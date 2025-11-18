Condiții mai bune pentru pacienți: Secția de chirurgie din Fălești, complet renovată
Realitatea.md, 18 noiembrie 2025 20:40
Pacienții Spitalului raional Fălești sunt tratați în condiții mai bune după ce Secția chirurgie generală a fost renovată complet. Lucrările au constat în reparația saloanelor, înlocuirea instalațiilor uzate și dotarea încăperilor cu echipamente conforme standardelor actuale. „Au fost efectuate lucrări de desfacere a tencuielii, pardoselilor, tâmplăriei, țevilor și radiatoarelor vechi, demontarea placajelor din faianță, grunduirea
• • •
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a susținut marți discursul de închidere al celei de-a doua zile a European Business Summit de la Bruxelles, prezentând viziunea economică și europeană a țării și mesajul ferm că „Moldova este pregătită, competitivă și deschisă pentru investiții". „Este o mare onoare să rostesc cuvântul de închidere al unei reuniuni care
19:50
Pana majoră de internet, în urma cărora mai multe platforme au fost indisponibile: Cloudflare explică motivul # Realitatea.md
Mai multe site-uri web de mare profil, inclusiv X și ChatGPT, au fost indisponibile marți, după o defecțiune majoră care a afectat compania de infrastructură internet Cloudflare. Mii de utilizatori au raportat probleme pe platforma Downdetector, semnalând că nu pot accesa diverse site-uri și aplicații. Cloudflare a anunțat că „întreruperea semnificativă" fusese cauzată de un fișier
19:40
VIDEO Accident șocant în Chișinău: un șofer trece pe roșu și aruncă un Volvo între un pilon și zidul unei case # Realitatea.md
Un accident de circulație cu circumstanțe bizare a avut loc în această seară în intersecția străzilor Ismail și 31 August 1989 din Chișinău. Momentul impactului a fost surprins de o cameră de bord, arătând cum un șofer pătrunde în intersecție pe culoarea roșie a semaforului, în timp ce vehiculul din fața sa se oprise regulamentar,
19:30
Deputații PAS i-au adus omagiu lui Ilie Ilașcu: „Rămâne o figură definitorie a rezistenței anilor 90” # Realitatea.md
Deputați ai Parlamentului Republicii Moldova au adus un omagiu lui Ilie Ilașcu, erou al luptei pentru Eliberare Națională. Legislatorii au depus flori, și-au luat rămas-bun de la Ilie Ilașcu, a declarat vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, transmite MOLDPRES. „Astăzi am depus flori și ne-am luat rămas bun de la Ilie Ilașcu — erou al luptei pentru
19:20
Pericol de gripă aviară: ANSA impune măsuri stricte pentru gospodăriile din nordul Moldovei # Realitatea.md
Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor, responsabilă de raioanele Edineț, Briceni, Ocnița și Dondușeni avertizează populația despre pericolu răspândirii focarelor de gripă aviară înalt patogenă (H5N1) în mai multe țări europene, inclusiv Germania, Franța, Spania, Irlanda și Danemarca. În procesul de eradicare, în aceste state au fost nimicite până la 1,5 milioane de păsări. Totodată, au
VIDEO Unde își păstrează Moldova rezervele de gaz? Autoritățile dezvăluie cantitățile și riscurile din spate # Realitatea.md
Republica Moldova dispune în prezent de aproximativ 50 de milioane de metri cubi de gaze naturale în rezerve strategice, suficiente pentru a acoperi circa 10 zile de consum în cazul întreruperii aprovizionării. Despre aceasta au anunțat directorul ANRE, Alexei Taran, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unui club de presă "Dialog despre provocările actuale
18:40
Reportaj Pro TV: Ziua în care Ilie Ilașcu a fost eliberat din închisoare, din Transnistria # Realitatea.md
În data de 5 mai 2001, după nouă ani de detenție, Ilie Ilașcu a fost grațiat și eliberat din închisoare, din Transnistria. PRO TV a filmat atunci cum acesta a revenit acasă și a fost întâmpinat de soția și fiica sa. Ilașcu a povestit despre ultima discuție purtată cu autoritățile de la Tiraspol și i-a
18:30
