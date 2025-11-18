Condiții mai bune pentru pacienți: Secția de chirurgie din Fălești, complet renovată

13:40

Reprezentanții Promo-LEX solicită Guvernului să îi ofere tratament gratuit și asistență psihologică lui Vadim Pogorlețchi, eliberat din detenție de către regimul de la Tiraspol. Organizația non-guvernamentală notează că statul trebuie să investigheze reținerea sa în mod legal și să îl reabiliteze. Autorităților constituționale li se mai solicită și recunoașterea caracterului politic al detenției lui Pogorlețchi.