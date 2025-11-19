REPLICĂ | Kremlinul acuză Polonia de „rusofobie” după sabotajul feroviar atribuit Ucrainei
SafeNews, 19 noiembrie 2025 07:20
Kremlinul a criticat, marţi, Polonia, acuzând-o că „cedează în faţa rusofobiei" după explozia de pe o cale ferată poloneză vitală pentru aprovizionarea Ucrainei. Incidentul, pe care autorităţile de la Varşovia îl consideră un act de sabotaj, ar fi fost comis, potrivit premierului polonez Donald Tusk, de doi cetăţeni ucraineni aflaţi în legătură cu serviciile secrete
• • •
Acum 5 minute
07:40
STOP CADRU | Un cerșetor care mergea cu bastonul s-a „vindecat” brusc și a urcat la volan # SafeNews
Un cerșetor din Brașov a fost surprins pe camerele de supraveghere în timp ce mergea sprijinit într-un baston printre mașinile dintr-o intersecție, iar după ce s-a îndepărtat de șoferi a renunțat imediat la baston, urcând la volanul unei mașini. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare de purtătorul de cuvânt al Poliției Brașov.
Acum 15 minute
07:30
Compania petrolieră americană Exxon Mobil analizează posibilitatea achiziționării unor active internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, aflat sub sancțiuni. Sursele Reuters au declarat că Exxon analizează posibilitatea achiziționării activelor Lukoil din Kazahstan, unde companiile americane și ruse dețin participații în zăcămintele Karacaganak și Tengiz. Chevron examinează, de asemenea, opțiuni pentru preluarea acestora. În plus, Exxon ar putea
07:30
Aeroportul Internațional Chișinău a recepționat marți dimineață primul său lot de kerosen, achiziționat direct din România, fără implicarea Lukoi. Lukoil, care deținea anterior monopolul asupra alimentării aeronavelor, a donat gratuit instalația și echipamentele sale de depozitare aeroportului, după ce SUA au impus sancțiuni companiei. Acordul inițial semnat cu Aeroportul Chișinău este valabil 30 de zile,
Acum 30 minute
07:20
Se dau lupte decisive la Pokrovsk: Rusia forțează încercuirea, ucrainenii rezistă cu greu # SafeNews
Trupe rusești au fost observate la periferia nordică a orașului Pokrovsk din regiunea Donețk, a raportat armata ucraineană, în timp ce luptele intense pentru oraș continuă, relatează Mediafax. Raportul, publicat marți 18 noiembrie 2025 de Corpul 7 de Reacție Rapidă al Forțelor de Asalt Aerian ale Ucrainei, confirmă faptul că trupele rusești, care au intrat
07:20
REPLICĂ | Kremlinul acuză Polonia de „rusofobie” după sabotajul feroviar atribuit Ucrainei # SafeNews
Kremlinul a criticat, marţi, Polonia, acuzând-o că „cedează în faţa rusofobiei" după explozia de pe o cale ferată poloneză vitală pentru aprovizionarea Ucrainei. Incidentul, pe care autorităţile de la Varşovia îl consideră un act de sabotaj, ar fi fost comis, potrivit premierului polonez Donald Tusk, de doi cetăţeni ucraineni aflaţi în legătură cu serviciile secrete
Acum o oră
07:10
Un atac terorist a a avut loc în Cisiordania: un mort și trei răniți. Ce s-a întâmplat cu atacatorii # SafeNews
Un bărbat a fost ucis, iar alte trei persoane au fost rănite într-un atac cu mașina și cu un cuțit în Cisiordania ocupată de Israel, marți, au anunțat armata și serviciul de ambulanță israelian, într-un incident descris de autorități drept un atac terorist, scrie Reuters. Armata israeliană a precizat, într-un comunicat, că doi atacatori au
07:10
Piața moldovenească de KFC depășește România și Italia: Recean și Giosan, acționari-cheie, generează creștere de 25%” # SafeNews
Sphera Franchise Group, operatorul KFC în Republica Moldova, România și Italia, a raportat o creștere solidă a vânzărilor în T3 2025, iar piața moldovenească s-a detajat ca principalul motor al evoluției pozitive a Grupului, potrivit raportului financiar publicat pentru perioada iulie–septembrie. În trimestrul al treilea, vânzările consolidate ale Grupului au ajuns la 405,9 milioane lei
