Inegalitate salarială în UE: femeile „muncesc gratuit” până la sfârșitul anului

La un an după ce a demonstrat calitatea produselor și a devenit primul producător autohton cu dreptul de a exporta ouă moldovenești în Uniunea Europeană, George Standard face un pas important în extinderea afacerii. Întreprinderea producătoare de carne, ouă și semifabricate, din raionul Edineț, anunță debutul direct pe piața românească. După mai multe etape de […]