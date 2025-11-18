„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85 de ani

13:50

Doi africani, care au intrat recent în Republica Moldova din Ucraina, au fost ajutați de Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) să se întoarcă voluntar în țara lor. Migranții au beneficiat de consiliere, suport logistic și asistență pentru organizarea călătoriei, cu respectarea standardelor internaționale și a principiilor privind protecția drepturilor omului. Potrivit IGM, mecanismul de reîntoarcere […]