07:00
Investigație de terorism în Polonia după avarierea liniei feroviare spre Ucraina. Suspecţii – doi ucraineni # SafeNews
Premierul polonez Donald Tusk a declarat marți că doi cetățeni ucraineni, aflați în serviciul FSB, sunt suspectați de două acte de sabotaj asupra unei linii de cale ferată folosite pentru transportul de armament către Ucraina. „Autorii identificați sunt doi cetățeni ucraineni care operează şi colaborează de mult timp cu serviciile ruse", a spus Tusk, citat
06:50
Gaz mai ieftin în 2026? Energocom a cumpărat deja la preț redus, dar tarifele rămân neschimbate # SafeNews
Tarifele la gazele naturale pentru consumatori nu se vor modifica până cel puțin în ianuarie 2026, a confirmat directorul ANRE, Alexei Taran. Ajustările vor putea fi analizate doar după ce Energocom – noul furnizor de stat – va prezenta calculele finale pentru anul financiar în curs. Potrivit lui Taran, ajustarea tarifelor este un proces complex,
Acum 2 ore
06:40
Italia ia în calcul înființarea unei unități de 5.000 de persoane care să combată războiul hibrid # SafeNews
Italia intenționează să înființeze o unitate civil-militară de până la 5.000 de persoane pentru a răspunde amenințărilor de război hibrid, a anunțat ministrul apărării, Guido Crosetto, într-un raport strategic publicat marți. „Este necesar… să dezvoltăm o capacitate predictivă şi adaptabilă pentru acţiuni menite să prevină, să descurajeze şi să absoarbă atacurile hibride", a declarat acesta,
06:30
Cetățenii Republicii Moldova mai au la dispoziție 9 zile pentru a se înscrie în sistemul de compensații pentru sezonul rece. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, susține că procesul decurge fără probleme și îndeamnă cetățenii să finalizeze înregistrarea cât mai curând. Detaliile despre valoarea compensațiilor și gradul de eligibilitate, vor fi comunicate după data de 28
06:20
Marți, termometrele din Moscova au arătat 9,9 grade Celsius, stabilind un nou record pentru 18 noiembrie în ultimii 85 de ani, au anunțat meteorologii. Până acum, recordul pentru această dată era deținut din 1940, când s-au înregistrat 9,4 grade Celsius, potrivit lui Evgueni Tishkovets, cunoscut prezentator meteorologic din Rusia, citat de EFE și preluat de
06:10
Schimbare la conducerea Serviciului Vamal: Lidia Ababii pleacă, Carolina Gargaun preia funcția # SafeNews
Directorul adjunct al Serviciului Vamal, Lidia Ababii, tot ea conducător al Departamentul venituri și control vamal își încheie mandatul începând cu data de 30 noiembrie. Astfel, începând cu 1 decembrie, poziția va fi preluată de Carolina Gargaun, fostă angajată a Serviciului Vamal între 2010 și 2015. Conform legislației, directorii adjuncți ai Serviciului Vamal sunt numiți
Acum 12 ore
19:20
ULTIMA ORĂ | Procesul privind intervențiile estetice ilegale dintr-o secție clandestină a spitalului Ministerului Sănătății a fost clasat # SafeNews
Procesul penal inițiat în februarie 2025 privind intervențiile estetice ilegale efectuate într-o secție clandestină a unui spital al Ministerului Sănătății a fost clasat, a confirmat Procuratura Generală. Cauza a fost pornită de Centrul Național Anticorupție, fiind investigat un posibil abuz de serviciu. O persoană a fost recunoscută în calitate de bănuit, iar documentele relevante au
18:50
Cloudflare explică primele cauze ale penei masive care a afectat site-uri din întreaga lume # SafeNews
