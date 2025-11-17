Spațiile pentru schimb valutar de la aeroport, scoase la licitație: competiția începe la 1 384 euro lunar
Bani.md, 17 noiembrie 2025 17:00
Aeroportul Internațional Chișinău anunță desfășurarea unei licitații „cu strigare" pentru închirierea a două spații comerciale neutilizate din zona comună a terminalului de sosiri, nivelul 1, pentru o perioadă de cinci ani. Spațiile, destinate activităților de birou și inclusiv desfășurării activității de schimb valutar, au fiecare o suprafață totală de 15,1 m², iar prețul de pornire
Acum 5 minute
17:20
În săptămâna care s-a încheiat, Bitcoin a înregistrat o scădere de aproximativ 8%, atingând un minim de 93 000 de dolari, iar în prezent se tranzacționează sub 96 000 de dolari, potrivit datelor CoinMarketCap și analiștilor platformei de investiții eToro. Scăderea vine pe fondul încrederii tot mai scăzute a investitorilor în privința unei reduceri a
Acum 30 minute
17:00
Acum o oră
16:40
Moldovenii pot rămâne fără bani prin preluarea de către persoane care se prezintă fals drept angajați ai unor operatori de telefonie mobilă. Victimele sunt contactate prin aplicații de mesagerie precum WhatsApp sau Viber, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Escrocii folosesc diferite scenarii pentru a crea urgență și a convinge victima să coopereze: promisiuni de
Acum 2 ore
16:20
Compania Double Case anunță o nouă măsură menită să întărească încrederea în proiectul său crypto: blocarea a 60% din oferta totală a tokenului DCT, echivalentul a 600.000 de unități, pentru o perioadă de zece ani, până în 2035. Procedura a fost realizată prin smart-contractul Jupiter Lock de pe blockchain-ul Solana, ceea ce face ca aceste
16:20
Petrol rusesc „la reducere”! Urals se vinde cu 36 de dolari pentru un baril, cel mai mare discount din 2023 # Bani.md
Prețul petrolului rusesc Urals a scăzut săptămâna trecută la 36,61 dolari pe baril, cel mai redus nivel din ultimii doi ani și jumătate, pe fondul prăbușirii cererii internaționale și al intrării iminente în vigoare a noilor sancțiuni americane împotriva giganților energetici Rosneft și Lukoil. Datele publicate de Argus Media arată că discountul aplicat petrolului Urals
16:10
George Standard – primul producător moldovean de ouă, admis pe piața din UE, acum pe rafturile unei rețele de supermarketuri din România # Bani.md
La un an după ce a demonstrat calitatea produselor și a devenit primul producător autohton cu dreptul de a exporta ouă moldovenești în Uniunea Europeană, George Standard face un pas important în extinderea afacerii. Întreprinderea producătoare de carne, ouă și semifabricate, din raionul Edineț, anunță debutul direct pe piața românească. După mai multe etape de
16:10
16:00
Moldova, pe ultimele locuri la investiții în regiune. Bejan: În unele sectoare concurăm cu Africa de Nord # Bani.md
Republica Moldova se situează pe ultimele locuri în regiune în privința investițiilor străine pe cap de locuitor, doar Ucraina având un nivel mai scăzut. Despre aceasta a declarat Natalia Bejan, directoarea Agenției de Investiții, în podcastul ZDCe. "Slăbuț, trebuie să fim sinceri la acest capitol. Noi o ducem prost în ce privește volumul de investiții
16:00
Tariful la curent, sub semnul întrebării: Energocom spune NU, BNM vede o scumpire de 16,7% # Bani.md
Pentru anul curent, nu există motive care să justifice o scumpire, atâta timp cât Energocom deține statutul de operator cu obligație de serviciu public, statut care expiră la sfârșitul acestui an. Declarațiile au fost făcute pentru BANI.MD, în contextul în care BNM anticipează în noul Raport asupra inflației o ajustare de 16,7% a tarifelor la energia
Acum 4 ore
15:20
Datoria de stat a Republicii Moldova a ajuns la 127,2 miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie, ceea ce reprezintă 36,2% din PIB, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Raportată la o populație estimată de 2,4 milioane de locuitori, datoria publică echivalează cu aproximativ 53 000 de lei pe cap de locuitor. Componenta externă a
15:10
ANRE reacționează la raportul BNM: Nu există cereri de ajustare a prețurilor la energie, gaze sau apă caldă # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, până în prezent, nu a recepționat nicio cerere de ajustare a prețurilor reglementate de la operatorii din sectoarele gazelor naturale, energiei termice sau energiei electrice. Instituția precizează că informațiile recente din presă privind posibile creșteri ale tarifelor în noiembrie 2025 sau până la sfârșitul anului au
