Apa caldă aproape +30%. Electricitatea urcă din nou. Prognoza BNM zguduie portofelele
Bani.md, 17 noiembrie 2025 10:00
Banca Națională a Moldovei anunță, în noul Raport asupra inflației, o serie de ajustări la tarofele reglementate care vor influența dinamica inflației în următoarele trimestre, în special între finalul anului 2025 și începutul anului 2027. Potrivit proiecțiilor BNM, ritmul anual al prețurilor reglementate va fi determinat în principal de modificările tarifare programate pentru trimestrul IV […] Articolul Apa caldă aproape +30%. Electricitatea urcă din nou. Prognoza BNM zguduie portofelele apare prima dată în Bani.md.
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum 5 minute
10:20
Cotațiile internaționale la petrol au început să scadă luni, după ce Rusia a reluat încărcările într-unul dintre cele mai importante noduri de export, portul Novorossiisk, transmite Reuters. Reluarea operațiunilor a inversat creșterile înregistrate la sfârșitul săptămânii trecute. Petrolul Brent s-a ieftinit cu 53 de cenți, echivalentul a 0,82%, ajungând la 63,86 dolari barilul. În același […] Articolul Petrolul se ieftinește brusc după reluarea exporturilor rusești apare prima dată în Bani.md.
Acum 30 minute
10:00
Banca Națională a Moldovei anunță, în noul Raport asupra inflației, o serie de ajustări la tarofele reglementate care vor influența dinamica inflației în următoarele trimestre, în special între finalul anului 2025 și începutul anului 2027. Potrivit proiecțiilor BNM, ritmul anual al prețurilor reglementate va fi determinat în principal de modificările tarifare programate pentru trimestrul IV […] Articolul Apa caldă aproape +30%. Electricitatea urcă din nou. Prognoza BNM zguduie portofelele apare prima dată în Bani.md.
10:00
Probe de benzină și motorină vor fi prelevate începând de astăzi, 17 noiembrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru a verifica calitatea combustibililor în sezonul rece. Acțiunea va continua până pe 31 decembrie 2025 și este organizată de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC). Instituția precizează că verificarea calității benzinei […] Articolul Calitatea benzinei și motorinei, verificată în toată țara în sezonul rece apare prima dată în Bani.md.
10:00
UE crește finanțarea pentru Moldova și vecinii estici: Sprijin pentru democrație și societatea civilă # Bani.md
Președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan, a anunțat că Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au votat pentru o majorare de 25 de milioane de euro a alocărilor pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova, în cadrul bugetului UE pentru 2026. „Considerăm această majorare necesară pentru a compensa parțial decizia […] Articolul UE crește finanțarea pentru Moldova și vecinii estici: Sprijin pentru democrație și societatea civilă apare prima dată în Bani.md.
Acum 24 ore
18:30
Cercetătorii americani avertizează asupra unui fenomen economic și cultural fără precedent, numit „Marea Transferare a Averii”, prin care generațiile mai în vârstă din SUA vor transmite urmașilor active evaluate la aproximativ 100 de trilioane de dolari. Potrivit estimărilor Cerulli Associates, „generația tăcută” și „baby-boomerii” vor lăsa copiilor lor nu doar bani și proprietăți, ci și […] Articolul 100 de trilioane de dolari și munți de obiecte vechi: povara moștenirii americane apare prima dată în Bani.md.
Ieri
10:30
În sectorul Ciocana din municipiul Chișinău, pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 4/3, a fost creat de la zero amfiteatrul „Ciocana”. Lucrările au început în anul 2022, iar în 2004 au fost finalizate. Potrivit proiectului, au fost construiți pereţi de sprijin pentru amfiteatru, scena, reparate scările care duc către Liceul Teoretic ,,Gaudeamus” şi amenajate rampele de […] Articolul Amfiteatrul „Ciocana” – un nou proiect ambițios al Primăriei Chișinău apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Tarifele la gaz ar putea fi reduse în perioada următoare, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu # Bani.md
Republica Moldova ar putea asista în curând la o ajustare în jos a tarifelor la gaz. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat la RLive că există deja semnale clare care indică o posibilă reducere, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care urmează să prezinte datele oficiale. Potrivit ministrului, premizele pentru […] Articolul Tarifele la gaz ar putea fi reduse în perioada următoare, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu apare prima dată în Bani.md.
