a aplicat o amendă de 185.000 de lei și i-a interzis să profeseze ca avocat timp de cinci ani.
15:50
Doi cetățeni ucraineni care colaborează cu serviciile secrete rusești sunt responsabili pentru recentele acte de sabotaj de pe calea ferată, a declarat premierul Donald Tusk în fața Seimului. El a adăugat că bărbații au fugit din Polonia prin punctul de trecere a frontierei dintre Polonia și Belarus, potrivit presei poloneze.
15:40
Un nou post de televiziune, legat de canalul propagandistic Russia Today și de o organizație controlată de oligarhul fugar Ilan Șor a fost lansat în Kârgâzstan.
15:10
Primul Forum al Uniuniii Europene privind extinderea 2025 are loc astăzi la Bruxelles. Evenimentul reuneşte lideri politici, reprezentanți ai societății civile din statele membre și din țările partenere de extindere. Forumul este găzduit de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, președintele Consiliului European, António Costa, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Republica Moldova este reprezentantă de prim-ministrul Alexandru Munteanu.
15:00
Munteanu, după discuția cu eurodeputații români: Prietenii noștri ne reprezintă vocea și interesele # TVR Moldova
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut, marți, o discuție cu eurodeputații români Siegfried Mureșan, Nicu Ștefănuță, Victor Negrescu și Dan Barna, în contextul primei sale vizite oficiale efectuate la Bruxelles, potrivit Guvernului Republicii Moldova.
Acum 6 ore
14:40
Trei blocuri de locuințe din Bubuieci, cu curent de șantier de opt ani. Ce spune dezvoltatorul? # TVR Moldova
Locatarii de la 3 blocuri de pe străzile Zidarilor și Pietrarilor din Bubuieci stau deseori pe întuneric din cauza deconectărilor de la energia electrică. Clădirile sunt alimentate în regim de șantier, cu instalații care nu suportă consumul locatarilor. Aceștia și-au cumpărat apartamentele în urmă cu opt ani, dar probleme tot sunt. Dezvoltatorul dă asigurări că a fost găsită o soluţie.
14:20
Promo-LEX cere Guvernului să ia masuri concrete pentru reabilitarea completă a lui Vadim Pogorlețchi # TVR Moldova
Activistul civic Vadim Pogorlețchi a fost eliberat din închisoare de regimul separatist după trei ani de detenţie. Avocatul Asociației Promo-LEX susține că Pogorleţchi a fost supus unui regim de izolare aproape totală, în condiții inumane. Promo-LEX cere Guvernului Republicii Moldova să ia masuri concrete pentru reabilitarea completă a lui Vadim Pogorlețchi.
14:10
Promo-LEX solicită Guvernului să îi asigure lui V. Pogorlețchi reabilitare medicală și psihologică # TVR Moldova
Activistul civic Vadim Pogorlețchi a fost eliberat din închisoare de regimul separatist după trei ani de detenţie. Avocatul Asociației Promo-LEX susține că Pogorleţchi a fost supus unui regim de izolare aproape totală, în condiții inumane. Promo-LEX cere Guvernului Republicii Moldova să ia masuri concrete pentru reabilitarea completă a lui Vadim Pogorlețchi.
13:40
Premierul Munteanu la Bruxelles: Extinderea UE este cel mai bun răspuns la provocările externe # TVR Moldova
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a efectuat astăzi prima sa vizită oficială la Bruxelles, participând la primul forum dedicat extinderii Uniunii Europene. În cadrul evenimentului, drapelul Republicii Moldova a fost arborat alături de cele ale statelor membre, un simbol al parcursului european al țării.
13:40
Ilie Ilașcu, elogiat de Maia Sandu: „Curajul său l-a transformat într-un simbol al rezistenței” # TVR Moldova
A murit fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol şi deputat Ilie Ilașcu. A încetat din viață luni seara, la vârsta de 73 de ani, iar anunțul a fost făcut de familie. Figură emblematică a rezistenței din stânga Nistrului, Ilie Ilaşcu lasă în urmă un capitol important din istoria recentă a românilor. Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o pot face la capela Bisericii "Sfânta Sofia" din București, până pe 20 noiembrie.