Premierul Munteanu anunță reforme accelerate și obiectivul semnării Tratatului de Aderare până în 2028 # Realitatea.md
Prioritățile Guvernului și rolul Republicii Moldova în menținerea păcii în regiune au fost în centrul discuțiilor dintre Premierul Alexandru Munteanu și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas. „Suntem pregătiți să avansăm pe agenda de reforme, și nu doar din perspectiva aderării la UE, ci pentru
18:20
Nepoata celebrei artiste Maria Bieșu, tânăra soprană Maria Procopenco își face debutul muzical cu primul ei cântec intitulat, „Aștept să iert". Asta după ce a impresionat publicul cu reinterpretări care aduc împreună opera, pop-ul și muzica electronică. Maria pășește într-o etapă nouă a carierei sale: interpretarea unei piese scrise special pentru vocea ei. Compozitorul și
18:10
Belgia: opt persoane arestate după un complot împotriva procurorului-șef al capitalei # Realitatea.md
Opt persoane suspectate de implicare în traficul de droguri au fost arestate marți în Belgia. Acestea sunt bănuite că ar fi plănuit asasinarea procurorului-șef din Bruxelles, relatează MediaFax.ro. Procuratura belgiană a confirmat reținerea celor opt suspecți. Operațiunea a fost declanșată după ce poliția din Bruxelles a primit, în iulie 2025, informații privind un complot ce
17:50
Exporturile de ulei de soia se prăbușesc: Scădere de 38% în primele 10 luni ale anului 2025 # Realitatea.md
Exporturile de ulei de soia ale Republicii Moldova înregistrează unul dintre cele mai mari declinuri din ultimii ani, după o perioadă de expansiune continuă. Potrivit economistului Iurie Rija, în primele zece luni ale anului 2025 volumul exportat a scăzut cu 38,3%, ajungând la 4.815 tone, comparativ cu 7.805 tone în aceeași perioadă a anului 2024.
17:50
Procesul privind operațiile estetice clandestine la spitalul MS, clasat. Nemerenco și-a amintit despre cazul Monalisa # Realitatea.md
Procesul privind intervențiile estetice ilegale, desfășurate într-o secție clandestină de la spitalul Ministerului Sănătății (MS), a fost clasat. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către serviciul de presă al Procuraturii Generale. Conform responsabililor, pe 12 februarie 2025 a fost pornită urmărirea penală de către Centrul Național Anticorupție, fiind anchetat presupusul abuz de serviciu. Oamenii
17:50
CEC propune Curții Constituționale validarea noilor mandate după demisia a opt deputați # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat, în cadrul ședinței de marți, 18 noiembrie, că a luat act de demisia a opt deputați ai Parlamentului Republicii Moldova. Este vorba despre Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Draganel, aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Nina Cereteu și Stela Onuțu, de pe
17:30
Într-un ambuteiaj sufocant pe strada Calea Basarabiei din capitală, chiar lângă trecerea de cale ferată, câțiva șoferi au trăit momente de panică. În timp ce un tren se apropia, o mașină a rămas blocată pe șine din cauza ambuteiajului. Din fericire, trenul a redus viteza la timp, evitând o posibilă tragedie. Internauții au comentat acest
17:30
Capitala Italiei, Florența, devine tot mai restricționată în ceea ce privește zonele de relaxare în aer liber. Autoritățile locale au decis interzicerea teraselor restaurantelor, barurilor și cafenelelor din centrul orașului. Măsura vizează zona centrală, cunoscută pentru aglomerația provocată de numărul foarte mare de turiști. Decizia a fost relatată de presa italiană și citată de G4Media.ro.
17:20
Nicanor Ciochină, învinuit că a lovit mortal un adolescent, absent de la ședință. Instanța a dispus aducerea silită # Realitatea.md
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de provocarea accidentului rutier soldat cu moartea unui adolescent și a fugit de la locul faptei, a lipsit din nou de la ședință. Acesta a cerut amânarea acesteia, însă instanța a dispus aducerea silită, după ce nici avocații săi nu s-au prezentat în sala de judecată, transmite IPN.