08:00
Avertisment sumbru: Moldova intră în al cincilea an de stagflație. Prețurile cresc, economia moare # Bani.md
Republica Moldova se confruntă deja de cinci ani cu stagflație – un fenomen economic rar, dar extrem de periculos, caracterizat prin inflație ridicată combinată cu stagnare economică. Avertismentul a fost făcut de expertul în politici economice de la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, în ediția din 14 noiembrie 2025 a emisiunii „Analize economice”. Potrivit lui, într-o […] Articolul Avertisment sumbru: Moldova intră în al cincilea an de stagflație. Prețurile cresc, economia moare apare prima dată în Bani.md.
14 noiembrie 2025
19:20
Chișinăul preia activele Lukoil. Junghietu: Aeroportul va fi responsabil de terminalul petrolier # Bani.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat semnarea unui contract de comodat cu Lukoil, prin care terminalul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău a fost preluat în administrare cu titlu gratuit, pentru a asigura furnizarea neîntreruptă de kerosen către sectorul avia. Procesul de primire-predare a bunurilor a fost realizat pe parcursul zilei de 13 noiembrie 2025. […] Articolul Chișinăul preia activele Lukoil. Junghietu: Aeroportul va fi responsabil de terminalul petrolier apare prima dată în Bani.md.
15:50
Peste 700 000 lei amenzi pentru comerț ilegal, servicii și taxi la negru, aplicate de Fisc # Bani.md
În perioada septembrie – octombrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a sancționat 329 de persoane fizice pentru desfășurarea de activități ilicite de întreprinzător, aplicând amenzi în valoare totală de 704 900 de lei. Cele mai multe abateri au fost identificate în comerțul cu bunuri, inclusiv online, prestări de servicii și transportul de pasageri în regim […] Articolul Peste 700 000 lei amenzi pentru comerț ilegal, servicii și taxi la negru, aplicate de Fisc apare prima dată în Bani.md.
14:30
Sergiu Carmanschi este noul director general al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”. Acesta a fost prezentat oficial astăzi angajaților de către secretarul general al Ministerului Energiei, Andrei Grițco. „Vom continua să dezvoltăm un sistem electroenergetic modern, sigur și orientat spre viitor. Prioritatea mea este stabilitatea, transparența și performanța în toate procesele noastre”, a asigurat Carmanschi. Concursul […] Articolul Sergiu Carmanschi, numit director general al Moldelectrica apare prima dată în Bani.md.
14:10
Șeful Vămii Nord, depistat cu avere suspectă. ANI a găsit peste 1,3 milioane lei „fără acoperire” # Bani.md
Șeful Biroului Vamal Nord, Nicolae Mazanca, este vizat într-un act de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), care a identificat o avere nejustificată de peste 1,37 milioane de lei. ANI a constatat o diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute de acesta și familia sa în perioada 2019–2021, scrie realitatea.md. Cazul va […] Articolul Șeful Vămii Nord, depistat cu avere suspectă. ANI a găsit peste 1,3 milioane lei „fără acoperire” apare prima dată în Bani.md.
13:10
7 din 48 de case de schimb verificate, prinse cu cursuri valutare false! CNPF a aplicat sancțiuni # Bani.md
48 de unități de schimb valutar din întreaga țară au fost supuse unui control inopinat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, în perioada 18–24 septembrie 2025, pentru verificarea corectitudinii informațiilor afișate pe panourile de reclamă și pe ecranele aparatelor de schimb valutar. Controlul a vizat unități din raioanele Fălești, Căușeni, Cimișlia și municipiile Ungheni, […] Articolul 7 din 48 de case de schimb verificate, prinse cu cursuri valutare false! CNPF a aplicat sancțiuni apare prima dată în Bani.md.
12:20
CNPF introduce noi reguli pentru piața de capital: vot simplificat și identificare clară a acționarilor # Bani.md
Regulamentul privind identificarea acționarilor, transmiterea informațiilor și facilitarea exercitării drepturilor acestora a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF). Documentul, conceput pentru alinierea legislației moldovenești la standardele Uniunii Europene, transpune în practică prevederile europene în acest domeniu. Regulamentul stabilește cadrul normativ pentru identificarea acționarilor, transmiterea informațiilor pe parcursul lanțului […] Articolul CNPF introduce noi reguli pentru piața de capital: vot simplificat și identificare clară a acționarilor apare prima dată în Bani.md.
