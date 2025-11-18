PeScurt // Ucraina. O tânără de 17 ani și-a pierdut viața, iar alte nouă persoane au fost rănite după un atac cu rachete lansat de Rusia asupra localității Berestyn, în regiunea Harkiv.