Cloudflare a anunțat primele detalii despre pana majoră care a afectat marți numeroase site-uri și platforme, inclusiv din Republica Moldova, însă compania spune că nu a identificat încă motivul exact al incidentului, relatează The Guardian. Potrivit companiei, problemele au început după o „creștere bruscă a traficului neobișnuit" către unul dintre serviciile sale, începând cu ora
Acum 24 ore
18:20
Consiliul Municipal Chișinău se reunește în regim de urgență la inițiativa primarului Ion Ceban # SafeNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a convocat o ședință extraordinară a Consiliului Municipal, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni. Decizia survine după modificările recente aduse Legii bugetului de stat pentru 2025, ce impun ajustări urgente ale bugetului municipal. Pe agenda ședinței se află două puncte principale: ajustarea bugetului Primăriei Chișinău pentru
17:00
ULTIMA ORĂ | CEC a aprobat demisiile a opt deputați și înaintează Curții Constituționale lista noilor mandate # SafeNews
Comisia Electorală Centrală a anunțat că a luat act de demisia a opt deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Este vorba despre Acbaș Maria, Cheianu Constantin, Cojuhari Roman, Bostan Viorel și Draganel Nicolae aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, Cereteu Nina și Onuțu Stela aleși pe lista Partidului Nostru, precum și Ceban Ion, ales pe
16:00
Judecătoarea Natalia Mămăligă, de la Judecătoria Chișinău, candidată la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, va fi reevaluată. Decizia a fost luată astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care a dispus reluarea evaluării raportului privind magistrata. „În rezultatul deliberării, se respinge raportul de evaluare externă în privința judecătoarei Natalia Mămăligă… Se dispune
16:00
ULTIMA ORĂ | Cod galben de ninsori și lapoviță emis pentru întreaga Republică Moldova: drumurile pot fi alunecoase # SafeNews
Meteorologii au emis un Cod galben de condiții meteo complicate pentru întreaga țară, care va intra în vigoare miercuri, 19 noiembrie, între orele 03:00 și 12:00. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în acest interval se așteaptă precipitații: în nord și centru – lapoviță și ninsoare, iar în sud – ploaie și lapoviță. Izolat se pot
15:50
FOTO | Doi prim-miniștri, Alexandru Munteanu și Milojko Spajić, s-au întâlnit la Bruxelles pentru a discuta parcursul european al Republicii Moldova și Muntenegrului # SafeNews
Doi prim-miniștri, Alexandru Munteanu și Milojko Spajić, s-au întâlnit la Bruxelles pentru a discuta parcursul european al Republicii Moldova și Muntenegrului. Întrevederea a vizat oportunități de cooperare prin schimb de experiență și bune practici. Prim-ministrul Munteanu a subliniat că „Muntenegru se află la o etapă foarte avansată în închiderea capitolelor de negociere în vederea aderării
15:20
VIDEO | Scandal în Parlamentul de la Kiev: Opoziția cere demisia miniștrilor implicați în corupție # SafeNews
Membrii fracțiunii „Solidaritatea Europeană" a fostului președinte ucrainean Petro Poroșenko au cerut dizolvarea guvernului, blocând tribuna Radei și scandând „Jos guvernul!". „Doresc să mulțumesc fiecăruia dintre cei 51 de deputați ai „Solidarității Europene", „Golos", „Servitorii poporului" și „Batkivșcina" care au semnat cererea de demisie a guvernului. Astăzi nu vom permite votarea acestor doi miniștri. Nu
15:10
Doi vicepreședinți de judecătorii din Republica Moldova au promovat evaluarea externă realizată de Comisia Vetting. Este vorba despre Igor Botezatu de la Judecătoria Comrat și Andrei Mocanu de la Judecătoria Anenii Noi. Raportul de evaluare a fost aprobat astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii, cu 10 voturi „pentru". Igor Botezatu și-a început activitatea în sistemul
15:00
ULTIMA ORĂ | Întreruperi masive pe internet din cauza unei defecțiuni Cloudflare. Mii de utilizatori raportează probleme la servicii populare # SafeNews
