Inegalitate salarială în UE: femeile „muncesc gratuit” până la sfârșitul anului

Diferența medie de salarizare între femei și bărbați în Uniunea Europeană rămâne de 12%, ceea ce simbolizează că, începând cu 17 noiembrie, când a fost marcată Ziua Egalității de Remunerație, femeile „muncesc fără plată" până la sfârșitul anului. Comisia Europeană atrage atenția că această inegalitate afectează atât veniturile curente, cât și pensiile femeilor, care încasează […]
Internetul se clatină! O defecțiune la Cloudflare a pus la pământ mii de site-uri, inclusiv din Moldova
Un număr mare de site-uri web raportează în prezent probleme serioase de funcționare din cauza unei defecțiuni majore la Cloudflare – una dintre cele mai mari companii din lume specializate în servicii de distribuție a conținutului (CDN) și securitate cloud. Potrivit platformelor de monitorizare, sesizările privind întreruperile au explodat în ultimele ore, după o perioadă […]
Business-ul cu aripioare al lui Dorin Recean a ajuns la aproape jumătate de milion de euro în trimestrul trei
Sphera Franchise Group, care administrează și brandul KFC din Republica Moldova a raportat o creșetere a vânzăriloe în T3 2025, iar KFC Moldova continuă să fie motorul principal de creștere al Grupului. În timp ce vânzările consolidate la nivel internațional au avansat modest, piața moldovenească s-a detașat ca lider absolut, potrivit raportului raportul financiar al […]
Investiții de peste 200 milioane de lei în apă și canalizare, aprobate de ANRE: Căușeni „înghite" cea mai mare parte
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat planurile de investiții modificate pentru 2025 ale cinci operatori regionali, în valoare totală de peste 200 milioane de lei, destinate extinderii și modernizării infrastructurii de apă și canalizare. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței Consiliului de administrație din 18 noiembrie. Cea mai mare investiție este planificată […]
Aeroportul Internațional Chișinău a semnat un contract cu o companie petrolieră din România pentru asigurarea rapidă a kerosenului destinat avioanelor, după ce sancțiunile internaționale împotriva Lukoil au creat riscul unui blocaj în aprovizionare, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Ministrul a precizat că, în prezent, aeroportul dispune de […]
Măsurile restrictive, impuse de Departamentul Trezoreriei SUA împotriva Lukoil și Rosneft, vin ca o consecință a neimplicării constructive a Rusiei în eforturile de pace din Ucraina. Fiind obligată să se conformeze acestor sancțiuni, România se găsește în situația dificilă de a nu avea, în prezent, o foaie de parcurs clară pentru viitorul operațiunilor Lukoil pe […]
Carburanții se scumpesc agresiv de la impunerea sancțiunilor SUA: benzina, cu aproape un leu, motorina, cu 1,80 lei
Prețurile la carburanți continuă să crească în Republica Moldova după impunerea sancțiunilor SUA asupra gigantilor petrolieri ruși Lukoil și Rosneft, arată noile date publicate de ANRE. În mai puțin de o lună, benzina și motorina au înregistrat scumpiri continue, urmare a volatilității și presiuni pe lanțurile de aprovizionare. Potrivit datelor actiualizate la 18 noiembrie 2025, […]
Curentul s-ar putea scumpi. Avertismentul ministrului Energiei după creșterile din regiune
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, avertizează asupra riscului unor scumpiri la energia electrică pe piața regională, în contextul tensiunilor din sectorul energetic din Ucraina. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Novaia nedelea" de la TV8. Potrivit ministrului, pe piețele din regiune există deja „premise clare" pentru creșterea prețurilor la electricitate. Junghietu a explicat că, spre […]
Peste 40 de milioane de lei, autorizate de AIPA pentru sprijinul fermierilor și investiții agricole
Peste 40 de milioane de lei au fost autorizate spre plată de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), săptămâna trecută. Din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, AIPA a aprobat 2 milioane de lei, dintre care 200 mii lei pentru plăți directe și 1,8 milioane lei pentru proiecte investiționale în […]
În cadrul Conferinței Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Metropolitane, organizată la Iași în perioada 12–14 noiembrie 2025 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași, președintele Camerei Bilaterale, Andrei Crigan, a participat ca speaker în Panelul „Cooperare interregională și transfrontalieră – Extinderea zonelor metropolitane funcționale". Discuțiile au evidențiat rolul esențial al parteneriatelor economice bilaterale, al […]
Haos financiar la TRM: 21,5 de milioane de lei cheltuiți peste limitele aprobate de Consiliul de Supraveghere