12:00
Alexandru Munteanu a prezentat mediului de afaceri franco-român oportunitățile de investiții din Republica Moldova # Bani.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit joi, 13 noiembrie, cu reprezentanții comunității de afaceri franco-române, în cadrul unei reuniuni organizate la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză din România (CCIFER), cu sprijinul CCI France Moldavie. Evenimentul a fost dedicat oportunităților de investiții în Republica Moldova și a reunit membri ai mediului de afaceri, […] Articolul Alexandru Munteanu a prezentat mediului de afaceri franco-român oportunitățile de investiții din Republica Moldova apare prima dată în Bani.md.
11:20
O firmă moldovenească vrea să ocupe golul lăsat de Lukoil la Aeroportul Chișinău. Decizia, pe masa autorităților # Bani.md
Compania „Executive JETZ Handling”, activă de doi ani pe Aeroportul Internațional Chișinău, își extinde serviciile și pregătește importul de combustibil de aviație JET A1, urmărind să devină furnizor complet de carburant pentru aeronavele comerciale, pe lângă cele de școală. În prezent, aceasta deservește avioanele de mici dimensiuni, scrie IPN. Directorul executiv, Dorin Plugaru, a declarat […] Articolul O firmă moldovenească vrea să ocupe golul lăsat de Lukoil la Aeroportul Chișinău. Decizia, pe masa autorităților apare prima dată în Bani.md.
10:50
Exporturi aproape blocate: creștere de doar 0,3%, dar scăderi enorme la ulei, legume, fructe și cereale # Bani.md
În primele 9 luni ale anului curent, exporturile de mărfuri au totalizat 2,626 miliarde dolari, în creștere cu doar 0,3% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Exporturile autohtone au avansat cu 3,3%, atingând 2,045 miliarde dolari. În schimb, reexporturile de mărfuri străine s-au diminuat cu 9%, la 580,4 milioane […] Articolul Exporturi aproape blocate: creștere de doar 0,3%, dar scăderi enorme la ulei, legume, fructe și cereale apare prima dată în Bani.md.
09:50
Fiscul nu iartă proprietarii de locuințe: peste 1500 de persoane, prinse cu chirii neimpozitate # Bani.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a identificat, în perioada ianuarie-octombrie 2025, 1 549 de persoane fizice care dau în locațiune bunuri imobile fără a-și respecta obligațiile fiscale. Acțiunile de conformare voluntară și verificările efectuate au dus la creșterea încasărilor la impozitul pe venit cu 27,2%, atingând 77,2 milioane de lei, comparativ cu aceeași perioadă a […] Articolul Fiscul nu iartă proprietarii de locuințe: peste 1500 de persoane, prinse cu chirii neimpozitate apare prima dată în Bani.md.
09:00
Firma americană de private equity Carlyle Group analizează o potențială preluare a operațiunilor internaționale deținute de gigantul petrolier rus Lukoil. Portofoliul, evaluat la aproximativ 22 de miliarde de dolari, este în prezent afectat de sancțiunile impuse de SUA, iar orice tranzacție se află într-o fază preliminară, depinzând esențial de obținerea unei aprobări de la autoritățile […] Articolul Tranzacție-bombă: Americanii de la Carlyle Group ar putea pune mâna pe activele Lukoil apare prima dată în Bani.md.
13 noiembrie 2025
18:00
Premierul Munteanu vine cu explicații citite de pe foaie după afirmația că România „o duce mai rău” # Bani.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a ținut să facă precizări cu privire la o declarație de a sa despre sistemul de pensii din România, în cadrul conferinței de presă, susținută la București, în comun cu omologul român Ilie Bolojan. Este vorba de „Am avut recent o exprimare ruptă din context ce a generat multe interpretări”, a subliniat […] Articolul Premierul Munteanu vine cu explicații citite de pe foaie după afirmația că România „o duce mai rău” apare prima dată în Bani.md.
16:30
Gigantul petrolier rus Lukoil, care deține active și în Republica Moldova, a solicitat Trezoreriei Statelor Unite amânarea termenului de intrare în vigoare a sancțiunilor impuse companiei, stabilit pentru 21 noiembrie, dată de la care orice tranzacții cu conglomeratul rus vor fi interzise. Cererea vizează obținerea unei perioade suplimentare pentru finalizarea angajamentelor în curs și pentru […] Articolul Rușii de la Lukoil, cu active în Moldova, cer amânarea sancțiunilor americane apare prima dată în Bani.md.
