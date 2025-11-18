PeScurt // CSM a spus „da”. Comisia de evaluare externă a constatat că judecătorul Andrei Mocanu corespunde criteriilor de integritate. Mocanu a promovat evaluarea, iar raportul a fost aprobat de plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la 18 noiembrie curent.
Agora.md, 18 noiembrie 2025 11:40