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a făcut public raportul de audit asupra gestionării resurselor financiare și a patrimoniului public de către Compania „Teleradio-Moldova" (TRM) în anii 2023–2024, un document de peste o sută de pagini care expune probleme structurale grave în administrarea instituției și în modul în care aceasta folosește banii contribuabililor. Concluzia Curții […]
Bitcoin a coborât sub pragul de 90.000 de dolari, ștergând practic întregul câștig acumulat de criptomonedă în acest an, relatează Bloomberg. Corecția vine la doar câteva săptămâni după ce activul digital atinsese un nou maxim istoric, însă presiunile de pe piață și pozițiile investitorilor au schimbat brusc direcția trendului. Potrivit agenției, pe piața opțiunilor tot […]
„Investițiile pentru securitatea statului" au devenit top secret: Consiliul ascunde numele companiilor aprobate
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a devenit oficial un organism „închis", după ce, pentru a doua oară în mai puțin de o săptămână, a emis un proces-verbal în care numele companiilor și datele esențiale sunt complet secretizate. Potrivit procesului-verbal nr. 26 din 10 noiembrie 2025, consultat de redacție, Consiliul a aprobat […]
Chevron intră în jocul mare: americanii vor o parte din imperiul Lukoil de 22 miliarde de dolari
Chevron analizează posibilitatea de a cumpăra activele internaționale ale companiei ruse Lukoil, plasată recent sub sancțiuni americane, au declarat pentru Reuters cinci surse familiare procesului. Decizia vine după ce Departamentul Trezoreriei SUA a permis potențialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre vânzarea activelor din străinătate. Chevron intră astfel în competiție cu fondul american Carlyle și […]
Doar cinci plângeri depuse la CNPF în cazul TUX. Budianschi: Recuperarea banilor e puțin probabilă
Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, afirmă că instituția a primit până acum doar cinci petiții de la persoane care reclamă prejudicii în cazul schemei TUX și avertizează că șansele de recuperare a banilor sunt extrem de mici. Declarațiile au fost făcute la Moldova 1. Potrivit lui Budianschi, TUX nu a avut […]
Conturile restanțierilor, golite: peste 49 milioane de lei au fost ridicate de Fisc în cinci zile
Executarea silită a adus 49,15 milioane de lei la buget în doar cinci zile, potrivit raportului Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada 10–14 noiembrie 2025. În total, încasările administrate de Fisc au ajuns la aproximativ 907,4 milioane de lei în această săptămână. Pentru a încuraja conformarea voluntară, inspectorii fiscali au efectuat 264 de vizite la […]
Sprijin financiar din Germania: Republica Moldova va primi 24,4 milioane € pentru dezvoltarea țării
Germania va oferi Republicii Moldova asistență suplimentară gratuită de 24,4 milioane de euro pentru dezvoltarea țării și sprijinirea parcursului european Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizarea țării. Despre aceasta a anunțat Ambasadorul Germaniei în Republica […]
Republica Moldova se numără în 2025 printre statele cu cel mai scăzut nivel al datoriei publice raportate la PIB, potrivit datelor publicate de Visual Capitalist pe baza celui mai recent raport al Fondului Monetar Internațional (World Economic Outlook, octombrie 2025). Țara noastră se situează pe locul 141 din 181 de state analizate, cu o pondere […]
Sfârșitul dominației dolarului? Monedele alternative câștigă teren rapid pe scena financiară
Dolarul american, considerat mult timp coloana vertebrală a finanțelor globale, își pierde treptat dominanța. Potrivit datelor Fondului Monetar Internațional (FMI), ponderea dolarului în rezervele valutare globale a scăzut la puțin peste 56% la mijlocul anului 2025, cel mai scăzut nivel în ultimele decenii, după ce la începutul secolului depășea 70%. Experții Best Brokers subliniază că […]
În săptămâna care s-a încheiat, Bitcoin a înregistrat o scădere de aproximativ 8%, atingând un minim de 93 000 de dolari, iar în prezent se tr
Spațiile pentru schimb valutar de la aeroport, scoase la licitație: competiția începe la 1 384 euro lunar # Bani.md
Aeroportul Internațional Chișinău anunță desfășurarea unei licitații „cu strigare” pentru închirierea a două spații comerciale neutilizate din zona comună a terminalului de sosiri, nivelul 1, pentru o perioadă de cinci ani. Spațiile, destinate activităților de birou și inclusiv desfășurării activității de schimb valutar, au fiecare o suprafață totală de 15,1 m², iar prețul de pornire […] Articolul Spațiile pentru schimb valutar de la aeroport, scoase la licitație: competiția începe la 1 384 euro lunar apare prima dată în Bani.md.