16:00
Parlamentul a aprobat în prima lectură rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025, decizie luată de 61 de deputați. Veniturile bugetului s-au majorat cu 4,3 miliarde de lei, de la 71,5 la 75,8 miliarde de lei, iar cheltuielile au fost stabilite la 94 de miliarde de lei. Deficitul bugetar va ajunge la 18,2 miliarde de […] Articolul Bugetul 2025, ajustat în prima lectură: deficitul depășește 18 miliarde de lei apare prima dată în Bani.md.
15:20
Expertul crypto, Olga Tăbârță: Apariția tokenului DCT pe CoinMarketCap arată că și Moldova poate livra proiecte credibile # Bani.md
Pentru cine nu urmărește domeniul crypto: Cum explicați, pe scurt, ce este Double Case Token și la ce folosește azi, în viața reală? Cu ce l-ați compara? De acum înainte, compania Double Case și Double Case Token sunt legate organic: dacă businessul crește, tokenul se apreciază; iar dacă tokenul câștigă valoare și vizibilitate, acest lucru […] Articolul Expertul crypto, Olga Tăbârță: Apariția tokenului DCT pe CoinMarketCap arată că și Moldova poate livra proiecte credibile apare prima dată în Bani.md.
15:00
Trei milioane de euro vor fi investite în următorii trei ani pentru consolidarea guvernanței digitale în agricultură și extinderea oportunităților de angajare pentru persoanele vulnerabile din mediul rural. Proiectul, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), are ca scop modernizarea serviciilor publice din agricultură și ocuparea forței de muncă. […] Articolul Fermierii și șomerii din sate, sprijiniți de un nou proiect european de 3 milioane euro apare prima dată în Bani.md.
14:50
Banca Națională a Moldovei a prezentat noul raport asupra inflației, în care își confirmă așteptările privind evoluția prețurilor pentru anul 2025, dar avertizează că presiunile inflaționiste vor fi mai pronunțate în 2026 decât se estima inițial. Instituția a revizuit în creștere prognoza de inflație cu 0,4 puncte procentuale, invocând contribuții suplimentare din partea prețurilor alimentare, […] Articolul Scumpirile nu se opresc. BNM crește prognoza inflației pentru 2026 apare prima dată în Bani.md.
14:50
Expertul crypto, Olga Tăbârță: Listarea tokenului DCT pe CoinMarketCap arată că și Moldova poate livra proiecte credibile # Bani.md
Pentru cine nu urmărește domeniul crypto: Cum explicați, pe scurt, ce este Double Case Token și la ce folosește azi, în viața reală? Cu ce l-ați compara? De acum înainte, compania Double Case și Double Case Token sunt legate organic: dacă businessul crește, tokenul se apreciază; iar dacă tokenul câștigă valoare și vizibilitate, acest lucru […] Articolul Expertul crypto, Olga Tăbârță: Listarea tokenului DCT pe CoinMarketCap arată că și Moldova poate livra proiecte credibile apare prima dată în Bani.md.
14:30
Circa 634,43 milioane metri cubi de gaze naturale au fost importate în Republica Moldova (fără regiunea transnistreană) în primele nouă luni ale anului 2025, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Volumul este cu 12,5% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce confirmă o creștere constantă a […] Articolul Piața gazelor, în creștere: Energocom domină, dar apar noi jucători apare prima dată în Bani.md.
12:50
Adio prețuri mici! UE vrea taxe pentru coletele de pe Temu și alte platforme din China din 2026 # Bani.md
Uniunea Europeană pregătește impunerea unei taxe la nivelul întregului bloc pentru coletele mici comandate online de pe platforme precum Shein, Temu și Alibaba, planificată să intre în vigoare la începutul anului 2026. Măsura ar urma să fie aplicată cu peste doi ani mai devreme decât era prevăzut inițial, în încercarea de a combate importurile chinezești […] Articolul Adio prețuri mici! UE vrea taxe pentru coletele de pe Temu și alte platforme din China din 2026 apare prima dată în Bani.md.