13:40
Deciziile controversate ale judecătorului de la Soroca, Ghenadie Tocaiuc: Cazul Adrian Nichifor # TVR Moldova
Ghenadie Tocaiuc, judecător la Judecătoria Soroca din ianuarie 2018, este în centrul atenției după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat solicitarea procurorului general privind pornirea urmăririi penale pe numele său. Acum câteva săptămâni, acest judecător, împreună cu alți doi magistrați, în stare de ebrietate, ar fi agresat un angajat al unei benzinării din același municipiu. Tocaiuc s-ar fi urcat după asta la volanul unei maşini și ar fi provocat un accident rutier.
Acum 8 ore
12:20
Un nou tip de fraudă: Cum îți pot accesa infractorii telefonul și conturile bancare de la distanță? # TVR Moldova
Tot mai multe persoane sunt vizate de o nouă metodă de escrocherie, prin care infractorii reușesc să preia controlul total asupra telefonului mobil, inclusiv accesul la aplicațiile bancare, parole și date personale. Ținta preferată sunt utilizatorii contactați prin WhatsApp, Viber sau alte aplicații de mesagerie, de persoane care se prezintă drept angajați ai unor operatori de telefonie mobilă.
12:10
ACTUALIZARE. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi cererea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, privind obținerea permisiunii pentru inițierea urmăririi penale împotriva judecătorului Ghenadiu Tocaiuc. După deliberări, plenul a adoptat în unanimitate decizia de a autoriza pornirea urmăririi penale.
11:40
A vândut influență și a cauzat 15 mii de euro prejudiciu; Un bărbat, condamnat și anunțat în căutare # TVR Moldova
Un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și samavolnicie. Sentința a fost pronunțată pe 17 noiembrie, iar pedeapsa urmează să fie executată într-un penitenciar de tip semiînchis. Până la rămânerea definitivă a hotărârii, inculpatului i-a fost aplicată măsura preventivă de arest și a fost dat în căutare.
11:20
Un polițist din Nisporeni a fost reținut în flagrant de CNA după ce a primit 4 000 de lei mită # TVR Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un angajat al Inspectoratului de Poliție Nisporeni în momentul primirii unei mite de 4 000 de lei.
11:00
Procurorul general a cerut acordul CSM pentru urmărirea penală a unui judecător chefliu de la Soroca # TVR Moldova
Procurorul general, Alexandru Machidon, a solicitat acordul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru urmărirea penală a judecătorului din Soroca, Ghenadie Tocaiuc, precizează Ziarul de Gardă , care acum câteva săptămâni, împreună cu alți doi magistrați, în stare de ebrietate, ar fi agresat un angajat al unei benzinării din același municipiu. Tocaiuc s-ar fi urcat ulterior la volanul unei maşini și ar fi provocat un accident rutier.
Acum 12 ore
10:50
La Sloveanca, Sângerei, un bărbat a ajuns la spital cu arsuri de grave în urma unui incendiu # TVR Moldova
Un bărbat de 67 de ani a suferit arsuri grave în urma unui incendiu izbucnit în locuința sa din raionul Sângerei. Potrivit unui comunicat emis de Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), incidentul s-a produs în dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, la ora 08:06, într-o casă din satul Sloveanca.
10:50
Procurorul general cere acordul pentru urmărirea penală a judecătorului Tocaiuc, implicat în scandal # TVR Moldova
Procurorul general, Alexandru Machidon cere acordul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru urmărirea penală a unui judecător. Conform surselor ZdG acesta este Ghenadie Tocaiuc, care acum câteva săptămâni ar fi fost printre cei trei judecători, care în stare de ebrietate ar fi agresat un angajat al unei benzinării din Soroca. Tocaiuc s-ar fi urcat, ulterior, la volanul unei maşini și ar fi provocat un accident rutier.