14:40
O navă care transporta GPL a fost lovită de o dronă în timp ce trecea pe Dunăre. Incidentul s-a produs luni. O localitate din România este evacuată. În urma atacului cu drone desfăşurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopţii de duminică spre luni, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona
14:20
Moldovenii cheltuiesc milioane pe pastile: antidiabetice, analgezice și anticoagulante domină coșul de cumpărături # Bani.md
Piața farmaceutică din Republica Moldova a ajuns, în perioada ianuarie–septembrie 2025, la valoarea de 204,39 milioane de euro, în creștere cu 5,5% față de aceeași perioadă a anului precedent, arată raportul publicat de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). În același timp, volumul fizic al pieței a crescut cu 4,6%, ajungând la 74,51 milioane de
13:50
Comisia Europeană: PIB-ul UE va crește cu 1,4% în 2025 și 2026, în ciuda mediului global dificil # Bani.md
Previziunile economice de toamnă ale Comisiei Europene arată că PIB-ul real în UE va crește cu 1,4% în 2025 și în 2026. Economia UE a continuat să crească în al treilea trimestru în pofida mediului dificil, potrivit CE. Previziunile economice ale Comisiei Europene din toamna anului 2025 arată că, în primele trei trimestre ale anului
Acum 6 ore
12:40
Economistul Veaceslav Ioniță lansează un nou avertisment cu privire la modul în care autoritățile tratează subiectul recesiunii economice. Într-o analiză publicată pe Facebook, acesta acuză reprezentanți ai puterii și anumiți „experți de serviciu" că încearcă să manipuleze opinia publică și să nege date economice clare, doar pentru a apăra imaginea politică a guvernării. Ioniță afirmă
12:10
Schimbare la vârf în Energbank! Lilia Boico preia conducerea instituției controlate de un cămătar # Bani.md
Energbank are un nou președinte al Comitetului de Conducere. Lilia Boico, profesionistă cu peste 23 de ani de experiență în sectorul financiar-bancar al Republicii Moldova, a fost desemnată să conducă banca după ce, în ultimii ani, a ocupat funcția de vicepreședintă responsabilă de coordonarea experienței clienților și de procesele operaționale esențiale din instituție. Boico afirmă
12:00
Inspectoratul pentru Protecția Mediului rămâne fără șef. Bulmaga: „Nu mă regăsesc în garnitura ministrului” # Bani.md
Ion Bulmaga a anunțat astăzi, printr-o postare pe rețelele de socializare, că va fi eliberat din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), în urma discuției cu actualul ministru al Mediului, Gheorghe Hajder. Demisia va fi efectivă din 26 noiembrie 2025. „În urma discuției cu Ministrul Mediului mi s-a spus direct că nu
11:50
Investitorii discută despre proiectele eoliene cu sisteme de stocare: licitația începe în martie 2026 # Bani.md
Ministerul Energiei a lansat pregătirile pentru licitația privind acordarea statutului de producător eligibil mare pentru centrale electrice eoliene integrate cu sisteme de stocare a energiei. În paralel, ministerul a desfășurat consultări publice cu potențialii investitori și membrii Comisiei de licitații, pentru a colecta opinii și recomandări asupra documentației propuse. Depunerea ofertelor este estimată pentru martie
11:40
Victoriabank dă startul celei de-a șaptea ediții a campaniei promoționale Bank Friday, care se va desfășura între 17 și 23 noiembrie. În această săptămână specială, te răsfățăm cu cele mai tari oferte din banking! Ai reduceri și condiții speciale la produsele de top de la Victoriabank. Bank Friday revine cu oferte care se potrivesc
11:40
Război în umbra serverelor: cum o companie rusă a organizat un atac împotriva Stark Industries din Republica Moldova # Bani.md
PQ HOSTING nu este doar un simplu furnizor de servicii de hosting apărut pe fondul digitalizării post-pandemie, ci una dintre companiile cu cea mai dinamică dezvoltare. Firma a fost fondată în 2019 de antreprenorul moldovean Ivan Neculiță. Compania furniza servicii de hosting pentru un provider internațional de soluții server, oferind clienților din peste 40 de
Acum 8 ore
11:10
Mulți ani la rând scuarul „Piața Decebal" de pe bd. Decebal din sectorul Botanica al capitalei a fost lăsat de izbeliște, lucrurile însă s-au schimbat odată cu reabilitarea zonei. În scuar se află monumentul lui Serghei Lazo, cel mai înalt dintre toate monumentele din capitală. Lucrările de reabilitare a scuarului, a străzilor adiacente, a trotuarelor