12:20
Tun uriaș la CFM! 120.000 de țigări găsite în depoul condus anterior de actualul director CFM, Cotelinic # Bani.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în cooperare cu Serviciul Vamal și procurorii PCCOCS, au documentat activitatea unei grupări criminale organizate specializate în contrabandă cu țigarete, care utiliza ruta feroviară Chișinău–București pentru transportul ilegal al mărfurilor accizabile. Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane — unele încă neidentificate — printre care și angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea […] Articolul Tun uriaș la CFM! 120.000 de țigări găsite în depoul condus anterior de actualul director CFM, Cotelinic apare prima dată în Bani.md.
11:50
Moldovenii își pun banii la treabă: peste 22 milioane lei, investiți în valori mobiliare de stat # Bani.md
Moldovenii au plasat peste 22 milioane de lei în valori mobiliare de stat prin platforma eVMS.md. Investițiile au fost realizate între 3 și 12 noiembrie 2025, prin 521 de tranzacții efectuate de 468 de investitori. Cea mai mare parte a sumelor a fost direcționată către obligațiunile de stat cu maturitate de 3 ani, care oferă […] Articolul Moldovenii își pun banii la treabă: peste 22 milioane lei, investiți în valori mobiliare de stat apare prima dată în Bani.md.
11:50
Washingtonul a rămas fără muniție economică împotriva Rusiei. Rubio: Sancțiunile nu mai au unde crește # Bani.md
Statele Unite se apropie de limitele posibilităților de a impune noi sancțiuni eficiente împotriva Rusiei, potrivit unei analize difuzate în presa americană. După mai mult de doi ani și jumătate de pachete succesive, Washingtonul constată că spațiul de manevră pentru măsuri suplimentare se restrânge rapid, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Experții […] Articolul Washingtonul a rămas fără muniție economică împotriva Rusiei. Rubio: Sancțiunile nu mai au unde crește apare prima dată în Bani.md.
11:40
Aproximativ 70% dintre cei care au călătorit spre și dinspre Republica Moldova în 2024 și în prima jumătate a anului 2025 au avut cetățenie străină, potrivit datelor furnizate de Poliția de Frontieră și publicate de BoardingPass.ro. În 2024, 2.938.550 de pasageri străini au tranzitat aeroportul din Chișinău, în timp ce numărul moldovenilor care au călătorit […] Articolul Chișinăul, aeroportul străinilor! 70% dintre pasageri nu sunt moldoveni apare prima dată în Bani.md.
11:30
Ultimul mare grup bancar american prezent pe piața rusă își încheie definitiv activitatea. Citibank, unul dintre cei mai mari jucători occidentali din sectorul bancar rus și inclus anterior în top 20 cele mai mari bănci din țară după active, se retrage complet din Rusia. Sucursala rusă a Citi (Citibank) va fi vândută companiei Renaissance Capital, […] Articolul Ultima bancă americană închide ușa Moscovei! Citi pleacă pentru totdeauna din Rusia apare prima dată în Bani.md.
10:40
Peste 90 de fermieri vor primi 19,1 milioane lei pentru culturile afectate de înghețuri și furtuni # Bani.md
91 din cei 690 de fermieri care au depus cereri la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) au fost autorizați să primească plățile pentru pierderile înregistrate în urma înghețurilor târzii din primăvară, dar și furtunii din vară. Sprijinul financiar vizează culturile de sfeclă de zahăr, livezile de cireș, cais, prun, migdal, piersic și […] Articolul Peste 90 de fermieri vor primi 19,1 milioane lei pentru culturile afectate de înghețuri și furtuni apare prima dată în Bani.md.
10:30
Chișinăul este printre cele mai scumpe orașe cu privire la costul creditului ipotecar. Potrivit analizei realizate pe baza ofertelor băncilor și a prețurilor medii ale apartamentelor de 50 m², salariul mediu consumă rata lunară a unui credit pe 25 de ani în fiecare capitală. Potrivit datelor, Chișinăul este una dintre capitalele unde povara ratei este extrem […] Articolul Șoc imobiliar! Chișinăul, printre cele mai scumpe capitale din Europa la ipotecă apare prima dată în Bani.md.