Moldovenii pot rămâne fără bani prin preluarea de către persoane care se prezintă fals drept angajați ai unor operatori de telefonie mobilă. Victimele sunt contactate prin aplicații de mesagerie precum WhatsApp sau Viber, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Escrocii folosesc diferite scenarii pentru a crea urgență și a convinge victima să coopereze: promisiuni de […] Articolul O nouă schemă face ravagii: „operatorii de telefonie” care îți golesc contul bancar apare prima dată în Bani.md.
Compania Double Case anunță o nouă măsură menită să întărească încrederea în proiectul său crypto: blocarea a 60% din oferta totală a tokenului DCT, echivalentul a 600.000 de unități, pentru o perioadă de zece ani, până în 2035. Procedura a fost realizată prin smart-contractul Jupiter Lock de pe blockchain-ul Solana, ceea ce face ca aceste […] Articolul Double Case și-a blocat tokenul: 60% din DCT, pentru 10 ani apare prima dată în Bani.md.
Petrol rusesc „la reducere”! Urals se vinde cu 36 de dolari pentru un baril, cel mai mare discount din 2023 # Bani.md
Prețul petrolului rusesc Urals a scăzut săptămâna trecută la 36,61 dolari pe baril, cel mai redus nivel din ultimii doi ani și jumătate, pe fondul prăbușirii cererii internaționale și al intrării iminente în vigoare a noilor sancțiuni americane împotriva giganților energetici Rosneft și Lukoil. Datele publicate de Argus Media arată că discountul aplicat petrolului Urals […] Articolul Petrol rusesc „la reducere”! Urals se vinde cu 36 de dolari pentru un baril, cel mai mare discount din 2023 apare prima dată în Bani.md.
George Standard – primul producător moldovean de ouă, admis pe piața din UE, acum pe rafturile unei rețele de supermarketuri din România # Bani.md
La un an după ce a demonstrat calitatea produselor și a devenit primul producător autohton cu dreptul de a exporta ouă moldovenești în Uniunea Europeană, George Standard face un pas important în extinderea afacerii. Întreprinderea producătoare de carne, ouă și semifabricate, din raionul Edineț, anunță debutul direct pe piața românească. După mai multe etape de […] Articolul George Standard – primul producător moldovean de ouă, admis pe piața din UE, acum pe rafturile unei rețele de supermarketuri din România apare prima dată în Bani.md.
Compania Double Case anunță o nouă măsură menită să întărească încrederea în proiectul său crypto: blocarea a 60% din oferta totală a tokenului DCT, echivalentul a 600.000 de unități, pentru o perioadă de zece ani, până în 2035. Procedura a fost realizată prin smart-contractul Jupiter Lock de pe blockchain-ul Solana, ceea ce face ca aceste […] Articolul Double Case și-a blindat tokenul: 60% din DCT, blocat pentru 10 ani apare prima dată în Bani.md.
Moldova, pe ultimele locuri la investiții în regiune. Bejan: În unele sectoare concurăm cu Africa de Nord # Bani.md
Republica Moldova se situează pe ultimele locuri în regiune în privința investițiilor străine pe cap de locuitor, doar Ucraina având un nivel mai scăzut. Despre aceasta a declarat Natalia Bejan, directoarea Agenției de Investiții, în podcastul ZDCe. ”Slăbuț, trebuie să fim sinceri la acest capitol. Noi o ducem prost în ce privește volumul de investiții […] Articolul Moldova, pe ultimele locuri la investiții în regiune. Bejan: În unele sectoare concurăm cu Africa de Nord apare prima dată în Bani.md.
