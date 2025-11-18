Îți testează cunoștințele la engleză și franceză. Elevii din peste 600 de școli s-au înregistrat la o evaluare voluntară

Agora.md, 18 noiembrie 2025 13:30

Îți testează cunoștințele la engleză și franceză. Elevii din peste 600 de școli s-au înregistrat la o evaluare voluntară

Acum 15 minute
13:30
13:30
Ar fi cerut 1.200 de euro pentru a obține note pozitive la examenul auto. Un bărbat, condamnat la cinci ani de închisoare Agora.md
Acum o oră
13:00
„Autoritățile au datoria morală să declare doliu național”: Tănase, după decesul lui Ilașcu Agora.md
13:00
Atacuri rusești asupra Ucrainei: Cel puțin trei morți și peste zece răniți. O clădire media a fost lovită de drone (FOTO) Agora.md
Acum 2 ore
12:40
PeScurt // CSM a spus „da” rapoartelor de evaluare externă pentru doi vicepreședinți interimari ai instanțelor judecătorești. Igor Botezatu, de la Judecătoria Comrat, și Andrei Mocanu, de la Judecătoria Căușeni, au fost verificați pentru integritate etică, financiară și profesionalism. Agora.md
12:40
12:20
Artur Ioniță și-a anunțat retragerea de la echipa națională Agora.md
12:20
O familie de germani a murit în timpul unei vacanțe la Istanbul. S-ar fi intoxicat după ce ar fi consumat mâncare stradală Agora.md
Acum 4 ore
11:40
La Chișinău s-a deschis biroul MEIR. Proiectul sprijină reformele și independența energetică a R. Moldova Agora.md
11:40
PeScurt // CSM a spus „da”. Comisia de evaluare externă a constatat că judecătorul Andrei Mocanu corespunde criteriilor de integritate. Mocanu a promovat evaluarea, iar raportul a fost aprobat de plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la 18 noiembrie curent. Agora.md
11:10
Bagaje ticsite cu țigări la aeroport: Trei tentative de transportare ilicită, dejucate de oamenii legii Agora.md
11:10
Forumul privind Extinderea UE. Liderii europeni și reprezentanții țărilor candidate, reuniți la Bruxelles (LIVE) Agora.md
11:10
Patru mii de lei pentru a nu emite ordonanța de protecție? Un polițist, cercetat pentru corupere Agora.md
11:00
PeScurt // Un judecător va fi urmărit penal. Decizia a fost luata la 18 noiembrie curent, de Consiliul Superior al Magistraturii. Hotărârea vine în urma solicitării depuse de procurorul general interimar, Alexandru Machidon.. Agora.md
11:00
Platforma TUX a operat „în umbră” și fără supraveghere. CNPF: „Foarte puțin probabil ca investițiile să fie recuperate” Agora.md
11:00
Incendiu într-o locuință din Sîngerei: un bărbat a ajuns la spital cu arsuri Agora.md
10:50
Costiuc, despre salariul de deputat: „E prea mult încă. O să mai fac niște lucruri și o să ajutăm oamenii care au mai puțin ca noi” Agora.md
10:30
Democrația Acasă propune crearea unei Comisii care să finalizeze procesul de retragere al R. Moldova din CSI până în 2026 Agora.md
10:20
MEC, despre majorarea burselor studențești: „E esențială, însă trebuie realizată în coordonare cu alte investiții” Agora.md
10:20
Orice șofer sau pieton poate informa autoritățile despre pericolele de pe drumurile naționale Agora.md
10:10
PeScurt // Mai multe blocuri din sectorul Ciocana rămân fără căldură pe 18 noiembrie. Termoelectrica anunță lucrări de reabilitare la o rețea termică avariată pe strada Ginta Latină, necesare pentru pregătirea sezonului rece 2025–2026. Agora.md
10:00
O companie americană analizează preluarea unor active internaționale ale Lukoil după o licență temporară emisă de SUA Agora.md
09:50