11:00
Soia, în colaps! Importurile s-au prăbușit de șase ori, iar piața e inundată de șrot ucrainean ieftin # Bani.md
Soia, una dintre culturile strategice ale Republicii Moldova, continuă să piardă teren, arată analiza economistului agricol Iurie Rija. Suprafețele cultivate s-au redus în ultimii cinci ani, iar industria procesării se confruntă, în 2025, cu cea mai severă disfuncționalitate din ultimul deceniu. „Dacă în 2020 erau semănate aproape 23 de mii de hectare, iar în 2021
10:50
Moldovenii au plătit peste 33 de milioane de lei pentru bunuri introduse în țară, într-o săptămână # Bani.md
Moldovenii care au introdus bunuri în țară, a căror valoare depășește limita neimpozabilă de 150 de euro, au achitat în perioada 10 – 16 noiembrie 2025 aproximativ 33,8 milioane de lei, reprezentând 4,3% din totalul încasărilor Serviciului Vamal pentru săptămâna respectivă. În aceeași perioadă, încasările totale la bugetul de stat s-au ridicat la peste 789,3
10:40
O nouă lovitură pentru bogați: 300 000 de case de lux din Marea Britanie ar putea fi taxate suplimentar # Bani.md
Ministrul britanic de Finanţe, Rachel Reeves, intenţionează să introducă o nouă taxă aplicată locuinţelor de mare valoare în viitorul buget anual. Reeves ar avea nevoie să crească veniturile bugetare cu zeci de miliarde de lire pentru a îşi menţine obiectivele fiscale înainte de prezentarea bugetului din 26 noiembrie, potrivit publicaţiei The Telegraph, citate de agenția
10:20
Cotațiile internaționale la petrol au început să scadă luni, după ce Rusia a reluat încărcările într-unul dintre cele mai importante noduri de export, portul Novorossiisk, transmite Reuters. Reluarea operațiunilor a inversat creșterile înregistrate la sfârșitul săptămânii trecute. Petrolul Brent s-a ieftinit cu 53 de cenți, echivalentul a 0,82%, ajungând la 63,86 dolari barilul. În același
10:00
Banca Națională a Moldovei anunță, în noul Raport asupra inflației, o serie de ajustări la tarofele reglementate care vor influența dinamica inflației în următoarele trimestre, în special între finalul anului 2025 și începutul anului 2027. Potrivit proiecțiilor BNM, ritmul anual al prețurilor reglementate va fi determinat în principal de modificările tarifare programate pentru trimestrul IV
10:00
Probe de benzină și motorină vor fi prelevate începând de astăzi, 17 noiembrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru a verifica calitatea combustibililor în sezonul rece. Acțiunea va continua până pe 31 decembrie 2025 și este organizată de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC). Instituția precizează că verificarea calității benzinei
10:00
UE crește finanțarea pentru Moldova și vecinii estici: Sprijin pentru democrație și societatea civilă # Bani.md
Președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan, a anunțat că Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au votat pentru o majorare de 25 de milioane de euro a alocărilor pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova, în cadrul bugetului UE pentru 2026. „Considerăm această majorare necesară pentru a compensa parțial decizia
Acum 24 ore
18:30
Cercetătorii americani avertizează asupra unui fenomen economic și cultural fără precedent, numit „Marea Transferare a Averii", prin care generațiile mai în vârstă din SUA vor transmite urmașilor active evaluate la aproximativ 100 de trilioane de dolari. Potrivit estimărilor Cerulli Associates, „generația tăcută" și „baby-boomerii" vor lăsa copiilor lor nu doar bani și proprietăți, ci și
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
În sectorul Ciocana din municipiul Chișinău, pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 4/3, a fost creat de la zero amfiteatrul „Ciocana". Lucrările au început în anul 2
10:20
Tarifele la gaz ar putea fi reduse în perioada următoare, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu # Bani.md
Republica Moldova ar putea asista în curând la o ajustare în jos a tarifelor la gaz. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat la RLive că există deja semnale clare care indică o posibilă reducere, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care urmează să prezinte datele oficiale. Potrivit ministrului, premizele pentru […] Articolul Tarifele la gaz ar putea fi reduse în perioada următoare, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu apare prima dată în Bani.md.