O avarie apărută în rețeaua Cloudflare a provocat marți perturbări extinse pe internet, afectând o serie de platforme populare din întreaga lume. Problemele au fost semnalate masiv de utilizatori pe Down Detector, unde în primele zece minute au fost înregistrate peste 5.000 de plângeri. Cloudflare, companie esențială pentru infrastructura globală de rețea, a întâmpinat o
15:00
5 ani de închisoare pentru bărbatul care a atacat o judecătoare și un participant la proces # SafeNews
S-a ales cu 5 ani de închisoare după ce a agresat o judecătoare și un participant la proces direct în sala de ședințe a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru. Incidentul s-a petrecut pe 22 august 2025, imediat după pronunțarea unei încheieri într-un dosar privind eliberarea ordonanței de protecție pentru victimele violenței în familie. Potrivit Procuraturii municipiului
14:50
Care va fi prețul poliței medicale în 2026, dacă calculul legal indică aproape 19.000 lei # SafeNews
Prețul poliței de asigurare medicală ar putea rămâne neschimbat și în 2026, adică 12.636 de lei. Informația se regăsește în proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul viitor, document elaborat de Ministerul Sănătății. În proiect se menționează că estimările au fost făcute ținând cont de numărul prognozat al persoanelor care se asigură
14:50
Jurnaliștii serviciului internațional al Radio France Internationale (RFI) care lucrează la Paris au început marți o grevă pe termen nelimitat pentru a denunța "o degradare îngrijorătoare a condițiilor de muncă", informează AFP. Impactul acestei măsuri este totuși "dificil de evaluat" pentru acest post, a indicat un purtător de cuvânt al conducerii RFI. Aceasta se va
14:10
Doar cinci plângeri în cazul TUX: CNPF avertizează că recuperarea banilor este improbabilă # SafeNews
Doar cinci plângeri oficiale de la persoane care afirmă că au avut de suferit în urma schemei TUX. O spune Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, precizând că posibilitățile de recuperare a fondurilor pierdute sunt minime, întrucât platforma nu a avut nicio legătură cu entitățile supravegheate de CNPF și a funcționat complet
13:40
FOTO | „Așa arată iadul pe pământ”: Imagini cutremurătoare cu orașul Kostiantinivka, devastat în urma avansului rusesc # SafeNews
Armata ucraineană a făcut publice, pe 17 noiembrie, imagini dramatice din Kostiantinivka, oraș din regiunea Doneț
13:10
Substanţe interzise din Moldova ajungeau în Ucraina: autoritățile destructurează o bandă internațională # SafeNews
O locuitoare din Hmelnițki, împreună cu doi complici din regiunea Vinnița, a fost implicată într-o rețea care livra continuu suplimente alimentare cu substanțe interzise din Republica Moldova în Ucraina. Rețeaua acționa pe teritoriul mai multor orașe ucrainene, iar procurorii au documentat zeci de episoade de infracțiuni grave. Potrivit Procuraturii Regionale Hmelnițki, alți membri ai grupului, […] Articolul Substanţe interzise din Moldova ajungeau în Ucraina: autoritățile destructurează o bandă internațională apare prima dată în SafeNews.
12:50
Promo-LEX cere Guvernului reabilitarea completă a lui Pogorlețchi și protecția familiei sale # SafeNews
Organizația Promo-LEX solicită Guvernului Republicii Moldova să asigure reabilitarea juridică, medicală și psihologică a lui Pogorlețchi, precum și protecția sa și a familiei împotriva eventualelor represalii, se arată într-un comunicat de presă. Vadim Pogorlețchi, activist civic și apărător al drepturilor omului, a fost eliberat recent după peste trei ani de detenție în regiunea transnistreană, într-un […] Articolul Promo-LEX cere Guvernului reabilitarea completă a lui Pogorlețchi și protecția familiei sale apare prima dată în SafeNews.
