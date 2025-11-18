Gherasimov, despre aderarea la UE, împreună cu stânga Nistrului: „Avem semnale pozitive că anul viitor am putea reintegra în mod pașnic regiunea”
Agora.md, 18 noiembrie 2025 22:00
Gherasimov, despre aderarea la UE, împreună cu stânga Nistrului: „Avem semnale pozitive că anul viitor am putea reintegra în mod pașnic regiunea”
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 30 minute
22:00
21:50
Acum 2 ore
21:10
20:30
Acum 4 ore
19:50
19:40
19:30
19:30
19:10
18:30
18:20
Acum 6 ore
17:50
17:50
17:20
17:00
17:00
17:00
16:50
16:50
16:50
Acum 12 ore
13:50
13:30
13:30
13:00
13:00
12:40
12:40
12:20
11:40
11:40
11:10
11:10
11:10
11:00
11:00
10:50
10:30
10:20
10:20
10:10
10:00
09:50
09:30
09:30
09:20
09:20
Acum 24 ore
08:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.