Agora.md, 18 noiembrie 2025 21:50

ANRE: Locuitorii din stânga Nistrului sunt asigurați cu gaze naturale pentru noiembrie. Stocurile de gaze, completate

Acum 15 minute
22:00
Gherasimov, despre aderarea la UE, împreună cu stânga Nistrului: „Avem semnale pozitive că anul viitor am putea reintegra în mod pașnic regiunea” Agora.md
Acum 30 minute
21:50
Acum 2 ore
21:10
Cum a preluat statul, în comodat gratuit, activele Lukoil de la aeroport? Răspunsul ministrului Energiei Agora.md
20:30
ANRE dă asigurări: Prețul la carburanți nu ar urma să crească, chiar dacă ponderea Lukoil pe piața din Moldova ar scădea Agora.md
Acum 4 ore
19:50
Munteanu, la Bruxelles: „Suntem gata să deschidem negocierile nu doar pe trei clustere, dar pe aproape toate” (VIDEO) Agora.md
19:40
Condamnat la cinci ani de închisoare: Un bărbat ar fi atacat magistrata la ședința de judecată în care era vizat Agora.md
19:30
Stocurile de gaze ale R. Moldova: 27 de milioane de metri cubi în România și 23 de milioane în Ucraina Agora.md
19:30
Fără modificări în facturi până la începutul lui 2026. Șeful ANRE, despre tariful gazelor: „Trebuie să avem toate cifrele exacte” Agora.md
19:10
Ar fi cerut 1.200 de euro pentru note pozitive la examenul auto. Un bărbat, condamnat la cinci ani de închisoare Agora.md
18:30
18:20
Sindicatele cer majorări salariale pentru profesori: „40% dintre angajații din educație sunt plătiți sub pragul sărăciei” Agora.md
Acum 6 ore
18:00
Urmează schimbări în componența CMC: Patru consilieri au ales mandatul de deputat Agora.md
17:50
Doi candidați supleanți pe listele Partidului Nostru refuză funcția de deputat. CEC va propune la CC opt potențiali parlamentari Agora.md
17:50
17:20
Stocurile de securitate de gaze naturale ale R. Moldova: 27 de mil. de metri cubi - în România și 23 de mil. - în Ucraina Agora.md
17:00
Munteanu: „Discutăm un plan de reintegrare a regiunii transnistrene cu UE și SUA” (VIDEO) Agora.md
17:00
România: Locuitorii din Plauru și Ceatalchioi se pot întoarce acasă. Incendiul de pe nava cu GPL din portul Ismail a fost stins Agora.md
17:00
Tinerii cer majorarea burselor la media minimă de existență. Cum poți semna și tu petiția Agora.md
16:50
Chișinăul devine pentru două zile centrul european al democrației: Peste 60 de parlamentari vin la reuniunea APCE Agora.md
16:50
O altă retragere de la Serviciul Vamal: Directoarea adjunctă, Lidia Ababii, pleacă din funcție, iar Carolina Gargaun va prelua fotoliul Agora.md
16:50
Ai Noștri lansează primul tren tematic de Crăciun din Chișinău: Cursa spre Polul Nord Agora.md
Acum 12 ore
13:50
13:30
13:30
Ar fi cerut 1.200 de euro pentru a obține note pozitive la examenul auto. Un bărbat, condamnat la cinci ani de închisoare Agora.md
13:00
„Autoritățile au datoria morală să declare doliu național”: Tănase, după decesul lui Ilașcu Agora.md
13:00
Atacuri rusești asupra Ucrainei: Cel puțin trei morți și peste zece răniți. O clădire media a fost lovită de drone (FOTO) Agora.md
12:40
PeScurt // CSM a spus „da” rapoartelor de evaluare externă pentru doi vicepreședinți interimari ai instanțelor judecătorești. Igor Botezatu, de la Judecătoria Comrat, și Andrei Mocanu, de la Judecătoria Căușeni, au fost verificați pentru integritate etică, financiară și profesionalism. Agora.md
12:40
12:20
Artur Ioniță și-a anunțat retragerea de la echipa națională Agora.md