12:40
Ilie Ilașcu, simbol al libertății și românismului, a încetat din viață: Mesaj emoționant de la Maia Sandu # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj emoționant cu privire la dispariția lui Ilie Ilașcu, unul dintre cei mai importanți luptători pentru drepturile românilor din regiunea transnistreană. „A plecat dintre noi Ilie Ilașcu, un adevărat erou al Mișcării de Eliberare Națională, care a luptat cu toată ființa sa pentru libertate, pentru românism. Curajul […] Articolul Ilie Ilașcu, simbol al libertății și românismului, a încetat din viață: Mesaj emoționant de la Maia Sandu apare prima dată în SafeNews.
12:40
Forțele militare germane desfășoară un exercițiu de cinci zile de pregătire pentru războiul urban în Berlin, exersând scenarii de intervenție de urgență în capitală, pe fondul schimbărilor din peisajul securității europene după invazia Rusiei în Ucraina, relatează Euronews. Batalionul de gardă al Bundeswehr a lansat duminică exercițiul „Bollwerk Bärlin III” în mai multe locații, printre […] Articolul Exerciții militare în Germania: Berlin transformat în teren de antrenament urban apare prima dată în SafeNews.
12:20
ATENȚIE ȘOFERI! Carburanții se scumpesc din nou. ANRE majorează prețurile pentru 19 noiembrie # SafeNews
Prețurile la benzină și motorină vor crește miercuri, 19 noiembrie 2025, potrivit noilor valori stabilite de ANRE. Atât benzina 95, cât și motorina înregistrează scumpiri față de ziua precedentă. Conform datelor publicate, benzina 95 va avea un preț maxim de comercializare de 23,32 lei per litru, ceea ce reprezintă o creștere de 5 bani. Motorina […] Articolul ATENȚIE ȘOFERI! Carburanții se scumpesc din nou. ANRE majorează prețurile pentru 19 noiembrie apare prima dată în SafeNews.
12:10
Extinderea Uniunii Europene reprezintă o investiție pentru stabilitatea Europei, a declarat premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, în cadrul Forumului de Extindere al UE, organizat la Bruxelles și găzduit de comisara europeană Marta Kos. Șeful Guvernului a punctat că formarea Uniunii Europene este, în opinia sa, cel mai important proiect geopolitic după crearea Statelor Unite ale […] Articolul Alexandru Munteanu: ”Extinderea Europei, cel mai bun răspuns la provocările actuale” apare prima dată în SafeNews.
11:50
STOP CADRU | Maia Sandu acuză Procuratura Anticorupție, că sub conducerea Veronicăi Dragalin, a refuzat să investigheze banii Rusiei pentru cumpărarea voturilor # SafeNews
Maia Sandu a lansat acuzații directe la adresa Procuraturii Anticorupție, afirmând că instituția, sub conducerea Veronicăi Dragalin, nu ar fi dorit să investigheze banii proveniți din Rusia pentru cumpărarea voturilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul Moldova Security Forum. Potrivit Maiei Sandu fenomenul finanțării electorale din surse rusești este vechi, însă amploarea banilor folosiți ar […] Articolul STOP CADRU | Maia Sandu acuză Procuratura Anticorupție, că sub conducerea Veronicăi Dragalin, a refuzat să investigheze banii Rusiei pentru cumpărarea voturilor apare prima dată în SafeNews.
11:30
A încercat să iasă din Republica Moldova cu 21.375 de euro nedeclarați. Este vorba despre o pasageră nerezidentă, în vârstă de 45 de ani, prinsă de funcționarii Serviciului Vamal și angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) în timp ce se îmbarca pe cursa Chișinău–Bologna. Cazul a fost descoperit în cadrul controlului de specialitate […] Articolul FOTO | Prinsă cu 21.375 de euro nedeclarați: Unde se îndrepta pasagera apare prima dată în SafeNews.