VIDEO Ministrul Apărării, la MSF: Moldova nu e doar consumator de securitate, ci și furnizor regional de stabilitate # Realitatea.md
La Moldova Security Forum (MSF), ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a prezentat bilanțul reformelor militare declanșate după actualizarea cadrului legislativ. „În primul rând, în baza noilor provocări de securitate, noi am actualizat toate documentele de politică: Strategia națională de securitate, strategia națională de apărare, precum și strategia militară", a declarat oficialul, pe 18 noiembrie curent, la
17:10
VIDEO Scandal la guvernul Ucrainei: opoziția blochează Rada și cere demiterea cabinetului # Realitatea.md
Membrii fracțiunii „Solidaritatea Europeană", condusă de fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, au cerut dizolvarea cabinetului de miniștri. Parlamentarii formațiunii au blocat tribuna Radei Supreme și au scandat mesaje pentru a opri activitatea Legislativului, transmite Digi24.ro. În fața parlamentarilor, Poroșenko a mulțumit celor 51 de deputați din „Solidaritatea Europeană", „Golos", „Servitorul Poporului" și „Batkivșcina" care
17:00
Dodon, suspectat de corupție, se preocupă de corupția din Ucraina. Cere suspendarea interacțiunilor Chișinău – Kiev # Realitatea.md
Igor Dodon, suspectat de corupere în Republica Moldova, se declară preocupat de scandalul delapidărilor din Ucraina, care vizează conducerea de vârf a țării vecine. Deputatul a cerut pe rețelele de socializare întreruperea interacțiunilor dintre Kiev și Chișinău, până la finalizarea anchetei. Socialistul consideră că guvernarea de la Chișinău nu va condamna aceste acțiuni. În același
16:50
Acpadon SRL investește în energie verde cu sprijinul produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK” # Realitatea.md
Compania Acpadon SRL din Ceadîr-Lunga, specializată în producerea și comercializarea semințelor de floarea-soarelui, porumbului și alte cereale și leguminoase, a realizat o investiție importantă în energie regenerabilă, sprijinită de produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK". Prin intermediul produsului, Acpadon SRL a instalat un sistem fotovoltaic de 170 kW, finanțat printr-un credit avantajos de 1.600.000 de lei
16:30
Moldova promovează protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual în cadrul Convenției de la Lanzarote # Realitatea.md
În perioada 18–21 noiembrie, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Consiliul Europei și Centrul Internațional „La Strada", organizează Conferința internațională „Consolidarea protecției copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual prin elaborarea de politici bazate pe dovezi" și găzduiesc cea de-a 46-a Plenară a Comitetului Lanzarote al Consiliului Europei. Evenimentele sunt desfășurate
16:20
Natalia Plugaru anunță extinderea serviciilor pentru copiii abuzați: Avem nevoie de protecție specializată în toată țara # Realitatea.md
Republica Moldova își consolidează mecanismele de protecție pentru copiii victime ale abuzului și exploatării sexuale, prin noi servicii specializate, extinderea centrelor Barnahus și investiții în specialiștii din domeniu. Declarațiile au fost făcute de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, la Conferința internațională privind protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual, desfășurată la Chișinău sub
16:20
Profesorii avertizează cu proteste! Peste 40% trăiesc sub pragul sărăciei, Sindicatele cer salarii mai mari # Realitatea.md
„Educația nu se face cu promisiuni, ci cu demnitate". În pragul elaborării Legii Bugetului de Stat pentru 2026, Federația Sindicală a Educației și Științei din Republica Moldova adresează un apel ferm către autoritățile centrale, că este timpul să fie pus capăt inechităților salariale care „subminează demnitatea și viitorul profesiei didactice", or salariile din educație rămân
16:20
Delegații din 46 de state vin în Moldova în această săptămână. Parlamentul găzduiește reuniunea APCE # Realitatea.md
Delegații din 46 de state vin la Chișinău. Parlamentul Moldovei găzduiește reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la care vor participa circa 60 de parlamentari din diferite țări. Ședințele se vor desfășura în perioada 20 – 21 noiembrie. La Chișinău vor veni Theodoros Rousopoulos – președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Alain Berset – secretarul general
16:00
Franţa rămâne naţiune-cadru a Grupului de Luptă din România atât timp cât NATO doreşte acest lucru # Realitatea.md
Franţa rămâne naţiune-cadru a Grupului de Luptă din România atât timp cât NATO doreşte acest lucru, a afirmat marţi, 18 noiembrie curent, ambasadorul Franţei, Nicolas Warnery, în cadrul unei conferinţe de presă. „Rămânem aici şi suntem fericiţi să o facem",