PeScurt // Ucraina. O tânără de 17 ani și-a pierdut viața, iar alte nouă persoane au fost rănite după un atac cu rachete lansat de Rusia asupra localității Berestyn, în regiunea Harkiv. Agora.md
Acum 6 ore
09:30
Orice șofer sau pieton poate informa autoritățile despre pericole pe drumurile naționale: Află cum poți face aceasta Agora.md
09:30
PeScurt // Forumul pentru Extindere. Tricolorul este arborat în fața Comisiei Europene. Astăzi, la Bruxelles, are loc prima ediție a Forumului privind Extinderea Uniunii Europene. Agora.md
09:20
MEC, despre solicitarea studenților de a fi majorate bursele: „E esențială, însă trebuie realizată în coordonare cu alte investiții” Agora.md
09:20
Atenționare de călătorie: Grevă generală în sectorul feroviar din Grecia pe 18 noiembrie Agora.md
08:50
PeScurt // Deces. Fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol, ex-deputat în Parlamentul R. Moldova, fost membru al Parlamentului României, Ilie Ilaşcu, a decedat pe 17 noiembrie. Agora.md
08:40
Belous, despre impozitele achitate de influenceri: „Vin la SFS și declară nu doar un milion de lei, vin cu mai mult” Agora.md
Acum 24 ore
22:00
Kârgâzstan: Șor, implicat în lansarea TV „Nomad” - un post de propagandă pro-rusă Agora.md
21:40
Serviciile medicale pentru populație, asigurate în luna noiembrie. CNAM a transferat în avans 960 de milioane de lei Agora.md
21:20
Suroritate pentru fetele din familii social vulnerabile, care vor să-și continue studiile Agora.md
21:00
Luvru închide temporar Galeria Campana. S-au identificat slăbiciuni structurale la grinzile de sprijin a etajului doi Agora.md
19:40
Ion Ceban a mers în instanță după ce a fost vizat în emisiunea „Ora de ras”. Judecătoria Chișinău respinge plângerea Agora.md
19:10
Italia: Un moldovean a decedat într-un accident rutier. Ar fi pierdut controlul asupra volanului Agora.md
18:50
Se dau drept operatori de telefonie mobilă și preiau date din telefon: CNPF atenționează despre o schemă de escrocherie Agora.md
18:30
Vadim Pogorlețchi, eliberat după ce a fost deținut ilegal în penitenciarele din stânga Nistrului Agora.md
18:10
Fără taxe de cămin și cu tichete de masă: Studenții lansează o petiție publică în care sugerează un pachet alternativ de sprijin Agora.md
17:40
Aproape 59 de mii de studenți au învățat în Republica Moldova în anul 2024–2025 Agora.md
17:30
Germania oferă un grant de 24,4 milioane de euro pentru procesul de aderare la UE și modernizarea serviciilor publice în Moldova Agora.md
16:40
Un bărbat a fost descarcerat după un accident pe centura de ocolire a orașului Bălți (FOTO) Agora.md
16:30
Un nou BMW și mai puține milioane în conturile bancare: Cu ce avere pleacă Recean din viața politică Agora.md
16:30
Nicanor Ciochină, decăzut din dreptul de a aduce martori ai apărării în instanță Agora.md
16:20
Georgia ar putea interzice votul peste hotare. Nerezidenții vor trebui să revină în țară o dată la patru ani (UPDATE) Agora.md
16:10
16:10
Ar fi falsificat documente oficiale: Două persoane au fost plasate în arest preventiv, iar una - cercetată în libertate Agora.md
16:00
Studenții trag alerta: Bursele insuficiente îi determină să lucreze part-time ca să-și acopere cheltuielile Agora.md
15:50
Închiria saună, dar organiza jocuri de noroc ilegale? Poliția: „Activitatea genera venituri nedeclarate, prejudiciind bugetul public” (VIDEO) Agora.md
15:50
Sancțiunile Lukoil: Moldova, România și Bulgaria, trei răspunsuri diferite la aceeași criză Agora.md
15:40
Promo-LEX: Șapte incidente electorale minore în ziua scrutinului desfășurat în șase localități Agora.md