11:20
CONFIRMAT! Ofițerii CNA au reținut un polițist din Nisporeni prins în flagrant luând mită. Vezi detalii # SafeNews
Prins în momentul primirii unei sume de 4 000 de lei. Este vorba despre un angajat al Inspectoratului de Poliție Nisporeni, reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău. Funcționarul este suspectat că ar fi pretins și acceptat banii de la un locuitor al orașului, pentru a nu întocmi […] Articolul CONFIRMAT! Ofițerii CNA au reținut un polițist din Nisporeni prins în flagrant luând mită. Vezi detalii apare prima dată în SafeNews.
11:20
Comunitatea din Republica Moldova și România plânge astăzi dispariția unuia dintre cei mai emblematici luptători pentru drepturile românilor din regiunea transnistreană, Ilie Ilașcu, care s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. Născut în 1952, în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca, Ilașcu a devenit un simbol al curajului și al perseverenței în fața […] Articolul ÎN MEMORIA lui Ilie Ilașcu: Luptătorul pentru libertate care a inspirat o națiune apare prima dată în SafeNews.
11:10
VIDEO ȘOCANT | Șofer moldovean, beat pe autostradă! Cum a scăpat camionul de sub control – imagini surprinse de camere # SafeNews
Un șofer moldovean de 47 de ani a provocat panică pe autostrada D1 din Cehia, între Praga și Brno, după ce camionul său MAN TGX înmatriculat în Polonia a derapat periculos, aproape lovind un autoturism. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere pe 11 noiembrie, în jurul orei 12:00. Camionul a atins parapeții de […] Articolul VIDEO ȘOCANT | Șofer moldovean, beat pe autostradă! Cum a scăpat camionul de sub control – imagini surprinse de camere apare prima dată în SafeNews.
10:50
A pretins mii de euro și a ascuns mașini: Verdictul primei instanțe pentru inculpatul din Chișinău # SafeNews
5 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de trafic de influență și samavolnicie. Este sentința pronunțată împotriva unui bărbat de 67 de ani de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a stabilit executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, iar până la rămânerea definitivă a sentinței, acesta a fost plasat în arest […] Articolul A pretins mii de euro și a ascuns mașini: Verdictul primei instanțe pentru inculpatul din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
10:50
ULTIMA ORĂ | CSM a admis cererea procurorului general interimar pentru a urmări penal un judecător. Recent, magistratul a fost implicat într-un scandal # SafeNews
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat cererea procurorului general interimar, Alexandru Machidon, de a începe urmărirea penală împotriva judecătorului Ghenadie Tocaiuc. Decizia vine în contextul unui incident produs în noaptea de 9 octombrie la Soroca, în care magistratul a fost implicat într-un conflict cu un angajat al unei benzinării. Potrivit informațiilor preliminare, Tocaiuc, […] Articolul ULTIMA ORĂ | CSM a admis cererea procurorului general interimar pentru a urmări penal un judecător. Recent, magistratul a fost implicat într-un scandal apare prima dată în SafeNews.
10:40
Sfârșit șocant pentru vedetele Eurovision: Surorile gemene Kessler s-au sinucis la 89 de ani # SafeNews
Surorile gemene germane Alice și Ellen Kessler, cunoscute pentru cariera lor de peste șase decenii în muzică și dans, s-au sinucis la vârsta de 89 de ani, anunță agenția DPA, citată de bild.de. Poliția, care a intervenit la locuința lor din Grunwald, nu a descoperit niciun indiciu de crimă. Născute în 1936 în Saxonia, surorile […] Articolul Sfârșit șocant pentru vedetele Eurovision: Surorile gemene Kessler s-au sinucis la 89 de ani apare prima dată în SafeNews.
10:30
Bărbat de 67 de ani, grav rănit după ce locuința sa din Sloveanca a fost cuprinsă de flăcări # SafeNews
Un bărbat de 67 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce casa sa din satul Sloveanca, raionul Sîngerei, a fost cuprinsă de flăcări în dimineața zilei de 17 noiembrie. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), incendiul se manifesta atât în interiorul locuinței, cât și parțial la acoperiș. La fața […] Articolul Bărbat de 67 de ani, grav rănit după ce locuința sa din Sloveanca a fost cuprinsă de flăcări apare prima dată în SafeNews.