10:30
Grădina Zoologică din Chișinău, înființată în 1978, se întinde pe o suprafață de aproximativ 25 de hectare, în sectorul Botanica. La început, grădina număra doar 60 de specii de animale. În prezent, sunt aproximativ 1.100 de păsări și animale, multe dintre acestea fiind incluse în Cartea Roșie Internațională și în Cartea Roșie a Republicii Moldova. […] Articolul Grădina Zoologică din Chișinău – locul perfect pentru a petrece timpul cu familia apare prima dată în Bani.md.
10:10
Serviciul Vamal avertizează moldovenii cu privire la un document fals care circulă sub denumirea „Declarație vamală pentru inspecția vamală efectuată”, prin care se solicită plata a 350 de euro pentru asigurare medicală. Instituția subliniază că nu percepe astfel de taxe și nu emite asemenea documente, iar informațiile prezentate în document sunt false și urmăresc inducerea […] Articolul Vama denunță o fraudă: plata de 350 euro pentru asigurare medicală este falsă apare prima dată în Bani.md.
10:10
Orzul, cultura-vedetă a sezonului agricol 2025–2026, a surprins piața printr-un fenomen fără precedent: prețul său a depășit prețul grâului. Deși a fost unul dintre cele mai profitabile produse pentru fermieri, ciclul comercial s-a încheiat neobișnuit de devreme. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, exporturile de orz practic s-au finalizat până la începutul lunii octombrie, deoarece întreaga […] Articolul Criză pe piața cerealelor! Orzul s-a dus! Nu mai există marfă pentru export apare prima dată în Bani.md.
10:00
Sturza a detonat scandalul FMI: Nu reformele, ci orgoliile unor funcționari ne-au costat 170 milioane de euro # Bani.md
Fostul premier Ion Sturza a comentat decizia Fondului Monetar Internațional de a suspenda ultima tranșă de 170 de milioane de euro destinată Republicii Moldova. Potrivit acestuia, nu este vorba doar despre criterii tehnice sau lipsa unor reforme, ci despre „supărarea personală a unor funcționari FMI” care ar fi încercat să impună autorităților de la Chișinău anumite […] Articolul Sturza a detonat scandalul FMI: Nu reformele, ci orgoliile unor funcționari ne-au costat 170 milioane de euro apare prima dată în Bani.md.
09:40
Președintele Donald Trump a promulgat miercuri legea care pune capăt celei mai lungi paralizii bugetare din istoria SUA, profitând de ocazie pentru a critica opoziția democrată și a-și lăuda din nou politicile economice. „Nu vom ceda niciodată șantajului”, a declarat președintele SUA în timp ce promulga textul, care fusese adoptat cu puțin timp înainte de […] Articolul Final pentru cel mai lung shutdown din istoria SUA. Donald Trump a promulgat legea apare prima dată în Bani.md.
09:30
Moldova își construiește prima „arhitectură națională de apărare informațională”, pe fondul amenințărilor hibride # Bani.md
Republica Moldova face un pas decisiv în consolidarea rezilienței sale informaționale. În cadrul conferinței „Cartografierea factorilor și stimulentelor FIMI legate de alegeri în Republica Moldova”, Ana Revenco, directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, a prezentat un plan detaliat pentru crearea unei arhitecturi naționale proactive de securitate informațională, prima de acest gen în regiune. […] Articolul Moldova își construiește prima „arhitectură națională de apărare informațională”, pe fondul amenințărilor hibride apare prima dată în Bani.md.
12 noiembrie 2025
17:30
Bulgaria a solicitat o excepţie din partea SUA privind aplicarea sancţiunilor americane impuse companiei petroliere ruse Lukoil, care deţine singura rafinărie bulgară, relatează agenţia EFE. Potrivit ministrului bulgar al Energiei, Jecho Stankov, cererea a fost înaintată Washingtonului la sfârşitul lunii octombrie, la câteva zile după ce administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat sancţiuni împotriva […] Articolul Bulgaria solicită SUA scutire de la sancțiunile împotriva Lukoil apare prima dată în Bani.md.
17:00
Contrar prognozelor anterioare privind o tranziție rapidă către energie curată, Agenția Internațională a Energiei (IEA) estimează acum că cererea globală de petrol și gaze naturale ar putea crește până în 2050, potrivit noului raport „World Energy Outlook” publicat miercuri, scrie REUTERS. Potrivit IEA, cererea globală de petrol ar urma să atingă 113 milioane de barili […] Articolul Petrolul nu moare! Cererea globală de țiței și gaze va crește până în 2050 apare prima dată în Bani.md.