08:00
Avertisment sumbru: Moldova intră în al cincilea an de stagflație. Prețurile cresc, economia moare # Bani.md
Republica Moldova se confruntă deja de cinci ani cu stagflație – un fenomen economic rar, dar extrem de periculos, caracterizat prin inflație ridicată combinată cu stagnare economică. Avertismentul a fost făcut de expertul în politici economice de la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, în ediția din 14 noiembrie 2025 a emisiunii „Analize economice”. Potrivit lui, într-o […] Articolul Avertisment sumbru: Moldova intră în al cincilea an de stagflație. Prețurile cresc, economia moare apare prima dată în Bani.md.
14 noiembrie 2025
19:20
Chișinăul preia activele Lukoil. Junghietu: Aeroportul va fi responsabil de terminalul petrolier # Bani.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat semnarea unui contract de comodat cu Lukoil, prin care terminalul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău a fost preluat în administrare cu titlu gratuit, pentru a asigura furnizarea neîntreruptă de kerosen către sectorul avia. Procesul de primire-predare a bunurilor a fost realizat pe parcursul zilei de 13 noiembrie 2025. […] Articolul Chișinăul preia activele Lukoil. Junghietu: Aeroportul va fi responsabil de terminalul petrolier apare prima dată în Bani.md.
15:50
Peste 700 000 lei amenzi pentru comerț ilegal, servicii și taxi la negru, aplicate de Fisc # Bani.md
În perioada septembrie – octombrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a sancționat 329 de persoane fizice pentru desfășurarea de activități ilicite de întreprinzător, aplicând amenzi în valoare totală de 704 900 de lei. Cele mai multe abateri au fost identificate în comerțul cu bunuri, inclusiv online, prestări de servicii și transportul de pasageri în regim […] Articolul Peste 700 000 lei amenzi pentru comerț ilegal, servicii și taxi la negru, aplicate de Fisc apare prima dată în Bani.md.
14:30
Sergiu Carmanschi este noul director general al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”. Acesta a fost prezentat oficial astăzi angajaților de către secretarul general al Ministerului Energiei, Andrei Grițco. „Vom continua să dezvoltăm un sistem electroenergetic modern, sigur și orientat spre viitor. Prioritatea mea este stabilitatea, transparența și performanța în toate procesele noastre”, a asigurat Carmanschi. Concursul […] Articolul Sergiu Carmanschi, numit director general al Moldelectrica apare prima dată în Bani.md.
14:10
Șeful Vămii Nord, depistat cu avere suspectă. ANI a găsit peste 1,3 milioane lei „fără acoperire” # Bani.md
Șeful Biroului Vamal Nord, Nicolae Mazanca, este vizat într-un act de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), care a identificat o avere nejustificată de peste 1,37 milioane de lei. ANI a constatat o diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute de acesta și familia sa în perioada 2019–2021, scrie realitatea.md. Cazul va […] Articolul Șeful Vămii Nord, depistat cu avere suspectă. ANI a găsit peste 1,3 milioane lei „fără acoperire” apare prima dată în Bani.md.