10:20
Articolul LIVE | Ședință cu ușile închise la CSM: Se decide dacă un judecător va fi urmărit penal apare prima dată în SafeNews.
10:00
STOP CADRU | Momentul în care doi consilieri din Primăria Codru s-au luat la bătaie din cauza unui loc în sala de ședințe # SafeNews
Doi consilieri din Primăria Codru s-au luat la bătaie din cauza unui loc în sala de ședințe, chiar înaintea unei ședințe a consiliului local. În urma altercației, unul dintre bărbați a ajuns la podea, iar conflictul a fost surprins într-un videoclip publicat pe pagina oficială de Facebook a primăriei. Disputa a degenerat rapid dintr-o ceartă […] Articolul STOP CADRU | Momentul în care doi consilieri din Primăria Codru s-au luat la bătaie din cauza unui loc în sala de ședințe apare prima dată în SafeNews.
09:40
Ucraina a început discuțiile cu Fondul Monetar Internațional pentru lansarea unui nou program de cooperare financiară, a anunțat Ministerul Finanțelor de la Kiev. Negocierile implică oficiali ai Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a Ucrainei și experți ai FMI, și se concentrează pe politica fiscală și monetară menită să asigure stabilitatea macrofinanciară, dar și pe implementarea reformelor […] Articolul Ucraina și FMI au demarat negocierile pentru un nou program de finanțare apare prima dată în SafeNews.
09:30
FOTO | Valize pline cu țigări, descoperite de polițiști și vameși la zborurile spre Dublin și Londra # SafeNews
Trei tentative de transport ilicit de produse din tutun prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău au fost depistate în acest weekend de polițiștii de frontieră, împreună cu funcționarii vamali. Valizele pline cu țigări au fost descoperite în timpul controlului pasagerilor pentru cursele aeriene spre Dublin și Londra. În primul caz, un cetățean român de […] Articolul FOTO | Valize pline cu țigări, descoperite de polițiști și vameși la zborurile spre Dublin și Londra apare prima dată în SafeNews.
09:20
NEWS ALERT | Polițist încătușat de CNA la locul de muncă, pentru mii de lei mită, la Nisporeni # SafeNews
Un polițist de sector din cadrul Inspectoratului de Poliție Nisporeni a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind vizat într-un dosar de corupție, potrivit surselor PulsMedia.MD. Acțiunile de urmărire penală au avut loc ieri, 17 noiembrie, în jurul orei 16:15, în orașul Nisporeni. Sursele demne de încredere, care au dorit să-și păstreze anonimatul, […] Articolul NEWS ALERT | Polițist încătușat de CNA la locul de muncă, pentru mii de lei mită, la Nisporeni apare prima dată în SafeNews.
09:20
Cadavrul dezmembrat al unui băiat de șase ani, a cărui cap fusese descoperit cu o zi înainte în iazul Golanovski din Moscova, a fost găsit în Balashikha, lângă Moscova. Informația a fost comunicată de TASS, citând surse din cadrul organelor de drept. Potrivit anchetei, părinții băiatului sunt implicați în crimă. Canalul Telegram Shot afirmă că […] Articolul +18 FLASH | O rusoaică și-a ucis fiul de șase ani și l-a dezmembrat lângă Moscova apare prima dată în SafeNews.
09:00
Aproximativ 4,7 milioane de danezi sunt așteptați marți la urne pentru a-și alege consilierii municipali și regionali, în contextul unei campanii dominate de probleme locale, precum transportul, educația și sprijinul pentru persoanele în vârstă. Alegerile ar putea aduce pierderi semnificative Partidului Social Democrat al premierului Mette Frederiksen, care deține în prezent conducerea a 44 din […] Articolul DANEMARCA | Alegeri locale, partidul la putere confruntat cu dificultăți apare prima dată în SafeNews.