Tariful la curent, sub semnul întrebării: Energocom spune NU, BNM vede o scumpire de 16,7% # Bani.md
Pentru anul curent, nu există motive care să justifice o scumpire, atâta timp cât Energocom deține statutul de operator cu obligație de serviciu public, statut care expiră la sfârșitul acestui an. Declarațiile au fost făcute pentru BANI.MD, în contextul în care BNM anticipează în noul Raport asupra inflației o ajustare de 16,7% a tarifelor la energia […] Articolul Tariful la curent, sub semnul întrebării: Energocom spune NU, BNM vede o scumpire de 16,7% apare prima dată în Bani.md.
Datoria de stat a Republicii Moldova a ajuns la 127,2 miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie, ceea ce reprezintă 36,2% din PIB, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Raportată la o populație estimată de 2,4 milioane de locuitori, datoria publică echivalează cu aproximativ 53 000 de lei pe cap de locuitor. Componenta externă a […] Articolul Fiecare moldovean se naște deja cu o datorie de 53 000 de lei apare prima dată în Bani.md.
ANRE reacționează la raportul BNM: Nu există cereri de ajustare a prețurilor la energie, gaze sau apă caldă # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, până în prezent, nu a recepționat nicio cerere de ajustare a prețurilor reglementate de la operatorii din sectoarele gazelor naturale, energiei termice sau energiei electrice. Instituția precizează că informațiile recente din presă privind posibile creșteri ale tarifelor în noiembrie 2025 sau până la sfârșitul anului au […] Articolul ANRE reacționează la raportul BNM: Nu există cereri de ajustare a prețurilor la energie, gaze sau apă caldă apare prima dată în Bani.md.
O navă care transporta GPL a fost lovită de o dronă în timp ce trecea pe Dunăre. Incidentul s-a produs luni. O localitate din România este evacuată. În urma atacului cu drone desfăşurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopţii de duminică spre luni, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona […] Articolul Explozie în apropiere de graniţa cu Republica Moldova. O navă cu GPL lovită de o dronă apare prima dată în Bani.md.
Moldovenii cheltuiesc milioane pe pastile: antidiabetice, analgezice și anticoagulante domină coșul de cumpărături # Bani.md
Piața farmaceutică din Republica Moldova a ajuns, în perioada ianuarie–septembrie 2025, la valoarea de 204,39 milioane de euro, în creștere cu 5,5% față de aceeași perioadă a anului precedent, arată raportul publicat de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). În același timp, volumul fizic al pieței a crescut cu 4,6%, ajungând la 74,51 milioane de […] Articolul Moldovenii cheltuiesc milioane pe pastile: antidiabetice, analgezice și anticoagulante domină coșul de cumpărături apare prima dată în Bani.md.
Comisia Europeană: PIB-ul UE va crește cu 1,4% în 2025 și 2026, în ciuda mediului global dificil # Bani.md
Previziunile economice de toamnă ale Comisiei Europene arată că PIB-ul real în UE va crește cu 1,4% în 2025 și în 2026. Economia UE a continuat să crească în al treilea trimestru în pofida mediului dificil, potrivit CE. Previziunile economice ale Comisiei Europene din toamna anului 2025 arată că, în primele trei trimestre ale anului […] Articolul Comisia Europeană: PIB-ul UE va crește cu 1,4% în 2025 și 2026, în ciuda mediului global dificil apare prima dată în Bani.md.
Economistul Veaceslav Ioniță lansează un nou avertisment cu privire la modul în care autoritățile tratează subiectul recesiunii economice. Într-o analiză publicată pe Facebook, acesta acuză reprezentanți ai puterii și anumiți „experți de serviciu” că încearcă să manipuleze opinia publică și să nege date economice clare, doar pentru a apăra imaginea politică a guvernării. Ioniță afirmă […] Articolul Ioniță demontează propaganda economică: Nu poți vopsi recesiunea în alb apare prima dată în Bani.md.
Schimbare la vârf în Energbank! Lilia Boico preia conducerea instituției controlate de un cămătar # Bani.md
Energbank are un nou președinte al Comitetului de Conducere. Lilia Boico, profesionistă cu peste 23 de ani de experiență în sectorul financiar-bancar al Republicii Moldova, a fost desemnată să conducă banca după ce, în ultimii ani, a ocupat funcția de vicepreședintă responsabilă de coordonarea experienței clienților și de procesele operaționale esențiale din instituție. Boico afirmă […] Articolul Schimbare la vârf în Energbank! Lilia Boico preia conducerea instituției controlate de un cămătar apare prima dată în Bani.md.