12:20
O familie de germani a murit în timpul unei vacanțe la Istanbul. S-ar fi intoxicat după ce ar fi consumat mâncare stradală Agora.md
11:40
La Chișinău s-a deschis biroul MEIR. Proiectul sprijină reformele și independența energetică a R. Moldova Agora.md
11:40
PeScurt // CSM a spus „da”. Comisia de evaluare externă a constatat că judecătorul Andrei Mocanu corespunde criteriilor de integritate. Mocanu a promovat evaluarea, iar raportul a fost aprobat de plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la 18 noiembrie curent. Agora.md
11:10
Bagaje ticsite cu țigări la aeroport: Trei tentative de transportare ilicită, dejucate de oamenii legii Agora.md
11:10
Forumul privind Extinderea UE. Liderii europeni și reprezentanții țărilor candidate, reuniți la Bruxelles (LIVE) Agora.md
11:10
Patru mii de lei pentru a nu emite ordonanța de protecție? Un polițist, cercetat pentru corupere Agora.md
11:00
PeScurt // Un judecător va fi urmărit penal. Decizia a fost luata la 18 noiembrie curent, de Consiliul Superior al Magistraturii. Hotărârea vine în urma solicitării depuse de procurorul general interimar, Alexandru Machidon.. Agora.md
11:00
Platforma TUX a operat „în umbră” și fără supraveghere. CNPF: „Foarte puțin probabil ca investițiile să fie recuperate” Agora.md
11:00
Incendiu într-o locuință din Sîngerei: un bărbat a ajuns la spital cu arsuri Agora.md
10:50
Costiuc, despre salariul de deputat: „E prea mult încă. O să mai fac niște lucruri și o să ajutăm oamenii care au mai puțin ca noi” Agora.md
10:30
Democrația Acasă propune crearea unei Comisii care să finalizeze procesul de retragere al R. Moldova din CSI până în 2026 Agora.md
10:20
MEC, despre majorarea burselor studențești: „E esențială, însă trebuie realizată în coordonare cu alte investiții” Agora.md
10:20
Orice șofer sau pieton poate informa autoritățile despre pericolele de pe drumurile naționale Agora.md
10:10
PeScurt // Mai multe blocuri din sectorul Ciocana rămân fără căldură pe 18 noiembrie. Termoelectrica anunță lucrări de reabilitare la o rețea termică avariată pe strada Ginta Latină, necesare pentru pregătirea sezonului rece 2025–2026. Agora.md
10:00
O companie americană analizează preluarea unor active internaționale ale Lukoil după o licență temporară emisă de SUA Agora.md
09:50
PeScurt // Ucraina. O tânără de 17 ani și-a pierdut viața, iar alte nouă persoane au fost rănite după un atac cu rachete lansat de Rusia asupra localității Berestyn, în regiunea Harkiv. Agora.md
09:30
Orice șofer sau pieton poate informa autoritățile despre pericole pe drumurile naționale: Află cum poți face aceasta Agora.md
09:30
PeScurt // Forumul pentru Extindere. Tricolorul este arborat în fața Comisiei Europene. Astăzi, la Bruxelles, are loc prima ediție a Forumului privind Extinderea Uniunii Europene. Agora.md
09:20
MEC, despre solicitarea studenților de a fi majorate bursele: „E esențială, însă trebuie realizată în coordonare cu alte investiții” Agora.md
09:20
Atenționare de călătorie: Grevă generală în sectorul feroviar din Grecia pe 18 noiembrie Agora.md
Acum 24 ore
08:50
PeScurt // Deces. Fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol, ex-deputat în Parlamentul R. Moldova, fost membru al Parlamentului României, Ilie Ilaşcu, a decedat pe 17 noiembrie. Agora.md