17:00
Exod în partidul guvernării! Cinci deputați PAS își aruncă mandatele și pleacă din Parlament # Bani.md
Colegii noștri, deputații Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Drăgănel, au decis să renunțe la mandatul de deputat și au ales să-și continue activitatea pe care o aveau înainte, a scris președintele Parlamentului, Igor Grosu într-o postare pe Facebook. Vă mulțumim, colegi, pentru munca pe care ați depus-o și cu siguranță, […] Articolul Exod în partidul guvernării! Cinci deputați PAS își aruncă mandatele și pleacă din Parlament apare prima dată în Bani.md.
16:40
Chișinău rupe ultima legătură energetică cu CSI prin denunțarea acordului privind gazele comprimate # Bani.md
Guvernul a denunțat ultimul dintre cele zece acorduri energetice cu statele Comunității Statelor Independente (CSI), punând astfel capăt tuturor angajamentelor în domeniu. Documentul viza utilizarea gazelor naturale comprimate drept combustibil pentru transport și fusese semnat la Minsk în 1995. Șase dintre acorduri vizau sistemul electroenergetic, însă și-au pierdut relevanța după sincronizarea rețelei naționale cu ENTSO-E […] Articolul Chișinău rupe ultima legătură energetică cu CSI prin denunțarea acordului privind gazele comprimate apare prima dată în Bani.md.
16:00
Paradox economic! Moldova vinde tone de șrot în offshore, dar cumpără furaje la preț de aur # Bani.md
Comerțul cu furaje al Republicii Moldova a totalizat 34 de mii de tone în luna octombrie, în valoare de 220,1 milioane lei. Deși balanța fizică este pozitivă (+16 mii tone), cea valorică rămâne negativă, cu un deficit de 44,8 milioane lei, deoarece prețul mediu al importurilor este de circa 4,2 ori mai mare decât al […] Articolul Paradox economic! Moldova vinde tone de șrot în offshore, dar cumpără furaje la preț de aur apare prima dată în Bani.md.
15:40
Criză pe piața petrolului rusesc: discounturile ating niveluri record după sancțiunile SUA # Bani.md
Reducerile la petrolul rusesc au crescut brusc pe fondul sancțiunilor SUA împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia — Rosneft și Lukoil. Prețul petrolului rusesc Urals în porturile Primorsk și Novorossiysk a înregistrat o reducere record de 19,4 dolari pe baril față de marca de referință Brent, potrivit unei surse din industrie citate […] Articolul Criză pe piața petrolului rusesc: discounturile ating niveluri record după sancțiunile SUA apare prima dată în Bani.md.
15:20
Conform unui raport întocmit de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) în 2023, o firmă administrată de actuala deputată PAS Maria Acbaș, originară din autonomia găgăuză, a primit, prin persoane interpuse, circa 20 de mii de euro care ar fi provenit de la condamnatul Ilan Șor. Subiectul a ajuns în atenția publică după ce a […] Articolul Scandal financiar în PAS: compania Mariei Acbaș, suspectată de legături cu rețeaua Șor apare prima dată în Bani.md.
14:50
Două regulamente care aduc modificări importante în domeniul aviației au fost aprobate de Guvern în ședința de miercuri, 12 noiembrie. Primul document stabilește criterii clare pentru includerea sau excluderea companiilor aeriene de pe lista celor cu interdicție de zbor. Interdicțiile, totale sau parțiale, se aplică transportatorilor care nu respectă standardele internaționale de siguranță, iar scopul […] Articolul Interdicții de zbor și securitate cibernetică: Moldova actualizează regulile în aviație apare prima dată în Bani.md.
13:30
Regulile achizițiilor se schimbă: Guvernul introduce limite diferite pentru contractele publice # Bani.md
Guvernul a aprobat un proiect de lege care reglementează achizițiile publice, stabilind praguri valorice diferențiate pentru atribuirea contractelor: 1 milion de lei pentru lucrări și servicii sociale și 600 de mii de lei pentru bunuri și servicii. Legea introduce reguli clare pentru achizițiile centralizate și cele comune ocazionale, precizând responsabilitățile fiecărei părți implicate. De asemenea, […] Articolul Regulile achizițiilor se schimbă: Guvernul introduce limite diferite pentru contractele publice apare prima dată în Bani.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.