13:10
7 din 48 de case de schimb verificate, prinse cu cursuri valutare false! CNPF a aplicat sancțiuni # Bani.md
48 de unități de schimb valutar din întreaga țară au fost supuse unui control inopinat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, în perioada 18–24 septembrie 2025, pentru verificarea corectitudinii informațiilor afișate pe panourile de reclamă și pe ecranele aparatelor de schimb valutar. Controlul a vizat unități din raioanele Fălești, Căușeni, Cimișlia și municipiile Ungheni, […] Articolul 7 din 48 de case de schimb verificate, prinse cu cursuri valutare false! CNPF a aplicat sancțiuni apare prima dată în Bani.md.
12:20
CNPF introduce noi reguli pentru piața de capital: vot simplificat și identificare clară a acționarilor # Bani.md
Regulamentul privind identificarea acționarilor, transmiterea informațiilor și facilitarea exercitării drepturilor acestora a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF). Documentul, conceput pentru alinierea legislației moldovenești la standardele Uniunii Europene, transpune în practică prevederile europene în acest domeniu. Regulamentul stabilește cadrul normativ pentru identificarea acționarilor, transmiterea informațiilor pe parcursul lanțului […] Articolul CNPF introduce noi reguli pentru piața de capital: vot simplificat și identificare clară a acționarilor apare prima dată în Bani.md.
12:00
Alexandru Munteanu a prezentat mediului de afaceri franco-român oportunitățile de investiții din Republica Moldova # Bani.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit joi, 13 noiembrie, cu reprezentanții comunității de afaceri franco-române, în cadrul unei reuniuni organizate la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză din România (CCIFER), cu sprijinul CCI France Moldavie. Evenimentul a fost dedicat oportunităților de investiții în Republica Moldova și a reunit membri ai mediului de afaceri, […] Articolul Alexandru Munteanu a prezentat mediului de afaceri franco-român oportunitățile de investiții din Republica Moldova apare prima dată în Bani.md.
11:20
O firmă moldovenească vrea să ocupe golul lăsat de Lukoil la Aeroportul Chișinău. Decizia, pe masa autorităților # Bani.md
Compania „Executive JETZ Handling”, activă de doi ani pe Aeroportul Internațional Chișinău, își extinde serviciile și pregătește importul de combustibil de aviație JET A1, urmărind să devină furnizor complet de carburant pentru aeronavele comerciale, pe lângă cele de școală. În prezent, aceasta deservește avioanele de mici dimensiuni, scrie IPN. Directorul executiv, Dorin Plugaru, a declarat […] Articolul O firmă moldovenească vrea să ocupe golul lăsat de Lukoil la Aeroportul Chișinău. Decizia, pe masa autorităților apare prima dată în Bani.md.
10:50
Exporturi aproape blocate: creștere de doar 0,3%, dar scăderi enorme la ulei, legume, fructe și cereale # Bani.md
În primele 9 luni ale anului curent, exporturile de mărfuri au totalizat 2,626 miliarde dolari, în creștere cu doar 0,3% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Exporturile autohtone au avansat cu 3,3%, atingând 2,045 miliarde dolari. În schimb, reexporturile de mărfuri străine s-au diminuat cu 9%, la 580,4 milioane […] Articolul Exporturi aproape blocate: creștere de doar 0,3%, dar scăderi enorme la ulei, legume, fructe și cereale apare prima dată în Bani.md.
09:50
Fiscul nu iartă proprietarii de locuințe: peste 1500 de persoane, prinse cu chirii neimpozitate # Bani.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a identificat, în perioada ianuarie-octombrie 2025, 1 549 de persoane fizice care dau în locațiune bunuri imobile fără a-și respecta obligațiile fiscale. Acțiunile de conformare voluntară și verificările efectuate au dus la creșterea încasărilor la impozitul pe venit cu 27,2%, atingând 77,2 milioane de lei, comparativ cu aceeași perioadă a […] Articolul Fiscul nu iartă proprietarii de locuințe: peste 1500 de persoane, prinse cu chirii neimpozitate apare prima dată în Bani.md.