Inspectoratul pentru Protecția Mediului rămâne fără șef. Bulmaga: „Nu mă regăsesc în garnitura ministrului” # Bani.md
Ion Bulmaga a anunțat astăzi, printr-o postare pe rețelele de socializare, că va fi eliberat din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), în urma discuției cu actualul ministru al Mediului, Gheorghe Hajder. Demisia va fi efectivă din 26 noiembrie 2025. „În urma discuției cu Ministrul Mediului mi s-a spus direct că nu […] Articolul Inspectoratul pentru Protecția Mediului rămâne fără șef. Bulmaga: „Nu mă regăsesc în garnitura ministrului” apare prima dată în Bani.md.
Investitorii discută despre proiectele eoliene cu sisteme de stocare: licitația începe în martie 2026 # Bani.md
Ministerul Energiei a lansat pregătirile pentru licitația privind acordarea statutului de producător eligibil mare pentru centrale electrice eoliene integrate cu sisteme de stocare a energiei. În paralel, ministerul a desfășurat consultări publice cu potențialii investitori și membrii Comisiei de licitații, pentru a colecta opinii și recomandări asupra documentației propuse. Depunerea ofertelor este estimată pentru martie […] Articolul Investitorii discută despre proiectele eoliene cu sisteme de stocare: licitația începe în martie 2026 apare prima dată în Bani.md.
Victoriabank dă startul celei de-a șaptea ediții a campaniei promoționale Bank Friday, care se va desfășura între 17 și 23 noiembrie. În această săptămână specială, te răsfățăm cu cele mai tari oferte din banking! Ai reduceri și condiții speciale la produsele de top de la Victoriabank. Bank Friday revine cu oferte care se potrivesc […] Articolul Bank Friday: Super oferte pentru cele mai dorite produse Victoriabank apare prima dată în Bani.md.
Război în umbra serverelor: cum o companie rusă a organizat un atac împotriva Stark Industries din Republica Moldova # Bani.md
PQ HOSTING nu este doar un simplu furnizor de servicii de hosting apărut pe fondul digitalizării post-pandemie, ci una dintre companiile cu cea mai dinamică dezvoltare. Firma a fost fondată în 2019 de antreprenorul moldovean Ivan Neculiță. Compania furniza servicii de hosting pentru un provider internațional de soluții server, oferind clienților din peste 40 de […] Articolul Război în umbra serverelor: cum o companie rusă a organizat un atac împotriva Stark Industries din Republica Moldova apare prima dată în Bani.md.
Mulți ani la rând scuarul „Piața Decebal” de pe bd. Decebal din sectorul Botanica al capitalei a fost lăsat de izbeliște, lucrurile însă s-au schimbat odată cu reabilitarea zonei. În scuar se află monumentul lui Serghei Lazo, cel mai înalt dintre toate monumentele din capitală. Lucrările de reabilitare a scuarului, a străzilor adiacente, a trotuarelor […] Articolul Scuarul „Piața Decebal” – o zonă abandonată, readusă la viață de municipalitate apare prima dată în Bani.md.
Soia, în colaps! Importurile s-au prăbușit de șase ori, iar piața e inundată de șrot ucrainean ieftin # Bani.md
Soia, una dintre culturile strategice ale Republicii Moldova, continuă să piardă teren, arată analiza economistului agricol Iurie Rija. Suprafețele cultivate s-au redus în ultimii cinci ani, iar industria procesării se confruntă, în 2025, cu cea mai severă disfuncționalitate din ultimul deceniu. „Dacă în 2020 erau semănate aproape 23 de mii de hectare, iar în 2021 […] Articolul Soia, în colaps! Importurile s-au prăbușit de șase ori, iar piața e inundată de șrot ucrainean ieftin apare prima dată în Bani.md.
Moldovenii au plătit peste 33 de milioane de lei pentru bunuri introduse în țară, într-o săptămână # Bani.md
Moldovenii care au introdus bunuri în țară, a căror valoare depășește limita neimpozabilă de 150 de euro, au achitat în perioada 10 – 16 noiembrie 2025 aproximativ 33,8 milioane de lei, reprezentând 4,3% din totalul încasărilor Serviciului Vamal pentru săptămâna respectivă. În aceeași perioadă, încasările totale la bugetul de stat s-au ridicat la peste 789,3 […] Articolul Moldovenii au plătit peste 33 de milioane de lei pentru bunuri introduse în țară, într-o săptămână apare prima dată în Bani.md.