15:50
Pe 5 decembrie se va aprinde atmosfera de Crăciun în Capitală! Programul, anunţat de Ion Ceban # Realitatea.md
Începând cu 5 decembrie, în centrul Chișinăului vor avea loc o serie de activități și manifestări cultural-artistice dedicate sărbătorilor de iarnă. Evenimentele consacrate Crăciunului și Revelionului se vor desfășura în Piața Marii Adunări Naționale, în scuarul Porților Sfinte (Arcul de Triumf), în Scuarul Catedralei Mitropolitane ”Nașterea Domnului”, precum și în sectoarele Capitalei. Potrivit primarului Ion […] Articolul Pe 5 decembrie se va aprinde atmosfera de Crăciun în Capitală! Programul, anunţat de Ion Ceban apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Directorul adjunct al Serviciului Vamal, Lidia Ababii și-a anunțat demisia. Locul acesteia va fi ocupat de către Carolina Gargaun, potrivit informațiilor oferite redacției BANI.MD de către Serviciul de presă al instituției. Lidia Ababii își va exercita atribuțiile de serviciu până la data de 30 noiembrie 2025. După încetarea raporturilor sale de serviciu, începând cu 1 […] Articolul Noi schimbări la vârful Serviciului Vamal! Directorul adjunct a demisionat apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Meteorologii au emis Cod galben de condiții complicate ale vremii pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo intră în vigoare miercuri, 19 noiembrie, orele 03:00 – 12:00. În această perioadă vor cădea precipitații: în regiunile de nord și centru – sub formă de lapoviță și ninsoare, în sud – ploaie și lapoviță. Izolat se prevăd […] Articolul Cod galben de vreme severă miercuri în Moldova: Lapoviță, ninsoare și polei apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Bărbatul care a lovit o judecătoare cu o cheie de gaz în cap, condamnat la închisoare # Realitatea.md
Bărbatul care a lovit judecătoare cu o cheie de gaz în cap, în timpul unei ședințe de judecată în august, a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Acesta a fost găsit vinovat de huliganism agravat și va trebui să plătească despăgubiri pentru prejudiciile materiale și morale. Potrivit probatoriului administrat de procurori, la 22 august […] Articolul Bărbatul care a lovit o judecătoare cu o cheie de gaz în cap, condamnat la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Republica Moldova nu sacrifică democrația pentru securitate. Sfatul vicepremierului Mihai Popșoi pentru Armenia # Realitatea.md
Viceprim-ministrul și ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a transmis un mesaj clar națiunilor aflate în căutarea echilibrului între securitate și democrație, cum ar fi Armenia, avertizând că sacrificarea libertăților în favoarea stabilității poate duce la pierderea ambelor valori. „Dacă vă ghidați de valorile democratice și credeți cu convingere în ele, nu veți […] Articolul Republica Moldova nu sacrifică democrația pentru securitate. Sfatul vicepremierului Mihai Popșoi pentru Armenia apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Autoritățile române au anunțat încetarea incendiului la petrolierul încărcat cu GPL care a luat foc luni în apele ucrainene. Nava se afla în zona Podului Ismail, pe malul ucrainean al Dunării, la granița cu România, scrie știrileprotv.ro. Potrivit informațiilor transmise de ISU Tulcea, incendiul a fost stins, iar pericolul unei eventuale explozii a fost redus. […] Articolul Incendiul navei cu GPL din apele ucrainene s-a încheiat: locuitorii revin acasă apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Daniella Misail-Nichitin: Moldova își întărește răspunsul instituțional împotriva abuzului sexual asupra copiilor # Realitatea.md
Republica Moldova își consolidează răspunsul instituțional împotriva exploatării și abuzului sexual asupra copiilor, printr-o legislație actualizată, programe de prevenire și mecanisme de protecție adaptate standardelor europene. Declarațiile au fost făcute de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichita, în cadrul Conferinței internaționale privind protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual, organizată la Chișinău de Consiliul Europei, în […] Articolul VIDEO Daniella Misail-Nichitin: Moldova își întărește răspunsul instituțional împotriva abuzului sexual asupra copiilor apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Munteanu, mesaj pentru moldovenii îngrijorați de integrarea în UE: Europa aduce dezvoltare. Europa aduce securitate # Realitatea.md