09:00
Firma americană de private equity Carlyle Group analizează o potențială preluare a operațiunilor internaționale deținute de gigantul petrolier rus Lukoil. Portofoliul, evaluat la aproximativ 22 de miliarde de dolari, este în prezent afectat de sancțiunile impuse de SUA, iar orice tranzacție se află într-o fază preliminară, depinzând esențial de obținerea unei aprobări de la autoritățile […] Articolul Tranzacție-bombă: Americanii de la Carlyle Group ar putea pune mâna pe activele Lukoil apare prima dată în Bani.md.
13 noiembrie 2025
18:00
Premierul Munteanu vine cu explicații citite de pe foaie după afirmația că România „o duce mai rău” # Bani.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a ținut să facă precizări cu privire la o declarație de a sa despre sistemul de pensii din România, în cadrul conferinței de presă, susținută la București, în comun cu omologul român Ilie Bolojan. Este vorba de „Am avut recent o exprimare ruptă din context ce a generat multe interpretări”, a subliniat […] Articolul Premierul Munteanu vine cu explicații citite de pe foaie după afirmația că România „o duce mai rău” apare prima dată în Bani.md.
16:30
Gigantul petrolier rus Lukoil, care deține active și în Republica Moldova, a solicitat Trezoreriei Statelor Unite amânarea termenului de intrare în vigoare a sancțiunilor impuse companiei, stabilit pentru 21 noiembrie, dată de la care orice tranzacții cu conglomeratul rus vor fi interzise. Cererea vizează obținerea unei perioade suplimentare pentru finalizarea angajamentelor în curs și pentru […] Articolul Rușii de la Lukoil, cu active în Moldova, cer amânarea sancțiunilor americane apare prima dată în Bani.md.
16:00
Parlamentul a aprobat în prima lectură rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025, decizie luată de 61 de deputați. Veniturile bugetului s-au majorat cu 4,3 miliarde de lei, de la 71,5 la 75,8 miliarde de lei, iar cheltuielile au fost stabilite la 94 de miliarde de lei. Deficitul bugetar va ajunge la 18,2 miliarde de […] Articolul Bugetul 2025, ajustat în prima lectură: deficitul depășește 18 miliarde de lei apare prima dată în Bani.md.
15:20
Expertul crypto, Olga Tăbârță: Apariția tokenului DCT pe CoinMarketCap arată că și Moldova poate livra proiecte credibile # Bani.md
Pentru cine nu urmărește domeniul crypto: Cum explicați, pe scurt, ce este Double Case Token și la ce folosește azi, în viața reală? Cu ce l-ați compara? De acum înainte, compania Double Case și Double Case Token sunt legate organic: dacă businessul crește, tokenul se apreciază; iar dacă tokenul câștigă valoare și vizibilitate, acest lucru […] Articolul Expertul crypto, Olga Tăbârță: Apariția tokenului DCT pe CoinMarketCap arată că și Moldova poate livra proiecte credibile apare prima dată în Bani.md.
15:00
Trei milioane de euro vor fi investite în următorii trei ani pentru consolidarea guvernanței digitale în agricultură și extinderea oportunităților de angajare pentru persoanele vulnerabile din mediul rural. Proiectul, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), are ca scop modernizarea serviciilor publice din agricultură și ocuparea forței de muncă. […] Articolul Fermierii și șomerii din sate, sprijiniți de un nou proiect european de 3 milioane euro apare prima dată în Bani.md.
14:50
Banca Națională a Moldovei a prezentat noul raport asupra inflației, în care își confirmă așteptările privind evoluția prețurilor pentru anul 2025, dar avertizează că presiunile inflaționiste vor fi mai pronunțate în 2026 decât se estima inițial. Instituția a revizuit în creștere prognoza de inflație cu 0,4 puncte procentuale, invocând contribuții suplimentare din partea prețurilor alimentare, […] Articolul Scumpirile nu se opresc. BNM crește prognoza inflației pentru 2026 apare prima dată în Bani.md.
14:50