O nouă lovitură pentru bogați: 300 000 de case de lux din Marea Britanie ar putea fi taxate suplimentar # Bani.md
Ministrul britanic de Finanţe, Rachel Reeves, intenţionează să introducă o nouă taxă aplicată locuinţelor de mare valoare în viitorul buget anual. Reeves ar avea nevoie să crească veniturile bugetare cu zeci de miliarde de lire pentru a îşi menţine obiectivele fiscale înainte de prezentarea bugetului din 26 noiembrie, potrivit publicaţiei The Telegraph, citate de agenția […] Articolul O nouă lovitură pentru bogați: 300 000 de case de lux din Marea Britanie ar putea fi taxate suplimentar apare prima dată în Bani.md.
Cotațiile internaționale la petrol au început să scadă luni, după ce Rusia a reluat încărcările într-unul dintre cele mai importante noduri de export, portul Novorossiisk, transmite Reuters. Reluarea operațiunilor a inversat creșterile înregistrate la sfârșitul săptămânii trecute. Petrolul Brent s-a ieftinit cu 53 de cenți, echivalentul a 0,82%, ajungând la 63,86 dolari barilul. În același […] Articolul Petrolul se ieftinește brusc după reluarea exporturilor rusești apare prima dată în Bani.md.
Banca Națională a Moldovei anunță, în noul Raport asupra inflației, o serie de ajustări la tarofele reglementate care vor influența dinamica inflației în următoarele trimestre, în special între finalul anului 2025 și începutul anului 2027. Potrivit proiecțiilor BNM, ritmul anual al prețurilor reglementate va fi determinat în principal de modificările tarifare programate pentru trimestrul IV […] Articolul Apa caldă aproape +30%. Electricitatea urcă din nou. Prognoza BNM zguduie portofelele apare prima dată în Bani.md.
Probe de benzină și motorină vor fi prelevate începând de astăzi, 17 noiembrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru a verifica calitatea combustibililor în sezonul rece. Acțiunea va continua până pe 31 decembrie 2025 și este organizată de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC). Instituția precizează că verificarea calității benzinei […] Articolul Calitatea benzinei și motorinei, verificată în toată țara în sezonul rece apare prima dată în Bani.md.
UE crește finanțarea pentru Moldova și vecinii estici: Sprijin pentru democrație și societatea civilă # Bani.md
Președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan, a anunțat că Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au votat pentru o majorare de 25 de milioane de euro a alocărilor pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova, în cadrul bugetului UE pentru 2026. „Considerăm această majorare necesară pentru a compensa parțial decizia […] Articolul UE crește finanțarea pentru Moldova și vecinii estici: Sprijin pentru democrație și societatea civilă apare prima dată în Bani.md.
Cercetătorii americani avertizează asupra unui fenomen economic și cultural fără precedent, numit „Marea Transferare a Averii”, prin care generațiile mai în vârstă din SUA vor transmite urmașilor active evaluate la aproximativ 100 de trilioane de dolari. Potrivit estimărilor Cerulli Associates, „generația tăcută” și „baby-boomerii” vor lăsa copiilor lor nu doar bani și proprietăți, ci și […] Articolul 100 de trilioane de dolari și munți de obiecte vechi: povara moștenirii americane apare prima dată în Bani.md.
În sectorul Ciocana din municipiul Chișinău, pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 4/3, a fost creat de la zero amfiteatrul „Ciocana”. Lucrările au început în anul 2022, iar în 2004 au fost finalizate. Potrivit proiectului, au fost construiți pereţi de sprijin pentru amfiteatru, scena, reparate scările care duc către Liceul Teoretic ,,Gaudeamus” şi amenajate rampele de […] Articolul Amfiteatrul „Ciocana” – un nou proiect ambițios al Primăriei Chișinău apare prima dată în Bani.md.
Tarifele la gaz ar putea fi reduse în perioada următoare, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu # Bani.md
Republica Moldova ar putea asista în curând la o ajustare în jos a tarifelor la gaz. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat la RLive că există deja semnale clare care indică o posibilă reducere, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care urmează să prezinte datele oficiale. Potrivit ministrului, premizele pentru […] Articolul Tarifele la gaz ar putea fi reduse în perioada următoare, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu apare prima dată în Bani.md.