10:40
Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului României se vor reuni în ședință comună. Reuniunea celor două comisii va avea loc la București, pe data de 19 noiembrie, informează Parlamentul R. Moldova.
10:40
Andrei Crigan: „Integrarea nu se realizează doar prin tratate, ci prin fiecare proiect comun” # TVR Moldova
În cadrul Conferinței Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Metropolitane, organizată la Iași în perioada 12–14 noiembrie 2025 de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași, președintele Camerei Bilaterale, Andrei Crigan, a participat ca speaker în Panelul „Cooperare interregională și transfrontalieră – Extinderea zonelor metropolitane funcționale”.
10:00
Un bărbat de 67 de ani a suferit arsuri grave în urma unui incendiu izbucnit în locuința sa din raionul Sângerei.
09:10
Pericol persistent în Plauru și Ceatalchioi după lovirea unei nave cu GPL de către drone rusești # TVR Moldova
300 de persoane au fost evacuate, luni, din localitățile tulcene Plauru și Ceatalchioi, după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de o dronă rusească și a luat foc în apropiere de Portul Ismail, pe malul ucrainean al Dunării, scrie TVR Info.
08:20
Explozia din Polonia este investigată ca act terorist în interesul unor servicii străine # TVR Moldova
După o serie de incidente feroviare în Polonia, procurorii au lansat o anchetă privind actele de sabotaj de natură teroristă comise în interesul serviciilor de informații străine. Acest lucru a fost anunțat de purtătorul de cuvânt al Procuraturii poloneze, Przemysław Nowak.
08:10
După o serie de incidente feroviare în Polonia, procurorii au lansat o anchetă privind actele de sabotaj de natură teroristă comise în interesul serviciilor de informații străine. Acest lucru a fost anunțat de purtătorul de cuvânt al Procuraturii poloneze, Przemysław Nowak.
07:40
Meteorologii anunță lapoviță și temperaturi scăzute în R. Moldova în această săptămână # TVR Moldova
Se răceşte considerabil în Republica Moldova. În această săptămână se așteaptă precipitații sub formă de lapoviță şi minime negative, în special, în localităţile din nord.
Acum 24 ore
23:30
Fostul luptător pentru independența Republicii Moldova și militant pentru unirea Basarabiei cu România, Ilie Ilașcu, a încetat din viață, luni seară, la vârsta de 73 de ani, potrivit unui anunț al familiei sale.
23:20
Fostul luptător pentru independența Republicii Moldova, Ilie Ilașcu, încarcerat în închisorile din Transnistria în perioada 1992-2001, fost deputat în Republica Moldova și senator în Parlamentul României, a încetat din viață luni seară la 73 de ani, potrivit unui anunț al familiei sale.
20:10
Studenţii din Republica Moldova primesc o bursă lunară de trei ori mai mică decât coșul minim de consum. Astăzi, de Ziua Internaţională a Studenţilor, Consiliul Național al Tineretului a lansat o petiţie în care cere Ministerului Educaţiei să mărească bursele. Membrii organizaţiei susţin că, pentru a se întreţine, mulţi tineri aleg să muncească în paralel cu studiile, ceea ce scade performanţa academică. Alţii însă sunt dependenţi de ajutorul financiar al părinţilor.
19:40
Unde este primarul de Orhei? Tatiana Cociu, dispărută de o lună, s-ar ascunde la Moscova # TVR Moldova
Unde este primarul nostru? se întreabă de mai bine de o lună consilierii şi locuitorii oraşului Orhei. Primarul Tatiana Cociu a fost văzută ultima dată la începutul lunii octombrie. Unii consilieri au sesizat chiar şi poliţia pentru a o căuta. Surse neoficiale ne-au declarat că ar fi părăsit ţara şi s-ar afla la Moscova.