„Republica Moldova este Europa” – mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu de la Bruxelles, unde are loc Forumul de Extindere a UE. Oficialul moldovean a spus, fiind întrebat de jurnalistul RLIVE TV Traian Stoianov despre îngrijorările cetățenilor privind integrarea țării noastre în comunitate, că toate statele care s-au integrat în Uniune au avansat […] Articolul Munteanu, mesaj pentru moldovenii îngrijorați de integrarea în UE: Europa aduce dezvoltare. Europa aduce securitate apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
În luna noiembrie este marcată Ziua Mondială a Bolii Pulmonare Obstructive Cronice (BPOC). Potrivit datelor oferite de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), în Republica Moldova, în anul 2024, 351 de persoane au decedat din cauza acestei boli, comparativ cu 344 de decese în 2023 și 433 în 2022. Deși BPOC reprezintă a treia cauză […] Articolul Boala pulmonară obstructivă cronică a curmat 351 de vieți în 2024, în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că agenda sa internațională include noi întrevederi cu lideri ai mai multor state, în contextul eforturilor de relansare a negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina. Liderul de la Kiev a anunțat că miercuri urmează să plece în Turcia. Declarațiile privind deplasarea în Turcia au fost făcute în timpul vizitei […] Articolul Eforturi diplomatice: Zelenski se întâlnește la Istanbul pentru pacea în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Cristiano Ronaldo este așteptat astăzi la Casa Albă, unde va avea o întrevedere cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, scrie Digi24.ro. În același timp, Ronaldo se va întâlni și cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, aflat și el într-o vizită la Washington. Fotbalistul portughez, câștigător a cinci Balonuri de Aur, și-a exprimat […] Articolul Cristiano Ronaldo, față în față cu Donald Trump într-o întrevedere la Casa Albă apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
ALERTĂ GLOBALĂ: Numeroase site-uri, inclusiv din Moldova, au căzut din cauza unei defecțiuni majore la Cloudflare # Realitatea.md
Mai multe site-uri importante din întreaga lume, inclusiv din Republica Moldova, se confruntă cu probleme grave de funcționare în urma unei defecțiuni majore înregistrate la Cloudflare, una dintre cele mai mari companii de infrastructură internet. Utilizatorii raportează dificultăți de accesare, încărcare lentă sau blocarea completă a platformelor, iar incidentele par să se extindă rapid. Defecțiunile […] Articolul ALERTĂ GLOBALĂ: Numeroase site-uri, inclusiv din Moldova, au căzut din cauza unei defecțiuni majore la Cloudflare apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Dezvăluirea premierului: Moldova discută cu UE și SUA soluții pentru reintegrarea Transnistriei # Realitatea.md
Autoritățile din Moldova discută cu UE și SUA soluții pentru reintegrarea Transnistriei. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu la Bruxelles, unde are loc Forumul de Extindere al Uniunii Europene. Șeful Guvernului a fost întrebat de jurnaliști despre eventuala retragere a trupelor ruse din stânga Nistrului. Drept urmare, Munteanu a menționat că există eventuale […] Articolul Dezvăluirea premierului: Moldova discută cu UE și SUA soluții pentru reintegrarea Transnistriei apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Rusia și Statele Unite au discutat despre posibilitatea efectuării unui nou schimb de deținuți, a declarat trimisul special rus Kirill Dmitriev într-un interviu pentru presa rusă. De asemenea, un oficial american a confirmat discuțiile și a precizat că partea americană este deschisă la această idee, dar a subliniat că nu există nicio decizie iminentă. Potrivit […] Articolul Rusia și SUA, aproape de un schimb de prizonieri apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
VIDEO Falk Lange: Consiliul Europei sprijină Moldova în prevenirea exploatării și abuzului sexual asupra copiilor # Realitatea.md
Consiliul Europei sprijină Republica Moldova în dezvoltarea unor politici mai eficiente pentru prevenirea exploatării și abuzului sexual asupra copiilor, a delclarat Falk Lange, Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, în cadrul Conferinței internaționale privind protecția copiilor. Potrivit oficialului, Consiliul Europei lucrează cu autoritățile moldovene prin intermediul Comitetului Lanzarote și al Convenției Lanzarote, dar și prin […] Articolul VIDEO Falk Lange: Consiliul Europei sprijină Moldova în prevenirea exploatării și abuzului sexual asupra copiilor apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Anul viitor, poliția de asigurare medicală ar putea costa 12 636 lei, ca și în prezent. Suma este prevăzută în proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026, elaborat de Ministerul Sănătății. Potrivit documentului, estimările sunt bazate pe numărul prognozat de persoane care se asigură în mod individual, totodată, autorii menționează că […] Articolul Cât va costa poliția de asigurare medicală în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Doi africani, care au intrat recent în Republica Moldova din Ucraina, au fost ajutați de Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) să se întoarcă voluntar în țara lor. Migranții au beneficiat de consiliere, suport logistic și asistență pentru organizarea călătoriei, cu respectarea standardelor internaționale și a principiilor privind protecția drepturilor omului. Potrivit IGM, mecanismul de reîntoarcere […] Articolul Doi africani, ajutați să revină acasă după ce au intrat în Moldova din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Ludovic Orban demisionează din funcția de consilier prezidențial după o lună de mandat # Realitatea.md
După o lună în administrația prezidențială, Ludovic Orban și-a prezentat demisia din funcția de consilier al președintelui României, Nicușor Dan. Decizia a fost luată de comun acord, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Motivul principal al demisiei pare să fie nemulțumirea președintelui față de criticile formulate de Orban la adresa USR, conform informațiilor publicate de […] Articolul Ludovic Orban demisionează din funcția de consilier prezidențial după o lună de mandat apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Eliberarea lui Pogorlețchi: Promo-LEX cere statului că îi ofere tratament și asistență psihologică gratuită # Realitatea.md
Reprezentanții Promo-LEX solicită Guvernului să îi ofere tratament gratuit și asistență psihologică lui Vadim Pogorlețchi, eliberat din detenție de către regimul de la Tiraspol. Organizația non-guvernamentală notează că statul trebuie să investigheze reținerea sa în mod legal și să îl reabiliteze. Autorităților constituționale li se mai solicită și recunoașterea caracterului politic al detenției lui Pogorlețchi. […] Articolul Eliberarea lui Pogorlețchi: Promo-LEX cere statului că îi ofere tratament și asistență psihologică gratuită apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
În perioada 10–16 noiembrie 2025, au fost raportate 1.693 de cazuri de infecții virale ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, în creștere cu 9,4% față de săptămâna precedentă. Totodată, în municipiul Chișinău au fost înregistrate 4 cazuri de gripă sezonieră. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că, în aceeași perioadă, au fost înregistrate […] Articolul 4 cazuri noi de gripă sezonieră în municipiul Chișinău. ANSP vine cu recomandări apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Polonia acuză un posibil act de sabotaj rus după explozia pe calea ferată Varșovia-Lublin # Realitatea.md
După explozia de duminică care a deteriorat o porțiune a căii ferate Varșovia‑Lublin oficialii polonezi acuză un posibil sabotaj orchestrat de Moscova, potrivit HotNews.ro. Conform premierului Donald Tusk, explozia de pe linia ferată Varșovia – Lublin reprezintă un „act de sabotaj fără precedent” care pune în pericol securitatea națională a Poloniei. Tusk afirmă că a fost detonat un […] Articolul Polonia acuză un posibil act de sabotaj rus după explozia pe calea ferată Varșovia-Lublin apare prima dată în Realitatea.md.
Fostul Hotel Național va fi supravegheat video și securizat. Primăria a alocat un buget # Realitatea.md
Autoritățile au decis alocarea sumei necesare de bani pentru securizarea zonei din jurul fostului Hotel Național, instalarea camerelor de supraveghere și transmiterea imaginilor în timp real către Poliție. Totodată, vor fi identificate și alte clădiri sau zone cu risc sporit din oraș. Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău s-a întrunit marți, 18 noiembrie, într-o […] Articolul Fostul Hotel Național va fi supravegheat video și securizat. Primăria a alocat un buget apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Actualitatea politică, în dezbateri: Olesea Stamate și Marcel Spatari, invitați la „Rezoomat” # Realitatea.md
Urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru, în această seară, de la ora 20:00. Invitați sunt președintele comisiei parlamentare Integrare Europeană, Marcel Spatari și ex-deputata PAS, Olesea Stamate. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Concluziile Forumului privind Extinderea UE; Mai mulți deputați […] Articolul Actualitatea politică, în dezbateri: Olesea Stamate și Marcel Spatari, invitați la „Rezoomat” apare prima dată în Realitatea.md.
