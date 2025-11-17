Calitatea benzinei și motorinei, verificată în toată țara în sezonul rece

16:00

Comerțul cu furaje al Republicii Moldova a totalizat 34 de mii de tone în luna octombrie, în valoare de 220,1 milioane lei. Deși balanța fizică este pozitivă (+16 mii tone), cea valorică rămâne negativă, cu un deficit de 44,8 milioane lei, deoarece prețul mediu al importurilor este de circa 4,2 ori mai mare decât al […] Articolul Paradox economic! Moldova vinde tone de șrot în offshore, dar cumpără furaje la preț de aur apare prima dată în Bani.md.