19:10
Spitalele din Chișinău lucrează la capacitate maximă din cauza valului de infecții respiratorii # TVR Moldova
Răcirea vremii a venit cu o creştere alarmantă a cazurilor de gripă, viroze şi infecţii respiratorii acute. Mai bine de jumătate dintre cei afectaţi sunt minori. Zilnic, până la cinci pacienţi sunt internaţi în secţia de reanimare. La Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 din Chişinău, medicii lucrează la capacitate maximă şi a fost suplimentat numărul de paturi.
19:10
Tiraspolul l-a eliberat din închisoare pe Vadim Pogorlețchi, condamnat pentru „trădare de patrie” # TVR Moldova
Vadim Pogorlețchi a fost eliberat luni din închisoare de regimul secesionist de la Tiraspol, potrivit avocatului Asociației Promo-LEX, Vadim Vieru. Disidentul politic și activistul pentru drepturile omului în regiunea transnisnistreană, Vadim Pogorlețchi, a fost reținut în august 2022 și încarcerat ilegal mai bine de trei ani în penitenciarele transnistrene, potrivit Zona de Securitate.
Ieri
18:30
De la „nu putem” la „facem gard”: Primarul Ion Ceban s-a răzgândit în cazul Hotelului Național # TVR Moldova
Primăria Chișinău va instala un gard de protecție în jurul fostului Hotel Național. Decizia vine după ce, la începutul lunii noiembrie, o minoră a fost găsită fără suflare pe teritoriul clădirii dezafectate, unde accesul rămâne încă liber pentru oricine. Anunţul primarului Ion Ceban a trezit mai multe discuţii despre eficienţa acestui gard.
18:10
Are loc schimbul de generații la naționala de fotbal a Republicii Moldova. Artur Ioniță, mijlocaș cu 81 de meciuri pentru "tricolori", și-a anunțat retragerea. De-a lungul carierei sale, sportivul de 35 de ani a marcat cinci goluri pentru selecționată.
17:40
Israel a învins 4-1 la Chișinău; R. Moldova a încheiat cu o înfrângere clară preliminariile CMF 2026 # TVR Moldova
Naționala Republicii Moldova a încheiat cu o înfrângere clară preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal din 2026. Echipa antrenată de Lilian Popescu a fost învinsă de Israel, scor 4 la 1. "Tricolorii" au terminat campania pe ultimul loc din Grupa I, cu șapte eșecuri și o remiză.
17:10
Dragoș Bocanaciu, una dintre vocile inconfundabile ale celor mai urmărite meciuri de fotbal din ultimele două decenii, a revenit la Chișinău după aproape cinci ani. Jurnalistul sportiv, care a comentat mii de partide și numeroase competiții internaționale, spune că revine mereu cu plăcere în capitala Republicii Moldova — locul care i-a îmbogățit semnificativ experiența profesională.
17:10
Primarul comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de comiterea unui accident rutier soldat cu moartea unui adolescent, a fost decăzut din dreptul de a aduce martori în faţa instanţei. Decizia a fost luată de judecători după ce învinuitul nu a asigurat prezenţa celor trei martori propuși la procesul de astăzi.
17:00
Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a emis pe 12 noiembrie o decizie prin care postul de radio HIT FM este obligat să plătească o amendă de 290.000 de lei pentru încălcarea reglementărilor privind publicitatea, potrivit Consiliului Audiovizualului.
16:40
Emmanuel Macron şi Volodimir Zelenski au semnat un acord „istoric” în domeniul armamentului # TVR Moldova
Preşedinţii Emmanuel Macron şi Volodimir Zelenski au semnat luni, la baza aeriană Villacoublay de lângă Paris, un acord de armament calificat drept „istoric” de către liderul de la Kiev, pentru „consolidarea” aviaţiei militare şi a apărării aeriene ale Ucrainei, scrie TVR Info.
